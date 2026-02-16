Deciziile Coaliției în privința reformei din administrație: Veniturile din sănătate, educație, cultură și apărare nu vor fi reduse
RFI, 16 februarie 2026 17:00
Guvernul a anunţat, luni, decizia coaliţiei privind reforma administraţiei, arătând că s-au stbilit amendamente care privesc sistemul de apărare, ordine publică, siguranţa naţională, educaţie, sănătate şi cultură dar şi modificări în privinţa taxelor şi impozitelor locale, care privesc situaţia creată în urma aplicării cotelor de supraimpozitare, situaţia clădirilor mai vechi de 50 de ani şi persoanele cu dizabilităţi, un grup de lucru fiind creat în acest sens.
• • •
Alte ştiri de RFI
Acum o oră
17:00
Deciziile Coaliției în privința reformei din administrație: Veniturile din sănătate, educație, cultură și apărare nu vor fi reduse # RFI
Guvernul a anunţat, luni, decizia coaliţiei privind reforma administraţiei, arătând că s-au stbilit amendamente care privesc sistemul de apărare, ordine publică, siguranţa naţională, educaţie, sănătate şi cultură dar şi modificări în privinţa taxelor şi impozitelor locale, care privesc situaţia creată în urma aplicării cotelor de supraimpozitare, situaţia clădirilor mai vechi de 50 de ani şi persoanele cu dizabilităţi, un grup de lucru fiind creat în acest sens.
16:40
Ministerul Justiţiei a publicat listele cu procurorii care îndeplinesc condițiile pentru a conducerea Parchetului General, DNA şi DIICOT # RFI
Ministerul Justiţiei a publicat luni listele cu procurorii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru conducerea Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Atfel, toţi cei 19 candidaţi înscrişi au trecut proba şi vor participa la interviurile programate în perioada 23-26 februarie. Decizia finală aparţine preşedintelui Nicuşor Dan.
Acum 6 ore
13:30
Obiectivul numărul unu al viitoarei OUG privind reforma administrației este ca prevederile să fie extrem de clare, pentru a nu crea și mai multă tensiune sau haos în administrație, spune la RFI eurodeputatul PMP Eugen Tomac. ”Important este că avem un Guvern, că există stabilitate politică”, mai afirmă consilierul onorific prezidențial, care comentează tensiunile din coaliție.
12:50
”Noi nu vrem decât un lucru foarte firesc, în oglindă ceea ce oferă statul român minorității ucrainene din România să beneficieze și minoritatea română din Ucraina”. Iată ce declară la RFI consilierul prezidențial onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, Eugen Tomac. El se referă în special la situația privind învățământul în limba maternă.
12:40
Şedinţă a coaliţiei de guvernare, pe fondul tensiunilor privind adoptarea pachetului reformei administraţiei # RFI
Coaliţia de guvernare se reuneşte, luni, de la ora 13.00, în şedinţă, pe fondul tensiunilor privind adoptarea pachetului reformei administraţiei. Premierul Ilie Bolojan declara că vrea adoptarea pachetului săptămâna aceasta, prin ordonanţă de urgenţă, dar PSD impune condiţia introducerii şi a măsurilor de solidaritate. În plus, miniştrii PSD transmit că nu vor aviza o Ordonanţă care nu cuprinde şi măsurile cerute de social-democraţi. Şi UDMR i-a cerut premierului Ilie Bolojan să renunţe la taxele pe proprietate.
12:10
Transilvania este binecunoscută, nu doar în țară, ci și în Europa, pentru urși, satele de poveste și Dracula. Dar această regiune istorică a României, cu un trecut complex, este și casa multor minorități. Printre acestea: maghiarii.
12:00
Profesorul emerit George Poede de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cavaler al Ordre des Palmes Académiques, specialist în științe sociale și politice, atrage atenția asupra faptului că premierul nu a reușit să comunice eficient publicului larg, dând dovadă de o flexibilitate extrem de redusă în raport cu nevoile comunităților rurale. Profesorul ridică o întrebare esențială: câți dintre românii din zonele rurale sărace vor putea suporta taxele și impozitele majorate?
