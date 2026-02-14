Gafă de liga 1 FOTO. Eliminare halucinantă la derby-ul lui Chivu » Motivul pentru care VAR n-a putut interveni

Golazo.ro, 14 februarie 2026 23:40

Inter - Juventus. Pierre Kalulu (25 de ani), fundașul central al „Bătrânei Doamne” a fost eliminat în urma unei faze controversate.

Acum 5 minute
00:30
Chivu, ca un leu în cușcă FOTO.  Dezlănțuit la derby-ul cu Juventus! Pentru ce a primit „galben” și ce a făcut la golul victoriei Golazo.ro
Inter - Juventus 3-2. Cristi Chivu (45 de ani) a văzut cartonașul galben în minutul 82 al derby-ului de pe „Giuseppe Meazza”.
Acum o oră
23:40
Acum 2 ore
23:10
„Are o mare problemă” Răspunsul lui MM Stoica după atacul lansat de Angelescu: „Mă surprinde că e speriat de FCSB, dar mă bucură” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a comentat declarațiile lui Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului.
Acum 4 ore
22:30
„N-o să uit niciodată”  Dan Nistor după ce a ajuns la 500 de meciuri în Liga 1: „Nici când m-am însurat n-am avut atâtea emoții” Golazo.ro
U Cluj - Csikszereda 4-1. Dan Nistor (37 de ani) a oferit o scurtă declarație după ce a intrat în istoria fotbalul românesc.
22:20
„Nu e gol valabil!” MM Stoica, despre faza controversată din Petrolul - Argeș + Ce a spus despre ieșirea lui Coman: „Ar fi culmea” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre scandalul generat de decizia lui Radu Petrescu în Petrolul - FC Argeș 2-1.
21:40
„Trebuie dat un exemplu!” Dani Coman amenință cu măsuri drastice: „Dacă se întâmplă asta, nu mai am ce căuta aici” Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a declarat că se așteaptă la o reacție fermă din partea Comisiei de Disciplină, după scandalul generat de decizia lui Radu Petrescu în meciul Petrolul - FC Argeș 2-1.
21:30
Formula 1 ia foc! Verstappen, furibund: „Parcă e Formula E pe steroizi”. Norris: „Poate să se retragă!” Golazo.ro
Formula 1, sub tirul cvadruplului campion mondial Max Verstappen, deranjat de noile schimbări. Olandezul sugerează că ar putea renunțe.
21:20
Omagiu pentru Manolache Jucătorii lui Metaloglobus, gest emoționant la un an de la decesul fotbalistului Golazo.ro
La un an de la dispariția lui Luca Manolache, jucătorii lui Metaloglobus au trimis o coroană de flori și un tricou la parastasul fostului lor coleg.
21:00
Dan Nistor a intrat în istorie FOTO. Veteranul lui U Cluj a bifat  meciul #500 în Liga 1 » De câte partide are nevoie pentru recordul all-time Golazo.ro
U Cluj - Csikszereda. Dan Nistor (37 de ani) a intrat în istoria fotbalului românesc, după ce a bifat apariția cu numărul 500 în primul eșalon.
Acum 6 ore
20:10
Inter - Juventus LIVE de la 21:45 » Chivu, derby cu fostul său antrenor Golazo.ro
Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), joacă astăzi împotriva celor de la Juventus. Partida va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 1.
20:10
„E singura explicație!” De ce a fluierat Radu Petrescu? Concluziile unui fost arbitru FIFA: „100% așa e!” + Riscă o suspendare uriașă Golazo.ro
Marius Avram (46 de ani), fost arbitru FIFA, a găsit o posibilă explicație pentru gafa imensă a lui Radu Petrescu, care a creat un scandal de proporții după meciul Petrolul - FC Argeș 2-1.
19:50
„Toți știu ce culori poartă!” Rapid intervine în scandalul de la Ploiești și acuză: „O vor pe FCSB în play-off” Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani) a avut o reacție dură la adresa „centralului” Radu Petrescu, după eroarea imensă din finalul meciului Petrolul - FC Argeș 2-1.
19:30
Victorie crucială în Ungaria CSM București o învinge pe Ferencvaros și face un pas mare spre sferturile Ligii Campionilor! Golazo.ro
CSM București a obținut o victorie importantă în deplasare cu Ferencvaros, scor 35-30, în Liga Campionilor EHF. În urma acestui succes, elevele Bojanei Popovic (46 de ani) au urcat pe locul 2 în grupa B.
