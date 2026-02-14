Recrutare surpriză: Fostul CEO al eMAG Ungaria, luat de unul dintre cei mai mari dezvoltatori, proprietari și administratori locali de spații industriale și logistice
Profit.ro, 14 februarie 2026 14:50
Cătălin Diț, fost CEO al eMAG Ungaria, a fost recrutat de CTP România, unul dintre cei mai mari dezvoltatori, proprietari și administratori locali de spații industriale și logistice, în poziția de Chief Operating Officer (COO).
Președinta Republicii Moldova Maia Sandu, prezentă la Conferința de securitate de la Munchen, a avut o serie de întrevederi bilaterale, între care cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, scrie News.ro
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a declarat într-o discuție cu Politico, în marja Conferinței de securitate de la Munchen, că omologul său rus Vladimir Putin se află „într-o poziție dificilă”, din cauza vârstei, relatează Le Figaro.
Guvernul, despre achiziția Portului Giurgiulești din Republica Moldova: Se au în vedere investiții importante # Profit.ro
Guvernul României salută tranzacția în curs de finalizare de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru cumpărarea operatorului Portului Internațional Giurgiulești, firma ICS Danube Logistics, de către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța.
Românii au luat cu asalt stațiunile de schi. 2.500 de turiști pe pârtiile de la Sinaia. Nu mai sunt locuri în parcarea din gondola orașului # Profit.ro
Peste 2.500 de persoane se află, sâmbătă, pe domeniul schiabil al stațiunii Sinaia, unde sunt deschise aproape 20 de pârtii, iar parcarea de la gondolă este plină.
Bulgaria a înregistrat un aflux record de turiști români în 2025, potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică bulgar, citat de agenția bulgară Novinite.
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara avertizează, sâmbătă, asupra posibilității creșterii traficului la frontiera româno-sârbă în acest sfarsit de săptămână, în contextul sărbătoririi Zilei Naționale a Republicii Serbia.
România a preluat singurul port internațional din Republica Moldova. Guvernul, azi: e o investiție să consolidăm rolul portului Constanța # Profit.ro
Guvernul României a comunicat azi că preluarea Portului Internațional Giurgiulești, singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova, e o investiție pentru consolidarea rolului Portului Constanța în regiunea Mării Negre.
Rubio, la Munchen: SUA nu știe dacă Rusia este serioasă cu terminarea războiului din Ucraina # Profit.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă la Munchen că Washingtonul va depune eforturi pentru a ajunge la un acord de pace în Ucraina, dar nu știe sigur dacă Moscova dorește cu adevărat să pună capăt conflictului.
Contul oficial al serviciului de streaming muzical Apple Music a publicat o postare pe rețeaua socială X prin care face trimitere, cu umor, la scumpirile rivalului Spotify.
Apple a publicat cifrele oficiale privind adopția iOS 26, iar acestea contravin clar estimărilor terțe, care lăsau de înțeles că utilizatorii evită update-ul din cauza designului Liquid Glass.
DOCUMENT Biserica Ortodoxă Română din Italia, aproape să poată fi finanțată din impozitul pe venit plătit la bugetul de stat italian de credincioșii români din Peninsulă # Profit.ro
Camera Deputaților din Parlamentul italian a aprobat acum, în unanimitate, o lege inițiată de Guvernul Meloni în primăvara anului trecut și care reglementează raporturile dintre statul italian și Episcopia Ortodoxă Română a Italiei.
Android vs iPhone: cum verifici parolele salvate și alertele de breșă (Google Password Manager vs iCloud Keychain) # Profit.ro
Când o parolă ajunge într-o breșă, problema rar este breșa în sine. Problema reală este refolosirea parolei.
Compania petrolieră Naftna Industrija Srbije (NIS), controlată de acționari ruși, a solicitat Statelor Unite o nouă derogare de la sancțiuni pentru a putea continua importurile de țiței, în timp ce așteaptă finalizarea vânzării participațiilor către grupul ungar MOL Group, a anunțat societatea vineri, transmite Reuters.
O mare parte din spam și phishing pornește de la un lucru banal: adresa ta de email circulă mai mult decât crezi.
Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a decis retragerea autorizațiilor de punere pe piață în Uniunea Europeană (UE) a medicamentelor care conțin levamisol, utilizate în tratamentul infecțiilor cu viermi paraziți. S-a aflat că există posibilitatea apariției unei reacții adverse neurologice grave.
Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite, mai cunoscut ca ICE, a intrat în paralizie bugetară, o „închidere” parțială care se anunță a fi de lungă durată.
Afacerile Dedeman, cel mai mare retailer român în sectorul materialelor de construcții și al amenajărilor interioare, reprezintă fotografia economică poate cea mai expresivă pentru schimbarea structurală a pieței românești în ultimii 20 de ani.
