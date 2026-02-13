EXCLUSIV FOTO Noi magazine cu prețuri mici în România. Cel mai bogat danez aduce lanțul de retail Normal. Primul din Europa Centrală și de Est
Profit.ro, 14 februarie 2026 00:20
Lanțul danez de magazine cu prețuri mici Normal, al cărui acționar majoritar este Anders Holch Povlsen (53 de ani), cel mai bogat danez, intră pe piața românească cu un magazin în București, primul din întreaga Europă Centrală și de Est, rețeaua fiind extinsă în țările nordice și în vestul Europei, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
• • •
Acum o oră
00:20
Acum 2 ore
00:00
ULTIMA ORĂ România scapă de retrogradare. Fitch menține ratingul în categoria recomandată pentru investiții, chiar dacă pe ultima treaptă # Profit.ro
Agenția de evaluare financiară Fitch a menținut ratingul României pe ultima treaptă recomandată pentru investiții, BBB-, cu perspectivă negativă.
Acum 4 ore
22:10
Succes venind și din România - Gigantul francez Capgemini obține venituri peste așteptări după achiziția WNS, inclusiv a afacerii din România # Profit.ro
Grupul francez Capgemini, printre cei mai mari furnizori globali de servicii de consultanță și IT, a obținut venituri peste așteptări în 2025, pe fondul unei creșteri accelerate în ultimul trimestru, susținută de achiziția multinaționalei indiene de outsourcing WNS, inclusiv a afacerilor din România, într-o tranzacție de 3,3 miliarde de dolari.
22:10
Fostul președinte Traian Băsescu afirmă că Guvernul ar trebui să ceară intervenția Fondului Monetar Internațional (FMI). Argumentează propunerea prin situația economică actuală a țării.
21:30
Miliardar olandez - eșec în România. ANRE vrea să-i suspende o autorizație deja acordată # Profit.ro
ANRE vrea să suspende autorizația pentru construcția centralei electrice eoliene Delești, acordată societății Aukera Project Company Epsilon în vara anului trecut.
21:20
Vard Brăila a lansat la apă prima dintre cele două nave hibride de tip Ocean Energy Construction Vessel (OECV) pe care grupul norvegian le construiește în România pentru operatorul compatriot de transport maritim Island Offshore.
Acum 6 ore
21:00
McDonald’s regândește meniul pentru clienții care folosesc medicamente pentru slăbit în SUA # Profit.ro
McDonald’s regândește meniul pentru clienții care folosesc medicamente pentru slăbit în SUA, testând produse compatibile cu preferințele acestora, precum Snack Wraps, sandvișul cu cârnat și biscuiți sau fâșiile de pui McCrispy.
21:00
Bursa închide pe roșu cu România în recesiune tehnică. Tranzacții de tip deal în valoare de 80 milioane lei cu acțiuni Fondul Proprietatea # Profit.ro
Înaintea unei AGA în care sunt așteptate mutări decisive privind managementul FP, acțiunile Fondului au fost protagoniste la BVB.
20:40
Rompetrol anunță o promoție surpriză la benzinării, precizând că, în acest weekend, va aplica o reducere de 15 bani/litru la benzină și motorină standard.
20:40
Crește pragul investițiilor examinate de o comisie specială a Guvernului. Vor fi examinate și schimbările de acționariat cu străini în domenii ”sensibile”. Termene mai scurte și norme mai clare pentru avizul de mediu și autorizarea la incendiu # Profit.ro
Guvernul va promova, printr-o unică ordonanță de urgență, atât introducerea avizării schimbărilor de acționariat cu un investitor străin, în domenii sensibile, precum energie, transporturi, dar și bănci, mass-media, AI, industria farmaceutică, cât și măsuri mai simple, termene mai scurte pentru obținerea avizelor de mediu sau pentru incendiu. Totodată, pragul investițiilor examinate de Guvern crește de la 2 milioane euro la 5 milioane euro.
20:30
Super Technologies, care operează brandul de pariuri și casino online SuperBet, preia Maxbet, cu filialele din România și Malta.
