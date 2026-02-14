Alături de ucraineanul descalificat! FOTO. Ce a făcut Blănuță la Kiev după ce CIO i-a interzis unui sportiv să comemoreze victimele războiului
Golazo.ro, 14 februarie 2026 14:20
Vladislav Blănuță, atacantul lui Dinamo Kiev, a protestat împotriva descalificării ucraineanului care voia să poarte pe cască la Jocurile Olimpice portretele sportivilor compatrioți morți în război. Reacția TAS la apelul lui Vladyslav Heraskevych
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
14:50
Guardiola, propunere inedită Întrebarea cu care l-a surprins un reporter pe antrenorul lui Manchester City: „Vrei să fii secundul meu?” # Golazo.ro
Pep Guardiola (55 de ani), antrenorul lui Manchester City, a fost uimit de un reporter la conferința premergătoare meciului cu Salford de astăzi, din Cupa Angliei.
Acum o oră
14:20
Alături de ucraineanul descalificat! FOTO. Ce a făcut Blănuță la Kiev după ce CIO i-a interzis unui sportiv să comemoreze victimele războiului # Golazo.ro
Vladislav Blănuță, atacantul lui Dinamo Kiev, a protestat împotriva descalificării ucraineanului care voia să poarte pe cască la Jocurile Olimpice portretele sportivilor compatrioți morți în război. Reacția TAS la apelul lui Vladyslav Heraskevych
14:20
Lobonț, aproape de revenire Cu ce echipă din Liga 1 discută fostul portar al echipei naționale # Golazo.ro
Bogdan Lobonț (48 de ani), fostul portar al echipei naționale, este aproape de a prelua postul de director sportiv al unui club din Liga 1
Acum 2 ore
13:50
„Am față de prezicător?” Reacția lui Mihai Stoichiță cu privire la situația lui Mircea Lucescu » Ce spune despre grupa din Liga Națiunilor # Golazo.ro
Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic al FRF, a fost chestionat cu privire la viitorul lui Mircea Lucescu (80 de ani) pe banca naționalei României.
13:40
FC Argeș amenință FRF Comunicat dur: „Dacă ratăm play-off-ul, ne vom îndrepta pe cale legală, în instanțele civile și sportive” # Golazo.ro
FC Argeș a emis un comunicat oficial după eroarea gravă de arbitraj din meciul cu Petrolul, 1-2
13:30
Fanii Stelei, interziși în Ghencea Val de critici din partea suporterilor, după decizia clubului din Liga 2: „Eșecul este în birouri, nu pe teren!” # Golazo.ro
La ultimul amical jucat de Steaua București, 1-2 cu Chindia Târgoviște, suporterilor nu le-a fost permis accesul pe stadionul Ghencea
13:20
„Presiunea mai mare e pe FCSB” Antrenorul Craiovei e categoric: „Nu-mi voi pierde nicio secundă gândindu-mă la asta!” # Golazo.ro
Un nou episod din rivalitatea U Craiova - FCSB se va consuma duminică seară, în etapa #27 din Liga 1. Antrenorul oltenilor, Filipe Coelho, și fundașul Adrian Rus au prefațat partida.
Acum 4 ore
12:40
„Sunt îngrijorată” VIDEO. Lindsey Vonn, cu ochii în lacrimi, pe patul de spital: „Mă așteaptă un drum lung” # Golazo.ro
Lindsey Vonn, 41 de ani, schioarea americană care a suferit o multiplă fractură a tibiei stângi la Jocurile Olimpice, le-a vorbit fanilor de la spitalul din Treviso: „Voi mai face o operație, apoi încă una”
12:10
E avantajată FCSB? Răspunsul lui Marius Lăcătuș: „Asta e problema la noi” » Ce spune despre faza de la Petrolul - FC Argeș # Golazo.ro
Marius Lăcătuș (61 de ani), fostul mare atacant al Stelei, a vorbit despre insinuările de blat la adresa celor de la FCSB, după victoriile cu Botoșani și Oțelul.
12:00
„Ne deranjează pe toți” Costel Gâlcă, iritat de o întrebare de la conferință: „Spune-mi, explică-mi plânsul!” # Golazo.ro
Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, a vorbit despre eliminarea echipei sale din Cupa României.