Acum 8 ore
11:20
România este interesată ca procesul de pace din Fâșia Gaza să dea rezultate, spune la RFI eurodeputatul PMP Eugen Tomac, consilier prezidențial onorific. Președintele Nicușor Dan a anunțat că România va participa ca observator la Consiliul pentru Pace inițiat de șeful Casei Albe, Donald Trump.
Acum 12 ore
08:50
Cum poate Nicușor Dan să transforme participarea la Consiliul Pǎcii de la Washington într-un atu strategic (Adevărul) # RFI
Problema nu este că suntem în recesiune tehnică, ci că vânzările de apartamente scad, iar acest lucru se duce din ce în ce mai mult în toată economia: banii stau blocaţi, activitatea economică scade, iar bugetul se va trezi cu o mare problemă (Ziiarul Financiar) - Bani pierduți. România a luat jumătate din banii gratis prin PNRR și un sfert din fondurile europene de coeziune (Cotidianul)
07:10
Cele două „fețe” ale scăderii deficitului bugetar: recesiune tehnică și păstrarea ratingului de țară # RFI
La sfârșitul săptămânii trecute, au avut loc două evenimente economice importante: confirmarea recesiunii tehnice și comunicarea calificativului de țară de către agenția de rating Fitch. Au legătură? Da. Recesiunea tehnică a apărut în ultima parte a anului trecut și a fost anunțată oficial, săptămâna trecută. pe baza evoluțiilor statistice.
Ieri
14:30
Președintele Nicuor Dan a anunțat că va participa săptămâna viitoare "la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington, rǎspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Reforma pensiilor speciale ale magistraților ar putea ajunge pe masa Curții de Justiție a Uniune Europene. Un astfel de demers ar putea dura de la minimum câteva luni la câțiva ani. În acest caz România nu doar că ar pierde cele 200 de milione de euro din PNRR, ci reforma ar fi blocată până la o decizie a CJUE.
15:40
Vrancea: Trei persoane, plasate sub control judiciar în cazul adăpostului de câini de la Suraia # RFI
Trei persoane au fost plasate sub control judiciar în cazul adăpostului privat de câini din localitatea Suraia, acestea fiind cercetate în cadrul unui dosar penal ce vizează infracțiunile de uciderea cu intenție, fără drept, a animalelor, schingiuirea animalelor, abuz în serviciu și fals intelectual, informează reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vrancea.
13 februarie 2026
21:20
Luca Niculescu, coordonator național pentru procesul de aderare a României la OCDE: Suntem în grafic, mai avem de închis 5 capitole # RFI
România a primit cel de-al 20-lea aviz formal în procesul de aderare la OCDE. Un aviz formal inseamnă incheierea unui capitol din procesul de aderare."Au mai rămas cinci, foarte importante în domeniile investiții, comerț, piețe financiare, guvernanță publică, analiză și dezvoltare economică. Suntem în grafic", a declarat la RFI, Luca Niculescu, coordonator național pentru procesul de aderare a României la OCDE și secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, invitat în emisiunea Business ON AIR, realizată de Constantin Rudnițchi.
19:30
Nicușor Dan, mesaj după intrarea României în recesiune tehnică: Responsabilii politici să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci # RFI
Președintele Nicușor Dan a precizat, vineri seara, că datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) trebuie privite cu echilibru și le-a transmis responsabililor politici „să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci”.
17:00
Președinta Consiliului Național al Dizabilității îl contrazice pe Ilie Bolojan: Nu este adevărat că toate cele 950.000 de persoane cu dizabilităţi ar fi fost scutite de impozit! # RFI
Campanie Declic pentru apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, grav afectate de recentele decizii guvernamentale. Persoanele cu dizabilități își exprimă nemulțumirea și revolta față de eliminarea scutirilor de impozite locale, fapt care afectează foarte grav protecția socială și fiscală a acestora, spune la RFI, președinta Consiliului, Daniela Tontsch. Aceasta îi solicită public premierului să corecteze afirmația că "toate cele 950.000 de persoane cu dizabilități ar fi fost scutite de impozite" și "să oprească folosirea ei ca argument pentru politici fiscale care lovesc exact în persoanele cele mai vulnerabile".
