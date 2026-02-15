China este superputerea globală a energiei curate, dar o altă țară vine puternic din urmă… pe trei roți electrice
SportMedia, 15 februarie 2026 02:20
Deși China este considerată superputerea globală a energiei curate, India avansează extrem de rapid în tranziția sa energetică și ar putea chiar să depășească ritmul de electrificare al Chinei, potrivit unui nou raport al organizației climatice Ember. Vorbim de țara care ocupă locul al treilea în topul celor mai mari poluatori ai planetei, așadar, implicațiile … The post China este superputerea globală a energiei curate, dar o altă țară vine puternic din urmă… pe trei roți electrice appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum o oră
02:20
Sănătatea ochilor este adesea trecută cu vederea până când apar problemele. Dar, spun oftalmologii citați de The Guardian, multe dintre afecțiunile care afectează vederea pot fi prevenite sau depistate din timp prin obiceiuri simple și controale regulate. 1. Ia în serios orice schimbare bruscă a vederii Medicii avertizează că pierderea subită a vederii, apariția „fulgerelor”, … The post 13 obiceiuri simple care te ajută să ai ochii sănătoși appeared first on spotmedia.ro.
02:20
I. După ce se stinge decorul Valentine’s Day a trecut, iar, odată cu el, s-au mai liniștit restaurantele, s-au retras inimioarele din vitrine și a scăzut brusc nevoia de a demonstra public că iubirea există. Pe 15 februarie, relațiile rămân fără decor, fără obligații simbolice și fără presiunea de a arăta într-un anumit fel. Rămân, … The post După Valentine’s Day: iubire trăită sau spectacol al așteptărilor? appeared first on spotmedia.ro.
02:20
China caută soluții alternative pentru a face față scăderii istorice a natalității și îmbătrânirii accelerate a populației, iar una dintre principalele direcții este automatizarea și utilizarea pe scară largă a roboților. O analiză publicată de CNN arată că rata natalității din China a atins un minim istoric, ceea ce alimentează temeri privind un șoc economic … The post Soluția pe care mizează China în fața scăderii istorice a natalității: roboții appeared first on spotmedia.ro.
02:20
Google i-a luat clientul, el a luat piața: Povestea antreprenorului din spatele echipam.ro, business de 2 milioane de euro # SportMedia
Eșecul este uneori cel mai bun factor de motivare, inclusiv în antreprenoriat. Fie că ideea ta de business nu a avut succes, sau poate cariera pe care ți-o doreai s-a năruit, mentalitatea e cea care face diferența între o viață cu nemulțumiri și o poveste de succes. O poveste de succes bazat pe construcție mentală … The post Google i-a luat clientul, el a luat piața: Povestea antreprenorului din spatele echipam.ro, business de 2 milioane de euro appeared first on spotmedia.ro.
02:20
Șah sau jocuri video? Alegerea cea mai bună pentru creierul nostru s-ar putea să te surprindă # SportMedia
Asociate cu inteligența, jocurile clasice ca șahul sau Go sunt benefice pentru creier, dar un studiu recent sugerează că jocurile video au un impact chiar mai puternic. Un motiv ar fi faptul că jocurile video cer jucătorilor să proceseze simultan mai multe fluxuri de informații și să-și adapteze strategiile în timp real, scrie site-ul Popular … The post Șah sau jocuri video? Alegerea cea mai bună pentru creierul nostru s-ar putea să te surprindă appeared first on spotmedia.ro.
02:20
China este superputerea globală a energiei curate, dar o altă țară vine puternic din urmă… pe trei roți electrice # SportMedia
Deși China este considerată superputerea globală a energiei curate, India avansează extrem de rapid în tranziția sa energetică și ar putea chiar să depășească ritmul de electrificare al Chinei, potrivit unui nou raport al organizației climatice Ember. Vorbim de țara care ocupă locul al treilea în topul celor mai mari poluatori ai planetei, așadar, implicațiile … The post China este superputerea globală a energiei curate, dar o altă țară vine puternic din urmă… pe trei roți electrice appeared first on spotmedia.ro.
