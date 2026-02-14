Luciano Spalleti și Chiellini au explodat, după Inter – Juventus 3-2. Război pe tunelul spre vestiare cu arbitrul
Antena Sport, 15 februarie 2026 00:30
Au fost nervi întinși la maxim sâmbătă seară la partida dintre Inter Milano și Juventus Torino. Cristi Chivu a obținut un succes uriaș contra marii rivale, în timp ce oaspeții au protestat vehement la adresa arbitrajului. Centralul a destabilizat echilibrul numeric în prima repriză, după ce a luat decizia de a-l elimina într-un mod total […]
• • •
00:30
Cristi Chivu a obținut o victorie uriașă, după ce Inter a învins-o cu 3-2 pe Juventus, în etapa a 25-a din Serie A. Antrenorul român a reușit să câștige primul mare derby, de când i-a preluat pe nerazzurri. Inter și-a mărit din nou avansul la opt puncte în fruntea campionatului, față de rivala AC Milan, ocupanta […]
00:10
Imaginile bucuriei! Cristi Chivu nu s-a mai abținut, după golul care a decis „thriller-ul” cu Juventus # Antena Sport
Cristi Chivu a obținut un succes uriaș în lupta la titlu din Serie A, reușind să își ia revanșa în fața lui Juventus Torino. Disputa de pe "Meazza" a fost similară cu partida tur din multe puncte de vedere, dar au existat și momente controversate. După ce polonezul Piotr Zielinski a dat lovitura de grație […]
00:00
Fără Kylian Mbappe pe teren, Real Madrid a obținut sâmbătă seară o victorie clară contra celor de la Real Sociedad, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 24 din La Liga. Formația antrenată de Alvaro Arbeloa pune prin acest succes o presiune mare pe rivala Barcelona, asta după ce „los blancos" au urcat pe prima […]
Acum 4 ore
23:20
Unde și-a dus Radu Drăgușin soția, de Valentine’s Day. Imaginile „fierbinți” postate de Ioana # Antena Sport
Radu Drăgușin și-a dus soția într-o destinație de lux, cu ocazia Valentine's Day. Ioana, partenera fundașului român, a postat mai multe imagini din scurta lor vacanță. Radu Drăgușin și Ioana au avut cununia civilă la începutul acestui an. Cei doi formează un cuplu de cinci ani, fundașul român cerând-o în căsătorie pe partenera lui în toamna lui 2025. Unde și-a dus […]
23:10
Italienii au reacționat imediat după eliminarea eronată a lui Kalulu din Inter – Juventus: „O decizie șocantă” # Antena Sport
Inter Milano – Juventus Torino este capul de afiș al rundei din Serie A, iar partida care se dispută pe "Giuseppe Meazza" este una cât se poate de „încinsă". În prima repriză a jocului s-au marcat două goluri, iar oaspeții au rămas în inferioritate numerică, după ce francezul Pierre Kalulu a fost eliminat. Italienii au […]
23:00
Moment controversat în Inter – Juventus. „Bătrâna Doamnă”, în inferioritate numerică după o decizie contestată a arbitrului # Antena Sport
A fost un moment controversat în derby-ul dintre Inter și Juventus, din etapa a 25-a din Serie A. Torinezii au rămas în inferioritate numerică cu puțin înainte de pauză, în duelul cu echipa lui Cristi Chivu. Concret, în minutul 42, Pierre Kalulu a văzut al doilea cartonaș galben, după un fault comis asupra lui Alessandro […]
22:30
Mihai Stoica i-a răspuns lui Victor Angelescu, după ce acesta a spus că Radu Petrescu favorizează FCSB # Antena Sport
Radu Petrescu a primit un val de critici, după decizia eronată din partida Petrolul Ploiești – FC Argeș, iar după ce a fost făcut praf de Dani Coman, acesta a fost luat în vizor și de Victor Angelescu. Oficialul Rapidului a venit cu declarații dure la adresa acestuia și a transmis că ar favoriza FCSB. […]
22:30
Daniel Cacina și Mihnea Spulber au ratat calificarea în manșa a doua la sărituri cu schiurile, la JO de iarnă # Antena Sport
Sportivii Daniel Cacina şi Mihnea Spulber nu au reuşit, sâmbătă, să se califice în manşa a doua la sărituri cu schiurile de pe trambulina mare, la Jocurile Olimpice de iarnă. Daniel Cacina a efectuat o săritură de 117,0 metri, pentru care a primit 95,4 puncte, iar Mihnea Spulber a sărit 99,5 metri, acumulând 60,6 puncte. Daniel Cacina și Mihnea Spulber au ratat calificarea în manșa […]
21:50
„Trebuie să pui stop”. Mihai Stoica, surprins de ce a văzut la un meci din Liga 1: „Nu ai voie să faci așa ceva” # Antena Sport
Mihai Stoica (60 de ani) a rămas surprins de ceea ce a văzut în duelul dintre U Cluj și Csikszereda, încheiat cu scorul de 4-1, în etapa a 27-a din Liga 1. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB l-a taxat pe Marton Eppel, atacantul ciucanilor, autor al unei ratări incredibile pe Cluj Arena. La scorul de 0-0, […]
