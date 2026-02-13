JO 2026 Milano Cortina. Kazahul Mihail Şaidorov a câştigat aurul la patinaj artitistic, marea surpriză a competiției

19:20

Prezent la Conferința de Securitate de la Munchen, din Germania, ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că în rândul aliaților s-a discutat în ultima perioadă ideea că în cadrul NATO, Europa trebuie să fie în măsură să-și apere teritoriul și cetățenii în interiorul Alianței. „A fost un duș mai rece în urmă cu un an, când lucrurile acestea s-au spus mai răspicat, însă există o percepție care s-a regăsit între toți miniștrii Apărării și între toate țările membre ale Uniunii europene, și anume că pentru a atinge acest deziderat, care ține de securitatea cetățenilor noștri, a teritoriilor noastre, trebuie să producem mai mult în interiorul Uniunii Europene”.