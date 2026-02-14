Sâmbăta Morților și Lăsata Secului de Carne: Obiceiuri și rânduieli pe 14 și 15 februarie 2026
Jurnalul.ro, 14 februarie 2026 09:50
Sâmbătă, 14 februarie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe toți cei adormiți, în cadrul Sâmbetei Morților, cunoscută în tradiția populară drept Moșii de Iarnă.
Vineri, 20 februarie, de la ora 18:00, la Muzeul Hărților, vă invităm să ne fiți alături la o seară de muzică de cameră (violoncel și chitară): „Cartografii sonore. Recital alma de poeți”, organizată în colaborare cu Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR).
Gătește pentru persoana iubită și transformă Valentine’s Day într-o amintire de neuitat # Jurnalul.ro
Valentine’s Day nu înseamnă neapărat rezervări complicate la restaurant. Uneori, cea mai frumoasă declarație de dragoste este o cină gătită acasă, cu atenție la detalii și preparate alese special pentru voi doi.
Șase semne zodiacale chinezești atrag noroc și prosperitate pe 14 februarie 2026. Ziua Îndrăgostiților sosește într-o Zi a Inițiatului Oii de Pământ, iar această combinație este mai blândă decât pare.
Lahmacun este una dintre cele mai populare specialități ale bucătăriei turcești, adesea numit „pizza turcească”. Însă asemănarea se oprește la forma rotundă și la prezența aluatului. Gustul, textura și modul de servire îl transformă într-un preparat cu identitate proprie, profund ancorat în tradiția culinară orientală.
Facebook lansează funcții noi cu inteligență artificială: îți animează fotografiile dintr-un singur click
Fitch a menţinut vineri ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară.
Horoscopul dragostei, 16–22 februarie 2026: Eclipsa solară în Vărsător schimbă destine # Jurnalul.ro
Horoscopul săptămânii 16–22 februarie 2026 aduce vești bune în plan sentimental pentru cinci zodii. Contextul astrologic este unul puternic: Luna Nouă și Eclipsa Solară în Vărsător, din 17 februarie, marchează un nou început, coincizând cu Anul Nou Lunar și debutul Anului Calului de Foc.
Circulația rutieră este întreruptă pe DN 2G, în județul Bacău, din cauza unui accident rutier în care au fost implicate două mașini.
Ceaiul verde și ceaiul negru oferă beneficii uimitoare pentru inimă, creier și nivelul de energie. Află diferențele, avantajele și ce alegere ți se potrivește cel mai bine.
Horoscop financiar 16–22 februarie 2026. Trei zodii au parte de vești excelente în plan material în această perioadă, pe fondul unor influențe astrologice puternice care favorizează câștigurile, ofertele profesionale și stabilitatea financiară.
Cum funcționează spionaj-ul „zero-click””, tehnologia care poate intra în telefoane fără avertisment # Jurnalul.ro
O firmă din Israel, înființată de foști ofițeri de informații militare, a dezvoltat capabilități cibernetice de spionaj extrem de sofisticate. Conform unei investigații din presa israeliană, aceste tehnologii „zero-click” pot compromite telefoanele fără ca victima să efectueze vreo acțiune.
Horoscop 14 februarie 2026. Patru zodii atrag abundență semnificativă și noroc sâmbătă, 14 februarie 2026, odată cu intrarea lui Saturn în Berbec — un tranzit care aduce stabilitate, disciplină și rezultate concrete.
Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a declarat vineri, în marja Conferinței de Securitate de la Munchen (MSC), că statul chinez este pregătit să ofere un nou ajutor umanitar Ucrainei.
Trump pune presiune pe Zelenski: Rusia vrea să facă o înțelegere, iar el va trebui să se miște # Jurnalul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, riscă să rateze o oportunitate majoră de pace dacă nu accelerează demersurile diplomatice pentru încheierea unui acord de pace Rusia-Ucraina.
3 zodii au parte de cel mai frumos Valentine’s Day 2026. Venus în Pești aduce iubire intensă # Jurnalul.ro
Horoscop Valentine’s Day 2026. Trei zodii se bucură de cea mai intensă și norocoasă energie romantică pe 14 februarie 2026, când Venus, planeta iubirii și a darurilor, se află „în cea mai bună formă a ei” în zodia Pești, potrivit astrologilor.
Elevul militar Ovidiu-Ștefan Călin intră în elita tinerilor de excepție ai țării și în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”
Președinta Curții de Apel București, judecătoarea Liana Arsenie, a declarat în emisiunea OFF The Record, realizată de jurnalista Sorina Matei, la MEDIAFAX, că pensiile magistraților „nu sunt pensii speciale, ci pensii de serviciu”, parte integrantă a statutului constituțional al judecătorilor.