02:20
După ce am scris despre pasiunea pentru ceasuri scumpe și bijuterii a parlamentarilor români, ne-am uitat și la mașinile pe care aceștia declară că le au în garaj. Ca să vedem dacă și aici e vorba de extravaganță sau doar de percepție. Am consultat, din nou, toate declarațiile de avere ale celor 463 de parlamentari … The post Luxul din garajul parlamentarilor. Cine își declară mașinile de lux și cine nu appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
00:20
Inter câștigă cu Juventus și se distanțează de rivalele la titlu: Nota primită de Cristi Chivu după o nouă victorie # SportMedia
Inter a învins, sâmbătă, scor 3-2, pe Juventus în etapa a 25-a din Serie A. Golurile partidei au fost marcate de Cambiaso (17-autogol), Esposito (76) și Zielinski (90), respectiv Cambiaso (26) și Locatelli (83). Inter a condus de două ori, dar a fost egalată de „Bătrâna Doamnă”, iar lovitura decisivă a venit din piciorul lui … The post Inter câștigă cu Juventus și se distanțează de rivalele la titlu: Nota primită de Cristi Chivu după o nouă victorie appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
22:20
FT: Discursul aparent liniștitor al lui Marco Rubio adresat Europei este „un cadou otrăvit” # SportMedia
Secretarul de stat american Marco Rubio a solicitat un parteneriat „revigorat” între SUA şi Europa, bazat pe o „mare civilizaţie” comună. În discursul ţinut sâmbătă la Conferinţa de securitate de la München, Rubio a încercat să-i liniştească pe europenii care de un an sunt îngrijoraţi de tarifele şi de ameninţările lui Donald Trump la adresa … The post FT: Discursul aparent liniștitor al lui Marco Rubio adresat Europei este „un cadou otrăvit” appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
20:20
România, lider european la resurse critice. Bogdan Ivan: „Avem jumătate din elementele de care are nevoie Europa” # SportMedia
România deține în prezent 16 din cele 32 de elemente critice la nivel european, resurse strategice care se regăsesc doar pe teritoriul său și, cel mult, într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Afirmația aparține ministrului Energiei, Bogdan Ivan, care plasează România pe primul loc în UE în privința resurselor de subsol, a pământurilor rare … The post România, lider european la resurse critice. Bogdan Ivan: „Avem jumătate din elementele de care are nevoie Europa” appeared first on spotmedia.ro.
20:20
Soluție pentru prețul gazelor după 31 martie: plafon „hibrid” și garanție de stat. „Dacă prețul trece de 0,31 lei/kWh, diferența o plătește statul” # SportMedia
Guvernul pregătește o formulă „hibridă” pentru perioada de după 31 martie, când expiră schema actuală de plafonare a prețului la gazele naturale, astfel încât consumatorii finali să nu plătească mai mult decât prețul actual, de 0,31 lei/kWh. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că statul va interveni dacă prețurile din piață depășesc acest prag. Declarațiile … The post Soluție pentru prețul gazelor după 31 martie: plafon „hibrid” și garanție de stat. „Dacă prețul trece de 0,31 lei/kWh, diferența o plătește statul” appeared first on spotmedia.ro.
20:20
Aflatã la Conferința de Securitate de la München, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, are un program extins de întrevederi bilaterale axate pe securitatea țării și susținerea parcursului european, inclusiv discuții cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Maia Sandu a precizat … The post Maia Sandu s-a întâlnit cu Rubio și cu Rutte la Conferința de Securitate de la Munchen appeared first on spotmedia.ro.
20:20
Viktor Orban acuză că UE și Germania au creat partidul rival care îi amenință supremația politică # SportMedia
Premierul ungar Viktor Orban a caracterizat opoziția drept o „creație” a puterilor străine, în discursul său de sâmbătă privind starea națiunii, în contextul apropierii viitoarelor alegeri. Orban a enumerat politicieni germani din Parlamentul European și pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, drept principalele forțe din spatele opoziției conservatoare în creștere – Partidul Respectului … The post Viktor Orban acuză că UE și Germania au creat partidul rival care îi amenință supremația politică appeared first on spotmedia.ro.
