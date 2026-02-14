Monedele de refugiu, sub semnul întrebării după un an volatil: dolarul, francul elveţian şi yenul, reevaluate de pieţe

20:00

Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov, a declarat vineri seară că îşi doreşte de la premierul României să se aşeze la masă şi să negocieze cu toţi factorii politici şi economici, el arătând că aritmetica parlamentară arată că, dacă nu are susţinerea coaliţiei, Ilie Bolojan nu are cum să rămână premier, dar nu crede că asta aşteaptă românii de la ei, în acest moment. El a admis că, dacă legea bugetului nu trece de Parlament, probabil că urmarea este aceeaşi, şi anume că premierul nu mai poate rămâne în funcţie.