19:20
Antrenorul viral VIDEO. Cine e omul misterios de la Jocurile Olimpice și de ce apare de fiecare dată în echipamentul altei țări Golazo.ro
La această ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, în prim-plan nu au fost doar sportivii, ci și un antrenor, care a devenit viral pe rețelele de socializare.
18:40
„E de talia lui Kovacs” Gigi Becali s-a liniștit când a auzit că arbitrul contestat de olteni va conduce derby-ul cu U Craiova: „Ce emoții să am?” Golazo.ro
Mesajul lui Gigi Becali, după ce a aflat cine arbitrează meciul cu U Craiova: „Fără emoții. Marian Barbu e de talia lui Kovacs”
Acum 8 ore
18:30
Transfer surpriză Vedeta din Liga 1 pleacă la o campioană din Europa,   calificată în primăvara Conference League Golazo.ro
Valentin Costache (27 de ani) se va despărți de UTA Arad în această iarnă. Mijlocașul cu 4 titluri de campion în palmares a bătut palma cu FC Noah, campioana Armeniei.
18:10
Reghe, în elita Africii Al-Hilal Omdurman s-a calificat în sferturile   Ligii Campionilor de pe primul loc! Cu cine poate juca Golazo.ro
Al-Hilal Omdurman, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf (50 de ani), a învins-o pe St Eloi Lupopo, scor 1-0, în ultimul meci din grupele Ligii Campionilor Africii. Echipa tehnicianului român a avut un parcurs excelent și s-a calificat în sferturile competiției de pe primul loc al Grupei C
17:50
„Cea mai grea cursă a vieții” Norvegianul Klaebo, al 8-lea aur olimpic, al 3-lea la JO 2026. Încă un triumf și e unic în istoria Jocurilor! Golazo.ro
Johannes Hosflot Klaebo, 29 de ani, e în ascensiune spre Marele Șlem olimpic la schi fond: toate cele șase probe câștigate. Prima victorie va fi a 9-a medalie de aur
17:50
Oltenii iau cu asalt stadionul U Craiova a pus în vânzare și biletele individuale pentru al doilea meci cu FCSB » Câți suporteri sunt așteptați duminică Golazo.ro
U Craiova - FCSB se joacă duminică, de la 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
17:00
Șeful arbitrilor e contra VAR! Ce a spus italianul Rosetti la UEFA legat de utilizarea excesivă a asistenței video Golazo.ro
Roberto Rosetti, directorul Comisiei Arbitrilor UEFA, a vorbit despre Video Assistant Referee. Care a fost inițial rolul VAR și unde s-a ajuns acum
16:40
„Accidentare foarte complicată”  Jucătorul Craiovei nu va mai juca sezonul acesta: „Nu vrem să punem presiune pe el” Golazo.ro
Mario Felgueiras (39 de ani), directorul sportiv al Craiovei, a vorbit despre situația lui Mihnea Rădulescu (20 de ani).
Acum 12 ore
16:10
„Ne-am uitat în regulament”  La ce sancțiuni se așteaptă  conducerea lui Dinamo, după incidentele cu suporterii vs Ștefan Baiaram și Istvan Kovacs Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a precizat ce sancțiuni ar putea primi clubul după incidentele din meciul cu U Craiova (1-1), din etapa #26.
16:00
Scandal la PSG Ce le-a reproșat „Balonul de Aur” colegilor după ultimul eșec. Reacția dură a lui Luis Enrique: „Nicio valoare!” Golazo.ro
Ousmane Dembele, cel mai bun jucător al lui PSG și al fotbalului mondial în 2025, și-a criticat coechipierii după 1-3 cu Rennes. Antrenorul Luis Enrique s-a enervat auzindu-l
16:00
„Sănătatea pe primul loc”  Prezervativele gratuite pentru sportivii de la Jocurile Olimpice s-au epuizat imediat » Când a fost implementată practica Golazo.ro
Prezervativele gratuite acordate sportivilor cazați în satul olimpic din Fiames s-au epuizat în câteva zile.
