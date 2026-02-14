Lovitură pentru Ilie Bolojan. Agenția de rating Fitch menține România aproape de „junk”, deşi deficitul a scăzut. Economia scade

17:30

Un portar marocan, în vârstă de 28 de ani, a comis, cu ajutorul unui pistol, 6 jafuri într-o singură zi la mai multe hoteluri de la Roma şi din localitatea Ostia. Acesta a fost identificat de carabinieri în baza fotografiilor de pe contul său de pe reţelele sociale unde purta pălăria şi ochelarii de soare […]