20:20
Giurgiu: Două mașini oprite la semafor, avariate, după ce a căzut pe ele peretele unei clădiri (Foto) # SportMedia
Două mașini în care se aflau cinci persoane au fost avariate sâmbătă, în municipiul Giurgiu, în timp ce se aflau la un semafor, pe strada Tudor Vianu, după ce peretele unei clădiri dezafectate din zonă s-a prăbușit. „ISU Giurgiu a fost solicitat să intervină în urmă cu puțin timp pe strada Tudor Vianu, din municipiul … The post Giurgiu: Două mașini oprite la semafor, avariate, după ce a căzut pe ele peretele unei clădiri (Foto) appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
18:20
Schiorul brazilian Lucas Pinheiro Braathen a cucerit medalia de aur, sâmbătă, la Bormio, în proba de slalom uriaș de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, primul titlu olimpic pentru un sud-american la Olimpiada albă, scrie DPA. Pinheiro Braathen, în vârstă de 25 de ani, care avea un avans semnificativ după prima manșă, în … The post Jocurile Olimpice 2026: Lucas Pinheiro Braathen, noul campion la slalom uriaș appeared first on spotmedia.ro.
18:20
Mai este America, în mod real, aliatul Europei? Cum s-a jucat Rubio cu nervii participanților la Conferința pentru Securitate de la München # SportMedia
Lideri politici din întreaga lume – între care președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul britanic, Keir Starmer – s-au reunit la München pentru cea mai importantă conferință de securitate a Europei. Întrebarea care a plutit însă peste întreaga reuniune a fost una singură: mai este Statele Unite aliatul Europei?, scrie BBC … The post Mai este America, în mod real, aliatul Europei? Cum s-a jucat Rubio cu nervii participanților la Conferința pentru Securitate de la München appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Ion Crăciunescu s-a convins după gafa uluitoare comisă de Radu Petrescu: Verdict dur dat de fostul mare arbitru # SportMedia
Ion Crăciunescu a dat un verdict dur după gafa uluitoare comisă de Radu Petrescu și brigada sa la meciul Petrolul – FC Argeș 2-1. Fostul mare arbitru l-a acuzat pe Kyros Vassras, șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor, că n-a reușit să îmbunătățească arbitrajele în 12 ani de mandat. Crăciunescu este de părere că Vassaras ar … The post Ion Crăciunescu s-a convins după gafa uluitoare comisă de Radu Petrescu: Verdict dur dat de fostul mare arbitru appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Anunț-surpriză la Conferința de la Munchen: Există dovezi că Navalnîi a fost ucis cu o toxină din broaște săgeată. „Doar Rusia avea mijloacele, motivul și oportunitatea” # SportMedia
Marea Britanie și mai mulți aliați europeni acuză statul rus că l-a ucis pe opozantul Alexei Navalnîi prin otrăvire cu o toxină extrem de puternică extrasă din broaște săgeată, respingând versiunea Moscovei potrivit căreia decesul ar fi fost cauzat de „o combinație de boli”. Potrivit autorităților britanice, Navalnîi, în vârstă de 47 de ani, a … The post Anunț-surpriză la Conferința de la Munchen: Există dovezi că Navalnîi a fost ucis cu o toxină din broaște săgeată. „Doar Rusia avea mijloacele, motivul și oportunitatea” appeared first on spotmedia.ro.
16:20
FC Argeș solicită, într-un comunicat oficial, excluderea lui Radu Petrescu din arbitraj după o greașală uriașă făcută în meciul pierdut de piteșteni la Ploiești, scor 1-2. Petrescu a anulat un gol valabil al piteștenilor pentru un presupus fault în atac la o lovitură liberă, în minutul 86. Reluările TV au arătat că nu s-a întâmplat … The post FC Argeș amenință cu procese și cere excluderea lui Radu Petrescu din arbitraj appeared first on spotmedia.ro.