15:20
Patru minute de analiză VAR Arbitrul de la Metaloglobus - Oțelul arătase lovitură liberă, dar i s-a transmis că e penalty: ce a urmat Golazo.ro
O fază neclară din prima repriză a meciului Metaloglobus - Oțelul Galați a creat agitație pe arena din Clinceni
15:00
Mourinho, la spital Antrenorul celor de la Benfica a avut nevoie de îngrijiri medicale înainte de meci: ce s-a întâmplat Golazo.ro
Jose Mourinho, 63 de ani, antrenorul celor de la Benfica Lisabona, a mers la spital înainte de partida cu Santa Clara, scor final 2-1 pentru multipla campioană a Portugaliei
14:50
Guardiola, propunere inedită Întrebarea cu care l-a surprins un reporter pe antrenorul lui  Manchester City:  „Vrei să fii secundul meu?” Golazo.ro
Pep Guardiola (55 de ani), antrenorul lui Manchester City, a fost uimit de un reporter la conferința premergătoare meciului cu Salford de astăzi, din Cupa Angliei.
14:20
Alături de ucraineanul descalificat! FOTO. Ce a făcut Blănuță la Kiev după ce CIO i-a interzis unui sportiv să comemoreze victimele războiului Golazo.ro
Vladislav Blănuță, atacantul lui Dinamo Kiev, a protestat împotriva descalificării ucraineanului care voia să poarte pe cască la Jocurile Olimpice portretele sportivilor compatrioți morți în război. Reacția TAS la apelul lui Vladyslav Heraskevych
14:20
Lobonț, aproape de revenire  Cu ce echipă din Liga 1 discută fostul portar al echipei naționale Golazo.ro
Bogdan Lobonț (48 de ani), fostul portar al echipei naționale, este aproape de a prelua postul de director sportiv al unui club din Liga 1
13:50
„Am față de prezicător?”  Reacția lui Mihai Stoichiță cu privire la situația lui Mircea Lucescu » Ce spune despre grupa din Liga Națiunilor Golazo.ro
Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic al FRF, a fost chestionat cu privire la viitorul lui Mircea Lucescu (80 de ani) pe banca naționalei României.
13:40
FC Argeș amenință FRF Comunicat dur: „Dacă ratăm play-off-ul, ne vom îndrepta pe cale legală,  în instanțele civile și sportive” Golazo.ro
FC Argeș a emis un comunicat oficial după eroarea gravă de arbitraj din meciul cu Petrolul, 1-2
13:30
Fanii Stelei, interziși în Ghencea  Val de critici din partea suporterilor, după decizia clubului din Liga 2: „Eșecul este în birouri, nu pe teren!” Golazo.ro
La ultimul amical jucat de Steaua București, 1-2 cu Chindia Târgoviște, suporterilor nu le-a fost permis accesul pe stadionul Ghencea
13:20
„Presiunea mai mare e pe FCSB” Antrenorul Craiovei e categoric: „Nu-mi voi pierde nicio secundă gândindu-mă la asta!” Golazo.ro
Un nou episod din rivalitatea U Craiova - FCSB se va consuma duminică seară, în etapa #27 din Liga 1. Antrenorul oltenilor, Filipe Coelho, și fundașul Adrian Rus au prefațat partida.
12:40
„Sunt îngrijorată” VIDEO. Lindsey Vonn, cu ochii în lacrimi, pe patul de spital: „Mă așteaptă un drum lung” Golazo.ro
Lindsey Vonn, 41 de ani, schioarea americană care a suferit o multiplă fractură a tibiei stângi la Jocurile Olimpice, le-a vorbit fanilor de la spitalul din Treviso: „Voi mai face o operație, apoi încă una”
12:10
E avantajată FCSB?  Răspunsul lui Marius Lăcătuș: „Asta e problema la noi” » Ce spune despre faza de la Petrolul - FC Argeș Golazo.ro
Marius Lăcătuș (61 de ani), fostul mare atacant al Stelei, a vorbit despre insinuările de blat la adresa celor de la FCSB, după victoriile cu Botoșani și Oțelul.
12:00
„Ne deranjează pe toți”  Costel Gâlcă, iritat de o întrebare de la conferință: „Spune-mi, explică-mi plânsul!” Golazo.ro
Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, a vorbit despre eliminarea echipei sale din Cupa României.
11:50
Man, rezerva care înscrie Îi arată antrenorului cât e de important la PSV. Două etape la rând Golazo.ro
Dennis Man a fost rezervă în ultimele două meciuri jucate de PSV Eindhoven în campionatul olandez. A intrat și a marcat de fiecare dată
11:50
Schimb de mesaje Bergodi - Pancu  Dialogul dintre cei doi tehnicieni, după scandalul din derby-ul CFR - U Cluj Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani) și Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorii de la CFR, respectiv U Cluj, au avut un schimb de mesaje în care au discutat despre incidentele din derby-ul Clujului, 3-2.