11:50
Man, rezerva care înscrie Îi arată antrenorului cât e de important la PSV. Două etape la rând # Golazo.ro
Dennis Man a fost rezervă în ultimele două meciuri jucate de PSV Eindhoven în campionatul olandez. A intrat și a marcat de fiecare dată
11:50
Schimb de mesaje Bergodi - Pancu Dialogul dintre cei doi tehnicieni, după scandalul din derby-ul CFR - U Cluj # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani) și Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorii de la CFR, respectiv U Cluj, au avut un schimb de mesaje în care au discutat despre incidentele din derby-ul Clujului, 3-2.
11:20
Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?” # Golazo.ro
După meciul de Cupă, Craiova - FCSB 2-2, Țicleanu a fost în studio la Prima Sport
11:10
LPF intervine în scandalul momentului Cere măsuri ferme de la Vassaras: „Greșeala de aseară este inacceptabilă” # Golazo.ro
Secretarul general LPF, Justin Ștefan, a comentat scandalul momentului, cu arbitrul Radu Petrescu în prim-plan
Acum 6 ore
10:50
Șocat de prestația sa la JO Dublul campion mondial nu înțelege ce s-a întâmplat: „Am dat-o în bară”. Spectatorii, nemulțumiți de biletele de 780€ # Golazo.ro
Dublul campion mondial la patinaj artistic, Ilia Malinin a fost o prestație sub așteptări la Jocurile Olimpice, după ce a ocupat abia locul 8.
10:20
„Nu e de râs, e de plâns” Analiștii au comentat faza controversată din Petrolul - FC Argeș: „ „El încearcă să salveze ceva! Altceva nu este” # Golazo.ro
Petrolul - FC Argeș 2-1. Basarab Panduru (55 de ani) și Aurel Țicleanu (67 de ani) au vorbit despre faza controversată din finalul partidei.
09:50
L-au așteptat în parcare! Arbitrul partidei Petrolul - FC Argeș a fost ținta fanilor. Cum au reacționat aceștia » Oficialii cer demisia lui Vassaras # Golazo.ro
„Nu poți să faci așa ceva, depășește orice limită. E normală reacția lui Dani Coman, îl înțeleg. Are dreptate! Acum două etape cu UTA (n.r. - scor 0-1) acasă avem penalty clar. Chivulete.
09:50
Eroarea de aseară a lui Radu Petrescu a fost mult prea mare pentru a nu fi urmată de explicații clare, la lumina zilei, diferite de stilul tradițional al CCA, unul care duce mai degrabă cu gândul la servicii secrete, decât la o activitate conexă unui sport.
09:30
„I-au falsificat data decesului tatălui meu” Mirela Nunweiller, acuzații grave după prima decizie în procesul cu Dinamo # Golazo.ro
Fiica legendei dinamoviste Lică Nunweiller acuză Tribunalul București că a falsificat data decesului tatălui său, creând impresia că drepturile asupra imaginii acestuia ar fi expirat.
Acum 24 ore
23:50
Update la palmaresul Craiovei Transfermarkt a efectuat modificări după decizia instanței din 5 februarie. Cum a împărțit trofeele „Științei” # Golazo.ro
Transfermarkt, site-ul specializat în cotele de piață ale jucătorilor, a făcut o serie de modificări în privința palmaresului istoric al Universității Craiova.
23:50
„FC Argeș n-are voie în play-off” Primarul Piteștiului a luat foc după eroarea de la meciul cu Petrolul: „100% se fac jocuri prin intermediul arbitrilor!” # Golazo.ro
Cristian Gentea, 62 de ani, primarul Piteștiului, instituție care finanțează echipa de fotbal FC Argeș, a reacționat după momentele controversat de la meciul cu Petrolul, 1-2.
23:40
„Decizie eronată” CCA reacționează după haosul de la Petrolul - FC Argeș: „Golul ar fi trebuit să fie validat ” # Golazo.ro
FRF a emis un comunicat oficial după faza controversată din meciul Petrolul - FC Argeș, scor final 2-1
23:00
„Dă-i, bă, drumul!” Dani Coman și-a vărsat nervii pe jucători și reporteri: „Nu mai întrebați! Ce vreți?” # Golazo.ro
Petrolul - FC Argeș 2-1. Dani Coman (46 de ani), președintele piteștenilor, și-a vărsat nervii pe toți cei prezenți la stadion, după ce arbitrul Radu Petrescu a anulat un gol valabil marcat de echipa sa.
