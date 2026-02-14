Ursula von der Leyen, la Conferința de la Munchen: Securitatea Europei nu a fost mereu considerată ca responsabilitatea noastră primară. Dar acest lucru s-a schimbat

14:40

România este oficial în recesiune. Iată câteva dintre reacţiile din mediul politic după ce INS a anunţat că economia României a scăzut, în termeni reali, în al patrulea trimestru din 2024, cu 1,9% faţă de trimestrul al treilea din 2024. PIB a scăzut în T3 din 2025 cu 0,2% în termeni reali – faţă de trimestrul precedent şi în creştere cu 1,5% faţă de trimestrul 3 din 2024, conform datelor INS. Datele confirmă că România este în recesiune tehnică, după două contracţii consecutive ale PIB, în termeni reali, față de perioadele imediat anterioare.