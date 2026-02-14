Zelenski solicită garanții solide de securitate împotriva lui Putin, pe care îl numește „sclavul războiului”

14:40

Ucraineanul Ievhen Tkachov, care este lucrător umanitar, a trecut prin atât de multe situații periculoase, încât nici nu le mai poate enumera pe toate.„Dumnezeu mă ajută să uit, dar cred că au fost mai mult de 20 de cazuri”, povestește el pentru RFE/RL. Bărbatul, care are acum 57 de ani, e în regiunea Donețk și e unul dintre puținii care mai pătrund în orașele de pe linia frontului. Încearcă să-i evacueze de acolo pe localnicii vulnerabili.Tkachov a suprins pe video numeroase momente...