14:20
CFR Cluj, convinsă că a dat lovitura cu un transfer pe care l-a făcut: „O să ne ajute foarte mult” # SportMedia
CFR Cluj este convinsă că a dat lovitura cu unul dintre transferurile făcute. Prin vocea lui Iuliu Mureșan, președintele echipei, CFR Cluj s-a declarat convinsă că aducerea lui Luka Zahovic se va dovedi o mutare inspirată. Mureșan a dezvăluit că și Pancu împărtășește aceeași părere. „Un jucător pe care nu l-am luat pentru numele lui … The post CFR Cluj, convinsă că a dat lovitura cu un transfer pe care l-a făcut: „O să ne ajute foarte mult” appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Sportivii români vor evolua la biatlon, sărituri cu schiurile și schi alpin, duminică 15 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie). Duminică 15 februarie (ora României)BIATLON12:15 – 12,5 km urmărire masculin – finală: Dmitrii Shamaev SÃRITURI CU SCHIURILE18:30 – concursul individual feminin de la trambulina mare – Runda de probă (pentru … The post Jocurile Olimpice 2026: Programul de duminică al sportivilor români appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Miruță respinge acuzațiile privind „vechiturile” pentru Armată: Uitați-vă la date, nu la propaganda deranjată # SportMedia
Ministrul Apărării, Radu Miruță, reacționează la acuzațiile potrivit cărora România ar cumpăra „vechituri” pentru Armată prin programul SAFE și susține că realitatea este exact opusul. El afirmă că, după ani de stagnare, România derulează simultan 21 de proiecte noi de înzestrare, în valoare totală de peste 9,5 miliarde de euro, multe dintre ele cu componentă … The post Miruță respinge acuzațiile privind „vechiturile” pentru Armată: Uitați-vă la date, nu la propaganda deranjată appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Ambasadorul SUA la NATO: China l-ar putea suna pe Putin și să pună capăt acestui război mâine # SportMedia
China ar putea opri rapid războiul din Ucraina dacă ar decide să intervină direct pe lângă Vladimir Putin, susține ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker. Declarația a fost făcută vineri, la Conferința de Securitate de la München, unde oficialul american a acuzat Beijingul că facilitează, în fapt, efortul de război al Rusiei. „Războiul este complet … The post Ambasadorul SUA la NATO: China l-ar putea suna pe Putin și să pună capăt acestui război mâine appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Starmer: Europa trebuie să fie pregătită de luptă. Londra își trimite portavionul în Atlanticul de Nord # SportMedia
Premierul britanic Keir Starmer a transmis, sâmbătă, un mesaj ferm privind necesitatea consolidării capacității militare europene și a pregătirii pentru eventuale confruntări. Discursul său de la Conferința de securitate de la München a venit la scurt timp după intervenția președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și a accentuat ideea unei Europe mai autonome în … The post Starmer: Europa trebuie să fie pregătită de luptă. Londra își trimite portavionul în Atlanticul de Nord appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Gabriela Ruse (28 de ani) s-a calificat, sâmbătă, pe tabloul principal al turneului de la Dubai. Ruse a învins-o pe americanca Peyton Stearns, locul 55 în clasamentul WTA. Sportiva noastră s-a impus cu scorul de 6-2, 4-6, 6-4, după aproximativ două ore de joc și va juca, astfel, pe tabloul principal. Ruse şi-a asigurat, după … The post Gabriela Ruse a acces pe tabloul principal la Dubai appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
12:20
Ziua 1452 Rusia aduce pe front temutul TOS-3 „Dragon”. Contraofensivă ucraineană în Donbas. Nord-coreenii trimiși de Moscova mor pe capete # SportMedia
În ziua 1452 a războiului, Rusia a lansat o rachetă balistică Iskander-M și 112 drone asupra Ucrainei, în timp ce în Zaporojie s-au înregistrat 655 de lovituri într-o singură zi. Herson și Odesa rămân sub presiune constantă, cu victime civile și infrastructură critică avariată. Pe plan militar, Moscova introduce sistemul termobaric TOS-3 „Dragon”, cu rază … The post Ziua 1452 Rusia aduce pe front temutul TOS-3 „Dragon”. Contraofensivă ucraineană în Donbas. Nord-coreenii trimiși de Moscova mor pe capete appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Federația Română de Fotbal a făcut un nou anunț despre viitorul lui Mircea Lucescu (80 de ani). Selecționerul României se confruntă cu anumite probleme medicale, iar FRF urmează să decidă pe 20 februarie dacă îl schimbă sau nu, în funcție de starea sa. Prin vocea lui Mihai Stoichiță, directorul tehnică, FRF a venit cu un … The post FRF, anunț despre viitorul lui Mircea Lucescu appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Investiție strategică la Dunăre: România preia Portul Giurgiulești, nod pentru reconstrucția Ucrainei # SportMedia
