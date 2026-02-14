Răsturnare de ordine mondială: Cum a reușit Trump să împingă aliații SUA în brațele Chinei. Washingtonul, mai izolat ca niciodată
Digi24.ro, 14 februarie 2026 07:10
Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a accelerat o schimbare majoră în echilibrul geopolitic global, arată o analiză a voturilor din cadrul Organizației Națiunilor Unite. Numărul statelor care votează constant alături de SUA s-a prăbușit, în timp ce blocul pro-China a rămas stabil, semn că Washingtonul se îndepărtează de aliații tradiționali, iar centrul de greutate al puterii globale se mută tot mai mult spre Beijing.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
07:10
Premieră post-Războiul Rece: forța de descurajare nucleară, în atenția Europei. „Un drum dificil către a deveni o putere mondială” # Digi24.ro
Când, în martie 2025, Statele Unite au încetat temporar să mai împărtășească informații militare cu Ucraina, rezultatele au fost imediate. Forțele din Kiev au suferit înfrângeri decisive pe câmpul de luptă, în timp ce aliații europeni priveau cu groază. Întreruperea a durat doar câteva zile, dar a provocat valuri de șoc în Europa, pe măsură ce se contura o nouă realitate: Washingtonul nu mai era un partener militar de încredere, iar continentul avea nevoie de un plan B, scrie Bloomberg.
07:10
Mesaje și felicitări de Valentine’s Day 2026: Cele mai frumoase urări pentru „Ziua Îndrăgostiților” # Digi24.ro
În fiecare an, pe 14 februarie, este celebrată „Ziua Îndrăgostiților”, cunoscută internațional sub denumirea de Valentine’s Day. Această sărbătoare oferă un prilej de a transmite mesaje de afecțiune, apreciere și iubire, atât în relațiile apropiate, cât și la distanță.
07:10
Statele Unite își reorientează programul de finanțare externă pentru a sprijini organizații europene aliniate ideologic cu mișcarea MAGA (Make America Great Again), iar mai multe think tank-uri și grupuri conservatoare sau de extremă dreapta și-au exprimat interesul pentru astfel de fonduri, relatează POLITICO.
07:10
Rusia a trimis în Ucraina un nou lansator de rachete termobarice, TOS-3 „Dragon”. Care sunt punctele lui slabe # Digi24.ro
Forțele ruse au început să desfășoare pe frontul din Ucraina noul lansator multiplu de rachete (MRLS) termobarice TOS-3 „Dragon”, o variantă îmbunătățită a modelului TOS-1A „Solntsepyok”, scrie publicația Kyiv Post.
07:10
Răsturnare de ordine mondială: Cum a reușit Trump să împingă aliații SUA în brațele Chinei. Washingtonul, mai izolat ca niciodată # Digi24.ro
Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a accelerat o schimbare majoră în echilibrul geopolitic global, arată o analiză a voturilor din cadrul Organizației Națiunilor Unite. Numărul statelor care votează constant alături de SUA s-a prăbușit, în timp ce blocul pro-China a rămas stabil, semn că Washingtonul se îndepărtează de aliații tradiționali, iar centrul de greutate al puterii globale se mută tot mai mult spre Beijing.
07:10
Valentine’s Day 2026: Originea celei mai iubite sărbători. De unde a luat naștere tradiția de a celebra „Ziua Îndrăgostiților” # Digi24.ro
Celebrată anual la 14 februarie, „Ziua Îndrăgostiților” s-a impus ca un fenomen global dedicat celebrării iubirii și afecțiunii sub diverse forme. De la gesturi simbolice și mesaje emoționante până la tradiții consacrate și obiceiuri contemporane, această dată oferă oamenilor prilejul de a-și exprima sentimentele.
07:10
Când este echinocțiul de primăvară 2026. Momentul în care ziua și noaptea vor fi aproape egale # Digi24.ro
Pe 20 martie 2026, România și întreaga emisferă nordică vor marca echinocțiul de primăvară, momentul în care ziua și noaptea devin aproape egale. În această zi, Soarele traversează ecuatorul ceresc, iar fenomenul semnalează oficial trecerea la sezonul cald.
