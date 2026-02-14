Conferinţa de Securitate de la Munchen: Premierul britanic Keir Starmer subliniază importanţa descurajării agresiunii militare
Financial Intelligence, 14 februarie 2026 17:50
Premierul britanic Keir Starmer a subliniat sâmbătă, la Conferinţa de Securitate de la Munchen, importanţa construirii de "putere […]
Acum 30 minute
18:00
Bogdan Ivan: „Suntem pe primul loc în UE în materie de minerale rare”; Pământurile rare extrase din Groenlanda vor fi procesate la Feldioara (Digi 24) # Financial Intelligence
România este pe primul loc în Uniunea Europeană în materie de minerale rare, într-un context în care Statele […]
18:00
Ivan: În ultimii patru ani, România a plătit 6 miliarde de euro pentru plafonarea preţurilor la energie electrică şi gaze naturale, jumătate din deficitul anului 2026 # Financial Intelligence
România a plătit, în ultimii patru ani, 6 miliarde de euro (circa 30 de miliarde de lei) pentru […]
Acum o oră
17:50
Europa trebuie să treacă la viteza superioară, declară preşedinta Comisiei Europene la Munchen # Financial Intelligence
Europa, care de decenii întregi depinde de SUA pentru apărarea sa, trebuie totuşi "să treacă la viteza superioară […]
17:50
Conferinţa de Securitate de la Munchen: Premierul britanic Keir Starmer subliniază importanţa descurajării agresiunii militare # Financial Intelligence
Premierul britanic Keir Starmer a subliniat sâmbătă, la Conferinţa de Securitate de la Munchen, importanţa construirii de "putere […]
17:40
Viktor Orban susţine că UE şi Germania au creat partidul rival care îi ameninţă supremaţia politică # Financial Intelligence
Premierul ungar Viktor Orban a caracterizat opoziţia drept o "creaţie" a puterilor străine în discursul său de sâmbătă […]
Acum 2 ore
17:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat sâmbătă speranţa că discuţiile de pace mediate de americani săptămâna viitoare la […]
Acum 4 ore
16:20
Opozantul Aleksei Navalnîi a fost ‘otrăvit’ în închisoare de statul rus, acuză cinci ţări europene # Financial Intelligence
Opozantul Aleksei Navalnîi, care a murit în februarie 2024 în circumstanţe tulburi într-o închisoare din Rusia, a fost […]
16:00
Italia se va alătura Consiliului pentru Pace al lui Trump ca ţară observatoare, anunţă Giorgia Meloni # Financial Intelligence
Italia intenţionează să participe la Consiliul pentru Pace al preşedintelui Donald Trump ca ţară observatoare, a declarat sâmbătă […]
16:00
Gaza: Preşedintele palestinian Mahmoud Abbas solicită ridicarea tuturor obstacolelor impuse de Israel # Financial Intelligence
Preşedintele palestinian Mahmoud Abbas a solicitat ridicarea "tuturor obstacolelor" impuse în opinia sa de Israel în calea aplicării […]
15:50
Mark Rutte: Nimeni în Europa nu vorbeşte despre înlocuirea umbrelei nucleare americane # Financial Intelligence
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat sâmbătă că nimeni în Europa nu încearcă să înlocuiască umbrela […]
Acum 8 ore
10:30
Guvernul României anunță cumpărarea, în perioada imediat următoare, de către Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, a operatorului Portului Giurgiulești din Republica Moldova # Financial Intelligence
Guvernul României salută tranzacția în curs de finalizare de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru […]
Acum 12 ore
10:20
Marco Rubio se adresează Conferinței de securitate de la München: Europa şi SUA trebuie să meargă înainte împreună; Avem nevoie de o Europă puternică – live # Financial Intelligence
Europa şi SUA trebuie să meargă înainte împreună, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio, la începutul […]
10:00
Șeful serviciilor secrete germane solicită mai multă libertate operațională pentru a contracara amenințările # Financial Intelligence
Germania ar trebui să-și consolideze serviciile de informații și să le acorde mai multă libertate de acțiune în […]
10:00
Șefa Organizației Mondiale a Comerțului a declarat că este de acord cu solicitările SUA privind reforma sistemului comercial […]
09:50
Daniel Băluţă către premierul Bolojan: Banii Guvernului sunt, la fel ca şi cei ai Sectorului 4, banii românilor # Financial Intelligence
Preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, i-a transmis vineri premierului Ilie Bolojan că banii Guvernului sunt, la fel ca […]
09:50
Macron, președintele Franței, afirmă că este timpul ca Europa să devină o putere geopolitică # Financial Intelligence