16:40
Scrisoare deschisă către Comisia Europeană. Opt ONG-uri acuză România că nu respectă deciziile CJUE # RFI
Opt ONG-uri cer Comisiei Europene sancțiuni financiare împotriva României, acuzând autoritățile de la București de ignorarea deliberată a deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene, referitoare la libera circulație și recunoașterea dreptului la viață de familie pentru cuplurile de același sex. Soții persoanelor LGBT ar trebui să beneficieze de dreptul la coasigurare și alte drepturi civile, de care nu se pot bucura câtă vreme statul român le refuză cartea de rezidență. Din acest motiv, statul de drept din România funcționează în mod deficitar, a atras atenția la RFI directorul asociației ACCEPT, Victor Ciobotaru.
16:30
România și așteptările de la OCDE: politici publice de calitate, guvernanta corporativă performantă # RFI
Invitat este Luca Niculescu, Coordonator Național pentru procesul de aderare a României la OCDE, secretar de stat MAE.
15:20
România a intrat în recesiune tehnică, arată datele publicate de Institutului Naţional de Statistică. Recesiunea tehnică reprezintă o scădere a Produsului Intern Brut real timp de două trimestre consecutive și indică o încetinire a activității economiei. Recesiunea tehnică nu e o surpriză, comentează la RFI profesorul în economie, Cristian Păun.
12:50
Oana Ţoiu, mesaj de la Conferinţa de Securitate de la Munchen: Sunt onorată să vorbesc la sesiuni cheie privind securitatea Mării Negre # RFI
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, care participă alături de ministrul Apărării, Radu Miruţă şi şeful Directoratului de Securitate Cibernetică la Conferinţa de Securitate de la Munchen apreciază că vor fi abordate ”discuţii pe teme cheie pentru România”. Ţooi are pe agenţă mai multe întâlniri bilatarale şi sesiuni de lucru, potrivit news.ro.
11:20
Cei mai mulți angajați care taie frunză la câini în administrație sunt angajații pe pile, spune la RFI fostul premier Ludovic Orban. Președintele partidului Forța Dreptei îi critică pe primarii de comune care s-au revoltat împotriva premierului Ilie Bolojan, din cauza reformei administrației publice: ”Primărița din Cumpăna are 85 de angajați, la o primărie de comună. Cum să nu aibă de unde să facă reduceri de personal?”.
11:10
Bolojan, după ce România a intrat in recesiune tehnică: "Nu traversăm o criză" | Sorin Grindeanu: „O rușine. Există un vinovat” # RFI
Premierul Ilie Bolojan afirmă că recesiunea tehnică anunţată vineri de către Institutul Național de Statistică era inevitabilă şi anticipată, întrucât România a început trecerea de la ”un model bazat pe deficit şi consum, aparent generator de prosperitate, dar în fapt distrugător, la un model bazat pe investiţii, productivitate, export şi disciplină bugetară”.
10:20
Orban la RFI: Recesiunea era previzibilă, Guvernul trebuie să ia măsuri de stimulare economică # RFI
Recesiunea tehnică din România s-a produs în mare parte din cauză că nu a mai funcționat minciuna cu creșterea economică bazată pe stimularea consumului, declară la RFI fostul premier Ludovic Orban. Președintele partidului Forța Dreptei spune că Guvernul trebuie să ia măsuri de stimulare economică.
09:50
Produsul Intern Brut în trimestrul 4 din 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul 3 din 2025 arată datele publicate vineri, 13 februarie de INS.
