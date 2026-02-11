Daniel Zamfir (PSD) la RFI: Ilie Bolojan e lipsit de empatie, oamenii nu sunt cifre

17:00

Persoanele cu dizabilități îi cer premierului Ilie Bolojan reintroducerea scutirilor fiscale prin lege, astfel încât ele să fie drepturi garantate, nu dependente de bugetele locale, precum și recalcularea indemnizaţiilor. Iar problemele cu care se confruntă aceste persoane nu se opresc aici. Un ordin intrat în vigoare la finalul anului trecut prevede noi criterii pentru încadrarea în grad de handicap. Oficial, scopul este de "aliniere la standardele internaționale", în realitate mii de oamenii cu dizabilități și boli cronice se tem că "vor fi vindecați" din pix, adică șterși de pe listele de beneficiari prin simpla redefinire a hanicapului.