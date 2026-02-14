Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Reza Pahlavi, la Conferinţa de la Munchen: Reprezentăm două naţiuni care luptă împotriva ameninţărilor la adresa libertăţii şi suveranităţii naţionale
News.ro, 14 februarie 2026 07:20
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Reza Pahlavi, fiul exilat în Statele Unite al ultimului şah al Iranului, în marja Conferinţei de securitate de la München.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
07:30
Grupul auto Stellantis, proprietarul mărcilor Fiat şi Jeep, reintroduce discret versiuni diesel pentru cel puţin şapte modele de autoturisme şi vehicule de transport persoane în Europa, potrivit unei analize a site-urilor dealerilor şi a declaraţiilor companiei pentru Reuters.
07:30
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului consideră că lumea a intrat într-o nouă eră în 2014, invocând ”rolul Occidentului în lovitura de stat din 2014, din Ucraina” # News.ro
Noua eră, când „totul s-a schimbat”, a început în 2014, a declarat secretarul de presă al preşedintelui rus, Dmitri Peskov, într-un interviu acordat TASS.
07:30
Ceaţă densă pe şoselele din mai multe judeţe / Vizibilitate redusă şi pe mai multe tronsoane de autostradă / Recomandările Infotrafic # News.ro
Circulaţia se derulează, sâmbătă dimineaţă, în condiţii de ceaţă în mai multe judeţe ale ţării, fiind afectată vizibilitatea şi pe pe mai multe tronsoane de autostradă.
Acum 30 minute
07:20
Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Reza Pahlavi, la Conferinţa de la Munchen: Reprezentăm două naţiuni care luptă împotriva ameninţărilor la adresa libertăţii şi suveranităţii naţionale # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Reza Pahlavi, fiul exilat în Statele Unite al ultimului şah al Iranului, în marja Conferinţei de securitate de la München.
Acum o oră
07:00
Şeful operatorului portuar DP World. cu sediul în Dubai, înlocuit după ce Departamentul american al Justiţiei a dezvăluit schimburi de e-mailuri cu conţinut sexual explicit cu Epstein # News.ro
Un magnat din Emiratele Arabe Unite, a cărui relaţie apropiată cu infractorul sexual Jeffrey Epstein a fost dezvăluită în cea mai recentă serie de documente publicate de Departamentul de Justiţie al SUA, a fost înlocuit din funcţia de conducere a unuia dintre cei mai mari operatori portuari din lume, relatează CNN.
07:00
Cancerul rămâne a doua cauză de deces în Uniunea Europeană (UE), iar numărul cazurilor noi continuă să crească. În paralel, statele membre alocă sume tot mai mari pentru prevenţie, diagnostic şi tratament, în contextul unei poveri sociale tot mai mari.
06:50
Caraibe: Un atac american împotriva unei nave suspectate de trafic de droguri s-a soldat cu trei morţi # News.ro
Statele Unite au efectuat un nou atac în Caraibe împotriva unei nave suspectate de trafic de droguri, ucigând trei persoane, a anunţat armata americană, în cadrul unei campanii care durează de şase luni, informează AFP.
06:50
Reţeaua europeană de sateliţi IRIS2, rivală a Starlink, trebuie să fie competitivă la preţ şi performanţă, spune şeful Eutelsat # News.ro
Proiectul european de sateliţi IRIS2 trebuie să răspundă aşteptărilor clienţilor în ceea ce priveşte preţul şi performanţa, pentru a atrage cumpărători, a declarat vineri directorul general al Eutelsat, citat de Reuters.
Acum 2 ore
06:30
OMS certifică un nou vaccin împotriva poliomielitei pentru a consolida răspunsul global la epidemii # News.ro
Un nou vaccin oral împotriva poliomielitei a fost inclus pe lista produselor precalificate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), o decizie care permite utilizarea sa rapidă în campanii de imunizare şi susţine eforturile globale de eradicare a bolii. Poliomielita este o infecţie virală severă care afectează în principal sistemul nervos şi poate provoca paralizie la copii. Este cauzată de poliovirus, care se înmulţeşte în intestine şi se răspândeşte în principal prin contaminarea cu materii fecale infectate.