20:30
Ministrul Energiei dă vina pe Bolojan pentru întârzierea rezolvării crizei de la Complexul Energetic Oltenia, unde mai mulți salariați au intrat în greva foamei # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că decizia finală de aprobare a memorandumului privind exceptarea Complexului Energetic Oltenia de la legislația austerității, în ceea ce privește tichetele de masă cuvenite angajaților, îi aparține premierului Ilie Bolojan.
20:20
”Avem o economie privată solidă” - Nicușor Dan recomandă echilibru privind recesiunea: Economia României încetinește de patru ani, dar avem motive de optimism # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan îi invită pe români să privească ”cu echilibru” datele publicate azi de INS, potrivit cărora România a intrat în recesiune tehnică după două trimestre la rând de scădere. Șeful statului consideră că sunt și motive de optimism pentru că deficitul bugetar mare a fost redus fără sprijinul FMI, iar România areo economie privată solidă și există ușoare progrese pe diminuarea evaziunii fiscale.
20:00
Boicotarea produselor americane în magazine - Tot mai mulți europeni intră pe aplicații care ajută la evitarea produsele americane # Profit.ro
Tot mai multe aplicații care ajută identificarea și să evitarea produsele americane din magazine sunt descărcate în Europa.
19:40
CEO-ul diviziei de performanță Mercedes-AMG, Michael Schiebe, a confirmat revenirea modelelor Black Series.
19:40
Super Technologies (Super), companie românească și unul dintre cele mai importante grupuri de tehnologie și divertisment pe plan internațional, anunță semnarea achiziției companiilor Maxbet România și Maxbet Malta. Tranzacția susține planurile de creștere sustenabilă ale companiei în întreaga regiune a Europei Centrale și de Est (CEE).
19:10
Utilizatorii căștilor de realitate virtuală Apple Vision Pro au acum acces nativ la platforma video YouTube, prin intermediul unei aplicații dezvoltate special pentru aceasta.
Acum 8 ore
18:50
Cum securizezi iCloud: parole, chei de recuperare și ce oprești ca să nu expui backup-ul # Profit.ro
iCloud e genul de serviciu pe care îl folosești fără să-l simți, până în ziua în care ai nevoie de el urgent.
18:30
Android vs iPhone: cum activezi 2FA cu aplicație de autentificare și cum îți protejezi accesul la conturi # Profit.ro
Autentificarea în doi pași este una dintre cele mai bune măsuri de securitate pentru conturile sociale, dar cele mai multe blocaje apar nu la activare, ci mai târziu, când schimbi telefonul, pierzi accesul la aplicația de coduri sau îți moare bateria fix când ai nevoie să te loghezi.
18:10
Măsură dură: Medicii "prinși" că lucrează la privat chiar în timpul programului de la spitalul public vor fi dați afară # Profit.ro
Ministrul Sănătății anunță că va introduce în legislație o prevedere care va permite desfacerea contractelor de muncă în cazul medicilor "prinși" că lucrează la privat chiar în timpul programului de la spitalul public.
18:00
Beltiug și Socond, două comune din județul Satu Mare, vor deveni prima structură administrativă din România care se unește voluntar, ca urmare a măsurilor de austeritate și a presiunilor bugetare.
17:40
România a acordat anul trecut Ucrainei ajutoare în cuantum de circa 50 de milioane de euro, printr-o alocare bugetară la NATO, susține premierul Ilie Bolojan.
17:40
Bolojan, comparat cu Ceaușescu de Băluță. Reacția premierului: N-ar trebui plătită reclamă la primăria de sector, cu lucrările la pasaj, pe banii Guvernului # Profit.ro
Premierul Bolojan consideră că nu ar fi trebuit cheltuiți bani de primarul sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluță, pentru a face reclamă primăriei cu lucrările de la Planșeul Unirii, proiect finanțat de Guvern.