Macron îndeamnă Europa să se concentreze pe gândirea strategică pe termen lung Europa nu trebuie să cedeze în […]
09:40
Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă că, în opinia sa, statul român ar trebui să solicite intervenţia Fondului Monetar […]
08:50
Alexandru Nazare, după ce Fitch a menținut ratingul: Prioritatea rămâne continuarea disciplinei bugetare și relansarea economiei pe baze sustenabile # Financial Intelligence
Prioritatea rămâne continuarea disciplinei bugetare și relansarea economiei pe baze sustenabile, a transmis ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, după […]
08:50
SUA/ Regulile mai stricte de intrare pentru turiştii din 40 de ţări, improbabil să intre în vigoare înainte de 1 iulie # Financial Intelligence
Regulile mai stricte pentru turiştii din peste 40 de ţări atunci când călătoresc în Statele Unite sunt improbabil […]
07:50
Citatul săptămânii: „Succesul nu este final. Eșecul nu este fatal. Ceea ce contează este curajul de a continua.” – Winston Churchill # Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: „Succesul nu este final. Eșecul nu este fatal. Ceea ce contează este curajul de a continua.” – Winston Churchill appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov: Îmi doresc de la premierul României să se aşeze la masă şi să negocieze cu toţi factorii politici: Dacă nu are susţinerea coaliţiei, nu are cum să rămână premier. Dar nu cred că asta aşteaptă românii de la noi # Financial Intelligence
Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov, a declarat vineri seară că îşi doreşte de la premierul României să se […]
07:00
Fitch menţine ratingul suveran al României la “BBB minus”, cu perspectivă negativă # Financial Intelligence
Fitch a menţinut vineri ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat […]
Acum 24 ore
22:20
În caz de pace în Ucraina, Europa va trebui “să-şi definească regulile de coexistenţă” cu Rusia, declară Macron # Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron a atenţionat vineri că Europa va trebui "să-şi definească regulile de coexistenţă" cu Rusia […]
22:10
Consiliul Bursei a hotărât majorarea capitalului social al BVB la 93.987.230 lei, după exercitarea dreptului de preferință de către acționari; 15.955.402,90 lei – suma totală a subscrierilor # Financial Intelligence
Consiliul Bursei a hotărât majorarea capitalului social al BVB la 93.987.230 lei, după exercitarea dreptului de preferință de […]
21:50
Sistemul Bursei de Valori Bucureşti a înregistrat, astăzi, 13 tranzacții DEAL cu 105,5 milioane de acţiuni ale Fondului […]
20:10
Sorin Preda și Valentin Preda: “România are potențial industrial, resurse, oameni capabili și poziție strategică; Ce îi lipsește este coerența – în politici publice, în diplomație economică, în cooperarea dintre antreprenori și în educație” # Financial Intelligence
Al doilea podcast din seria „România, încotro?" pe care Financial Intelligence și Balkan Development Support au lansat-o la […]
19:40
Bogdan Ivan: Decizia finală privind acordarea tichetelor pentru mineri aparține premierului; ca ministru social-democrat al Energiei, eu am făcut toate procedurile ca drepturile oamenilor să fie acordate # Financial Intelligence
Decizia finală privind acordarea tichetelor pentru mineri aparține premierului; ca ministru social-democrat al Energiei, eu am făcut toate […]
19:10
Super Technologies (Super), companie românească și unul dintre cele mai importante grupuri de tehnologie și divertisment pe plan […]
19:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat că anul acesta va fi unul de reașezare a economiei, proces care ar […]
18:50
Ministrul de externe al Ucrainei afirmă că China ar putea contribui la încheierea războiului și îl invită pe omologul său în Ucraina # Financial Intelligence
Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a declarat vineri că l-a invitat pe omologul său chinez să […]
18:40
Eurostat: România şi Irlanda, singurele state membre UE care au înregistrat un declin al economiei, în trimestrul patru # Financial Intelligence
Produsul intern brut a crescut cu 0,3% în zona euro şi în Uniunea Europeană în trimestrul patru din […]
18:40
CEO RoPower Nuclear: Prin decizia de investiţie pentru SMRDoiceşti,România devine lider european în tehnologia nucleară de nouă generaţie # Financial Intelligence
România devine lider european în tehnologia nucleară de nouă generaţie, datorită deciziei de investiţie pentru SMR Doiceşti, a […]
18:40
Europa are nevoie de arme cibernetice, afirmă șeful departamentului tehnologic al UE # Financial Intelligence
