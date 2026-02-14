O nouă specie de dinozaur cu țepi descoperită în China surprinde paleontologii

11:20

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, le răspunde celor care acuză că statul cumpără „vechituri” pentru Armată, prin programul SAFE, susținând că „după ani de stagnare, este pentru prima oară când țara noastră are 21 de proiecte noi pentru înzestrarea Armatei Române cu tehnologie de ultimă generaţie”. „Uitați-vă la date, nu la propaganda deranjată groaznic că ne mişcăm”, a scris ministrul, sâmbătă, pe Facebook.