06:30
Statele Unite: Doi agenţi ai ICE suspendaţi pentru că au minţit în legătură cu împuşcăturile asupra unui imigrant în Minneapolis # News.ro
Doi agenţi ai poliţiei federale americane pentru imigrare (ICE) au fost suspendaţi pentru declaraţii mincinoase cu privire la deschiderea focului asupra unui imigrant venezuelean în Minneapolis în ianuarie, a anunţat, vineri, directorul ICE, Todd Lyons.
06:20
Monedele de refugiu, sub semnul întrebării după un an volatil: dolarul, francul elveţian şi yenul, reevaluate de pieţe # News.ro
Investitorii au considerat în mod tradiţional dolarul american, francul elveţian şi yenul japonez drept monede de refugiu, aşteptându-se ca acestea să îşi păstreze valoarea în perioade de turbulenţe geopolitice sau economice, relatează CNBC.
06:00
În numele Sfântului Valentin - Ziua Îndrăgostiţilor, de sute de ani prilej de exprimare a afecţiunii # News.ro
Ziua Îndrăgostiţilor sau Ziua Sfântului Valentin, sărbătorită prima dată în anul 496, este acum marcată la nivel global la 14 februarie. Este ziua în care oamenii îşi arată afecţiunea şi îşi trimit felicitări, flori ori bomboane, alături de mesaje de dragoste.
05:50
Două sesiuni separate de negocieri - una privind Iranul, cealaltă privind Ucraina - vor avea loc marţi la Geneva, în Elveţia, a declarat, vineri, pentru Reuters o sursă familiarizată cu acest subiect.
Acum 4 ore
05:30
Armata americană se pregăteşte pentru posibile operaţiuni prelungite, care ar putea dura câteva săptămâni, împotriva Iranului, în cazul în care preşedintele Donald Trump va da ordinul de a lansa un atac, au declarat pentru Reuters doi responsabili americani.
05:30
Şeful Gazprom, Alexei Miller, reconfirmat pentru încă cinci ani la conducerea gigantului rus al gazelor # News.ro
Alexei Miller, directorul general al Gazprom, va rămâne în funcţie pentru încă cinci ani, după ce consiliul de administraţie i-a prelungit mandatul, a anunţat vineri compania, transmite Reuters.
05:10
Un grup de 15 companii, condus de Microsoft şi Ericsson, a lansat vineri ”Trusted Tech Alliance”, o iniţiativă construită pe cinci principii menite să asigure utilizarea sigură a tehnologiei, indiferent de locul în care aceasta este dezvoltată, transmite Reuters.
Acum 6 ore
01:40
Liderii europeni au transmis vineri, în deschiderea Conferinţei Securităţii de la Munchen (MSC), un mesaj clar Statelor Unite şi lui Donald Trump, pe care-i îndeamnă la o ”revigorare” a relaţiei transatlantice şi să ia Europa ca ”exemplu”, relatează AFP
Acum 8 ore
00:40
Echipa italiană AC Milan a învins vineri seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea Pisa, în etapa a 25-a din Serie A.
00:30
JO de iarnă: Surpriză imensă la patinaj artistic. Mikhail Shaidorov a câştigat titlul olimpic. Marele favorit Ilia Malinin a terminat departe de podium # News.ro
Starul american al patinajului artistic Ilia Malinin a căzut de două ori în timpul unui program liber dezastruos, vineri seară, la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Medalia de aur a fost câştigată de kazahul Mikhail Shaidorov, relatează AP.
00:20
O răsturnare a puterii ”ar fi cel mai bun lucru care se poate întâmpla” în Iran, afirmă Trump # News.ro
O răsturnare a puterii ”ar fi cel mai bun lucru care se poate întâmpla” în Iran, afirmă preşedintele american Donald Trump, în contextul unor negocieri dificile între Washington şi Teheran cu privire la capacităţile nucleare şi balistice iraniene, relatează AFP.