Europa trebuie să fie capabilă să riposteze în spațiul cibernetic, deoarece strategia de descurajare a adversarilor nu mai […]
18:30
Cristian Păun: Pe cifrele din economia reală, se vede de vreo doi ani că nu suntem bine # Financial Intelligence
Datele definitive pentru primele două trimestre din 2024 indică scăderi de 0,4%, în locul creşterilor estimate iniţial, iar […]
18:30
Acţiunile societăţii Bucur SA vor intra la tranzacţionare pe piaţa principală a BVB # Financial Intelligence
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacţionare pe piaţa principală administrată […]
Ieri
17:40
Cancelarul german Friedrich Merz a folosit un limbaj neobişnuit de direct pentru a-l critica pe premierul ungar Viktor […]
16:50
Merz se declară pregătit să discute cu Rusia atunci când aceasta va fi dispusă la o discuţie serioasă # Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că este "gata să discute" cu liderii ruşi, dar a susţinut […]
16:30
Bolojan: Săptămâna viitoare ar trebui să avem reforma administraţiei publice şi măsurile de relansare adoptate # Financial Intelligence
Săptămâna viitoare ar trebui să avem pachetul privind reforma administraţiei publice şi pe cel referitor la măsurile de […]
16:00
Corina DOSPINOIU-IMRE, Auchan România: Sustenabilitatea este mână în mână cu business-ul; Oferim suport furnizorilor, astfel încât să-și integreze sustenabilitatea în propriile business-uri – video # Financial Intelligence
*Investițiile în zona de digitalizare pentru a avea date pe zona de sustenabilitate s-au tradus în reducerea costurilor […]
16:00
Bolojan: Toate deciziile luate au fost pe baza unor decizii de coaliţie, de comun acord # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, referitor la afirmaţiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, că toate măsurile luate au […]
16:00
Bolojan: În momentul în care acest Guvern nu va putea face ce e necesar, nu va avea susţinere, va veni un altul # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că, în momentul în care actualul Guvern nu va putea face ceea […]
15:40
România a intrat oficial în recesiune tehnică. Nu este o dramă economică, dar poate deveni una de comportament (Cristina CHIRIAC) # Financial Intelligence
Autor: Cristina CHIRIAC, Doctor în economie, Președinte CONAF România a intrat oficial în recesiune tehnică. Indicatorii confirmă două […]
15:30
Bolojan: “Băieţii deştepţi”, în mare parte, ne-au blocat sistemul energetic # Financial Intelligence
"Băieţii deştepţi", în mare parte, au blocat sistemul energetic prin investiţii de tip speculativ, a declarat, vineri, prim-ministrul […]
15:30
Sorin Grindeanu: Nu mergem în direcția corectă cu o economie care a intrat în recesiune tehnică; Este o realitate dureroasă și o rușine pentru întreaga Coaliție de guvernământ, inclusiv pentru noi” # Financial Intelligence
După luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante și prețuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de […]
15:10
Directorul general al DP World din Dubai, înlocuit după ce au apărut informații despre legături cu Epstein # Financial Intelligence
Directorul general al celui mai mare port din Dubai a fost înlocuit de companie după ce au fost […]
15:00
Mark Rutte şi Ursula von der Leyen evidenţiază schimbarea mentalităţii europene privind apărarea # Financial Intelligence
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat vineri, la Munchen, schimbarea "uimitoare" care a avut loc în […]
14:30
Grupul TUI își extinde prezența în Europa și intră în România. Încă din prima zi, clienții români au […]
14:10
Federația Națională Mine Energie, afiliată la CNS Cartel ALFA, organizează pe 19 februarie un protest în fața Ministerului Energiei # Financial Intelligence
Federația Națională Mine Energie, afiliată la CNS Cartel ALFA, organizează, pe 19 februarie, un protest în fața Ministerului […]
14:00
Oana Ozmen: România și-a propus să renoveze 2000 de clădiri publice și 2500 blocuri de locuit; criza prin care trecem în acest moment nu trebuie să amâne aceste proiecte – video # Financial Intelligence
România și-a propus să renoveze 2000 de clădiri publice și 2500 blocuri de locuit, iar criza prin care […]
14:00
Premierul – întrevedere cu reprezentanţii TUI Group; compania a prezentat strategia de dezvoltare în România # Financial Intelligence
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut vineri, la Palatul Victoria, o întrevedere cu Sebastian Ebel, CEO al TUI Group, […]
