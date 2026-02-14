Daniel Cacina și Mihnea Spulber au ratat calificarea în manșa a doua la sărituri cu schiurile, la JO de iarnă

16:50

Schiorul brazilian Lucas Pinheiro Braathen a cucerit medalia de aur, sâmbătă, la Bormio, în proba de slalom uriaş de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, primul titlu olimpic pentru un sud-american la Olimpiada albă. Pinheiro Braathen, în vârstă de 25 de ani, care avea un avans semnificativ după prima manşă, în mijlocul unei ninsori abundente, s-a impus cu timpul cumulat de 2 min 25 sec 00, fiind urmat de elveţienii Marco Odermatt, marele favorit, la 58/100, şi Loic Meillard, la […]