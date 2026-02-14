Maia Sandu s-a întâlnit cu Rubio și cu Rutte la Conferința de Securitate de la Munchen
SportMedia, 14 februarie 2026 20:20
Aflatã la Conferința de Securitate de la München, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, are un program extins de întrevederi bilaterale axate pe securitatea țării și susținerea parcursului european, inclusiv discuții cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Maia Sandu a precizat … The post Maia Sandu s-a întâlnit cu Rubio și cu Rutte la Conferința de Securitate de la Munchen appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum o oră
20:20
România, lider european la resurse critice. Bogdan Ivan: „Avem jumătate din elementele de care are nevoie Europa” # SportMedia
România deține în prezent 16 din cele 32 de elemente critice la nivel european, resurse strategice care se regăsesc doar pe teritoriul său și, cel mult, într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Afirmația aparține ministrului Energiei, Bogdan Ivan, care plasează România pe primul loc în UE în privința resurselor de subsol, a pământurilor rare … The post România, lider european la resurse critice. Bogdan Ivan: „Avem jumătate din elementele de care are nevoie Europa” appeared first on spotmedia.ro.
20:20
Soluție pentru prețul gazelor după 31 martie: plafon „hibrid” și garanție de stat. „Dacă prețul trece de 0,31 lei/kWh, diferența o plătește statul” # SportMedia
Guvernul pregătește o formulă „hibridă” pentru perioada de după 31 martie, când expiră schema actuală de plafonare a prețului la gazele naturale, astfel încât consumatorii finali să nu plătească mai mult decât prețul actual, de 0,31 lei/kWh. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că statul va interveni dacă prețurile din piață depășesc acest prag. Declarațiile … The post Soluție pentru prețul gazelor după 31 martie: plafon „hibrid” și garanție de stat. „Dacă prețul trece de 0,31 lei/kWh, diferența o plătește statul” appeared first on spotmedia.ro.
20:20
Aflatã la Conferința de Securitate de la München, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, are un program extins de întrevederi bilaterale axate pe securitatea țării și susținerea parcursului european, inclusiv discuții cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Maia Sandu a precizat … The post Maia Sandu s-a întâlnit cu Rubio și cu Rutte la Conferința de Securitate de la Munchen appeared first on spotmedia.ro.
20:20
Viktor Orban acuză că UE și Germania au creat partidul rival care îi amenință supremația politică # SportMedia
Premierul ungar Viktor Orban a caracterizat opoziția drept o „creație” a puterilor străine, în discursul său de sâmbătă privind starea națiunii, în contextul apropierii viitoarelor alegeri. Orban a enumerat politicieni germani din Parlamentul European și pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, drept principalele forțe din spatele opoziției conservatoare în creștere – Partidul Respectului … The post Viktor Orban acuză că UE și Germania au creat partidul rival care îi amenință supremația politică appeared first on spotmedia.ro.
20:20
Giurgiu: Două mașini oprite la semafor, avariate, după ce a căzut pe ele peretele unei clădiri (Foto) # SportMedia
Două mașini în care se aflau cinci persoane au fost avariate sâmbătă, în municipiul Giurgiu, în timp ce se aflau la un semafor, pe strada Tudor Vianu, după ce peretele unei clădiri dezafectate din zonă s-a prăbușit. „ISU Giurgiu a fost solicitat să intervină în urmă cu puțin timp pe strada Tudor Vianu, din municipiul … The post Giurgiu: Două mașini oprite la semafor, avariate, după ce a căzut pe ele peretele unei clădiri (Foto) appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
18:20
Schiorul brazilian Lucas Pinheiro Braathen a cucerit medalia de aur, sâmbătă, la Bormio, în proba de slalom uriaș de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, primul titlu olimpic pentru un sud-american la Olimpiada albă, scrie DPA. Pinheiro Braathen, în vârstă de 25 de ani, care avea un avans semnificativ după prima manșă, în … The post Jocurile Olimpice 2026: Lucas Pinheiro Braathen, noul campion la slalom uriaș appeared first on spotmedia.ro.
