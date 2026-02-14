ANALIZĂ: Reforma amânată a pensiilor speciale. Ce ar însemna trimiterea la CJUE

13:00

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că nu mai puteau rămâne la taxele existente, deoarece componenta de venituri din taxele locale, respectiv din impozitele pe proprietate, este în România de 0,55% din PIB, în timp ce, în țările Uniunii Europene, media este de 1,85%. El a precizat că majorarea a fost dublată de eliminarea unor excepții, iar în acest caz, pentru anumite categorii, creșterile au fost mai mari decât cele estimate. Bolojan a anunțat că, de anul viitor, mecanismul de stabilire a taxelor va fi modificat, urmând să fie calculat la valorile de piață din fiecare localitate.