Acum 24 ore
11:20
Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?” Golazo.ro
După meciul de Cupă, Craiova - FCSB 2-2, Țicleanu a fost în studio la Prima Sport
11:10
LPF intervine în scandalul momentului Cere măsuri ferme de la Vassaras: „Greșeala de aseară este inacceptabilă” Golazo.ro
Secretarul general LPF, Justin Ștefan, a comentat scandalul momentului, cu arbitrul Radu Petrescu în prim-plan
10:50
Șocat de prestația sa la JO Dublul campion mondial nu înțelege ce s-a întâmplat:  „Am dat-o în bară”.  Spectatorii, nemulțumiți de biletele de 780€ Golazo.ro
Dublul campion mondial la patinaj artistic, Ilia Malinin a fost o prestație sub așteptări la Jocurile Olimpice, după ce a ocupat abia locul 8.
10:20
„Nu e de râs, e de plâns”  Analiștii au comentat faza controversată din Petrolul - FC Argeș: „ „El încearcă să salveze ceva! Altceva nu este” Golazo.ro
Petrolul - FC Argeș 2-1. Basarab Panduru (55 de ani) și Aurel Țicleanu (67 de ani) au vorbit despre faza controversată din finalul partidei.
09:50
L-au așteptat în parcare! Arbitrul partidei Petrolul - FC Argeș a fost ținta fanilor. Cum au reacționat aceștia » Oficialii cer demisia lui Vassaras Golazo.ro
„Nu poți să faci așa ceva, depășește orice limită. E normală reacția lui Dani Coman, îl înțeleg. Are dreptate! Acum două etape cu UTA (n.r. - scor 0-1) acasă avem penalty clar. Chivulete.
09:50
Silviu Tudor Samuilă Nevoia de răspunsuri Golazo.ro
Eroarea de aseară a lui Radu Petrescu a fost mult prea mare pentru a nu fi urmată de explicații clare, la lumina zilei, diferite de stilul tradițional al CCA, unul care duce mai degrabă cu gândul la servicii secrete, decât la o activitate conexă unui sport.
09:30
„I-au falsificat data decesului tatălui meu” Mirela Nunweiller, acuzații grave după prima decizie în procesul cu Dinamo Golazo.ro
Fiica legendei dinamoviste Lică Nunweiller acuză Tribunalul București că a falsificat data decesului tatălui său, creând impresia că drepturile asupra imaginii acestuia ar fi expirat.
Ieri
23:50
Update la palmaresul Craiovei Transfermarkt a efectuat modificări după decizia instanței din 5 februarie. Cum a împărțit trofeele „Științei” Golazo.ro
Transfermarkt, site-ul specializat în cotele de piață ale jucătorilor, a făcut o serie de modificări în privința palmaresului istoric al Universității Craiova.
23:50
„FC Argeș n-are voie în play-off” Primarul Piteștiului a luat foc după eroarea de la meciul cu Petrolul: „100% se fac jocuri prin intermediul arbitrilor!” Golazo.ro
Cristian Gentea, 62 de ani, primarul Piteștiului, instituție care finanțează echipa de fotbal FC Argeș, a reacționat după momentele controversat de la meciul cu Petrolul, 1-2.
23:40
„Decizie eronată” CCA reacționează după haosul de la Petrolul - FC Argeș: „Golul ar fi trebuit să fie validat ” Golazo.ro
FRF a emis un comunicat oficial după faza controversată din meciul Petrolul - FC Argeș, scor final 2-1
23:00
„Dă-i, bă, drumul!” Dani Coman și-a vărsat nervii pe jucători și reporteri: „Nu mai întrebați! Ce vreți?” Golazo.ro
Petrolul - FC Argeș 2-1. Dani Coman (46 de ani), președintele piteștenilor, și-a vărsat nervii pe toți cei prezenți la stadion, după ce arbitrul Radu Petrescu a anulat un gol valabil marcat de echipa sa.
23:00
„I s-a transmis că nu a fost fault” Mario Tudose a explicat de ce Radu Petrescu a oprit lovitura liberă de la golul lui FC Argeș: „A întors faza” Golazo.ro
Petrolul - FC Argeș 2-1. Mario Tudose (20 de ani) a explicat faza controversată din finalul meciului, când arbitrul a oprit o lovitură liberă, înainte ca mingea să intre în poarta „lupilor”.