18:20
Mai este America, în mod real, aliatul Europei? Cum s-a jucat Rubio cu nervii participanților la Conferința pentru Securitate de la München # SportMedia
Lideri politici din întreaga lume – între care președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul britanic, Keir Starmer – s-au reunit la München pentru cea mai importantă conferință de securitate a Europei. Întrebarea care a plutit însă peste întreaga reuniune a fost una singură: mai este Statele Unite aliatul Europei?, scrie BBC … The post Mai este America, în mod real, aliatul Europei? Cum s-a jucat Rubio cu nervii participanților la Conferința pentru Securitate de la München appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
16:20
Ion Crăciunescu s-a convins după gafa uluitoare comisă de Radu Petrescu: Verdict dur dat de fostul mare arbitru # SportMedia
Ion Crăciunescu a dat un verdict dur după gafa uluitoare comisă de Radu Petrescu și brigada sa la meciul Petrolul – FC Argeș 2-1. Fostul mare arbitru l-a acuzat pe Kyros Vassras, șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor, că n-a reușit să îmbunătățească arbitrajele în 12 ani de mandat. Crăciunescu este de părere că Vassaras ar … The post Ion Crăciunescu s-a convins după gafa uluitoare comisă de Radu Petrescu: Verdict dur dat de fostul mare arbitru appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Anunț-surpriză la Conferința de la Munchen: Există dovezi că Navalnîi a fost ucis cu o toxină din broaște săgeată. „Doar Rusia avea mijloacele, motivul și oportunitatea” # SportMedia
Marea Britanie și mai mulți aliați europeni acuză statul rus că l-a ucis pe opozantul Alexei Navalnîi prin otrăvire cu o toxină extrem de puternică extrasă din broaște săgeată, respingând versiunea Moscovei potrivit căreia decesul ar fi fost cauzat de „o combinație de boli”. Potrivit autorităților britanice, Navalnîi, în vârstă de 47 de ani, a … The post Anunț-surpriză la Conferința de la Munchen: Există dovezi că Navalnîi a fost ucis cu o toxină din broaște săgeată. „Doar Rusia avea mijloacele, motivul și oportunitatea” appeared first on spotmedia.ro.
16:20
FC Argeș solicită, într-un comunicat oficial, excluderea lui Radu Petrescu din arbitraj după o greașală uriașă făcută în meciul pierdut de piteșteni la Ploiești, scor 1-2. Petrescu a anulat un gol valabil al piteștenilor pentru un presupus fault în atac la o lovitură liberă, în minutul 86. Reluările TV au arătat că nu s-a întâmplat … The post FC Argeș amenință cu procese și cere excluderea lui Radu Petrescu din arbitraj appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
14:20
CFR Cluj, convinsă că a dat lovitura cu un transfer pe care l-a făcut: „O să ne ajute foarte mult” # SportMedia
CFR Cluj este convinsă că a dat lovitura cu unul dintre transferurile făcute. Prin vocea lui Iuliu Mureșan, președintele echipei, CFR Cluj s-a declarat convinsă că aducerea lui Luka Zahovic se va dovedi o mutare inspirată. Mureșan a dezvăluit că și Pancu împărtășește aceeași părere. „Un jucător pe care nu l-am luat pentru numele lui … The post CFR Cluj, convinsă că a dat lovitura cu un transfer pe care l-a făcut: „O să ne ajute foarte mult” appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Sportivii români vor evolua la biatlon, sărituri cu schiurile și schi alpin, duminică 15 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie). Duminică 15 februarie (ora României)BIATLON12:15 – 12,5 km urmărire masculin – finală: Dmitrii Shamaev SÃRITURI CU SCHIURILE18:30 – concursul individual feminin de la trambulina mare – Runda de probă (pentru … The post Jocurile Olimpice 2026: Programul de duminică al sportivilor români appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Miruță respinge acuzațiile privind „vechiturile” pentru Armată: Uitați-vă la date, nu la propaganda deranjată # SportMedia
Ministrul Apărării, Radu Miruță, reacționează la acuzațiile potrivit cărora România ar cumpăra „vechituri” pentru Armată prin programul SAFE și susține că realitatea este exact opusul. El afirmă că, după ani de stagnare, România derulează simultan 21 de proiecte noi de înzestrare, în valoare totală de peste 9,5 miliarde de euro, multe dintre ele cu componentă … The post Miruță respinge acuzațiile privind „vechiturile” pentru Armată: Uitați-vă la date, nu la propaganda deranjată appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Ambasadorul SUA la NATO: China l-ar putea suna pe Putin și să pună capăt acestui război mâine # SportMedia