17:20
Bolojan ″răcește″ SMR-urile nucleare americane de la Doicești: Le facem dacă găsim bani. Suma e foarte mare, 6-7 miliarde dolari. Este mai fezabil ce facem la Cernavodă # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a arătat mai degrabă sceptic față de proiectul construirii unei centrale nucleare de 462 MW la Doicești, în județul Dâmbovița, pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune de acolo, cu tehnologia reactoarelor modulare mici (SMR) dezvoltată și deținută de compania americană NuScale.
Acum 12 ore
16:50
Poliția a arestat nouă persoane într-o anchetă legată de o fraudă cu bilete la Muzeul Luvru, care ar fi putut costa cel mai vizitat muzeu din lume aproximativ 10 milioane de euro.
16:50
O persoană a murit în urma unui incendiu care a pornit de la mașină electrică și apoi a cuprins mai multe autovehicule pe Bulevardul Constructorilor, din Sectorul 6 al Capitalei.
16:40
Gigantul Fincantieri mută în România parte din producție. Vestea este doar pe jumătate bună # Profit.ro
Grupul italian naval Fincantieri va muta în România producția de secțiuni de cocă pentru navele de croazieră.
16:30
PPC ridică în România o nouă stație de transformare, la Balotești, investiție de peste 75 milioane lei # Profit.ro
Noua stație va îmbunătăți serviciul de distribuție pentru 17179 mii de clienți din zona localităților Balotești si Corbeanca și va asigura disponibilitatea pentru viitoare racordări la rețeaua de distribuție.
16:20
Threads, rețeaua socială prin care Meta concurează cu X-ul lui Elon Musk, oferă acum acces la o funcție bazată pe inteligența artificială, prin care utilizatorii pot cere să vadă mai mult sau mai puțin din diverse tipuri de conținut.
16:00
Treisprezece salariați ai Complexului Energetic Oltenia au intrat în greva foamei.
16:00
Bolojan: Când va veni un alt guvern, pentru mine va fi o ușurare! Dacă această coaliție nu funcționează, e posibil să vedem alta # Profit.ro
Premierul Bolojan afirmă că atunci când a acceptat funcția de premier, știa ce probleme grave are România, și nu se teme de un partid sau de un lider politic, iar pe plan personal va fi o ușurare venirea unui alt guvern. Bolojan a adăugat că este posibilă o altă coaliție de guvernământ, dacă se dovedește că formula actuală nu funcționează.
15:50
ULTIMA ORĂ Bolojan, schimbare majoră la contractele part-time: Imediat ce e finalizată digitalizarea ANAF la sfârșitul anului, ar trebui să reintre în vigoare plata contribuțiilor proporțional cu numărul de ore # Profit.ro
Premierul Bolojan susține că digitalizarea ANAF ar trebui finalizată până la sfârșitul acestui an, iar în acest condiții ar trebui să reintre în vigoare plata contribuțiilor sociale proporțional cu numărul de ore muncite.
15:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul pregătește ajutoare pentru Damen Mangalia și Liberty Galați, acestea urmând a fi declarate de imporanță strategică, urmând să beneficieze de sprijin guvernamental.
15:30
Tarifele la apă și canalizare în România, în februarie 2026: contraste între județe, bucureștenii rămân printre cei mai avantajați # Profit.ro
Tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă și de canalizare din România continuă să prezinte diferențe importante între regiuni, potrivit datelor oficiale centralizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), valabile la începutul lunii februarie 2026.
15:30
Nike, compania-mamă a Converse, va reduce personalul ca parte a unei restructurări strategice.
15:10
Sony a lansat căștile wireless WF-1000XM6, care sunt însoțite de recenzii în mare parte pozitive, dar vin cu un preț mai mare decât modelul anterior.
15:10
15:00
Cercetători și executivi de rang înalt din industria inteligenței artificiale au părăsit recent companii de top – precum Anthropic și OpenAI – lansând avertismente publice privind riscurile tehnologiei asupra utilizatorilor.