România face un pas strategic în regiune: Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța va prelua operatorul Portului Internațional Giurgiulești, într-o tranzacție susținută de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Guvernul de la București anunță că acordul este în curs de finalizare și că mutarea va avea un impact major asupra transportului și logisticii … The post Investiție strategică la Dunăre: România preia Portul Giurgiulești, nod pentru reconstrucția Ucrainei appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Scandal uriaș după un gol anulat inexplicabil în Petrolul – FC Argeș: Gafă uluitoare de arbitraj # SportMedia
Scandal uriaș în Superliga după o decizie inexplicabilă de arbitraj din meciul Petrolul – FC Argeș 2-1. Arbitrul Radu Petrescu a fluierat, în minutul 86, la o lovitură liberă bătută de piteșteni, un presupus fault în atac. Din lovitura liberă mingea a ajuns în plasă, FC Argeș ar fi înscris, însă Petrescu a intervenit, a … The post Scandal uriaș după un gol anulat inexplicabil în Petrolul – FC Argeș: Gafă uluitoare de arbitraj appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Dennis Man, pe val la PSV Eindhoven: Nota primită după ce a marcat într-un meci pierdut de echipa sa # SportMedia
Dennis Man (27 de ani) a înscris pentru PSV Eindhoven în înfrângerea suferită de olandezi pe terenul celor de la Volendam, în Eredivisie. Petez Bosz l-a lăsat pe banca de rezerve pe Man la începutul meciului, însă internaționalul român a intrat pe parcursul jocului din deplasare. Man a reușit să înscrie și să egaleze, când … The post Dennis Man, pe val la PSV Eindhoven: Nota primită după ce a marcat într-un meci pierdut de echipa sa appeared first on spotmedia.ro.
10:20
După un weekend cu temperaturi surprinzător de blânde pentru mijlocul lui februarie, vremea schimbă radical registrul. Dacă sâmbătă ne bucurăm de valori de până la 17 grade, de duminică începe o răcire accentuată, cu ploi, lapoviță și ninsori la munte. Prognoza actualizată a Administrația Națională de Meteorologie arată că intervalul 14–21 februarie aduce un nou … The post De la 17 grade la lapoviță și ninsoare: vremea se schimbă brusc în toată țara appeared first on spotmedia.ro.
10:20
FCSB a decis soarta lui Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul devenit rezervă la campioana României. Târnovanu a ieșit din poartă de trei etape, când stafful și conducerea campioanei României au decis să mizeze pe Matei Popa (18 ani) ca jucător pentru regula U21. Goalkeeperul e revoltat de situația în care a ajuns și vrea … The post FCSB i-a decis soarta lui Ștefan Târnovanu appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Comisia Centrală a Arbitrilor a intervenit, cu un comunicat oficial, după eroarea majoră de arbitraj din meciul Petrolul – FC Argeș 2-1, când centralul Radu Petrescu a oferit cea mai controversată fază a sezonului. Petrescu a anulat un gol valabil al piteștenilor pentru un presupus fault în atac la o lovitură liberă, în minutul 86. … The post CCA intervine după greșeala majoră de arbitraj din meciul Petrolul – FC Argeș appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Peste o treime din mașinile verificate de RAR în 2025 au probleme grave. Mii de șoferi circulau cu risc iminent de accident # SportMedia
Mai bine de o treime dintre mașinile verificate anul trecut de inspectorii Registrului Auto Român au avut probleme tehnice majore, cu un risc semnificativ pentru siguranța rutieră. Grav este că pe șoselele noastre au circulat și mii de vehicule care aveau defecțiuni ce puteau provoca un accident în orice moment. Un tânăr și-a cumpărat în … The post Peste o treime din mașinile verificate de RAR în 2025 au probleme grave. Mii de șoferi circulau cu risc iminent de accident appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS) a intrat într-o paralizie bugetară parțială, după ce democrații și republicanii nu au reușit să ajungă la un acord privind finanțarea instituției. Blocajul este legat direct de disputele privind activitatea agenției de imigrare ICE și riscă să se prelungească. Mii de funcționari federali vor fi trimiși în … The post Al treilea „shutdown” din mandatul lui Trump: Mii de angajați trimiși acasă appeared first on spotmedia.ro.