China ar putea opri rapid războiul din Ucraina dacă ar decide să intervină direct pe lângă Vladimir Putin, susține ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker. Declarația a fost făcută vineri, la Conferința de Securitate de la München, unde oficialul american a acuzat Beijingul că facilitează, în fapt, efortul de război al Rusiei. „Războiul este complet … The post Ambasadorul SUA la NATO: China l-ar putea suna pe Putin și să pună capăt acestui război mâine appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Starmer: Europa trebuie să fie pregătită de luptă. Londra își trimite portavionul în Atlanticul de Nord # SportMedia
Premierul britanic Keir Starmer a transmis, sâmbătă, un mesaj ferm privind necesitatea consolidării capacității militare europene și a pregătirii pentru eventuale confruntări. Discursul său de la Conferința de securitate de la München a venit la scurt timp după intervenția președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și a accentuat ideea unei Europe mai autonome în … The post Starmer: Europa trebuie să fie pregătită de luptă. Londra își trimite portavionul în Atlanticul de Nord appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Gabriela Ruse (28 de ani) s-a calificat, sâmbătă, pe tabloul principal al turneului de la Dubai. Ruse a învins-o pe americanca Peyton Stearns, locul 55 în clasamentul WTA. Sportiva noastră s-a impus cu scorul de 6-2, 4-6, 6-4, după aproximativ două ore de joc și va juca, astfel, pe tabloul principal. Ruse şi-a asigurat, după … The post Gabriela Ruse a acces pe tabloul principal la Dubai appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
12:20
Ziua 1452 Rusia aduce pe front temutul TOS-3 „Dragon”. Contraofensivă ucraineană în Donbas. Nord-coreenii trimiși de Moscova mor pe capete # SportMedia
În ziua 1452 a războiului, Rusia a lansat o rachetă balistică Iskander-M și 112 drone asupra Ucrainei, în timp ce în Zaporojie s-au înregistrat 655 de lovituri într-o singură zi. Herson și Odesa rămân sub presiune constantă, cu victime civile și infrastructură critică avariată. Pe plan militar, Moscova introduce sistemul termobaric TOS-3 „Dragon”, cu rază … The post Ziua 1452 Rusia aduce pe front temutul TOS-3 „Dragon”. Contraofensivă ucraineană în Donbas. Nord-coreenii trimiși de Moscova mor pe capete appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Federația Română de Fotbal a făcut un nou anunț despre viitorul lui Mircea Lucescu (80 de ani). Selecționerul României se confruntă cu anumite probleme medicale, iar FRF urmează să decidă pe 20 februarie dacă îl schimbă sau nu, în funcție de starea sa. Prin vocea lui Mihai Stoichiță, directorul tehnică, FRF a venit cu un … The post FRF, anunț despre viitorul lui Mircea Lucescu appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Investiție strategică la Dunăre: România preia Portul Giurgiulești, nod pentru reconstrucția Ucrainei # SportMedia
România face un pas strategic în regiune: Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța va prelua operatorul Portului Internațional Giurgiulești, într-o tranzacție susținută de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Guvernul de la București anunță că acordul este în curs de finalizare și că mutarea va avea un impact major asupra transportului și logisticii … The post Investiție strategică la Dunăre: România preia Portul Giurgiulești, nod pentru reconstrucția Ucrainei appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Scandal uriaș după un gol anulat inexplicabil în Petrolul – FC Argeș: Gafă uluitoare de arbitraj # SportMedia
Scandal uriaș în Superliga după o decizie inexplicabilă de arbitraj din meciul Petrolul – FC Argeș 2-1. Arbitrul Radu Petrescu a fluierat, în minutul 86, la o lovitură liberă bătută de piteșteni, un presupus fault în atac. Din lovitura liberă mingea a ajuns în plasă, FC Argeș ar fi înscris, însă Petrescu a intervenit, a … The post Scandal uriaș după un gol anulat inexplicabil în Petrolul – FC Argeș: Gafă uluitoare de arbitraj appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Dennis Man, pe val la PSV Eindhoven: Nota primită după ce a marcat într-un meci pierdut de echipa sa # SportMedia
Dennis Man (27 de ani) a înscris pentru PSV Eindhoven în înfrângerea suferită de olandezi pe terenul celor de la Volendam, în Eredivisie. Petez Bosz l-a lăsat pe banca de rezerve pe Man la începutul meciului, însă internaționalul român a intrat pe parcursul jocului din deplasare. Man a reușit să înscrie și să egaleze, când … The post Dennis Man, pe val la PSV Eindhoven: Nota primită după ce a marcat într-un meci pierdut de echipa sa appeared first on spotmedia.ro.