09:40
INTERVIU Comisarul european pe Justiție, avertisment pentru România în legătură cu ignorarea deciziilor Curții Europene de Justiție: Prioritatea dreptului UE nu este opțională (G4Media) # RFI
De ce se tem primarii de creșterea taxelor locale (DW) - Un moment istoric pentru antreprenoriatul românesc. Familia Pavăl, care a fondat Dedeman, la un pas de a prelua operaţiunile Carrefour în România pentru 823 mil. euro (Ziarul Financiar) - REPORTAJ. Un oraș de 40.000 de locuitori din UE, fostă capitală regală a României, stă de trei luni fără apă potabilă: „Neagră ca pământul” (HotNews) - Bucureștenii cer deja reducerea facturilor la căldură. Cum procedezi și de ce Termoenergetica nu le scade automat (SpotMedia)
07:10
Avem confirmarea. Carrefour pleacă din România, după o prezență de 25 de ani, după ce a format piața de retail modern și după ce a dat încredere și altor mari investitori străini să vină în România. Carrefour vinde rețeaua către oameni de afaceri români, specializați în sectorul de retail, însă, în cel nealimentar.
12 februarie 2026
21:50
Dynamic Front 26, cel mai important exerciţiu multinaţional NATO din Europa, s-a încheiat pe poligonul de la Cincu. Au luat parte la manevre, realizate cu muniţie reală, militari din SUA, ţara care a comandat operaţiunile, din Franţa, naţiunea-cadru a trupelor NATO din România, din Polonia şi România. La tragerile de la Cincu au participat lansatoare americane HIMARS şi tunuri franceze CAESAR. Scopul acestor manevre este de a consolida interoperabilitatea pe flancul estic al Europei.
17:40
Președintele Nicușor Dan trebuie să recupereze ce a pierdut până acum pe plan extern. Apetitul său pentru afaceri externe trebuie să crească în perioada urmatoare, o spune la RFI analistul politic Radu Magdin. Șeful statului are nevoie de victorii de etapă, care pot fi atinse deplasându-se la reuniuni externe cheie, cum e Conferința de Securitate de la Munchen care începe vineri în prezența a numeroși lideri internaționali.
16:30
Tribunalul București a admis joi o plângere formulată de primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, și a dispus revocarea măsurii controlului judiciar în dosarul legat de construirea fără avize legale a unor străzi peste conducte de gaze. Potrivit Agerpres, decizia instanței este definitivă, astfel încât Negoiță se poate întoarce la Primărie.
15:40
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, cumpără Carrefour România | Achiziția le ofera o poziție de prim rang în retail (Economist) # RFI
Cel mai mare retailer alimentar din Europa, Carrefour, a anunţat joi vânzarea unităţii sale din România către Pavăl Holding, într-o tranzacţie de 823 de milioane de euro. La rândul său, Pavăl Holding, acţionar majoritar al Dedeman, anunţă semnarea unui acord de negociere exclusivă cu Grupul Carrefour pentru preluarea operaţiunilor din România, si precizeaza că această etapă marchează extinderea portofoliului grupului către retailul alimentar.
15:40
350 de artiști internaționali din 23 de țări au venit la Iași, până acum, prezentând 49 de concerte. Classix a găzduit 23 de paneluri, 193 de sesiuni de masterclass, 6 expoziții, 10 proiecții de scurtmetraje și a oferit 18 burse de creație. Festivalul este o bornă importantă în mișcarea culturală și a inovației artistice din România. Ce ne propune Classix Festival în ediția 2026, aflăm de la Patricia Brohanschi, de la Asociația Industrii Creative, Showberry.
13:00
Nicuşor Dan, înaintea reuniunii informale a liderilor din CE: O chestiune foarte importantă pentru România este preţul energiei şi cât de repede trebuie să mergem cu tranziţia verde # RFI
Nicuşor Dan, înaintea reuniunii informale a liderilor din CE: O chestiune foarte importantă pentru România este preţul energiei şi cât de repede trebuie să mergem cu tranziţia verde. Noi suntem printre ţările care doresc ca acest proces să fie mai lent
11:40
Semnalul de alarmă a fost lansat de Comisia Națională a Bibliotecilor, iar directorul Bibliotecii Centrale Universitare din Iași, Ioan Milică, spune că se va alunga cartea din viața oamenilor și că vor fi situații în care autoritatea publică locală va concedia singurul bibliotecar și va pune cărțile sub lacăt.