07:10
Harta calității aerului în orașele din România: Bucureștiul, pe „lista neagră” a poluării. Ce spun experții Agenției pentru Mediu # Digi24.ro
Traficul intens și încălzirea cu lemn sau cărbune mențin concentrații ridicate de particule în suspensie, adică praf fin care pătrunde adânc în plămâni, și oxizi de azot, gaze toxice emise de trafic și industrie, punând astfel sănătatea locuitorilor, mai ales a copiilor, în pericol.
07:10
Astronomii au descoperit un sistem planetar nemaivăzut până acum. Ce i-a intrigat pe oamenii de știință # Digi24.ro
Astronomii au descoperit o stea ale cărei planete care gravitează în jurul ei se succed într-o ordine neobişnuită: telurică, gazoasă, gazoasă şi, din nou, telurică. În plus, planetele par că nu s-au format simultan, sfidând astfel teoriile actuale, potrivit unui studiu publicat în revista Science.
07:10
Cum descoperi o înșelătorie romantică online înainte să pierzi totul. Escrocii sunt tot mai greu de depistat din cauza AI # Digi24.ro
Escrocheriile romantice se numără printre cele mai dăunătoare forme de criminalitate cibernetică, deoarece combină o intimitate atent fabricată cu grijă cu furtul de bani. Escrocii urmăresc să-ți ia întâi inima, apoi portofelul. Iar riscul este mai mare acum, în preajma sărbătorilor iubirii – Valentine’s Day și Dragobete.
07:10
Ce este anorexia nervoasă, fenomenul periculos care afectează fete de 9-10 ani și adolescente. Semnalele de alarmă sunt tot mai grave # Digi24.ro
Un fenomen tăcut, dar tot mai prezent în viețile copiilor. Fete de 9–10 ani care țin cure de slăbire, competiții din vacanțe și presiunea rețelelor sociale care transformă copilăria într-o cursă pentru un corp „perfect”. Anorexia nervoasă nu mai este o problemă rară și nici una care apare doar în adolescența târzie, vârsta la care apar primele semne scade îngrijorător. Semnalele de alarmă sunt tot mai grave.
07:10
Cum vrea un oraș din vestul țării să-i împiedice pe șoferi să mai parcheze pe trotuare și spații verzi. Oamenii se revoltă: „E penibil” # Digi24.ro
Găsirea unui loc de parcare în marile orașe ale României a devenit un sport extrem. Ca să-i împiedice pe șoferi să-și mai parcheze mașinile pe trotuare, pe pistele de biciclete sau pe spațiile verzi, autoritățile din Timișoara vin cu o soluție la îndemână și ieftină: bolovanii. Deși provizorie, măsura i-a nemulțumit pe localnici. „E penibil să pui pietre”, sunt de părere oamenii.
07:10
Riscăm un al Treilea Război Mondial și totuși: „Alegătorii sunt puțin dispuși să facă compromisuri pentru securitatea militară” # Digi24.ro
Țările occidentale cred din ce în ce mai mult că lumea se îndreaptă spre un război global, potrivit rezultatelor unui sondaj Politico, care detaliază îngrijorarea crescândă a publicului cu privire la riscul și costul unei noi ere de conflict.
07:10
Tranzacțiile din imobiliare au scăzut, iar presiunea s-a mutat pe vânzători. Cu cât a crescut marja de negociere în marile orașe # Digi24.ro
Tranzacțiile de pe piața imobiliară au scăzut anul trecut. Presiunea s-a mutat astfel pe vânzători. Iar pentru a găsi cumpărători, proprietarii sunt dispuși să lase mai mult la preț. Marja de negociere a crescut la sfârșitul anului trecut în aproape toate orașele mari din țară.