14:40
Investiție de 500.000 euro într-un startup românesc care digitalizează asigurările pentru IMM-uri # Profit.ro
Siguu.ro, un startup românesc dezvoltat cu o investiție inițială de aproximativ 500.000 de euro, intră pe piața asigurărilor pentru companiile mici și mijlocii, unul dintre cele mai puțin digitalizate segmente din industria financiară locală.
14:40
Grupul francez Alstom a schimbat conducerea pentru România, Bulgaria și Republica Moldova.
14:30
Bolojan - Am fost cu spatele la zid! Văd revenirea din recesiune începând din a doua parte a anului: 2026 va fi anul de reașezare a economiei # Profit.ro
Din a doua parte a anului, România va avea condiții de creștere economică, prin scăderea inflației, reducerea importurilor și creșterea exporturilor, precum și prin măsurile de reducere a cheltuielilor și de stimulare economică, susține premierul Bolojan, în contextul în care țara noastră a intrat în recensiune tehnică.
14:30
FOTO O mașină electrică a luat foc în Sectorul 6 al Capitalei. O persoană a murit. Mai multe mașini au ars # Profit.ro
O persoană a murit în urma unui incendiu care a pornit de la mașină electrică și apoi a cuprins mai multe autovehicule pe Bulevardul Constructorilor, din Sectorul 6 al Capitalei.
14:30
Ministrul Finanțelor afirmă că România nu este într-o criză economică și spune că economia va crește și în 2026, cu cel puțin 1% # Profit.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, vine cu declarații după anunțul privind intrarea României în recesiune tehnică.
14:20
Cristian Popescu-Piedone a pierdut definitiv procesul cu ANI au decis judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție, care au respins definitiv contestația depusă de Piedone împotriva raportului ANI care l-a găsit în conflict de interese pentru că și-a numit ginerele membru în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale pe când era primar al Sectorului 5.
14:20
Controale de amploare în saloane de coafură. ANPC a găsit cosmetice expirate și ingrediente interzise # Profit.ro
Inspectorii ANPC au găsit produse cosmetice expirate, servicii prestate în spații neautorizate, utilizarea produselor cu un ingredient interzis.
14:20
Bolojan vede revenirea din recesiune începând din a doua parte a anului: 2026 va fi anul de reașezare a economiei # Profit.ro
14:00
ULTIMA ORĂ Fidelis – Declin drastic al interesului investitorilor de la bursă pentru titlurile de stat pentru populație. Unul din cele mai slabe rezultate din ultimii ani # Profit.ro
Exercițiul primar de vânzare a obligațiunilor guvernamentale dematerializate destinate populației a fost unul din cele mai slabe din ultimii ani, relevă datele Profit.ro.
14:00
Bolojan acuză: Băieții deștepți, în mare parte, ne-au blocat sistemul energetic. Dacă mâine ai de făcut o stație de stocare, terenul este ocupat doar de producție # Profit.ro
Premierul Bolojan arată că sistemul energetic produce 9.000 MW, dar avize tehnice de racordare au fost date pentru 77.000 MW, iar investitorii serioși care doresc să facă stații de stocare nu au unde să dezvolte investiția, pentru că terenurile sunt ocupate doar pentru producție.
13:50
România, în recesiune tehnică - Ciolacu acuză ”cea mai grosolană manipulare a statisticii” și susține că datele au fost ”coafate” pentru a ascunde ”dezastrul economic din mandatul lui Bolojan”. România, în recesiune și ...în mandatul său # Profit.ro
Fostul premier PSD acuză că datele economice aferente anului 2024 ar fi fost modificate, pentru a transforma creșterea economică în recesiune.
13:50
Gazele ''ieftine'' ale României, printre cele mai scumpe din UE. Unde dispare mitul prețului mic # Profit.ro
O analiză semnată de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), arată că România se situează printre statele membre ale Uniunii Europene cu cele mai ridicate costuri reale ale gazelor naturale atunci când prețurile sunt ajustate la puterea de cumpărare, deși la nivel nominal tarifele nu par ridicate.
