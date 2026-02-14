Sâmbăta Morților și Lăsata Secului de Carne: Obiceiuri și rânduieli pe 14 și 15 februarie 2026

18:00

Deși temperaturile sunt pozitive pe tot parcursul zilei, în Poiana Brașov se schiază pe toate pârtiile din masivul Masivul Postăvarul. Autoritățile anunță că urmează o perioadă aglomerată, în contextul în care elevii din 22 de județe, inclusiv Brașov și București, au intrat în „vacanța de schi”.