SUA controlează banii obținuți din petrolul Venezuelei. Ce se întâmplă cu miliardul de dolari # Jurnalul.ro
Vânzările de petrol din Venezuela depășesc 1 miliard de dolari.
Dragoș Pîslaru: Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul nostru minune de la Buzău și gașca lui experți # Jurnalul.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a publicat pe Facebook un mesaj amplu în care critică dur clasa politică pe care o consideră responsabilă pentru degradarea finanțelor publice și pentru blocajele actuale din administrație, susținând totodată demersurile premierului.
Alexandru Rogobete: Nu voi aviza OUG decât dacă sistemul de sănătate este exceptat de la tăiere cu 10% # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune că nu acceptă tăierea cu 10% a banilor din sistemul medical. El avertizează că spitalele au deja lipsă de personal și probleme grave.
Andrei Muraru s-a întâlnit cu Darryl Nirenberg. Discuții despre Parteneriatul Strategic România–SUA # Jurnalul.ro
Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, s-a întâlnit cu ambasadorul desemnat al SUA în România, Darryl Nirenberg, pentru un schimb de opinii privind prioritățile comune din cadrul Parteneriatului Strategic dintre cele două state.
Tarifele vamale impuse de Donald Trump sunt suportate în proporție de 90% de americani, conform unui studiu realizat de Banca Rezervei Federale din SUA.
Bogdan Ivan a afirmat că a trimis spre aprobare memorandumul pentru plata tichetelor de masă la CE Oltenia.
Un cunoscut oraș turistic, aflat lângă România, a interzis comerțul de alcool după ora 20.00. Măsura se va aplica magazinelor, inclusiv celor specializate în comerțul cu alcool, dar și supermarketurilor.
Românii care vor să respecte tradiția mesei de Paște vor scoate mai mulți bani din buzunar în 2026.
Dacă ai dificultăți în a adormi sau nu te odihnești bine peste noapte, există o soluțe simplă care face minuni.
Daniel Băluţă către premierul Bolojan: Banii Guvernului sunt, la fel ca şi cei ai Sectorului 4, banii românilor # Jurnalul.ro
Preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, i-a transmis vineri premierului Ilie Bolojan că banii Guvernului sunt, la fel ca şi cei ai Sectorului 4, banii românilor.
Alexandru Rogobete: Nu susțin tăierea salariilor din sistem cu 10%; susțin plățile în funcție de criterii de performanță # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a evidențiat, vineri, la Timișoara, în cadrul întâlnirii cu specialiștii și reprezentanții pacienților pe tema reformei în sistemul de sănătate din România, că dezaprobă tăierea cu 10% a bugetelor din sistem, dar susține introducerea unor criterii de performanță în efectuarea plăților.
Comisia Europeană sprijină un proiect de reducere a riscului de inundații în județul Galați # Jurnalul.ro
Comisia Europeană sprijină un proiect de reducere a riscului de inundații în județul Galați. Este o premieră națională deoarece CE acordă pentru prima dată acest tip de sprijin unei autorități publice de nivel județean. Instituția care derulează proiectul este Consiliul Județean Galați.
Nicușor Dan, mesaj după intrarea României în recesiune tehnică: „Nu e ceva ce descoperim acum” # Jurnalul.ro
Președintele Nicușor Dan a afirmat vineri că România traversează o încetinire economică, dar are o economie privată solidă și fonduri europene ce pot susține dezvoltarea.
Descoperă ce spun astrele despre persoanele care oferă prea multe șanse. Află dacă luna ta de naștere te face mai vulnerabil în relații și cum îți poți proteja inima.
Mbappe a revenit la antrenamente şi speră să fie apt pentru meciul cu Benfica din Liga Campionilor # Jurnalul.ro
Starul francez Kylian Mbappe, care a acuzat unele probleme medicale în ultima perioadă, s-a antrenat din nou, vineri, alături de colegii săi de la echipa de fotbal Real Madrid, informează cotidianul sportiv Marca.
Un proiect de ordonanță de urgență publicat vineri de Cancelaria Prim-Ministrului propune proceduri simplificate pentru investitori, atât în ceea ce privește procesul de examinare a investițiilor propuse, evaluarea impactului asupra mediului pentru acordarea avizelor, dar și sancțiuni mai dure.
Ziua Îndrăgostiților se sărbătorește pe 14 februarie la nivel internațional. Este momentul când partenerii își reafirmă dragostea, creând momente unice. Însă afecțiunea se manifestă și față de prieteni ori membri ai familiei.