00:20
Agenţia de rating Fitch a menţinut, vineri, ratingul de emitent pe termen lung în valută străină (LTFC) al României la ”BBB-”, cu perspectivă negativă.
00:00
CCA recunoaşte după meciul Petrolul – FC Argeş: Decizie eronată în minutul 86. Golul ar fi trebuit să fie validat # News.ro
Comisia Centrală a Arbitrilor anunţă că a analizat faza controversată petrecută în minutul 86 al partidei dintre Petrolul şi FC Argeş, de vineri, din Superligă, şi a ajuns la concluzia că golul oaspeţilor nu ar fi trebuit să fie anulat.
00:00
Dr. Joseph Pop Prefit: Avem chiar foarte mulţi pacienţi care ne povestesc că au început consumul undeva în pubertate/ Aş încerca să abordez copiii, chiar şi la vârste fragede, prin tehnici de reglare emoţională, de îmbunătăţire a limitei la frustrări # News.ro
Medicul psihiatru Joseph Pop Prefit afirmă că numeroşi tineri de peste 18 ani care au venit pentru a-şi trata dependenţa de droguri au început consumul încă din perioada pubertăţii. El a subliniat, atât ca medic, cât şi ca părinte, că ”nu există o garanţie” că un copil, din orice mediu ar proveni, este ferit de tentaţia consumului. Dr. Joseph Pop Prefit a explicat şi care sunt metodele prin care tinerii ar trebui să fie încurajaţi să spună ”nu” drogurilor.
13 februarie 2026
23:50
Scandal în Franţa după spitalizarea în moarte cerebrală a unui tânăr de 23 de ani din gruparea identitară de extremă dreapta Némésis, după ce a fost bătut la Lyon de presupuşi antifascişti în marja unei conferinţe a eurodeputatei Rima Hassan # News.ro
Un bărbat în vârstă de 23 de ani, membru al grupării identitare Némésis (extremă dreapta) căreia-i asigura serviciul de ordine, potrivit grupării, a fost spitalizat vineri seara, după ce a fost bătut la Lyon, joi, de către mai multe persoane suspectate de faptul că fac parte dintr-un grupuscul antifascist, relatează France24.
23:50
Echipa olandeză PSV Eindhoven a pierdut vineri seara, în deplasare, scor 1-2, cu gruparea Volendam, în etapa a 23-a din Eredivisie. Dennis Man a fost autorul golului oaspeţilor.
23:40
Dr. Joseph Pop Prefit: Avem o gamă mare de medicamente din psihiatrie care nu generează o dependenţă/ Avem şi medicamente de urgenţă şi aici mă refer la anxiolitice, pe care ar trebui să le dăm punctual, pentru o perioadă scurtă, într-un dozaj stabilit # News.ro
Medicul psihiatru Joseph Pop Prefit, care tratează tineri de peste 18 ani dependenţi de droguri, atrage atenţia asupra faptului că unii dintre cei care sunt diagnosticaţi cu diverse boli psihice şi care au acces la tratament de specialitate transformă tratamentul legal în droguri, combinând medicamentele cu diverse alte substanţe. El spune că, în astfel de situaţii, ar fi utilă ”poate şi o conştientizare către colegi de a verifica aceste prescripţii şi dozaje”.
23:40
Critici la adresa postului RAI, după ce "Omul Vitruvian” al lui Da Vinci a fost reprezentat fără organele genitale la TV cu ocazia Jocurilor Olimpice # News.ro
O versiune modificată a celebrului „Om Vitruvian” al artistului renascentist Leonardo da Vinci, fără organe genitale în genericul de deschidere al transmisiunii televizate a Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia, a atras critici la adresa postului public de televiziune RAI, potrivit Reuters.
Acum 12 ore
23:30
Echipa germană Borussia Dortmund a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia FSV Mainz, în etapa a 22-a din Bundesliga.