Vinul zilei: un Cabernet Sauvignon care etalează puritatea fructului prin arome de coacăze și cireșe proaspete, la care se adaugă tonuri de ardei gras, rom și ciocolată amăruie # Profit.ro
Dealu’ Negru Cabernet Sauvignon Reserva 2024 este un vin roșu intens, elegant și structurat, care impresionează prin puritatea fructului și echilibrul dintre maturare și prospețime.
Tăiere de salarii și posturi. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Mesajul ministrului Finanțelor după ce Fitch a menținut ratingul României în categoria recomandată pentru investiții # Profit.ro
Reconfirmarea calificativului de investiții pentru România de către Fitch Ratings, în ciuda provocãrilor, aratã cã partenerii noștri externi au încredere în capacitatea acestui Guvern de a lua deciziile pentru stabilitatea României, transmite Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.
FOTO „Mașina” care a ars în București este de fapt un cvadriciclu din plastic produs în Turcia. Costă 5.000 de euro și are o baterie cu plumb # Profit.ro
Primele informații referitoare la vehiculul electric care a ars în Sectorul 6 din Capitală arată că era un cvadriciclu omologat pentru conducere fără permis, cu tehnologii învechite și lipsit de orice nivel de siguranță.
Producătorul elvețian de materiale pentru construcții Sika cumpără producătorul turc de adezivi Akkim, a cărui singură fabrică din străinătate este în România, relevă date analizate de Profit.ro.
EXCLUSIV FOTO Noi magazine cu prețuri mici în România. Cel mai bogat danez aduce lanțul de retail Normal. Primul din Europa Centrală și de Est # Profit.ro
Lanțul danez de magazine cu prețuri mici Normal, al cărui acționar majoritar este Anders Holch Povlsen (53 de ani), cel mai bogat danez, intră pe piața românească cu un magazin în București, primul din întreaga Europă Centrală și de Est, rețeaua fiind extinsă în țările nordice și în vestul Europei, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
ULTIMA ORĂ România scapă de retrogradare. Fitch menține ratingul în categoria recomandată pentru investiții, chiar dacă pe ultima treaptă # Profit.ro
Agenția de evaluare financiară Fitch a menținut ratingul României pe ultima treaptă recomandată pentru investiții, BBB-, cu perspectivă negativă.
13 februarie 2026
Succes venind și din România - Gigantul francez Capgemini obține venituri peste așteptări după achiziția WNS, inclusiv a afacerii din România # Profit.ro
Grupul francez Capgemini, printre cei mai mari furnizori globali de servicii de consultanță și IT, a obținut venituri peste așteptări în 2025, pe fondul unei creșteri accelerate în ultimul trimestru, susținută de achiziția multinaționalei indiene de outsourcing WNS, inclusiv a afacerilor din România, într-o tranzacție de 3,3 miliarde de dolari.
Fostul președinte Traian Băsescu afirmă că Guvernul ar trebui să ceară intervenția Fondului Monetar Internațional (FMI). Argumentează propunerea prin situația economică actuală a țării.
Miliardar olandez - eșec în România. ANRE vrea să-i suspende o autorizație deja acordată # Profit.ro
ANRE vrea să suspende autorizația pentru construcția centralei electrice eoliene Delești, acordată societății Aukera Project Company Epsilon în vara anului trecut.
Vard Brăila a lansat la apă prima dintre cele două nave hibride de tip Ocean Energy Construction Vessel (OECV) pe care grupul norvegian le construiește în România pentru operatorul compatriot de transport maritim Island Offshore.
McDonald’s regândește meniul pentru clienții care folosesc medicamente pentru slăbit în SUA # Profit.ro
McDonald’s regândește meniul pentru clienții care folosesc medicamente pentru slăbit în SUA, testând produse compatibile cu preferințele acestora, precum Snack Wraps, sandvișul cu cârnat și biscuiți sau fâșiile de pui McCrispy.
Bursa închide pe roșu cu România în recesiune tehnică. Tranzacții de tip deal în valoare de 80 milioane lei cu acțiuni Fondul Proprietatea # Profit.ro
Înaintea unei AGA în care sunt așteptate mutări decisive privind managementul FP, acțiunile Fondului au fost protagoniste la BVB.
Rompetrol anunță o promoție surpriză la benzinării, precizând că, în acest weekend, va aplica o reducere de 15 bani/litru la benzină și motorină standard.
Crește pragul investițiilor examinate de o comisie specială a Guvernului. Vor fi examinate și schimbările de acționariat cu străini în domenii ”sensibile”. Termene mai scurte și norme mai clare pentru avizul de mediu și autorizarea la incendiu # Profit.ro
Guvernul va promova, printr-o unică ordonanță de urgență, atât introducerea avizării schimbărilor de acționariat cu un investitor străin, în domenii sensibile, precum energie, transporturi, dar și bănci, mass-media, AI, industria farmaceutică, cât și măsuri mai simple, termene mai scurte pentru obținerea avizelor de mediu sau pentru incendiu. Totodată, pragul investițiilor examinate de Guvern crește de la 2 milioane euro la 5 milioane euro.