10:20
După un weekend cu temperaturi surprinzător de blânde pentru mijlocul lui februarie, vremea schimbă radical registrul. Dacă sâmbătă ne bucurăm de valori de până la 17 grade, de duminică începe o răcire accentuată, cu ploi, lapoviță și ninsori la munte. Prognoza actualizată a Administrația Națională de Meteorologie arată că intervalul 14–21 februarie aduce un nou … The post De la 17 grade la lapoviță și ninsoare: vremea se schimbă brusc în toată țara appeared first on spotmedia.ro.
10:20
FCSB a decis soarta lui Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul devenit rezervă la campioana României. Târnovanu a ieșit din poartă de trei etape, când stafful și conducerea campioanei României au decis să mizeze pe Matei Popa (18 ani) ca jucător pentru regula U21. Goalkeeperul e revoltat de situația în care a ajuns și vrea … The post FCSB i-a decis soarta lui Ștefan Târnovanu appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Comisia Centrală a Arbitrilor a intervenit, cu un comunicat oficial, după eroarea majoră de arbitraj din meciul Petrolul – FC Argeș 2-1, când centralul Radu Petrescu a oferit cea mai controversată fază a sezonului. Petrescu a anulat un gol valabil al piteștenilor pentru un presupus fault în atac la o lovitură liberă, în minutul 86. … The post CCA intervine după greșeala majoră de arbitraj din meciul Petrolul – FC Argeș appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Peste o treime din mașinile verificate de RAR în 2025 au probleme grave. Mii de șoferi circulau cu risc iminent de accident # SportMedia
Mai bine de o treime dintre mașinile verificate anul trecut de inspectorii Registrului Auto Român au avut probleme tehnice majore, cu un risc semnificativ pentru siguranța rutieră. Grav este că pe șoselele noastre au circulat și mii de vehicule care aveau defecțiuni ce puteau provoca un accident în orice moment. Un tânăr și-a cumpărat în … The post Peste o treime din mașinile verificate de RAR în 2025 au probleme grave. Mii de șoferi circulau cu risc iminent de accident appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS) a intrat într-o paralizie bugetară parțială, după ce democrații și republicanii nu au reușit să ajungă la un acord privind finanțarea instituției. Blocajul este legat direct de disputele privind activitatea agenției de imigrare ICE și riscă să se prelungească. Mii de funcționari federali vor fi trimiși în … The post Al treilea „shutdown” din mandatul lui Trump: Mii de angajați trimiși acasă appeared first on spotmedia.ro.
10:20
JO 2026 – Patinaj artistic: Ilia Malinin a căzut de două ori și a pierdut lupta pentru medalia de aur # SportMedia
Sportivul kazah Mihail Șaidorov a produs cea mai mare surpriză a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, prin medalia de aur cucerită în concursul masculin de patinaj artistic, vineri seara, în timp ce americanul Ilia Malinin s-a clasat pe opt, transmit agențiile internaționale de presă. Shaidorov, care era al cincilea după programul scurt, a … The post JO 2026 – Patinaj artistic: Ilia Malinin a căzut de două ori și a pierdut lupta pentru medalia de aur appeared first on spotmedia.ro.
10:20
LIVE Conferința de securitate de la München, ziua a doua: Europa așteaptă mesajul Washingtonului # SportMedia
Începe a doua zi a Conferinței de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri globale dedicate problemelor de securitate, desfășurat între 13 și 15 februarie la Hotel Bayerischer Hof. Lideri politici, diplomați și experți din întreaga lume discută despre războiul din Ucraina, viitorul relației transatlantice și noua arhitectură de securitate europeană. Ziua … The post LIVE Conferința de securitate de la München, ziua a doua: Europa așteaptă mesajul Washingtonului appeared first on spotmedia.ro.