Acum o oră
07:00
Alexandru Nazare, după anunțul Fitch privind ratingul României: „Prioritatea acestui Guvern rămâne disciplina bugetară” # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat vineri, după anunțul agenției Fitch că menține ratingul României la BBB-, cu perspectivă negativă, că „prioritatea rămâne continuarea procesului de disciplină bugetară şi de ajustare fiscală”. „Partenerii noştri externi au încredere în capacitatea acestui Guvern de a lua deciziile pentru stabilitatea României”, a mai transmis ministrul.
06:40
Ateneul Român, o clădire măreață, inspirată din vechile temple grecești, era inaugurată cu fast. Construcția a durat doi ani. Clădirea a fost desenată de un francez.
Acum 8 ore
00:50
JO 2026 Milano Cortina. Surpriză mare la patinaj artistic: Kazahul Mihail Şaidorov a câştigat aurul. Marele favorit, departe de podium # Digi24.ro
Sportivul kazah Mihail Şaidorov a produs cea mai mare surpriză a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, prin medalia de aur cucerită în concursul masculin de patinaj artistic, vineri seara, în timp ce americanul Ilia Malinin, favoritul probei, s-a clasat pe opt, transmit agenţiile internaţionale de presă.
00:40
JO 2026 Milano Cortina. Kazahul Mihail Şaidorov a câştigat aurul la patinaj artitistic, marea surpriză a competiției # Digi24.ro
Sportivul kazah Mihail Şaidorov a produs cea mai mare surpriză a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, prin medalia de aur cucerită în concursul masculin de patinaj artistic, vineri seara, în timp ce americanul Ilia Malinin, favoritul probei, s-a clasat pe opt, transmit agenţiile internaţionale de presă.
00:30
Fitch menţine ratingul României la BBB-, perspectivă negativă. „Persistă riscuri din cauza tensiunilor din coaliţie” # Digi24.ro
Agenţia de rating Fitch a menţinut, vineri, ratingul de emitent pe termen lung în valută străină (LTFC) al României la ”BBB-”, cu perspectivă negativă.
00:10
Vladimir Putin nu mai este tânăr, a declarat Volodimir Zelenski vineri, într-un interviu pentru Politico. „Nu mai are prea mult timp”, a glumit președintele ucrainean, spunând că Statele Unite trebuie să facă presiuni asupra președintelui rus pentru a încheia războiul din Ucraina.
Acum 12 ore
22:30
Traian Băsescu: Reducerile de personal nu înseamnă reformă. Trebuie să faci reorganizarea administrativă a ţării, să rămâi cu 8 judeţe # Digi24.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că reducerile de personal nu înseamnă reformă, el explicând că reforma implică reorganizarea administrativă şi existenţa a doar opt regiuni, cu tot atâtea instituţii deconcentrate. Băsescu spune că există „o mare rezistenţă” din partea politicienilor în ceea ce priveşte această reorganizare, subliniind că şi în mandatele sale a „stimulat” Guvernul să o realizeze, însă nu a avut majoritatea necesară în acest sens.
22:20
Guvernul britanic vrea să interzică vapatul în mașinile în care se află copii, pe fondul dovezilor tot mai puternice că vaporii expirați ai țigărilor electronice pot afecta sănătatea. Măsura este inclusă în noul proiect de lege privind tutunul și dispozitivele de vapat, care prevede restricții suplimentare în jurul școlilor, spitalelor și locurilor de joacă.
21:50
Peste 300 de școli din Kiev au rămas fără căldură în urma atacurilor Rusiei. Temperaturile coboară până la minus 20 de grade # Digi24.ro
Aproape 30% dintre şcolile din Kiev au rămas fără căldură după loviturile ruse asupra reţelei energetice a Ucrainei, au anunţat vineri autorităţile capitalei ucrainene, care au decis fuzionarea unor unităţi de învăţământ pentru a remedia situaţia.
21:50
Atac cu cuțitul la Arcul de Triumf din Paris. Un bărbat înarmat, care a rănit un jandarm, a fost împușcat # Digi24.ro
Un bărbat înarmat cu un cuţit, care îi ameninţa vineri pe jandarmii aflaţi în timpul serviciului sub Arcul de Triumf de la Paris, a fost rănit cu focuri de armă de unul dintre ei.
