Pe Profit Insider: Tăiere de salarii și posturi

Premierul Bolojan afirmă că atunci când a acceptat funcția de premier, știa ce probleme grave are România, și nu se teme de un partid sau de un lider politic, iar pe plan personal va fi o ușurare venirea unui alt guvern. Bolojan a adăugat că este posibilă o altă coaliție de guvernământ, dacă se dovedește că formula actuală nu funcționează.