23:20
Dr. Joseph Pop Prefit: Drogurile sunt accesibile. Poate mitul că drogurile sunt accesibile doar în mediul urban nu mai corespunde realităţii. Avem foarte mulţi pacienţi din mediul rural care spun că îşi procură substanţele din localitatea în care trăiesc # News.ro
Numărul tinerilor care au ajuns anul trecut la Centrul de Evaluare şi Tratament al Toxicodependenţelor pentru Tineri ”Sfântul Stelian” din Bucureşti a crescut cu peste opt procente faţă de anul anterior, arată statisticile oficiale. Medicul Joseph Pop Prefit, psihiatru în cadrul centrului, a explicat că aceste statistici ”reflectă realitatea”, arătând că accesul la stupefiante nu este facil doar în mediul urban mare, ci şi în localităţile mici.
23:20
Anchetă în Franţa, în urma arderii unei păpuşi uriaşe cu efigia lui Jordan Bardella la un carnaval în Ţara Bascilor. Manechinul purta o brasardă cu mesajul "I LOVE MARINE” # News.ro
Parchetul din Bayonne, în Pyrénées-Atlantiques, a anunţat vineri că a deschis o anchetă după ce o păpuşă uriaşă cu efigia lui Jordan Bardella, preşedintele Partidului Rassemblement National (RN, extremă dreapta), a fost arsă în urmă cu câteva zile la un carnaval tradiţional în Ţara Bascilor, relatează AFP.
23:00
Dr. Joseph Pop Prefit: Pacientul trebuie văzut ca o bucată dintr-un întreg/ Mulţi aparţinători au o viziune un pic eronată, pe principiul: ”dacă ar vrea, s-ar lăsa, dar nu vrea, nu are voinţă, nu are motivaţie” # News.ro
Medicul psihiatru Joseph Pop Prefit, de la Centrul de Evaluare şi Tratament al Toxicodependenţelor pentru Tineri ”Sfântul Stelian” din Bucureşti, afirmă că fiecare tânăr dependent de droguri este ”o parte a unui întreg” care este familia sa, iar susţinerea familiei în procesul de dezintoxicare este extrem de importantă. El arată că nu rareori familiile celor care se prezintă la camera de gardă a centrului consideră că, dacă ar vrea să renunţe la droguri, tinerii dependenţi ar putea-o face singuri, medicul explicând că această abordare este una greşită.
23:00
La 40 de ani şi după o carieră de 21 de ani în NBA, Chris Paul a anunţat vineri că se va retrage din activitatea competiţională. Cu puţin timp înainte, Toronto Raptors l-a înştiinţat că l-a concediat.
22:50
Scandal în Franţa după spitalizarea unui tânăr de 23 de ani din gruparea identitară de extremă dreapta Némésis, după ce a fost bătut la Lyon de presupuşi antifascişti în marja unei conferinţe a eurodeputatei Rima Hassan, la Lyon # News.ro
Un bărbat în vârstă de 23 de ani, membru al grupării identitare Némésis (extremă dreapta) căreia-i asigura serviciul de ordine, potrivit grupării, a fost spitalizat vineri seara, după ce a fost bătut la Lyon, joi, de către mai multe persoane suspectate de faptul că fac parte dintr-un grupuscul antifascist, relatează France24.
22:40
Dr. Joseph Pop Prefit: Adicţia este o boală cronică. Cu cât perioada de consum este mai lungă, cu atât anumite tipare sunt stabilizate şi s-au impregnat în comportamentul pacientului, în consecinţă devine şi mai greu de modificat acest comportament # News.ro
Dependenţa de droguri este o boală cronică, iar tratamentul pentru aceasta depinde de mulţi factori, inclusiv de perioada în care pacientul a consumat droguri sau de tipul opiaceelor folosite, spune medicul Joseph Pop Prefit de la Centrul de Evaluare şi Tratament al Toxicodependenţelor ”Sfântul Stelian” din Bucureşti.
