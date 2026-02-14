O nouă specie de dinozaur cu țepi descoperită în China surprinde paleontologii
Digi24.ro, 14 februarie 2026 23:10
Un nou studiu arată că un dinozaur asemănător Iguanodon, considerat până acum complet acoperit de solzi, prezenta de fapt țepi scurți pe anumite părți ale corpului, scrie Discover Wildlife. Fosilele acestei noi specii, descoperite recent în China de o echipă internațională de paleontologi, dezvăluie caracteristici neașteptate ale unui membru al genului Iguanodon.
Acum 5 minute
00:00
Viața ascunsă a microorganismelor care „dorm” milioane de ani în adâncul scoarței terestre. Ce le-ar putea trezi din nou la viață # Digi24.ro
Adânc în scoarța Pământului se găsește o întreagă lume nedescoperită populată de forme de viață microscopice. Acești așa-numiți „intratereștri” trăiesc în unele dintre cele mai dificile condiții de pe planeta noastră și pot rămâne într-o stare latentă timp de sute de mii sau chiar milioane de ani. Cercetătorii încearcă să descopere ce i-ar putea trezi din nou la viață.
Acum 15 minute
23:50
Avertismentul premierului danez: Interesul SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei nu a dispărut # Digi24.ro
La Conferința de Securitate de la Munchen premierul danez Mette Frederiksen a afirmat că apetitul lui Donald Trump pentru Groenlanda nu a scăzut.
Acum o oră
23:10
Un nou studiu arată că un dinozaur asemănător Iguanodon, considerat până acum complet acoperit de solzi, prezenta de fapt țepi scurți pe anumite părți ale corpului, scrie Discover Wildlife. Fosilele acestei noi specii, descoperite recent în China de o echipă internațională de paleontologi, dezvăluie caracteristici neașteptate ale unui membru al genului Iguanodon.
Acum 2 ore
22:50
Misterul mumiilor din mlaștină: 60 de corpuri vechi de 2.000 de ani rescriu istoria triburilor germanice. „Sunt comori unice” # Digi24.ro
Aproximativ 60 de corpuri vechi de aproximativ 2.000 de ani, descoperite în mlaștinile din Germania, oferă detalii surprinzătoare despre societatea triburilor germanice din Epoca Fierului. Conservate natural de mediul bogat în turbă, aceste „mumii din mlaștină” sugerează execuții, pedepse sau ritualuri religioase. Noile analize științifice corectează erori vechi de decenii și schimbă interpretarea unor descoperiri considerate definitive, potrivit Euronews.
22:50
O echipă specială a Parchetului din Paris va cerceta legăturile dintre un fost agent de modele și infractorul sexual Jeffrey Epstein # Digi24.ro
Parchetul din Paris anunţă sâmbătă că a desemnat magistraţi referenţi pentru a analiza elementele susceptibile să implice cetăţeni francezi în urma publicării de către SUA a unor documente legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein, relatează AFP.
22:50
Ministerul Sănătăţii alocă peste 10 milioane de lei pentru un spital din Timiş dedicat copiilor cu diabet zaharat și hemofilie # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că au fost alocaţi peste 10 milioane de lei, bani de la Ministerul Sănătăţii, dar şi din PNRR, pentru Centrul Medical ”Cristian Şerban” din Buziaş, judeţul Timiş. Acesta este un spital public dedicat copiilor şi tinerilor cu diabet zaharat, hemofilie şi alte afecţiuni care necesită o recuperare complexă.
Acum 4 ore
22:00
Discursul lui Marco Rubio adresat Europei este considerat un cadou otrăvit: „Nu este răspunsul pe care îl căutam” # Digi24.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a solicitat un parteneriat „revigorat” între SUA şi Europa, bazat pe o „mare civilizaţie” comună. În discursul ţinut sâmbătă la Conferinţa de securitate de la München, Rubio a încercat să-i liniştească pe europenii care de un an sunt îngrijoraţi de tarifele şi de ameninţările lui Donald Trump la adresa NATO.
