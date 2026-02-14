Recrutare surpriză: Fostul CEO al eMAG Ungaria, luat de unul dintre cei mai mari dezvoltatori, proprietari și administratori locali de spații industriale și logistice

20:40

Guvernul va promova, printr-o unică ordonanță de urgență, atât introducerea avizării schimbărilor de acționariat cu un investitor străin, în domenii sensibile, precum energie, transporturi, dar și bănci, mass-media, AI, industria farmaceutică, cât și măsuri mai simple, termene mai scurte pentru obținerea avizelor de mediu sau pentru incendiu. Totodată, pragul investițiilor examinate de Guvern crește de la 2 milioane euro la 5 milioane euro.