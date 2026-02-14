Viktor Orban acuză că UE și Germania au creat partidul rival care îi amenință supremația politică

20:20

Două mașini în care se aflau cinci persoane au fost avariate sâmbătă, în municipiul Giurgiu, în timp ce se aflau la un semafor, pe strada Tudor Vianu, după ce peretele unei clădiri dezafectate din zonă s-a prăbușit. „ISU Giurgiu a fost solicitat să intervină în urmă cu puțin timp pe strada Tudor Vianu, din municipiul …