21:50
Fiul şahului înlăturat, Reza Pahlavi, anunță că este pregătit să asigure tranziţia după răsturnarea regimului în Iran # Digi24.ro
Fiul şahului înlăturat, Reza Pahlavi, s-a declarat sâmbătă gata să asigure o "tranziţie" în Iran, după ce preşedintele american Donald Trump a vorbit deschis despre răsturnarea regimului, relatează AFP.
21:30
Convorbirile SUA–Iran, reluate săptămâna viitoare la Geneva. Trump ameninţă cu răsturnarea regimului de la Teheran # Digi24.ro
Statele Unite şi Iranul vor relua săptămâna viitoare, la Geneva, convorbirile diplomatice privind programul nuclear iranian, într-un moment de tensiune ridicată între cele două ţări. Anunţul a fost făcut de Elveţia, care joacă rol de intermediar, în timp ce Washingtonul îşi intensifică presiunile asupra Teheranului pentru a accepta limitări suplimentare ale activităţilor nucleare. Reluarea dialogului vine după declaraţiile preşedintelui american Donald Trump privind o posibilă răsturnare a regimului iranian şi după confirmarea trimiterii unui al doilea portavion american în regiune, informează AFP și Agerpres.
20:50
A început vânătoarea de vacanțe la promoție: „Cine știe când are concediu, acum e momentul să rezerve”. Destinații preferate de români # Digi24.ro
Ne mai despart câteva luni de vacanța de vară, dar acum e cea mai bună perioadă pentru a ne achiziționa un sejur. Turcia și Grecia rămân cele mai căutate destinații. Cu ofertele early booking, tarifele pornesc de la 300 de euro de persoană. Cei care vor să prindă cele mai bune prețuri și-au cumpărate deja vacanța și pentru 2027.
20:50
În ultimele patru luni, peste 4.400 de hotărâri judecătorești au constatat că administrația Trump reține ilegal imigranții # Digi24.ro
Sute de judecători federali din Statele Unite au decis de peste 4.400 de ori, începând din luna octombrie, că administrația Trump a reținut ilegal imigranți, potrivit unei analize a dosarelor judiciare realizate de Reuters, informează Voice of NY. Deciziile reprezintă o contestare juridică amplă a măsurilor restrictive privind imigrația luate de administrație, însă mulți deținuți au rămas în custodie chiar și după ce instanțele au dispus eliberarea lor.
20:20
China profită de politica tarifară a lui Trump şi anunţă că va elimina taxele vamale pentru aproape toate ţările africane # Digi24.ro
China va elimina taxele vamale pentru toate ţările africane, cu excepţia Eswatini, începând cu 1 mai, a anunţat sâmbătă preşedintele chinez Xi Jinping, relatează AFP.
20:10
Ministrul german al Apărării: Europa are nevoie de predictibilitate din partea SUA. „Nici chiar Statele Unite nu pot acţiona singure” # Digi24.ro
Ministrul german al apărării Boris Pistorius a avertizat SUA sâmbătă împotriva derulării unor politici unilaterale, afirmând că o astfel de abordare nu va avea succes într-o lume a puterilor în competiţie, relatează dpa.
Acum 6 ore
19:40
Poștașul unei comune din Dolj și fost viceprimar a fost găsit ucis în casă. Cine este principalul suspect # Digi24.ro
Poștașul unei comune din Dolj, fost viceprimar, a fost găsit mort în casă. Poliția suspectează că a fost ucis și îl caută pe făptaș. Principalul suspect este un vecin.
19:40
Avertisment dur al comisarului UE: alimentaţia poate deveni armă de război. „Nu putem construi un continent cu stomacul gol” # Digi24.ro
Europa riscă să devină vulnerabilă dacă nu îşi reduce dependenţele alimentare externe, a avertizat comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, la Conferinţa de Securitate de la München, subliniind că folosirea alimentaţiei ca instrument de presiune face parte din războiul hibrid şi poate afecta direct securitatea Uniunii Europene, relatează AFP și Agerpres.