21:40
Dragoş Pîslaru: Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul nostru minune de la Buzău # Digi24.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă că, având studii economice, poate explica faptul că „recesiunea e de fapt o însănătoşire dramatică a modelului de creştere economică”, în timp ce „politicieni habarnişti” îl critică pe premierul Ilie Bolojan. „Nu, nu Bolojan a dus România în gard în cele câteva luni de când e prim-ministru. România a fost dusă în gard ca rezultat al strategiei economice geniale a guvernelor conduse de economistul nostru minune de la Buzău şi gaşca lui de experţi”, consideră Pîslaru.
21:20
Traian Băsescu propune intervenția FMI: Coaliția nu își asumă „nici tehnic, nici politic” măsurile pentru redresarea economiei # Digi24.ro
Fostul președinte Traian Băsescu afirmă că România ar trebui să solicite intervenția Fondului Monetar Internațional, susținând că actuala coaliție de guvernare „nici tehnic, nici politic nu își asumă ceea ce trebuie făcut pentru redresarea economiei românești”.
21:20
Un fost ministru PSD îl amenință pe Bolojan: „Dacă nu-și revine, îl schimbăm noi, nu trebuie să-l schimbe AUR” # Digi24.ro
„Dacă Bolojan nu-și revine și nu se schimbă ca abordare, îl schimbăm noi, nu trebuie să-l schimbe AUR,” a amenințat deputatul PSD Adrian Câciu. Fostul ministru de Finanțe a declarat pentru Digi24 că este deranjat „încercarea de bagatelizare” a anunțului privind intrarea României în recesiune tehnică.
21:10
Grindeanu îi răspunde lui Bolojan: PSD, UDMR, minorităţile „nu s-au băgat în poză, ci au stat cu premierul, strângând din dinți” # Digi24.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că „nici PSD, nici UDMR, nici minorităţile nu s-au băgat la bine în poză”, ci au fost alături de premierul Bolojan, ”strângând din dinţi şi făcând faţă criticilor”. „PSD nu s-a opus niciodată reformei! Ni s-au propus în Coaliţie doar tăieri, nu reforme structurale”, susţine el.
21:00
Secretarul american al Sănătății, Robert Kennedy Jr., își recunoaște trecutul de toxicoman. „Prizam de pe capacul toaletei” # Digi24.ro
Controversatul secretar american al Sănătăţii, Robert F. Kennedy Jr., provoacă un nou scandal după ce şi-a evocat trecutul de toxicoman la un podcast, la care a declarat că a organizat reuniuni de ”sevraj” în persoană în timpul pandemiei de Covid-19, afirmând că se temea mai puţjn de virusul SARS-CoV-2 decât de propria adicţie, relatează Sky News.
20:40
Economia în recesiune tehnică. Ionuț Dumitru: „Nu știu de ce toată lumea se miră că cifrele arată mai rău, era de așteptat” # Digi24.ro
Economistul Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului, a spus la Digi24 că o scădere a economiei era așteptată, în condițiile măsurilor fiscale luate de guvern anul trecut. El spune că cele două trimestre consecutive de scădere economică nu înseamnă neapărat că vom intra în recesiune.
20:30
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că omologul său ucrainean Volodimir Zelenski va rata o oportunitate de pace dacă nu „se mişcă”, spunând că Rusia vrea să facă o înţelegere, în contextul războiului în desfăşurare din Ucraina, relatează Reuters şi AFP.
20:20
China este dispusă să ofere „un nou ajutor umanitar” Ucrainei, i-a spus vineri ministrul chinez de Externe Wang Yi omologului său ucrainean Andrii Sîbiga, în marja Conferinţei Securităţii de la Munchen (MSC), relatează AFP.
20:10
Sfântul Valentin 2026: Se urează „La mulți ani” pe 14 februarie? Data oficială de prăznuire stabilită în calendarul ortodox # Digi24.ro
Sfântul Valentin este asociat, în mod obișnuit, cu data de 14 februarie, când este marcată la nivel internațional „Ziua Îndrăgostiților”, cunoscută drept Valentine’s Day. Totuși, în calendarul ortodox, pomenirea sa nu are loc la această dată, ci este fixată separat.