08:20
De-a lungul timpului, jucătorii au dezvoltat numeroase sisteme de pariuri pentru ruletă, încercând să găsească o metodă de a învinge matematic jocul. Aceste strategii au logica lor internă și pot face experiența mai structurată, dar este esențial să înțelegi atât avantajele, cât și limitările fiecăreia. Sistemul Martingale Martingale este probabil cel mai cunoscut sistem de … The post Sisteme de pariuri la ruletă: Martingale, Fibonacci și D’Alembert appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Nazare, după reconfirmarea ratingului de către Fitch: Prioritatea rămâne disciplina bugetară și ajustarea fiscală # SportMedia
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că prioritatea Guvernului rămâne continuarea procesului de disciplină bugetară și ajustare fiscală, după ce agenția Fitch Ratings a reconfirmat ratingul suveran al României la nivelul „BBB-”, cu perspectivă negativă. Potrivit Ministerului Finanțelor, decizia de menținere a calificativului de investiții este susținută de nivelul PIB-ului pe cap de locuitor și de … The post Nazare, după reconfirmarea ratingului de către Fitch: Prioritatea rămâne disciplina bugetară și ajustarea fiscală appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Lumea cazinourilor este împărțită, în mare, în două tabere: fanii adrenalinei rapide de la sloturi și strategii care preferă jocurile de masă. Deși ambele categorii promit divertisment, mecanismele din spatele lor sunt radical diferite. Iată ce trebuie să știi înainte de a plasa următorul pariu. 1. Mecanica: noroc pur vs. decizie strategică Gaseste toate tipurile … The post Sloturi sau jocuri de masă? appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Mulți dintre noi ne spălăm pe dinți religios de două ori pe zi, folosim paste de dinți recomandate de dentist și evităm zahărul în exces. Totuși, multe probleme orale apar în continuare, chiar și atunci când respectăm o rutină constantă. Cum este posibil? Răspunsul simplu este că periajul clasic, deși esențial, nu acoperă întotdeauna nevoile … The post Cum să ai o igienă orală completă acasă appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Deschiderea unei brutării pornește, de cele mai multe ori, de la o idee simplă: pâine bună făcută ca „pe vremuri”. Produse de panificație gândite să se distingă clar de ceea ce se găsește pe rafturile supermarketurilor. Doar că între idee și primele pâini scoase din cuptor există un drum mai lung decât pare la prima … The post Cum deschizi o brutărie? Aparatura necesară appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Transgor Group investește peste 500.000 euro într-un nou hub logistic dedicat distribuției de marfă paletizată în București # SportMedia
Transgor Group, membru al rețelei Pall-Ex Romania din 2013, anunță lansarea Transgor Hub, un nou centru logistic dedicat distribuției și depozitării de marfă paletizată, printr-o investiție de peste 500.000 de euro în primul an de operare. Investiția susține extinderea capacității operaționale a companiei în zona de sud a României și răspunde cererii tot mai mari … The post Transgor Group investește peste 500.000 euro într-un nou hub logistic dedicat distribuției de marfă paletizată în București appeared first on spotmedia.ro.
08:20
2,7 milioane de cazuri noi de cancer într-un an în UE. Creștere de 30% a îmbolnăvirilor din 2000 încoace # SportMedia
Cancerul rămâne a doua cauză de deces în Uniunea Europeană, iar numărul îmbolnăvirilor continuă să crească, cu efecte sociale și economice tot mai apăsătoare. Potrivit unui raport recent al Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în 2024 au fost înregistrate 2,7 milioane de cazuri noi de cancer în cele 27 de state membre. Datele, citate … The post 2,7 milioane de cazuri noi de cancer într-un an în UE. Creștere de 30% a îmbolnăvirilor din 2000 încoace appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
02:20
Folosirea peptidelor injectabile neautorizate, promovate ca soluții miraculoase pentru sănătate, performanță și întinerire, devine un fenomen tot mai răspândit în SUA. Specialiștii avertizează însă că aceste substanțe îi transformă pe utilizatori în adevărați „cobai de laborator”, expunându-i unor riscuri serioase pentru sănătate. Oamenii cumpără aceste substanțe de la dealeri din țări străine, din ”zona gri”, … The post Nebunia peptidelor injectabile. Leac universal sau riscuri majore pentru sănătate? appeared first on spotmedia.ro.