19:20
Radu Miruță s-a întânit la Munchen cu ministrul Apărării din Japonia. Un acord bilateral va urma în perioada următoare # Digi24.ro
În marja Conferinței de Securitate de la München, ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a avut, sâmbătă, 14 februarie, o întrevedere cu ministrul apărării din Japonia, Shinjirō Koizumi.
19:10
Preşedintele Finlandei: Când politicienii americani vorbesc despre declinul Europei, ei omit că europenii sunt mai fericiţi # Digi24.ro
Ori de câte ori politicienii americani vorbesc despre declinul lent al Europei, ei omit faptul că europenii sunt mai fericiţi şi mai în siguranţă, conform multor indicatori internaţionali, a afirmat sâmbătă preşedintele finlandez Alexander Stubb, citat de Politico.
19:00
Ce se va întâmpla după expirarea plafonării prețurilor la gaze. Ministrul Energiei: „Am găsit o formulă. Diferenţa o plăteşte statul” # Digi24.ro
Ministru Energiei vine cu noi explicații legate de măsurile pe care Guvernul intenționează să le ia pentru momentul în care plafonarea prețurilor la gaze va expira. Bogdan Ivan a declarat, la emisiunea „În fața ta”, că a fost găsită o formulă hibridă prin care consumatorii casnici să nu plătească mai mult, de la 1 aprilie.
18:50
Ambasadorul SUA la NATO: America „nu părăsește” Europa, dar are nevoie ca Aliații să preia „apărarea convențională” # Digi24.ro
Ambasadorul SUA la NATO a declarat sâmbătă că „americanii nu părăsesc” Europa sau Alianța, calmând îngrijorarea care a provocat panică pe întreg continentul.
18:40
Mama fetiței de 4 ani, care a ajuns în comă la spitalul din Târgu Jiu, a fost reținută. Este acuzată de tentativă de omor # Digi24.ro
Mama fetiței de patru ani, care a ajuns în comă la spitalul din Târgu Jiu, a fost reținută. Este acuzată de tentativă de omor. Femeia a încercat să mascheze totul, le-a spus medicilor că fetița a căzut din pat, polițiștii au suspiciuni că, de fapt, a fost bătută.
18:40
Accident grav pe pârtia din Cârlibaba: adolescentă găsită inconștientă, dusă cu elicopterul SMURD la spital # Digi24.ro
O adolescentă în vârstă de 17 ani, din Gura Humorului, a fost transportată în stare gravă la Iași, după ce a suferit un accident pe pârtia de schi din Cârlibaba. Intervenția a fost realizată cu un elicopter SMURD.
18:20
Viktor Orban, cu două luni înainte de alegeri: Opoziția din Ungaria este opera puterilor străine, cu Ursula pe post de „nașă” # Digi24.ro
Viktor Orban susţine că UE şi Germania au creat partidul rival care îi ameninţă supremaţia politică. Premierul ungar Viktor Orban a caracterizat opoziţia drept o „creaţie” a puterilor străine în discursul său de sâmbătă privind starea naţiunii, în contextul apropierii viitoarelor alegeri, relatează dpa.
18:10
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat la emisiunea În fața ta de la Digi24 că nu vede în viitorul apropiat o alianţă între PSD şi AUR.
Acum 8 ore
17:50
Avertismentul premierului danez: Interesul SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei nu a dispărut # Digi24.ro
La Conferința de Securitate de la Munchen premierul danez Mette Frederiksen a afirmat că apetitul lui Donald Trump pentru Groenlanda nu a scăzut.
17:40
Standarde unice pentru toate site-urile instituţiilor publice. „Cetăţenii nu ar trebui să reînveţe tot timpul cum funcţionează statul” # Digi24.ro
La Parlament a fost depusă o inițiativă legislativă care urmăreşte unificarea modului în care cetăţenii interacţionează cu paginile şi serviciile online ale instituţiilor publice.