20:10
SUA ridică restricțiile și lasă cinci mari companii petroliere să reia operațiunile în Venezuela # Digi24.ro
Statele Unite au autorizat cinci mari companii petroliere să reia operațiunile în sectorul petrolului și gazelor din Venezuela, potrivit unui document al Departamentului Trezoreriei. Decizia vine în contextul ridicării treptate a embargoului impus Caracasului și implică tranzacții supravegheate strict de Washington, inclusiv plăți prin conturi aprobate și soluționarea litigiilor pe teritoriul american.
20:10
Două tuneluri de pe Autostrada A1 Sibiu–Pitești sunt aproape gata. Cum arată și când urmează să fie deschise circulației # Digi24.ro
Lucrările la Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș a Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești avansează, iar echiparea tunelurilor Alina și Daniela este în desfășurare, a anunțat secretarul de stat Irinel Scrioşteanu. Acestea urmează să fie date în circulație în luna august.
19:40
Bolojan spune la câte milioane de euro s-a ridicat ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei anul trecut # Digi24.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei, anul trecut, a fost în jur de 50 de milioane de euro, printr-o alocare bugetară la NATO, relatează Agerpres.
19:40
Opozantul rus Mihail Hodorkovski susține că Europa nu poate evita un război rece cu Rusia în următorii 5–10 ani # Digi24.ro
Opozantul rus Mihail Hodorkovski avertizează, într-un interviu acordat AFP în marja Conferinței de Securitate de la München, că Europa se îndreaptă spre o perioadă de tensiuni prelungite cu Rusia. El consideră că un „război rece” este inevitabil în următorii 5–10 ani și subliniază că menținerea dialogului este esențială pentru a evita o confruntare militară.
19:30
Jaf mai puțin obișnuit: Un individ a spart un magazin de bijuterii apoi a fugit călare pe un măgar # Digi24.ro
Jaf mai puțin obișnuit în Turcia. Un individ a spart un magazin de bijuterii cu un motostivuitor și a fugit călare pe măgar.
19:30
Nicușor Dan, prima reacție după anunțul privind intrarea României în recesiune tehnică: „Avem motive de optimism” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis vineri seară, într-un mesaj după anunțul privind intrarea în recesiune tehnică a României, că el își păstrează optimismul. Șeful statului arată că economia a avut o evoluție înceată în ultimii ani, dar fondurile europene, PNRR, programul SAFE vor contribui la echilibrarea situației.
19:20
Radu Miruță, la Conferința de Securitate de la Munchen: „Europa trebuie să producă mai mult în interiorul UE”. Ce a propus România # Digi24.ro
Prezent la Conferința de Securitate de la Munchen, din Germania, ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că în rândul aliaților s-a discutat în ultima perioadă ideea că în cadrul NATO, Europa trebuie să fie în măsură să-și apere teritoriul și cetățenii în interiorul Alianței. „A fost un duș mai rece în urmă cu un an, când lucrurile acestea s-au spus mai răspicat, însă există o percepție care s-a regăsit între toți miniștrii Apărării și între toate țările membre ale Uniunii europene, și anume că pentru a atinge acest deziderat, care ține de securitatea cetățenilor noștri, a teritoriilor noastre, trebuie să producem mai mult în interiorul Uniunii Europene”.
19:10
Medic trimis în judecată pentru că ar fi luat mită, de 200 de lei și 100 de lei. Și cei doi pacienți sunt judecați pentru dare de mită # Digi24.ro
Medicul cardiolog Ovidiu Mitu din cadrul Spitalului ”Sfântul Spiridon” din Iaşi a fost trimis în judecată de procurori, fiind acuzat că a luat mită de la doi pacienţi, de 200 de lei, respectiv 100 de lei. De asemenea, au fost trimişi în judecată cei doi pacienţi, pentru dare de mită.