02:20
1 din 3 copii glisează cărțile ca pe smartphone și nici măcar nu știu să folosească toaleta când încep școala # SportMedia
Expunerea excesivă la tehnologie, dar și presiunile sociale și economice cu care se confruntă familiile sunt cauzele pentru care tot mai mulți copii încep școala fără pregătirea de bază necesară, conform unui studiu britanic recent. Datele colectate de la peste 2.000 de participanți (profesori și părinți) în cadrul unui sondaj privind pregătirea pentru școală realizat … The post 1 din 3 copii glisează cărțile ca pe smartphone și nici măcar nu știu să folosească toaleta când încep școala appeared first on spotmedia.ro.
02:20
Oamenii de știință testează o strategie inovatoare pentru combaterea dezinformării în domeniul sănătății: jocuri educative care funcționează ca un „vaccin psihologic”. Asemenea vaccinurilor medicale, care pregătesc sistemul imunitar să recunoască și să combată virusuri reale, aceste jocuri expun oamenii la forme controlate de dezinformare pentru a-i ajuta să recunoască și să respingă mai ușor știrile … The post Jocurile care ne „imunizează” împotriva dezinformării appeared first on spotmedia.ro.
02:20
Conferința de Securitate de la München a arătat un paradox strategic pentru Washington: presiunea constantă a lui Donald Trump pentru ca Europa să-și plătească singură apărarea începe să dea rezultate, însă nu neapărat în modul dorit de americani. Liderii europeni vorbesc tot mai des despre bugete militare mai mari, autonomie strategică și un „NATO 3.0”. … The post Creația lui Trump: O Europă mai puternică și mai dispusă să spună „nu” Washingtonului appeared first on spotmedia.ro.
02:20
Câteva întâmplări stranii anunță intenția lui Putin de a încheia războiul în anumite condiții # SportMedia
În urmă cu o săptămână, generalul rus Vladimir Alexeev, adjunct al serviciului de informații al armatei, a fost împușcat în scara imobilului în care locuia. Ofițerul a supraviețuit atacului, iar astăzi e în afara oricărui pericol, conform mai multor publicații din Rusia. Deși poziția oficială a Kremlinului e că atacul a fost o operațiune a … The post Câteva întâmplări stranii anunță intenția lui Putin de a încheia războiul în anumite condiții appeared first on spotmedia.ro.
02:20
Fitch Ratings menține ratingul României, dar cu perspectivă negativă. Deficitele mari și datoria în creștere rămân principalele riscuri # SportMedia
Agenția internațională de rating Fitch a confirmat vineri ratingul de emitent pe termen lung în valută străină (LTFC) al României la „BBB-”, cu perspectivă negativă, menținând țara la limita inferioară a categoriei recomandate investițiilor. Potrivit comunicatului publicat de Fitch, ratingul este susținut de apartenența la Uniunea Europeană și de fluxurile de capital asociate, care au … The post Fitch Ratings menține ratingul României, dar cu perspectivă negativă. Deficitele mari și datoria în creștere rămân principalele riscuri appeared first on spotmedia.ro.
00:20
Emmanuel Macron, la MSC: Apel la mai multă mândrie europeană, sprijin ferm pentru Ucraina și reguli mai dure pentru giganții tech (Video) # SportMedia
Președintele francez Emmanuel Macron a deschis dezbaterile de la Conferința pentru Securitate de la München (MSC), pledând pentru o Europă „mai mândră, mai autonomă și mai puternică”, capabilă să-și apere singură interesele militare, tehnologice și nucleare, într-un context global marcat de războiul din Ucraina, incertitudinile din politica americană și competiția strategică cu marile puteri. Într-un … The post Emmanuel Macron, la MSC: Apel la mai multă mândrie europeană, sprijin ferm pentru Ucraina și reguli mai dure pentru giganții tech (Video) appeared first on spotmedia.ro.
00:20
Zelenski, la MSC: „Să fim sinceri. Astăzi, doar Ucraina apără Europa. Doar Europa dă bani Ucrainei. Doar SUA îl pot opri pe Putin” (Video) # SportMedia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri, la Conferința pentru Securitate de la München, că singura cale realistă pentru a opri războiul declanșat de Rusia este „presiunea reală” exercitată asupra lui Vladimir Putin, în special din partea Statelor Unite. Într-o discuție cu jurnalista Politico Dasha Burns, la evenimentul Politico Pub organizat în marja conferinței, Zelenski … The post Zelenski, la MSC: „Să fim sinceri. Astăzi, doar Ucraina apără Europa. Doar Europa dă bani Ucrainei. Doar SUA îl pot opri pe Putin” (Video) appeared first on spotmedia.ro.
