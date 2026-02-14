Antrenorul viral VIDEO. Cine e omul misterios de la Jocurile Olimpice și de ce apare de fiecare dată în echipamentul altei țări
Golazo.ro, 14 februarie 2026 19:20
La această ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, în prim-plan nu au fost doar sportivii, ci și un antrenor, care a devenit viral pe rețelele de socializare.
Acum 5 minute
19:50
„Toți știu ce culori poartă!” Rapid intervine în scandalul de la Ploiești și acuză: „O vor pe FCSB în play-off” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani) a avut o reacție dură la adresa „centralului” Radu Petrescu, după eroarea imensă din finalul meciului Petrolul - FC Argeș 2-1.
Acum 30 minute
19:30
Victorie crucială în Ungaria CSM București o învinge pe Ferencvaros și face un pas mare spre sferturile Ligii Campionilor! # Golazo.ro
CSM București a obținut o victorie importantă în deplasare cu Ferencvaros, scor 35-30, în Liga Campionilor EHF. În urma acestui succes, elevele Bojanei Popovic (46 de ani) au urcat pe locul 2 în grupa B.
Acum o oră
19:20
Acum 2 ore
18:40
„E de talia lui Kovacs” Gigi Becali s-a liniștit când a auzit că arbitrul contestat de olteni va conduce derby-ul cu U Craiova: „Ce emoții să am?” # Golazo.ro
Mesajul lui Gigi Becali, după ce a aflat cine arbitrează meciul cu U Craiova: „Fără emoții. Marian Barbu e de talia lui Kovacs”
18:30
Transfer surpriză Vedeta din Liga 1 pleacă la o campioană din Europa, calificată în primăvara Conference League # Golazo.ro
Valentin Costache (27 de ani) se va despărți de UTA Arad în această iarnă. Mijlocașul cu 4 titluri de campion în palmares a bătut palma cu FC Noah, campioana Armeniei.
18:10
Reghe, în elita Africii Al-Hilal Omdurman s-a calificat în sferturile Ligii Campionilor de pe primul loc! Cu cine poate juca # Golazo.ro
Al-Hilal Omdurman, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf (50 de ani), a învins-o pe St Eloi Lupopo, scor 1-0, în ultimul meci din grupele Ligii Campionilor Africii. Echipa tehnicianului român a avut un parcurs excelent și s-a calificat în sferturile competiției de pe primul loc al Grupei C
Acum 4 ore
17:50
„Cea mai grea cursă a vieții” Norvegianul Klaebo, al 8-lea aur olimpic, al 3-lea la JO 2026. Încă un triumf și e unic în istoria Jocurilor! # Golazo.ro
Johannes Hosflot Klaebo, 29 de ani, e în ascensiune spre Marele Șlem olimpic la schi fond: toate cele șase probe câștigate. Prima victorie va fi a 9-a medalie de aur
17:50
Oltenii iau cu asalt stadionul U Craiova a pus în vânzare și biletele individuale pentru al doilea meci cu FCSB » Câți suporteri sunt așteptați duminică # Golazo.ro
U Craiova - FCSB se joacă duminică, de la 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
17:00
Șeful arbitrilor e contra VAR! Ce a spus italianul Rosetti la UEFA legat de utilizarea excesivă a asistenței video # Golazo.ro
Roberto Rosetti, directorul Comisiei Arbitrilor UEFA, a vorbit despre Video Assistant Referee. Care a fost inițial rolul VAR și unde s-a ajuns acum
16:40
„Accidentare foarte complicată” Jucătorul Craiovei nu va mai juca sezonul acesta: „Nu vrem să punem presiune pe el” # Golazo.ro
Mario Felgueiras (39 de ani), directorul sportiv al Craiovei, a vorbit despre situația lui Mihnea Rădulescu (20 de ani).
16:10
„Ne-am uitat în regulament” La ce sancțiuni se așteaptă conducerea lui Dinamo, după incidentele cu suporterii vs Ștefan Baiaram și Istvan Kovacs # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a precizat ce sancțiuni ar putea primi clubul după incidentele din meciul cu U Craiova (1-1), din etapa #26.