22:40
Meciul Petrolul-FC Argeş: Dănuţ Coman – Să ne spună clar şi ne oprim: jucăm în play-out şi gata! Îşi bat joc de noi şi de munca noastră # News.ro
Dănuţ Coman, preşedintele clubului FC Argeş, a fost vehement împotriva arbitrului Radu Petrescu, despre care consideră că a viciat rezultatul meciului cu Petrolul, 1-2.
22:30
Meciul Petrolul-FC Argeş: Bogdan Andone – Mai avem trei etape în care trebuie să jucăm la victorie # News.ro
Bogdan Andone, antrenorul echipei FC Argeş, nu a comentat arbitrajul din meciul cu Petrolul, pierdut vineri seara, la Ploieşti, scor 1-2, dar a recunoscut că piteştenii sunt obosiţi după forcingul din ultimele două săptămâni.
22:20
Traian Băsescu: Reducerile de personal nu înseamnă reformă/ Reforma administrativă înseamnă că faci reorganizarea administrativă a ţării, să rămâi cu opt judeţe mari/ E o rezistenţă mare la reorganizarea administrativă, dar va trebui făcută # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu susţine că reducerile de personal nu înseamnă reformă, el explicând că reforma implică reorganizarea administrativă şi existenţa a doar opt regiuni, cu tot atâtea instituţii deconcentrate, în loc de 42. Băsescu spune că există ”o mare rezistenţă” din partea politicienilor în ceea ce priveşte această reorganizare, subliniind că şi în mandatele sale a ”stimulat” Guvernul să o realizeze, însă nu a avut majoritatea necesară în acest sens.
22:00
Băsescu: Aş lua recesiunea tehnică ca fiind un semnal de alarmă/ Măsurile nu sunt ale lui Ilie Bolojan, măsurile sunt ale coaliţiei/ Dacă vă uitaţi la PSD, ei parcă nu ar fi fost la guvernare când s-a produs dezastrul # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că recesiunea tehnică înregistrată de România trebuie privită ca un ”semnal de alarmă”, amintind că inclusiv din punctul de vedere al economiştilor recesiunea tehnică reprezintă doar un semnal, iar diferenţa dintre recesiunea tehnică şi recesiunea economiei este una semnificativă. ”Măsurile nu sunt ale lui Ilie Bolojan, măsurile sunt ale coaliţiei. Nimic nu a putut să facă Bolojan fără coaliţie şi toate măsurile pe care le-au luat au fost aprobate şi de PSD şi de PNL şi de USR şi de minorităţi şi de UDMR”, afirmă Băsescu.
22:00
Echipa ploieşteană Petrolul a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia FC Argeş, în etapa a 27-a din Superligă.
21:50
Doi morţi şi un rănit în SUA, într-un atac armat în campusul Universităţii Statului South Carolina, la Orangeburg # News.ro
Două persoane au fost ucise, iar alta rănită, într-un atac armat, joi seara, în campusul Universităţii Statului South Carolina, a anunţat instituţia - al treilea atac armat începând din octombrie la această universitate, relatează AFP.
21:40
Doi morţi ţi un rănit în SUA, într-un atac armat în campusul Universităţii Statului South Carolina, la Orangeburg # News.ro
Două persoane au fost ucise, iar alta rănită, într-un atac armat, joi seara, în campusul Universităţii Statului South Carolina, a anunţat instituţia - al treilea atac armat începând din octombrie la această universitate, relatează AFP.
21:30
Lindsey Vonn spune că mai are nevoie de cel puţin încă două operaţii la piciorul fracturat - VIDEO # News.ro
Lindsey Vonn va fi supusă sâmbătă unei noi intervenţii chirurgicale la piciorul stâng fracturat, la spitalul italian unde este internată. „Apoi voi putea, probabil, să mă întorc acasă”, a precizat starul american, potrivit NBC News.
