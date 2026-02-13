Din secretele bunicilor din Ardeal. Lichiul cu prune, o minune care conține gustul copilăriei

16:50

Toaletele publice moderne cumpărate de primăria din Iași în 2017, la prețuri comparabile cu cele ale unor garsoniere, au devenit istorie. În loc să fie o investiție utilă pentru oraş, multe au ajuns să fie blocate sau defecte. Cu toate acestea, autoritățile locale anunță acum o nouă achiziție. Iar de data aceasta prețul unei singure […]