10:20
JO 2026 – Patinaj artistic: Ilia Malinin a căzut de două ori și a pierdut lupta pentru medalia de aur # SportMedia
Sportivul kazah Mihail Șaidorov a produs cea mai mare surpriză a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, prin medalia de aur cucerită în concursul masculin de patinaj artistic, vineri seara, în timp ce americanul Ilia Malinin s-a clasat pe opt, transmit agențiile internaționale de presă. Shaidorov, care era al cincilea după programul scurt, a … The post JO 2026 – Patinaj artistic: Ilia Malinin a căzut de două ori și a pierdut lupta pentru medalia de aur appeared first on spotmedia.ro.
10:20
LIVE Conferința de securitate de la München, ziua a doua: Europa așteaptă mesajul Washingtonului # SportMedia
Începe a doua zi a Conferinței de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri globale dedicate problemelor de securitate, desfășurat între 13 și 15 februarie la Hotel Bayerischer Hof. Lideri politici, diplomați și experți din întreaga lume discută despre războiul din Ucraina, viitorul relației transatlantice și noua arhitectură de securitate europeană. Ziua … The post LIVE Conferința de securitate de la München, ziua a doua: Europa așteaptă mesajul Washingtonului appeared first on spotmedia.ro.
08:20
De-a lungul timpului, jucătorii au dezvoltat numeroase sisteme de pariuri pentru ruletă, încercând să găsească o metodă de a învinge matematic jocul. Aceste strategii au logica lor internă și pot face experiența mai structurată, dar este esențial să înțelegi atât avantajele, cât și limitările fiecăreia. Sistemul Martingale Martingale este probabil cel mai cunoscut sistem de … The post Sisteme de pariuri la ruletă: Martingale, Fibonacci și D’Alembert appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Nazare, după reconfirmarea ratingului de către Fitch: Prioritatea rămâne disciplina bugetară și ajustarea fiscală # SportMedia
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că prioritatea Guvernului rămâne continuarea procesului de disciplină bugetară și ajustare fiscală, după ce agenția Fitch Ratings a reconfirmat ratingul suveran al României la nivelul „BBB-”, cu perspectivă negativă. Potrivit Ministerului Finanțelor, decizia de menținere a calificativului de investiții este susținută de nivelul PIB-ului pe cap de locuitor și de … The post Nazare, după reconfirmarea ratingului de către Fitch: Prioritatea rămâne disciplina bugetară și ajustarea fiscală appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Lumea cazinourilor este împărțită, în mare, în două tabere: fanii adrenalinei rapide de la sloturi și strategii care preferă jocurile de masă. Deși ambele categorii promit divertisment, mecanismele din spatele lor sunt radical diferite. Iată ce trebuie să știi înainte de a plasa următorul pariu. 1. Mecanica: noroc pur vs. decizie strategică Gaseste toate tipurile … The post Sloturi sau jocuri de masă? appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Mulți dintre noi ne spălăm pe dinți religios de două ori pe zi, folosim paste de dinți recomandate de dentist și evităm zahărul în exces. Totuși, multe probleme orale apar în continuare, chiar și atunci când respectăm o rutină constantă. Cum este posibil? Răspunsul simplu este că periajul clasic, deși esențial, nu acoperă întotdeauna nevoile … The post Cum să ai o igienă orală completă acasă appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Deschiderea unei brutării pornește, de cele mai multe ori, de la o idee simplă: pâine bună făcută ca „pe vremuri”. Produse de panificație gândite să se distingă clar de ceea ce se găsește pe rafturile supermarketurilor. Doar că între idee și primele pâini scoase din cuptor există un drum mai lung decât pare la prima … The post Cum deschizi o brutărie? Aparatura necesară appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Transgor Group investește peste 500.000 euro într-un nou hub logistic dedicat distribuției de marfă paletizată în București # SportMedia
Transgor Group, membru al rețelei Pall-Ex Romania din 2013, anunță lansarea Transgor Hub, un nou centru logistic dedicat distribuției și depozitării de marfă paletizată, printr-o investiție de peste 500.000 de euro în primul an de operare. Investiția susține extinderea capacității operaționale a companiei în zona de sud a României și răspunde cererii tot mai mari … The post Transgor Group investește peste 500.000 euro într-un nou hub logistic dedicat distribuției de marfă paletizată în București appeared first on spotmedia.ro.