23:00
„I s-a transmis că nu a fost fault” Mario Tudose a explicat de ce Radu Petrescu a oprit lovitura liberă de la golul lui FC Argeș: „A întors faza” # Golazo.ro
Petrolul - FC Argeș 2-1. Mario Tudose (20 de ani) a explicat faza controversată din finalul meciului, când arbitrul a oprit o lovitură liberă, înainte ca mingea să intre în poarta „lupilor”.
22:30
„Și-a bătut joc de noi!” Dani Coman derapaj în direct la adresa arbitrului Radu Petrescu, după eșecul cu Petrolul: „Merită călcat în picioare!” # Golazo.ro
Petrolul - FC Argeș 2-1. Dani Coman (46 de ani) a avut o criză de nervi la finalul partidei de la Ploiești, după golul anulat al echipei sale, la scorul de 1-1, pe finalul partidei.
21:50
Mesaj de luptă pentru olteni Ultrașii Craiovei revin în tribune la derby-ul cu FCSB: „Trișorii din Berceni nu au ce căuta în play-off” # Golazo.ro
Peluza Nord Craiova a transmis un mesaj „războinic” înaintea partidei cu FCSB, din etapa #27 a Ligii 1.
21:20
Tottenham s-a mișcat rapid Cine-l va antrena pe Radu Drăgușin, după ce clubul s-a despărțit de Thomas Frank # Golazo.ro
Tottenham a bătut palma cu Igor Tudor (47 de ani) pentru preluarea funcției de antrenor principal al echipei.
21:10
Penultima etapă din sezonul regulat Programul rundei #29 din Liga 1: UTA - FCSB, Dinamo - FC Argeș, Slobozia - Rapid # Golazo.ro
Penultima etapă din sezonul regulat al Superligii programează dueluri ce pot fi decisive în lupta pentru play-off
21:00
FCSB are probleme de efectiv în vederea meciului cu U Craiova din campionat, care se va disputa duminică.
20:40
Nicolescu, de partea lui Politic Președintele lui Dinamo, despre gestul fanilor față de fotbalist: „Nu e un trădător” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani) a reacționat în legătură cu modul în care Dennis Politic (25 de ani) a fost primit pe „Arcul de Triumf”, de către fanii „alb-roșii”.
20:20
Dortmund, decizie inedită Corturi speciale în jurul stadionului » Ce sunt încurajați fanii să facă înainte de meci: „Nu trebuie să-ți fie rușine!” # Golazo.ro
Borussia Dortmund a luat o decizie inedită pentru a crește gradul de conștientizare în rândul fanilor în privința cancerului.
20:20
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă # Golazo.ro
U Craiova - FCSB 2-2. Oltenii au obținut calificarea în sferturile de finală ale Cupei României, în timp ce bucureștenii au fost eliminați din competiție.
20:10
„Ne-au scuipat de ne-au spart” FCSB, probleme cu suporterii la Craiova! Cârțu: „Dar ce, au fost în vreo sală de teatru?” # Golazo.ro
FCSB a avut probleme cu spectatorii gazdelor la meciul de ieri din deplasare, cu U Craiova, scor 2-2
19:50
„Nu pot să cred că lumea nu înțelege” MM Stoica, întrebat direct de insinuările de blat ale lui Sorin Cârțu, care era lângă el în studio # Golazo.ro
Mihai Stoica a vorbit despre comentariile făcute anterior de Sorin Cârțu, despre un posibil blat la Oțelul - FCSB 1-4
19:30
Față-n față cu fostul antrenor Cristi Chivu îl va înfrunta pe Luciano Spalletti în Inter - Juventus: „Exemplu și model” + Gluma făcută la adresa italianului # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani) a prefațat partida cu Juventus, programată în etapa #25 din Serie A.
19:20
Rapid a câștigat un proces de 20.000 € Superliga instanțelor: Jandarmeria pierde tot mai des litigiile cu cluburile de fotbal # Golazo.ro
Rapid a obținut anularea unei amenzi consistente primite de la Jandarmerie după unul dintre derby-urile cu FCSB, din campionatul trecut.
18:40
Gâlcă, surprins în acțiune de camerele TV Ce făcea antrenorul Rapidului, în timp ce jucătorii vorbeau cu presa # Golazo.ro
Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă, se menține într-o formă fizică excelentă la 53 de ani
18:30
„Mi se pare o soluție” Varianta lui Cătălin Munteanu pentru echipa națională, înainte de barajul cu Turcia: „Așa îi motivează și pe ceilalți” # Golazo.ro
Cătălin Munteanu (47 de ani), fostul jucător de la Dinamo și Steaua, a venit cu o propunere de jucător pentru echipa națională.