13 februarie 2026
22:20
Proceduri simplificate pentru investitori: taxe mai mici, termene reduse pentru avize și depunere exclusiv online a documentelor – proiect OUG # SportMedia
Guvernul a pus în consultare publică un proiect de Ordonanță de Urgență prin care sunt stabilite proceduri mai simple pentru investitori, termene mai scurte pentru obținerea avizelor și costuri administrative mai mici. Potrivit unui comunicat remis de guvern, pachetul este orientat spre debirocratizare și digitalizare, cu scopul de a accelera proiectele economice și de a … The post Proceduri simplificate pentru investitori: taxe mai mici, termene reduse pentru avize și depunere exclusiv online a documentelor – proiect OUG appeared first on spotmedia.ro.
22:20
Horoscop de weekend pentru zilele de 14 si 15 februarie 2026. The post Horoscop de weekend: 14 – 15 februarie appeared first on spotmedia.ro.
22:20
George Tuță vrea să încheie mult contestatul contract cu Romprest, peste 4 luni. Istoria unei relații toxice și ce ar putea urma # SportMedia
Primarul Sectorului 1, George Tuță, cere Consiliului Local să îl mandateze pentru încetarea controversatului contract de salubrizare cu Romprest, contract care, în urma unor diminuări succesive ale duratei inițiale, ajunge la termen pe 30 iunie 2026. Cu alte cuvinte, din punctul de vedere al Primăriei Sectorului 1 și al primarului George Tuță, din contractul încheiat … The post George Tuță vrea să încheie mult contestatul contract cu Romprest, peste 4 luni. Istoria unei relații toxice și ce ar putea urma appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
20:20
Schimb dur de replici în coaliție: Băluță îl compară pe Bolojan cu Ceaușescu, premierul acuză „reclamă pe bani publici” # SportMedia
Tensiunile din coaliţie escaladează după ce liderul PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, l-a comparat pe premierul Ilie Bolojan cu Nicolae Ceauşescu, invocând o „fixaţie” pentru deficitul bugetar. Şeful Guvernului a reacţionat vineri, afirmând că nu va „potenţa astfel de lucruri”. El a sugerat că declaraţiile edilului au legătură cu promovarea unor lucrări finanţate din bani guvernamentali. … The post Schimb dur de replici în coaliție: Băluță îl compară pe Bolojan cu Ceaușescu, premierul acuză „reclamă pe bani publici” appeared first on spotmedia.ro.
20:20
Reforma în pix de ministru: Bolojan dă un nou termen pentru tăierile din administrație, Rogobete amenință că nu semnează # SportMedia
Guvernul ar putea să adopte reforma administrației publice prin ordonanță de urgență chiar săptămâna viitoare, după luni de amânări și negocieri în coaliție. Premierul Ilie Bolojan susține că „nu mai există motive de întârziere” și că pachetul de reducere a cheltuielilor trebuie aprobat cel târziu joi. În același timp, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avertizat … The post Reforma în pix de ministru: Bolojan dă un nou termen pentru tăierile din administrație, Rogobete amenință că nu semnează appeared first on spotmedia.ro.
20:20
Nicușor Dan, despre intrarea României în recesiune: Să privim cu echilibru. Avem motive de optimism # SportMedia
Președintele Nicușor Dan ne cere să privim „cu echilibru” informația că România a intrat în recesiune, în prima reacție publică după anunțul făcut de Institutul Național de Statistică. Șeful statului spune chiar că, în ciuda contracției economice, există „motive de optimism” și că economia are încă resurse solide de creștere. „Vă invit să privim cu … The post Nicușor Dan, despre intrarea României în recesiune: Să privim cu echilibru. Avem motive de optimism appeared first on spotmedia.ro.
20:20
Un cunoscut medic oftalmolog din Iași nu poate justifica o avere de peste jumătate de milion de euro # SportMedia
Un cunoscut medic oftalmolog din Iași nu poate justifica o avere de peste o jumătate de milion de euro prin veniturile realizate, a constatat Agenția Națională de Integritate (ANI). Este vorba de conf. univ. dr. Ion Cijevschi, fost șef Secție clinică oftalmologie în cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași – Spitalul Clinic Căi Ferate Iași. … The post Un cunoscut medic oftalmolog din Iași nu poate justifica o avere de peste jumătate de milion de euro appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.