17:40
Mișcare strategică pe piața gazelor, care ar putea schimba radical evoluția prețurilor: Romgaz aduce oferte după modelul Hidroelectrica # Digi24.ro
Statul face o mișcare strategică pe piața gazelor, care ar putea schimba radical evoluția prețurilor. Ministrul Energiei a dezvăluit, într-un interviu la emisiunea „În fața ta”, că un mare jucător va intra pe piață, pe modelul Hidroelectrica. Este vorba despre Romgaz, companie care, spune Bogdan Ivan, este pregătită să anunțe ofertele pentru consumatori de luna viitoare.
17:20
O nouă etapă pe cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu-Piteşti: Au început lucrările la un nou tunel pe Secţiunea Boiţa-Cornetu # Digi24.ro
Cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu-Piteşti intră într-o nouă etapă odată cu începerea lucrărilor la un nou tunel pe Secţiunea Boiţa-Cornetu, a anunţat, sâmbătă, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.
17:20
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Vor fi reglementate vreodată pensiile speciale ale magistraților? # Digi24.ro
„Tergiversarea de la CCR nu e juridică, e politică. Se cumpără timp până cade Bolojan”, spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru avertizează: „Chestiunea nu dispare. Se întoarce. Și deja s-a întors în încrederea oamenilor în justiție.”
17:10
Secretul unui joc de strategie din Roma Antică a fost descifrat de AI, după ani în care arheologii nu au reușit # Digi24.ro
Linii geometrice sculptate pe o piatră albă și rotundă ce datează din epoca Romei Antice, care i-au nedumerit timp de ani de zile pe arheologii olandezi, s-au dovedit a fi urmele unui joc de strategie dispărut. Cercetătorii au reușit să îi reconstituie regulile după ce o inteligență artificială specializată a analizat modelul și l-a comparat cu zeci de jocuri străvechi din aceeași regiune.
17:00
Plan ambițios pentru traficul din Capitală. Primăria vrea semafoare cu Inteligență Artificială # Digi24.ro
Primăria Capitalei vrea să rezolve ambuteiajele cu inteligență artificială. În acest sens, anunță un proiect ambițios, de peste 50 de milioane de euro, împărțit în patru etape: semaforizare inteligență în peste 500 de intersecții din București. Acestea vor fi dotate cu senzori magnetometrici în asfalt, dar și pe stâlpi, camere video dotate cu funcții moderne și programe de inteligență artificială, automate de dirijare a circulației, iar pentru pietoni, butoane și dispozitive acustice și multe alte soluții tehnice inovative
16:40
Ce se întâmplă dacă dronele lui Putin ar ataca orașe europene, conform unui video AI prezentat la Munchen. „Iată ce poate face Shahed” # Digi24.ro
Casa Ucrainei, care funcționează în cadrul Conferinței de Securitate de la München, întâmpină vizitatorii cu o expoziție care prezintă o dronă Shahed reală și un video generat cu posibila sa utilizare.
16:40
Maia Sandu: Rusia nu se va opri nici după pacea din Ucraina. „Trebuie să ne pregătim. Războiul hibrid va fi de durată” # Digi24.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, avertizează că un eventual acord de pace favorabil pentru Ucraina nu va însemna sfârșitul presiunilor rusești în regiune. Șefa statului susține că Moscova va continua să recurgă la strategii hibride și la atacuri informaționale pentru a-și extinde influența politică. Într-un interviu pentru DigiFM, aceasta a subliniat că amenințarea nu trebuie evaluată strict prin prisma evoluțiilor de pe front.
16:20
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat sâmbătă că nimeni în Europa nu încearcă să înlocuiască umbrela nucleară americană, după ce Germania a anunţat că discută cu Franţa despre descurajare nucleară, relatează AFP.
Acum 12 ore
16:00
Zelenski: SUA revin mereu în discuții la subiectul concesiilor, dar deseori sunt numai în ceea ce privește Ucraina, nu Rusia # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, sâmbătă, la Conferinţa anuală internaţională pe probleme de securitate de la Munchen, că SUA par să revină mereu la subiectul concesiilor în ceea ce privește discuțiile trilaterale care au avut loc în ultimele luni pentru obținerea unui armistițiu în Ucraina, dar, prea frecvent aceste concesii sunt discutate numai în contextul Ucrainei - „nu al Rusiei”, potrivit BBC.