16:00
Scandal la PSG Ce le-a reproșat „Balonul de Aur” colegilor după ultimul eșec. Reacția dură a lui Luis Enrique: „Nicio valoare!” # Golazo.ro
Ousmane Dembele, cel mai bun jucător al lui PSG și al fotbalului mondial în 2025, și-a criticat coechipierii după 1-3 cu Rennes. Antrenorul Luis Enrique s-a enervat auzindu-l
16:00
„Sănătatea pe primul loc” Prezervativele gratuite pentru sportivii de la Jocurile Olimpice s-au epuizat imediat » Când a fost implementată practica # Golazo.ro
Prezervativele gratuite acordate sportivilor cazați în satul olimpic din Fiames s-au epuizat în câteva zile.
Acum 6 ore
15:20
Patru minute de analiză VAR Arbitrul de la Metaloglobus - Oțelul arătase lovitură liberă, dar i s-a transmis că e penalty: ce a urmat # Golazo.ro
O fază neclară din prima repriză a meciului Metaloglobus - Oțelul Galați a creat agitație pe arena din Clinceni
15:00
Mourinho, la spital Antrenorul celor de la Benfica a avut nevoie de îngrijiri medicale înainte de meci: ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Jose Mourinho, 63 de ani, antrenorul celor de la Benfica Lisabona, a mers la spital înainte de partida cu Santa Clara, scor final 2-1 pentru multipla campioană a Portugaliei
14:50
Guardiola, propunere inedită Întrebarea cu care l-a surprins un reporter pe antrenorul lui Manchester City: „Vrei să fii secundul meu?” # Golazo.ro
Pep Guardiola (55 de ani), antrenorul lui Manchester City, a fost uimit de un reporter la conferința premergătoare meciului cu Salford de astăzi, din Cupa Angliei.
14:20
Alături de ucraineanul descalificat! FOTO. Ce a făcut Blănuță la Kiev după ce CIO i-a interzis unui sportiv să comemoreze victimele războiului # Golazo.ro
Vladislav Blănuță, atacantul lui Dinamo Kiev, a protestat împotriva descalificării ucraineanului care voia să poarte pe cască la Jocurile Olimpice portretele sportivilor compatrioți morți în război. Reacția TAS la apelul lui Vladyslav Heraskevych
14:20
Lobonț, aproape de revenire Cu ce echipă din Liga 1 discută fostul portar al echipei naționale # Golazo.ro
Bogdan Lobonț (48 de ani), fostul portar al echipei naționale, este aproape de a prelua postul de director sportiv al unui club din Liga 1
Acum 8 ore
13:50
„Am față de prezicător?” Reacția lui Mihai Stoichiță cu privire la situația lui Mircea Lucescu » Ce spune despre grupa din Liga Națiunilor # Golazo.ro
Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic al FRF, a fost chestionat cu privire la viitorul lui Mircea Lucescu (80 de ani) pe banca naționalei României.
13:40
FC Argeș amenință FRF Comunicat dur: „Dacă ratăm play-off-ul, ne vom îndrepta pe cale legală, în instanțele civile și sportive” # Golazo.ro
FC Argeș a emis un comunicat oficial după eroarea gravă de arbitraj din meciul cu Petrolul, 1-2
13:30
Fanii Stelei, interziși în Ghencea Val de critici din partea suporterilor, după decizia clubului din Liga 2: „Eșecul este în birouri, nu pe teren!” # Golazo.ro
La ultimul amical jucat de Steaua București, 1-2 cu Chindia Târgoviște, suporterilor nu le-a fost permis accesul pe stadionul Ghencea
13:20
„Presiunea mai mare e pe FCSB” Antrenorul Craiovei e categoric: „Nu-mi voi pierde nicio secundă gândindu-mă la asta!” # Golazo.ro
Un nou episod din rivalitatea U Craiova - FCSB se va consuma duminică seară, în etapa #27 din Liga 1. Antrenorul oltenilor, Filipe Coelho, și fundașul Adrian Rus au prefațat partida.
12:40
„Sunt îngrijorată” VIDEO. Lindsey Vonn, cu ochii în lacrimi, pe patul de spital: „Mă așteaptă un drum lung” # Golazo.ro
Lindsey Vonn, 41 de ani, schioarea americană care a suferit o multiplă fractură a tibiei stângi la Jocurile Olimpice, le-a vorbit fanilor de la spitalul din Treviso: „Voi mai face o operație, apoi încă una”
12:10
E avantajată FCSB? Răspunsul lui Marius Lăcătuș: „Asta e problema la noi” » Ce spune despre faza de la Petrolul - FC Argeș # Golazo.ro
Marius Lăcătuș (61 de ani), fostul mare atacant al Stelei, a vorbit despre insinuările de blat la adresa celor de la FCSB, după victoriile cu Botoșani și Oțelul.