18:20
Lucrările de demolare a vechii arene din Ștefan cel Mare avansează
18:00
Tensiuni la FCSB Scos din primul 11, Târnovanu vrea să plece: „Atât de supărat e...” » Patronul s-a enervat: „Te dau împrumut la Iași, la 1.000 €” # Golazo.ro
Ștefan Târnovanu (25 de ani) intenționează să plece de la FCSB, după ce a devenit a doua opțiune de portar în lotul lui Elias Charalambous.
17:00
L-a ridiculizat pe Yamal? FOTO. Gestul controversat făcut de Diego Simeone în umilința Barcelonei de la Madrid # Golazo.ro
Atletico Madrid - Barcelona 4-0. După al treilea gol al gazdelor, reușit de Ademola Lookman, Diego Simeone l-a luat peste picior pe Lamine Yamal.
17:00
FCSB, obligată să plătească 40.000 € Litigiul este legat de transferul lui David Kiki de la Farul » Motivul pentru care Becali refuza să facă plata # Golazo.ro
Comisia de Recurs a FRF a decis joi, 12 februarie, că FCSB trebuie să achite 40.000 de euro agenției de impresariat Bestway Soccer Ltd, implicată în transferul fundașului David Kiki, adus de la Farul în vara lui 2024.
16:30
Ultimul scandal legat de Comitetul Internațional Olimpic pleacă de la o inițiativă cât se poate de pașnică în aparență. Celebrarea celor 130 de istorie ai mișcării olimpice printr-o ediție de tricouri inscripționate cu imaginile emblematice ale tuturor edițiilor de până acum ale Jocurilor.
16:10
Cristina Vărzaru, fosta marea handbalistă a României, va fi noul noul manager al secției de handbal al CS Rapid Bucureşti.
16:00
„Bravo, Vassaras!” Adrian Porumboiu, reacție neașteptată între cele două meciuri Universitatea Craiova - FCSB # Golazo.ro
Cel de-al doilea meci dintre olteni și campioană îl va avea la centru pe Marian Barbu. Fostul arbitru FIFA Adrian Porumboiu explică argumentele pe care le are când susține că Barbu e peste Istvan Kovacs.
15:30
Daniel Popa s-a întors în România Plecat pe ușa din spate de la FCSB, atacantul a semnat cu cea mai slabă echipă din Liga 1 # Golazo.ro
Daniel Popa, fostul atacant al celor de la FCSB, a fost transferat de Metaloglobus, ultima clasată din Liga 1.
15:30
„Armstrong mi-a zis ce s-a întâmplat” Andrei Nicolescu, dezvăluiri despre conflictul dintre jucător și Munteanu: „Îi mulțumesc lui Dorinel pentru asta” # Golazo.ro
Dinamo - Hermannstadt 2-0. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, a venit cu precizări legate de conflictul dintre Danny Armstrong și Dorinel Munteanu.
15:20
Verdict dur pentru Tănase Ieșit accidentat cu U Craiova, decarul campioanei a făcut azi un RMN și a aflat că nu poate juca duminică # Golazo.ro
Florin Tănase a jucat doar 7 minute în confruntarea cu Universitatea Craiova, de joi, în ultima etapă a fazei grupelor Cupei României. Apoi a acuzat probleme musculare și a cerut schimbare.
15:00
Derapaj rasist FOTO. Jucătorii și staff-ul lui Dinamo au scandat lozinci rasiste alături de ultrași, după meciul cu Hermannstadt! Cine a participat # Golazo.ro
Dinamo - Hermannstadt 2-0. „Câinii” au obținut victoria în ultima etapă din Cupa României, dar finalul partidei a fost marcat de mai multe scandări rasiste.
Ieri
14:50
Avocatul lui Halep o apără pe Ana Bărbosu! EXCLUSIV. Howard Jacobs, cel care a obținut reducerea pedepsei Simonei, a preluat dosarul WADA vs. gimnasta din România # Golazo.ro
Ana Bărbosu are un nou avocat în dosarul WADA (n.r. World Anti-Doping Agency). Acesta e Howard Jacobs, cel care a apărat-o, la recurs, și pe Simona Halep în fața Tribunalul de Arbitraj Sportiv (n.r. TAS)!
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.