15:50
Ciolacu, nemulțumit după prezidențiale: „Eu am demisionat, nu l-am văzut pe Bolojan sau Kelemen # Digi24.ro
Marcel Ciolacu a rămas supărat după ce a fost singurul președinte de partid care și-a dat demisia în urma alegerilor prezidențiale pierdute de candidatul comun, Crin Antonescu, și îi critică pe ceilalți lideri pentru că nu i-au urmat exemplul. Fostul premier spune că a plecat din funcție din cauza rezultatului politic, nu din cauza situației economice, și le cere succesorilor să "se apuce de muncă" pentru a redresa economia.
15:40
Acuzații din partea a cinci țări europene: Opozantul Aleksei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare de statul rus # Digi24.ro
Opozantul Aleksei Navalnîi, care a murit în februarie 2024 în circumstanţe tulburi într-o închisoare din Rusia, a fost "otrăvit" cu o "toxină rară" de Moscova, potrivit unei anchete derulate de cinci ţări între care Regatul Unit, făcută publică sâmbătă de diplomaţia de la Londra, relatează AFP, scrie Agerpres.
15:20
Anul 2025 a fost unul record pentru turismul bulgar. Un milion de turiști au venit din România, cel mai mare înregistrat vreodată # Digi24.ro
Bulgaria a înregistrat anul trecut un număr record de turişti din România, conform celor mai recente date ale Institutului Naţional de Statistică, informează Novinite.
15:20
ISW: Ucrainenii contraatacă pe frontul din Donbas, după haosul comunicațiilor ruse generat de întreruperea Starlink și Telegram # Digi24.ro
Forțele ucrainene desfășoară contraofensive locale la intersecția regiunilor Dnipropetrovsk și Zaporojie, profitând de problemele de comunicare dintre trupele rusești — blocarea terminalelor Starlink și a aplicației Telegram, potrivit unui raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).
15:20
Preşedinta Republicii Moldova Maia Sandu, prezentă la Conferinţa de securitate de la Munchen, a avut o serie de întrevederi bilaterale, între care cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, şi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.
15:00
România poate deveni un partener critic pentru SUA. Bogdan Ivan: „Suntem pe primul loc în UE în materie de pământuri și materiale rare” # Digi24.ro
Ministrul Energiei Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă, în emisiunea „În fața ta” de la Digi24, că România este pe primul loc în Uniunea Europeană în materie de pământuri și minerale rare, într-un context în care Statele Unite își doresc că colaboreze partenerii internaționali, în încercarea de a-și reduce dependența de minerale critice din China. Potrivit ministrului, țara noastră cooperează cu o firmă americană „extrem de importantă” în acest sens.
14:10
Daniel Băluţă: O grămadă de oameni când aud de domnul Bolojan fug, la fel cum fugeau de Jupuitu în Moromeţii când venea să ia fonciirea # Digi24.ro
Daniel Băluţă, liderul PSD Bucureşti, susţine că românii au ajuns să fugă de premierul Ilie Bolojan la fel cum ţăranii din romanul Moromeţii fugeau de Jupuitu’, funcţionarul trimis să colecteze impozitele pentru stat. Daniel Băluţă îi cere premierului Bolojan să nu mai recurgă la alte tăieri bugetare şi să treacă la măsuri de relansare economică.
14:00
Ciolacu, ieșire nervoasă după revizuirea făcută de INS: Ilie, astâmpără-te și spune-le oamenilor adevărul # Digi24.ro
Revizuirea Institutului Național de Statistică a situației economice pentru 2024 l-a scos din sărite pe Marcel Ciolacu. Fost premier și actual șef al Consiliului Județean Buzău, Ciolacu susține că, pentru oscilațiile economice din timpul mandatului său, ar merita un premiu în economie și critică Guvernul că încearcă să "acopere" realitatea prin noile revizuiri. Acesta a avut inclusiv un mesaj pentru actualul premier: "Ilie, astâmpără-te și spune-le oamenilor adevărul".