19:10
Mărturia pompierului amendat de polițiști în timp ce mergea la un incendiu: „Putea să ardă casa, să fie persoane în casă” # Digi24.ro
Un pompier voluntar din Galați, aflat în misiune, a fost amendat și lăsat fără permis de conducere pentru că nu a acordat prioritate unei autospeciale de poliție. Ambele echipaje mergeau la același incendiu, care a fost stins până la urmă de localnici, pentru că agentul i-a ținut pe pompieri pe loc un sfert de oră.
18:40
Kaja Kallas: Consiliul de Securitate nu mai funcţionează aşa cum ar trebui. ONU nu mai reflectă lumea aşa cum este ea în prezent # Digi24.ro
Şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat vineri în cadrul unei mese rotunde organizate la Conferinţa de Securitate de la Munchen (MSC) că ordinea internaţională suferă în prezent de o lipsă a posibilităţii de a fi tras la răspundere, relatează POLITICO, citat de News.ro..
Acum 24 ore
18:30
Titi Aur, explicații după tragedia din Sectorul 6: „Mașina devine capcana prin care se pierd vieți” # Digi24.ro
Expertul în conducere defensivă Titi Aur atrage atenția, după incendiul care a provocat moartea unei femei în Sectorul 6, că șoferii și pasagerii nu sunt pregătiți să reacționeze în situații limită. El a declarat la Digi24 că, în astfel de cazuri, „automobilul devine capcana prin care se pierd vieți” și subliniază necesitatea unui instructaj minim pentru evacuarea rapidă în caz de defecțiuni tehnice, impact sau incendiu.
18:30
Rogobete vrea să-i dea afară pe medicii care lucrează la privat în timpul programului de la stat: „Pleacă la ora 11:00 de la spital” # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, la Timişoara, că trebuie desfăcute contractele de muncă ale medicilor angajaţi în spitale din sistemul public, dar care sunt prinşi că în timpul programului se duc să lucreze la privat.
18:00
„Operațiunea de auto-lichidare”. Cum i-au păcălit ucrainenii pe ruși să trimită locația trupelor, cu momeala unei rețele Starlink false # Digi24.ro
O divizie ucraineană de război cibernetic a spune că a creat un serviciu fals pentru rețeaua Starlink, pentru a-i păcăli pe soldații ruși să le furnizeze date sensibile, relatează Business Insider.
17:50
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Italia: Grevă la nivel naţional care va afecta transportul aerian # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Italiană, asupra faptului că, la data de 16 februarie, în intervalul orar 00:00 - 23:59, va fi organizată o grevă la nivel naţional care va afecta transportul aerian.
17:50
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în București, și de ce soțul ei, deși afectat de flăcări, a scăpat # Digi24.ro
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/evenimente/incendiu-puternic-in-sectorul-6-al-capitalei-mai-multe-masini-in-flacari-un-om-a-murit-altul-este-ranit-interventie-de-urgenta-3630309
17:40
Friedrich Merz știe când se va sfârși războiul din Ucraina, dar avertizează: „Nu am ajuns încă acolo” # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri, în deschiderea Conferinţei de Securitate de la Munchen, că este „gata să discute” cu liderii ruşi, dar spune că Rusia nu este încă pregătită pentru discuţii „serioase” privind un armistiţiu în Ucraina şi un acord de pace.
17:40
Moartea lui Jeffrey Epstein trebuie reinvestigată, spune un medic care a asistat la autopsia cadavrului infractorului sexual # Digi24.ro
Moartea infractorului sexual Jeffrey Epstein revine în atenția publică după ce un medic care a asistat la autopsia acestuia susține că împrejurările decesului ar trebui reexaminate. Specialistul afirmă că anumite constatări medico-legale ridică întrebări care, în opinia sa, justifică o analiză suplimentară a probelor. Dr. Michael Baden nu este convins de concluziile Biroului Medicului Legist din New York, potrivit cărora finanțatorul s-a sinucis în timp ce aștepta procesul pentru acuzații de trafic sexual în 2019, scrie The Telegraph.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.