11:10
Medicii rezidenți nu pot fi legați de glie, fără să le oferi condiții, spune la RFI deputatul USR Emanuel Ungureanu. Reacția sa vine după ce premierul Ilie Bolojan a declarat că absolvenții facultăților de medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze câțiva ani în țară, față de care au o obligație. Afirmația sa a fost criticată de unii reprezentanți ai sistemului medical.
10:10
Critici dure din partea deputatului USR Emanuel Ungureanu la adresa Curții Constituționale. ”Un clan mafiot”, spune parlamentarul la RFI, după ce judecătorii CCR au amânat pentru a cincea oară decizia privind reforma pensiilor pentru magistrați.
09:20
E depășit Nicușor Dan de poziția de președinte? Motive tot mai mari de îngrijorare (SpotMedia) - „Nu plecăm de plăcere”. Viitorii medici din România critică intenția premierului Bolojan de a-i obliga să rămână în țară (Europa Liberă) - EXCLUSIV Roxana Mînzatu, vicepreședinta Comisiei Europene, despre limitarea accesului la rețelele sociale a copiilor sub 15-16 ani: Analizăm toate variantele. Ce nu ne dorim este ca fiecare țară să aibă reglementări diferite în privința accesului minorilor la rețele (Edupedu)
07:00
La energie electrică, apar oferte „prea bune pentru a fi refuzate”. Tarife mai mici decât Hidroelectrica # RFI
Piața de energie electrică dă semne că funcționează și că există concurență. Mai mulți furnizori au intrat în luptă directă cu Hidroelectrica. Se întâmplă spre binele consumatorilor.
11 februarie 2026
16:50
RFI România se află pe primul loc în clasamentul anului 2025 al celor mai citate posturi de radio, cu un total de 585 de citări, potrivit analizei mediaTrust - "Cele mai citate surse media din România. Radiografia anului 2025". Cercetarea a fost realizată în perioada 01 ianuarie 2025 – 31 decembrie 2025.
16:10
Ioan Stanomir, după decizia CCR de amânare a verdictului în cazul pensiilor speciale: "Este o bătălie de durată între Guvern și magistrați” # RFI
Curtea Constituțională a decis, să amâne din nou decizia privind reforma pensiilor magistraților. Următorul termen este 18 februarie 2026. CCR a motivat decizia amânării prin cererea de întrerupere a deliberărilor pentru studierea documentelor depuse de autorul sesizării, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În aceste documente, ICCJ solicită CCR să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene, considerând că legea pensiilor de serviciu ar trata „discriminatoriu” magistraţii în raport cu alţi beneficiari de astfel de pensii şi ar „reduce sub nivelul adecvat siguranţa financiară a judecătorilor”.
14:50
Dragoş Pîslaru, după decizia CCR: România a pierdut oficial 231 milioane de euro, bani europeni nerambursabili # RFI
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă, miercuri, după a cincea amânare a unei decizii în legătură cu pensiile magistraţilor, că România a pierdut oficial 231 milioane de euro, bani europeni nerambursabili. ”În ciuda tuturor eforturilor Guvernului si prim-ministrului Ilie Bolojan, astăzi au câştigat ei, cei care au fugit de la şedinţe de frică să nu îşi piardă privilegiile”, afirmă ministrul.
14:40
Eli R.Lebowitz oferă părinților un ghid validat științific, în lupta cu anxietățile copilăriei # RFI
"Copilul meu se confruntă cu anxietatea. Mă puteți ajuta?" Este o întrebare al cărui răspuns este căutat tot mai des de părinții de copii și adolescenți. "Ajută-ți copilul să scape de anxietate" propune o schimbare în reacțiile adulților – nu cu presiune asupra copilului, ci cu acceptare și încredere. Vorbim despre o nouă apariție editorială, un ghid bazat pe știință, creat pentru părinții care vor să fie sprijin real, nu sursă de stres. Invitata emisiunii RFI360, psiholog Oana Niculae.