13:50
„Omenirea a ajuns la o nouă răscruce”, avertizează ministrul chinez de Externe. Cum vede Beijingul relațiile cu UE și SUA # Digi24.ro
Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a avertizat sâmbătă, în cadrul discursului său de la Conferința de Securitate de la Munchen, asupra „turbulenţelor crescânde” din ultimul an, spunând că „omenirea a ajuns la o nouă răscruce”. El a vorbit despre dorința Beijingului ca războiul din Ucraina să se încheie și despre necesitatea reformării organizaţiilor internaţionale, în special a ONU, relatează The Guardian.
13:20
Lucrările la Planșeul Unirii ar putea fi finalizate înainte de termen. Băluță: Cu cel puțin 4-5 luni înainte # Digi24.ro
Lucrările de reabilitare la planșeul din Piața Unirii din București ar putea fi finalizate mai devreme decât era estimat. Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a declarat în emisiunea "Insider Politic" că, cel mai probabil, proiectul va fi încheiat în primăvara anului 2027, cu 4-5 luni înainte de termenul inițial.
13:00
Militarii NATO, învinși de ucraineni. Un exercițiu a arătat cum o echipă mică de operatori de drone a câștigat în fața aliaților # Digi24.ro
Militarii NATO au fost învinși de ucraineni într-un exercițiu care a avut loc în Estonia și în cadrul căruia aliații au trebuit să se lupte cu un detașament mic, format din operatori de drone din Ucraina. Având experiența războiului, ucrainenii au reușit să câștige, deși erau depășiti numeric.
13:00
Ursula von der Leyen, la Conferința de securitate de la Munchen: „Europa nu are altă opțiune decât să devină independentă” # Digi24.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat sâmbătă, în cadrul discursului său de la Conferința de Securitate de la Munchen, că „Europa nu are altă opțiune decât să devină independentă”, relatează BBC. Declarațiile vin după ce secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat că Statele Unite nu își doresc „aliați slabi”.
11:50
Guvernul salută tranzacția în curs de finalizare de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) pentru cumpărarea Portului Internaţional Giurgiuleşti, de către Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa. Portul este singurul din Republica Moldova accesibil pentru navele maritime prin fluviul Dunărea, un nod logistic de importanță strategică pentru comerțul intern și regional. Acesta joacă un rol important în economia Republicii Moldova prin facilitarea exporturilor și importurilor, fiind un punct de conexiune esențial între sisteme fluviale, maritime, feroviare și rutiere.
11:50
SUA încă nu ştiu dacă Rusia e serioasă privind încheierea războiului din Ucraina, susține Marco Rubio # Digi24.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, sâmbătă, la Munchen că Washingtonul va depune eforturi pentru a ajunge la un acord de pace în Ucraina, dar nu ştie sigur dacă Moscova doreşte cu adevărat să pună capăt conflictului, relatează CNN, potrivit News.ro.
11:20
Primele măsuri după scandalul de la adăpostul de câini din Vrancea. Trei persoane sub control judiciar # Digi24.ro
Trei persoane au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile, iar activitatea adăpostului de câini din Vrancea a fost suspendată, după ce polițiștii și procurorii au descoperit maltratarea și uciderea mai multor animale. Autoritățile susțin că activitățile din adăpost se desfășoară în prezent conform procedurilor legale, pentru a permite adopțiile în siguranță.
11:20
Cum răspunde ministrul Radu Miruţă acuzaţiilor că România cumpără „vechituri” pentru Armată, prin programul SAFE # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, le răspunde celor care acuză că statul cumpără „vechituri” pentru Armată, prin programul SAFE, susținând că „după ani de stagnare, este pentru prima oară când țara noastră are 21 de proiecte noi pentru înzestrarea Armatei Române cu tehnologie de ultimă generaţie”. „Uitați-vă la date, nu la propaganda deranjată groaznic că ne mişcăm”, a scris ministrul, sâmbătă, pe Facebook.
