SmartJob contra minciunii | Prof. Adrian Lesenciuc, Academia Forțelor Aeriene: Fantasmagoriile unei istorii inventate nu sunt iubire de țară

„Noi, ca ţară, avem două posibilităţi pe termen lung”, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan, luni seară, la Digi24, cu privire la modul de funcționare a administrației locale.„Sau dovedim cetăţenilor noştri că actuala administraţie în formula în care este astăzi – cu acest număr de comune, de oraşe, de municipii – poate funcţiona în actualele cadre organizatorice, cu personal mai redus şi mai eficient – o ipoteză de lucru, pe asta există un acord în momentul de faţă. Sau, dacă nu vom...