USR vrea introducerea de standarde unice pentru site-urile instituțiilor publice – proiect de lege

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, referitor la amânarea deciziei CCR în cazul pensiilor magistraţilor, că "aceste amânări sunt nesănătoase din toate punctele vedere pentru încrederea publică", menţionând că e foarte probabil să aibă ca efect constatarea de către Comisia Europeană că ţara noastră nu a îndeplinit acest angajament şi va pierde banii care sunt reţinuţi, aproximativ de 231 de milioane de euro.