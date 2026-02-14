Avertismentul premierului danez: Interesul SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei nu a dispărut

11:50

Guvernul salută tranzacția în curs de finalizare de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) pentru cumpărarea Portului Internaţional Giurgiuleşti, de către Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa. Portul este singurul din Republica Moldova accesibil pentru navele maritime prin fluviul Dunărea, un nod logistic de importanță strategică pentru comerțul intern și regional. Acesta joacă un rol important în economia Republicii Moldova prin facilitarea exporturilor și importurilor, fiind un punct de conexiune esențial între sisteme fluviale, maritime, feroviare și rutiere.