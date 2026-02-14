Rusia a trimis în Ucraina un nou lansator de rachete termobarice, TOS-3 „Dragon”. Care sunt punctele lui slabe

07:10

Când, în martie 2025, Statele Unite au încetat temporar să mai împărtășească informații militare cu Ucraina, rezultatele au fost imediate. Forțele din Kiev au suferit înfrângeri decisive pe câmpul de luptă, în timp ce aliații europeni priveau cu groază. Întreruperea a durat doar câteva zile, dar a provocat valuri de șoc în Europa, pe măsură ce se contura o nouă realitate: Washingtonul nu mai era un partener militar de încredere, iar continentul avea nevoie de un plan B, scrie Bloomberg.