12:00
„Ne deranjează pe toți” Costel Gâlcă, iritat de o întrebare de la conferință: „Spune-mi, explică-mi plânsul!” # Golazo.ro
Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, a vorbit despre eliminarea echipei sale din Cupa României.
Acum 12 ore
11:50
Man, rezerva care înscrie Îi arată antrenorului cât e de important la PSV. Două etape la rând # Golazo.ro
Dennis Man a fost rezervă în ultimele două meciuri jucate de PSV Eindhoven în campionatul olandez. A intrat și a marcat de fiecare dată
11:50
Schimb de mesaje Bergodi - Pancu Dialogul dintre cei doi tehnicieni, după scandalul din derby-ul CFR - U Cluj # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani) și Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorii de la CFR, respectiv U Cluj, au avut un schimb de mesaje în care au discutat despre incidentele din derby-ul Clujului, 3-2.
11:20
Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?” # Golazo.ro
După meciul de Cupă, Craiova - FCSB 2-2, Țicleanu a fost în studio la Prima Sport
11:10
LPF intervine în scandalul momentului Cere măsuri ferme de la Vassaras: „Greșeala de aseară este inacceptabilă” # Golazo.ro
Secretarul general LPF, Justin Ștefan, a comentat scandalul momentului, cu arbitrul Radu Petrescu în prim-plan
10:50
Șocat de prestația sa la JO Dublul campion mondial nu înțelege ce s-a întâmplat: „Am dat-o în bară”. Spectatorii, nemulțumiți de biletele de 780€ # Golazo.ro
Dublul campion mondial la patinaj artistic, Ilia Malinin a fost o prestație sub așteptări la Jocurile Olimpice, după ce a ocupat abia locul 8.
10:20
„Nu e de râs, e de plâns” Analiștii au comentat faza controversată din Petrolul - FC Argeș: „ „El încearcă să salveze ceva! Altceva nu este” # Golazo.ro
Petrolul - FC Argeș 2-1. Basarab Panduru (55 de ani) și Aurel Țicleanu (67 de ani) au vorbit despre faza controversată din finalul partidei.
09:50
L-au așteptat în parcare! Arbitrul partidei Petrolul - FC Argeș a fost ținta fanilor. Cum au reacționat aceștia » Oficialii cer demisia lui Vassaras # Golazo.ro
„Nu poți să faci așa ceva, depășește orice limită. E normală reacția lui Dani Coman, îl înțeleg. Are dreptate! Acum două etape cu UTA (n.r. - scor 0-1) acasă avem penalty clar. Chivulete.
09:50
Eroarea de aseară a lui Radu Petrescu a fost mult prea mare pentru a nu fi urmată de explicații clare, la lumina zilei, diferite de stilul tradițional al CCA, unul care duce mai degrabă cu gândul la servicii secrete, decât la o activitate conexă unui sport.
09:30
„I-au falsificat data decesului tatălui meu” Mirela Nunweiller, acuzații grave după prima decizie în procesul cu Dinamo # Golazo.ro
Fiica legendei dinamoviste Lică Nunweiller acuză Tribunalul București că a falsificat data decesului tatălui său, creând impresia că drepturile asupra imaginii acestuia ar fi expirat.
Acum 24 ore
23:50
Update la palmaresul Craiovei Transfermarkt a efectuat modificări după decizia instanței din 5 februarie. Cum a împărțit trofeele „Științei” # Golazo.ro
Transfermarkt, site-ul specializat în cotele de piață ale jucătorilor, a făcut o serie de modificări în privința palmaresului istoric al Universității Craiova.
23:50
„FC Argeș n-are voie în play-off” Primarul Piteștiului a luat foc după eroarea de la meciul cu Petrolul: „100% se fac jocuri prin intermediul arbitrilor!” # Golazo.ro
Cristian Gentea, 62 de ani, primarul Piteștiului, instituție care finanțează echipa de fotbal FC Argeș, a reacționat după momentele controversat de la meciul cu Petrolul, 1-2.
