14 Februarie, calendarul zilei: Gheorghe Craioveanu împlinește 58 de ani, Ghiță Mureșan face 55. Valentine’s Day

Știm cu toții deja că un stil de viață activ este foarte important pentru o stare bună de sănătate, iar exercițiile fizice pot avea și un efect pozitiv asupra longevității, dar sportul poate fi benefic chiar și pentru inteligență. Mai exact, exercițiile fizice pot chiar să îmbunătățească capacitatea de învățare. Aceasta este concluzia surprinzătoare rezultată […]