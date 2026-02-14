Cum prepari pizza turcească: Rețeta tradițională de lahmacun

17:10

Ratele românilor ar putea crește cu 50%, imediat după vestea că România a intrat în recesiune. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că PIB-ul a scăzut în România. Premierul și ministrul de Finanțe spun însă că de fapt s-a trecut la un nou model de economie, care nu mai este bazat pe consum.