23:40
„Decizie eronată” CCA reacționează după haosul de la Petrolul - FC Argeș: „Golul ar fi trebuit să fie validat ” # Golazo.ro
FRF a emis un comunicat oficial după faza controversată din meciul Petrolul - FC Argeș, scor final 2-1
23:00
„Dă-i, bă, drumul!” Dani Coman și-a vărsat nervii pe jucători și reporteri: „Nu mai întrebați! Ce vreți?” # Golazo.ro
Petrolul - FC Argeș 2-1. Dani Coman (46 de ani), președintele piteștenilor, și-a vărsat nervii pe toți cei prezenți la stadion, după ce arbitrul Radu Petrescu a anulat un gol valabil marcat de echipa sa.
23:00
„I s-a transmis că nu a fost fault” Mario Tudose a explicat de ce Radu Petrescu a oprit lovitura liberă de la golul lui FC Argeș: „A întors faza” # Golazo.ro
Petrolul - FC Argeș 2-1. Mario Tudose (20 de ani) a explicat faza controversată din finalul meciului, când arbitrul a oprit o lovitură liberă, înainte ca mingea să intre în poarta „lupilor”.
22:30
„Și-a bătut joc de noi!” Dani Coman derapaj în direct la adresa arbitrului Radu Petrescu, după eșecul cu Petrolul: „Merită călcat în picioare!” # Golazo.ro
Petrolul - FC Argeș 2-1. Dani Coman (46 de ani) a avut o criză de nervi la finalul partidei de la Ploiești, după golul anulat al echipei sale, la scorul de 1-1, pe finalul partidei.
21:50
Mesaj de luptă pentru olteni Ultrașii Craiovei revin în tribune la derby-ul cu FCSB: „Trișorii din Berceni nu au ce căuta în play-off” # Golazo.ro
Peluza Nord Craiova a transmis un mesaj „războinic” înaintea partidei cu FCSB, din etapa #27 a Ligii 1.
21:20
Tottenham s-a mișcat rapid Cine-l va antrena pe Radu Drăgușin, după ce clubul s-a despărțit de Thomas Frank # Golazo.ro
Tottenham a bătut palma cu Igor Tudor (47 de ani) pentru preluarea funcției de antrenor principal al echipei.
21:10
Penultima etapă din sezonul regulat Programul rundei #29 din Liga 1: UTA - FCSB, Dinamo - FC Argeș, Slobozia - Rapid # Golazo.ro
Penultima etapă din sezonul regulat al Superligii programează dueluri ce pot fi decisive în lupta pentru play-off
21:00
FCSB are probleme de efectiv în vederea meciului cu U Craiova din campionat, care se va disputa duminică.
20:40
Nicolescu, de partea lui Politic Președintele lui Dinamo, despre gestul fanilor față de fotbalist: „Nu e un trădător” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani) a reacționat în legătură cu modul în care Dennis Politic (25 de ani) a fost primit pe „Arcul de Triumf”, de către fanii „alb-roșii”.
20:20
Dortmund, decizie inedită Corturi speciale în jurul stadionului » Ce sunt încurajați fanii să facă înainte de meci: „Nu trebuie să-ți fie rușine!” # Golazo.ro
Borussia Dortmund a luat o decizie inedită pentru a crește gradul de conștientizare în rândul fanilor în privința cancerului.
20:20
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă # Golazo.ro
U Craiova - FCSB 2-2. Oltenii au obținut calificarea în sferturile de finală ale Cupei României, în timp ce bucureștenii au fost eliminați din competiție.
20:10
„Ne-au scuipat de ne-au spart” FCSB, probleme cu suporterii la Craiova! Cârțu: „Dar ce, au fost în vreo sală de teatru?” # Golazo.ro
FCSB a avut probleme cu spectatorii gazdelor la meciul de ieri din deplasare, cu U Craiova, scor 2-2
Ieri
19:50
„Nu pot să cred că lumea nu înțelege” MM Stoica, întrebat direct de insinuările de blat ale lui Sorin Cârțu, care era lângă el în studio # Golazo.ro
Mihai Stoica a vorbit despre comentariile făcute anterior de Sorin Cârțu, despre un posibil blat la Oțelul - FCSB 1-4
19:30
Față-n față cu fostul antrenor Cristi Chivu îl va înfrunta pe Luciano Spalletti în Inter - Juventus: „Exemplu și model” + Gluma făcută la adresa italianului # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani) a prefațat partida cu Juventus, programată în etapa #25 din Serie A.