08:20
2,7 milioane de cazuri noi de cancer într-un an în UE. Creștere de 30% a îmbolnăvirilor din 2000 încoace # SportMedia
Cancerul rămâne a doua cauză de deces în Uniunea Europeană, iar numărul îmbolnăvirilor continuă să crească, cu efecte sociale și economice tot mai apăsătoare. Potrivit unui raport recent al Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în 2024 au fost înregistrate 2,7 milioane de cazuri noi de cancer în cele 27 de state membre. Datele, citate … The post 2,7 milioane de cazuri noi de cancer într-un an în UE. Creștere de 30% a îmbolnăvirilor din 2000 încoace appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
02:20
Folosirea peptidelor injectabile neautorizate, promovate ca soluții miraculoase pentru sănătate, performanță și întinerire, devine un fenomen tot mai răspândit în SUA. Specialiștii avertizează însă că aceste substanțe îi transformă pe utilizatori în adevărați „cobai de laborator”, expunându-i unor riscuri serioase pentru sănătate. Oamenii cumpără aceste substanțe de la dealeri din țări străine, din ”zona gri”, … The post Nebunia peptidelor injectabile. Leac universal sau riscuri majore pentru sănătate? appeared first on spotmedia.ro.
02:20
1 din 3 copii glisează cărțile ca pe smartphone și nici măcar nu știu să folosească toaleta când încep școala # SportMedia
Expunerea excesivă la tehnologie, dar și presiunile sociale și economice cu care se confruntă familiile sunt cauzele pentru care tot mai mulți copii încep școala fără pregătirea de bază necesară, conform unui studiu britanic recent. Datele colectate de la peste 2.000 de participanți (profesori și părinți) în cadrul unui sondaj privind pregătirea pentru școală realizat … The post 1 din 3 copii glisează cărțile ca pe smartphone și nici măcar nu știu să folosească toaleta când încep școala appeared first on spotmedia.ro.
02:20
Oamenii de știință testează o strategie inovatoare pentru combaterea dezinformării în domeniul sănătății: jocuri educative care funcționează ca un „vaccin psihologic”. Asemenea vaccinurilor medicale, care pregătesc sistemul imunitar să recunoască și să combată virusuri reale, aceste jocuri expun oamenii la forme controlate de dezinformare pentru a-i ajuta să recunoască și să respingă mai ușor știrile … The post Jocurile care ne „imunizează” împotriva dezinformării appeared first on spotmedia.ro.
02:20
Conferința de Securitate de la München a arătat un paradox strategic pentru Washington: presiunea constantă a lui Donald Trump pentru ca Europa să-și plătească singură apărarea începe să dea rezultate, însă nu neapărat în modul dorit de americani. Liderii europeni vorbesc tot mai des despre bugete militare mai mari, autonomie strategică și un „NATO 3.0”. … The post Creația lui Trump: O Europă mai puternică și mai dispusă să spună „nu” Washingtonului appeared first on spotmedia.ro.
02:20
Câteva întâmplări stranii anunță intenția lui Putin de a încheia războiul în anumite condiții # SportMedia
În urmă cu o săptămână, generalul rus Vladimir Alexeev, adjunct al serviciului de informații al armatei, a fost împușcat în scara imobilului în care locuia. Ofițerul a supraviețuit atacului, iar astăzi e în afara oricărui pericol, conform mai multor publicații din Rusia. Deși poziția oficială a Kremlinului e că atacul a fost o operațiune a … The post Câteva întâmplări stranii anunță intenția lui Putin de a încheia războiul în anumite condiții appeared first on spotmedia.ro.
02:20
Fitch Ratings menține ratingul României, dar cu perspectivă negativă. Deficitele mari și datoria în creștere rămân principalele riscuri # SportMedia
Agenția internațională de rating Fitch a confirmat vineri ratingul de emitent pe termen lung în valută străină (LTFC) al României la „BBB-”, cu perspectivă negativă, menținând țara la limita inferioară a categoriei recomandate investițiilor. Potrivit comunicatului publicat de Fitch, ratingul este susținut de apartenența la Uniunea Europeană și de fluxurile de capital asociate, care au … The post Fitch Ratings menține ratingul României, dar cu perspectivă negativă. Deficitele mari și datoria în creștere rămân principalele riscuri appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.