21:20
Dragoş Pîslaru: Nu, nu Bolojan a dus România în gard în cele câteva luni de când e prim-ministru. România a fost dusă în gard ca rezultat al strategiei economice geniale a guvernelor conduse de economistul nostru minune de la Buzău # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă că, având studii economice, poate explica faptul că ”recesiunea e de fapt o însănătoşire dramatică a modelului de creştere economică”, în timp ce ”politicieni habarnişti” îl critică pe premierul Ilie Bolojan. ”Nu, nu Bolojan a dus România în gard în cele câteva luni de când e prim-ministru. România a fost dusă în gard ca rezultat al strategiei economice geniale a guvernelor conduse de economistul nostru minune de la Buzău şi gaşca lui de experţi”, consideră Pîslaru.
21:10
Un bărbat înarmat cu un cuţit ameninţă jandarmi la Arcul de Triumf, la Paris. Suspectul, rănit grav prin împuşcare, între viaţă şi moarte, de către un jandarm. Parchetul Antiterorist deschide o anchetă # News.ro
Un bărbat înarmat cu un cuţit a fost arestat vineri seara, după ce a ameninţat jandarmi, la Arcul de Triumf, Paris, relatează Le Figaro şi BFMTV.
20:50
Traian Băsescu: Eu acum aş chema Fondul Monetar Internaţional/ Cred eu că actuala coaliţie nici tehnic şi nici politic nu îşi asumă ceea ce trebuie făcut pentru redresarea economiei româneşti # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă că, în opinia sa, statul român ar trebui să solicite intervenţia Fondului Monetar Internaţional (FMI) având în vedere situaţia economică a României, el explicând că face această sugestie pentru că ”actuala coaliţie nici tehnic şi nici politic nu îşi asumă ceea ce trebuie făcut pentru redresarea economiei româneşti”.
20:40
Grindeanu: Nici PSD, nici UDMR, nici minorităţile nu s-au băgat la bine în poză, ci au stat acolo cu premierul Bolojan, strângând din dinţi şi făcând faţă criticilor/ PSD nu s-a opus niciodată reformei! Ni s-au propus în Coaliţie doar tăieri, nu reforme # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că ”nici PSD, nici UDMR, nici minorităţile nu s-au băgat la bine în poză”, ci au fost alături de premierul Bolojan, ”strângând din dinţi şi făcând faţă criticilor”. ”PSD nu s-a opus niciodată reformei! Ni s-au propus în Coaliţie doar tăieri, nu reforme structurale”, susţine el.
20:40
FC Barcelona, readmisă în organizaţia European Football Clubs după renunţarea la Super Liga Europeană # News.ro
FC Barcelona a fost readmisă în unanimitate ca membru al organizaţiei European Football Clubs (EFC) după ce a rupt oficial legăturile cu controversatul proiect al Super Ligii Europene, a anunţat vineri clubul din LaLiga.
20:30
Preşedintele american Donald Trump îi cere vineri omologului său ucrainean Volodimir Zelenski ”să se mişte” şi să ajungă la un acord cu Rusia, înaintea unei noi runde de negocieri prevăzută săptămâna viitoare la Geneva, relatează AFP.
20:20
China este pregătită să ofere ”un nou ajutor umanitar” Ucrainei, îi spune la MSC Wang Yi lui Andrii Sîbiga # News.ro
China este pregătită să ofere ”un nou ajutor umanitar” Ucrainei, i-a spus vineri ministrul chinez de Externe Wang Yi omologului său ucrainean Andrii Sîbiga, în marja Conferinţei Securităţii de la Munchen (MSC), relatează AFP.
20:10
Cel puţin doi marinari răniţi în urma unei coliziuni între un distrugător şi o navă de realimentare americane, la Marea Caraibilor, după ce un militar cade peste bord din nava amfibie de asalt USS Iwo Jima şi moare # News.ro
Cel puţin doi marinari au fost răniţi într-o coliziune între un distrugător şi o navă de realimentare cu carburant americane, în timpul unei operaţiuni de transfer de mărfuri, la Marea Caraibilor, potrivit unor imagini postate pe reţele de socializare de către un membru de echipaj, relatează BBC News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.