Silviu Tudor Samuilă Nevoia de răspunsuri

Eroarea de aseară a lui Radu Petrescu a fost mult prea mare pentru a nu fi urmată de explicații clare, la lumina zilei, diferite de stilul tradițional al CCA, unul care duce mai degrabă cu gândul la servicii secrete, decât la o activitate conexă unui sport.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Golazo.ro