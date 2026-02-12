Robert Negoiță a scăpart de controlul judiciar și poate reveni la Primaria Sectorului 3

19:40

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, la Parlament, că absolvenţii facultăţilor de medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze în România pentru o perioadă de cel puţin câţiva ani după absolvire. Măsura ar putea fi soluția deficitului de medici din rural și urbanul mic, a spus premierul. " Să încerce să găsească modalități de a face atractive aceste locuri pentru medici, nu de a-i obliga, pentru că medicina făcută din obligație nu știu cât de benefică este nici pentru medic, nici pentru pacient.", este mesajul transmis premierului de Marius Zaharia, medic rezident anul VI Neurochirurgie.