Super Technologies, care operează brandul de pariuri și casino online SuperBet, preia Maxbet, cu filialele din România și Malta.
Ministrul Energiei dă vina pe Bolojan pentru întârzierea rezolvării crizei de la Complexul Energetic Oltenia, unde mai mulți salariați au intrat în greva foamei # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că decizia finală de aprobare a memorandumului privind exceptarea Complexului Energetic Oltenia de la legislația austerității, în ceea ce privește tichetele de masă cuvenite angajaților, îi aparține premierului Ilie Bolojan.
”Avem o economie privată solidă” - Nicușor Dan recomandă echilibru privind recesiunea: Economia României încetinește de patru ani, dar avem motive de optimism # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan îi invită pe români să privească ”cu echilibru” datele publicate azi de INS, potrivit cărora România a intrat în recesiune tehnică după două trimestre la rând de scădere. Șeful statului consideră că sunt și motive de optimism pentru că deficitul bugetar mare a fost redus fără sprijinul FMI, iar România areo economie privată solidă și există ușoare progrese pe diminuarea evaziunii fiscale.
Boicotarea produselor americane în magazine - Tot mai mulți europeni intră pe aplicații care ajută la evitarea produsele americane # Profit.ro
Tot mai multe aplicații care ajută identificarea și să evitarea produsele americane din magazine sunt descărcate în Europa.
CEO-ul diviziei de performanță Mercedes-AMG, Michael Schiebe, a confirmat revenirea modelelor Black Series.
Super Technologies (Super), companie românească și unul dintre cele mai importante grupuri de tehnologie și divertisment pe plan internațional, anunță semnarea achiziției companiilor Maxbet România și Maxbet Malta. Tranzacția susține planurile de creștere sustenabilă ale companiei în întreaga regiune a Europei Centrale și de Est (CEE).
Utilizatorii căștilor de realitate virtuală Apple Vision Pro au acum acces nativ la platforma video YouTube, prin intermediul unei aplicații dezvoltate special pentru aceasta.
Cum securizezi iCloud: parole, chei de recuperare și ce oprești ca să nu expui backup-ul # Profit.ro
iCloud e genul de serviciu pe care îl folosești fără să-l simți, până în ziua în care ai nevoie de el urgent.
Android vs iPhone: cum activezi 2FA cu aplicație de autentificare și cum îți protejezi accesul la conturi # Profit.ro
Autentificarea în doi pași este una dintre cele mai bune măsuri de securitate pentru conturile sociale, dar cele mai multe blocaje apar nu la activare, ci mai târziu, când schimbi telefonul, pierzi accesul la aplicația de coduri sau îți moare bateria fix când ai nevoie să te loghezi.
Măsură dură: Medicii "prinși" că lucrează la privat chiar în timpul programului de la spitalul public vor fi dați afară # Profit.ro
Ministrul Sănătății anunță că va introduce în legislație o prevedere care va permite desfacerea contractelor de muncă în cazul medicilor "prinși" că lucrează la privat chiar în timpul programului de la spitalul public.
Beltiug și Socond, două comune din județul Satu Mare, vor deveni prima structură administrativă din România care se unește voluntar, ca urmare a măsurilor de austeritate și a presiunilor bugetare.
România a acordat anul trecut Ucrainei ajutoare în cuantum de circa 50 de milioane de euro, printr-o alocare bugetară la NATO, susține premierul Ilie Bolojan.
Bolojan, comparat cu Ceaușescu de Băluță. Reacția premierului: N-ar trebui plătită reclamă la primăria de sector, cu lucrările la pasaj, pe banii Guvernului # Profit.ro
Premierul Bolojan consideră că nu ar fi trebuit cheltuiți bani de primarul sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluță, pentru a face reclamă primăriei cu lucrările de la Planșeul Unirii, proiect finanțat de Guvern.
Bolojan ″răcește″ SMR-urile nucleare americane de la Doicești: Le facem dacă găsim bani. Suma e foarte mare, 6-7 miliarde dolari. Este mai fezabil ce facem la Cernavodă # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a arătat mai degrabă sceptic față de proiectul construirii unei centrale nucleare de 462 MW la Doicești, în județul Dâmbovița, pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune de acolo, cu tehnologia reactoarelor modulare mici (SMR) dezvoltată și deținută de compania americană NuScale.
Poliția a arestat nouă persoane într-o anchetă legată de o fraudă cu bilete la Muzeul Luvru, care ar fi putut costa cel mai vizitat muzeu din lume aproximativ 10 milioane de euro.