12:10
Protest la TNB: "Un rol nu se naște între două pontări". Ministrul Culturii retrage propunerea de normare a muncii artiștilor. (Reportaj) # RFI
În fața Teatrului Național București actori și angajați au protestat marți față de un nou set de reguli impus de Ministerul Culturii care va norma programul de lucru al artiștilor. La manifestație a fost prezent și Ministrul Culturii, András Demeter, care la presiunea artiștilor a anunțat retragerea propunerii. În teorie, declarația ministrului ar trebui să fie un câștig, însă protestatarii nu au încredere completă în promisiunea acestuia.
11:20
Judecătorul Gheorghe Stan, a cărui prezenţă la şedinţa de miercuri a CCR era incertă, după ce în spaţiul public au apărut informaţii că ar fi intrat în concediu paternal, a ajuns la sediul instituţiei şi a intrat în sala unde la ora 10.00 a început şedinţa în care Curtea Constituţională ar urma să ia o decizie în cazul legii referitoare la reforma pensiilor magistraţilor, contestată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. La şedinţă au participat toţi cei nouă judecători ai CCR. Potrivit ultimelor informaţii, CCR a amânat din nou deliberările, stabilind un nou termen pentru 18 februarie.
11:00
O consecvență în greșeală și în prostie nu e deloc benefică, nu e nici un fel de nenorocire să admiți că ai greșit, declară la RFI liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, care îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de lipsă de empatie: ”Degeaba îți reușește operația, dacă pacientul a murit”. El crede că ”o mare parte din comune vor intra în faliment”, dacă reforma administrației rămâne în forma actuală.
08:50
Şedinţa de azi a CCR pentru pensiile speciale este incertă după ce Gheorghe Stan, judecătorul propus de PSD, a intrat în concediu, iar Lia Savonea a cerut sesizarea CJUE (Libertatea) # RFI
Cererea Înaltei Curți de sesizare a Curții de Justiție a UE pe pensii e inadmisibilă, potrivit unor decizii ale Curții Constituționale (G4Media) - Bocete pe lux și opulență. Primarii veniți în Capitală să-l atace pe Bolojan, cazați la hotel de cinci stele (Cotidianul) - Localitate cu 7.000 de locuitori dă 2.000.000 € pe salariile din primărie. Harta „dezmățului” bugetar la sate (Newsweek) - România are 30 de miliarde de euro alocate din fondurile europene. Culisele bătăliei de la Bruxelles pentru salvarea banilor din PNRR (Adevărul)
07:50
Invitați: Adrian Mitroi, analist economic și Cristina Chiriac, președinte CONAF
07:40
Care este relația dintre taxele și impozitele mărite din ultima perioadă, veniturile în scădere și nevoia de siguranță și protecție tot mai mare a românilor?
07:30
Vom avea mai mulți bani la pensie sau vom trăi similar cu actualii pensionari? Cum aflăm câți bani avem în conturile de pensii private, respectiv cele obligatorii, Pilon II, sau voluntare, Pilon III, și când putem beneficia de ei? Aflăm răspunsurile în cadrul unei noi ediții a celei mai longevive emisiuni săptămânale de asigurări, ”Ora de Risc” by XPRIMM, difuzată de RFI România, cel mai citat post de radio la nivel național.
07:10
Ieri, la întâlnirea de la București, am avut senzația că înțeleg mai bine sensul expresiei „a semnat ca primarul” care arată superficialitatea față de normele legale și chiar cele economice.
10 februarie 2026
19:40
Bolojan vrea ca absolvenţii de medicină să lucreze în România "cel puţin câţiva ani". Mesajul unui medic rezident (interviu) # RFI
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, la Parlament, că absolvenţii facultăţilor de medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze în România pentru o perioadă de cel puţin câţiva ani după absolvire. Măsura ar putea fi soluția deficitului de medici din rural și urbanul mic, a spus premierul. " Să încerce să găsească modalități de a face atractive aceste locuri pentru medici, nu de a-i obliga, pentru că medicina făcută din obligație nu știu cât de benefică este nici pentru medic, nici pentru pacient.", este mesajul transmis premierului de Marius Zaharia, medic rezident anul VI Neurochirurgie.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.