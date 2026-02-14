Franţuzoaicele au creat o aplicaţie pentru întâlniri discrete pentru cei căsătoriţi. Reclama este pe toţi pereţii din metroul parizian: „Uneori, rămânem fideli și greşim cel mai mult”

18:40

Tot mai multe persoane care au probleme cu încălzirea, recurg la aerul condiționat pentru un confort minim pe timp de iarnă. Însă, înrebarea este cât consumă acest aparat condiționat, dacă este folosit în sezonul rece. Ei bine, un aparat modern cu Inverter de 12.000 BTU poate consuma între 0,8 și 1,5 kW/h pe oră, în […]