Judecătorul acuzat de agresiune: A fost o discuție la care au participat mai mulți judecători # Jurnalul.ro
Judecătorul Bogdan Mateescu, acuzat de o grefieră de la Tribunalul Vâlcea de agresiune, susține că a fost vorba de o discuție la care au participat mai mulți magistrați, în care el i-a reproșat limbajul avut într-un bar în ceea ce îi privește pe judecători.
Descoperă Grecia în numărul 11 al colecției „Monede și bancnote autentice din toată lumea”. Revistă, monede autentice și fișă numismatică. De luni la chioșcuri! # Jurnalul.ro
În numărul 11 al colecției „Monede și bancnote autentice din toată lumea”, descoperi Grecia, leagănul democrației și una dintre cele mai influente civilizații din istorie.
Un lider liberal vorbește despre posibila plecare a lui Bolojan de la Guvernul. Care este condiția # Jurnalul.ro
Un lider liberal a vorbit despre posibila plecare a lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului. Dacă legea bugetului nu trece de Parlament, probabil, aceasta va fi urmarea, a spus Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov și vicepreședinte al PNL.
Kremlinul anunță că următoarea rundă de negocieri de pace privind Ucraina va fi săptămâna viitoare # Jurnalul.ro
Kremlinul a declarat vineri că următoarea rundă de negocieri de pace privind Ucraina va avea loc săptămâna viitoare, dar nu a confirmat locul de desfășurare.
Specialiștii avertizează că spălarea mai multor ture de rufe într-o singură zi poate suprasolicita mașina, scurtându-i viața prin uzura pieselor mecanice.
Premierul Ilie Bolojan a declarat că intrarea României în recesiune tehnică este o situație temporară, iar efectele măsurilor de austeritate vor fi absorbite în lunile următoare, urmând ca din a doua jumătate a anului să se creeze premise pentru un început de creștere economică.
Ciprian Ciucu îl laudă pe Ilie Bolojan și spune că măsurile asumate de acesta au menținut România pe linia de plutire. Liderii PSD l-au criticat pe premier după ce datele INS au arătat că țara noastră este în recesiune tehnică.
Bolojan despre administrație: Există un acord să se calculeze în mod corect numărul de angajați # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că în coaliția de guvernare există un acord de principiu pentru adoptarea pachetului de reformă în administrația publică care prevede stabilirea unui „număr corect” de angajați, calculat în funcție de dimensiunea și nevoile fiecărei unități administrative.
De ce gazele „ieftine” din România sunt, în realitate, printre cele mai scumpe din UE – analiza care răstoarnă toate miturile # Jurnalul.ro
Analiză explozivă despre prețul real al gazelor în România. De ce gazele „ieftine” ajung să fie printre cele mai scumpe din UE și cum ne afectează direct puterea de cumpărare.
Horoscop de weekend, 14–15 februarie 2026: Dragostea trece printr-un test karmic de Ziua Îndrăgostiților # Jurnalul.ro
Weekendul 14–15 februarie 2026 vine cu o combinație intensă de romantism și maturizare emoțională.
Șefa Curții de Apel București vorbește despre o „campanie de decredibilizare” a judecătorilor # Jurnalul.ro
Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, vorbește despre o „campanie de decredibilizare” a judecătorilor și „nu putem să fim naivi să nu vedem elementele”.
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a lansat un avertisment dur la adresa premierului Ilie Bolojan, după confirmarea intrării României în recesiune tehnică. El cere schimbarea rapidă a direcției economice și transmite un mesaj tranșant: „Schimbați-vă sau vă schimbăm”.
Deși temperaturile sunt pozitive pe tot parcursul zilei, în Poiana Brașov se schiază pe toate pârtiile din masivul Masivul Postăvarul. Autoritățile anunță că urmează o perioadă aglomerată, în contextul în care elevii din 22 de județe, inclusiv Brașov și București, au intrat în „vacanța de schi”.
Lovitură pentru sistemul sanitar: concedieri pentru medicii care fug la privat și salarii legate de performanță # Jurnalul.ro
Sancțiuni drastice și reformă majoră în Sănătate: medicii care pleacă din spitalele publice la privat riscă concedierea, iar salariile vor fi stabilite după performanță.
Cristian Păun: Ce înseamnă recesiunea tehnică, care sunt implicațiile, cum și când se poate ieși? # Jurnalul.ro
România este de fapt în recesiune tehnică de 2 ani, a explicat, într-un interviu pentru MEDIAFAX, pe baza datelor definitive pe 2024 publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS), Cristian Păun, profesor universitar doctor la Academia de Studii Economice (ASE) din București.