21:40
Imagini fabuloase înainte de Inter – Juventus! Cum au fost primiți Cristi Chivu și jucătorii săi # Antena Sport
Interul lui Cristi Chivu întâlnește Juventus Torino pe teren propriu, iar în cazul unui succes, echipa antrenată de tehnicianul român poate reface avansul de opt puncte față de rivala AC Milan. Suporterii gazdelor știu cât de importantă este această dispută în actualul sezon. La sosirea la stadion, Chivu și jucătorii săi au avut parte de […]
Acum 6 ore
21:30
Dan Nistor, declarația serii după meciul 500 în Liga 1: „Nici când m-am însurat nu am avut așa emoții” # Antena Sport
Dan Nistor (37 de ani) a oferit prima reacție, după ce a bifat meciul cu numărul 500 în Liga 1. Veteranul lui U Cluj e recunoscut că a avut mari emoții la duelul cu Csikszereda, câștigat de clujeni cu scorul de 4-1, în etapa a 27-a din Liga 1. Dan Nistor a marcat golul de 3-0 […]
21:20
„A venit anul nostru”. Universitatea Craiova, mesaj de luptă înaintea derby-ului cu FCSB: „Să le închidem gura” # Antena Sport
Universitatea Craiova a postat un mesaj de luptă, cu o zi înaintea derby-ului cu FCSB, din etapa a 27-a din Liga 1. Cele două rivale se vor întâlni din nou, la trei zile după confruntarea din Cupa României, încheiată cu scorul de 2-2. În mesajul postat, oltenii le-au dat replica celor care i-au criticat, subliniind […]
21:20
Farul Constanța va întâlni Rapid București în etapa cu numărul 27 din Liga 1, iar Ianis Zicu a vorbit la conferința de presă despre noul obiectiv al echipei din Ovidiu. Tehnicianul constănțenilor a vorbit despre șansa pe care i-o va acorda lui Jovan Markovic, dar și despre șansele de a fi demis de pe banca […]
21:00
Universitatea Cluj a făcut spectacol în disputa de pe teren propriu contra nou promovatei Csikszereda. Echipa antrenată de Cristiano Bergodi a marcat de patru ori în poarta apărate de Eduard Papp. După derby-ul oraşului Cluj, pierdut cu 3-2 de echipa lui Bergodi, meci care s-a lăsat cu scandal, U Cluj nu a făcut niciun pas […]
20:40
The post Jurnal Antena Sport | O iubire alb-albastră appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Fierbe Oltenia appeared first on Antena Sport.
20:30
Cristiano Ronaldo (41 de ani) a revenit cu gol la Al Nassr. Starul lusitan a reușit să deschidă scorul în duelul cu Al Fateh, din deplasare, din etapa a 22-a a primei ligi saudite. Cristiano Ronaldo nu a făcut parte din lotul lui Al Nassr la ultimele trei meciuri, din toate competițiile. CR7 a protestat, acuzând faptul că echipa […]
20:00
Dani Coman e gata să se retragă din fotbal, după scandalul din Petrolul – FC Argeș 2-1: „Dacă se va întâmpla asta…” # Antena Sport
Dani Coman a avut un nou discurs dur, la o zi după meciul câștigat de Petrolul cu FC Argeș, scor 2-1, în etapa a 27-a din Liga 1. Partida a fost marcată de gafa avută de Radu Petrescu, care a anulat inexplicabil un gol al piteștenilor, la scorul de 1-1. Dani Coman a avut o […]
19:40
Alex Mățan, gol fabulos în Grecia! Jucătorul lansat de Gică Hagi nu i-a dat nicio șansă portarului # Antena Sport
Alex Mățan a bifat a doua reușită de când a fost transferat de grecii de la Panetolikos. S-a întâmplat sâmbătă, în partida jucată de echipa sa pe teren propriu contra celor de la Asteras, în etapa cu numărul 21 a Superligii Greciei. Fotbalistul lansat de marele Gică Hagi a deschis scorul cu o execuție fantastică, […]
Acum 8 ore
19:20
Karolina Muchova și-a trecut în palmares abia al doilea titlu WTA din carieră, după ce a învins-o pe Victoria Mboko în ultimul act al turneului de la Doha. Sportiva care a jucat finală de Roland Garros în anul 2023 a obținut o victorie în două seturi contra uneia dintre cele mai interesante jucătoare din circuit. […]
19:20
Ungurii, uluiți după ce CSM București a învins-o clar pe Ferencvaros, la Budapesta: „Lovitură puternică” # Antena Sport
Ungurii au oferit o primă reacție, după ce CSM București a învins-o pe Ferencvaros, scor 35-30, în etapa a 13-a din grupele Ligii Campionilor. Aceștia au subliniat că echipa din Budapesta a primit o „lovitură grea" din partea „tigroaicelor". CSM București e în „cărți" pentru calificarea directă în sferturile Ligii Campionilor. Pentru asta, elevele Bojanei Popovic au nevoie de un […]
19:10
Începe WTA Dubai 2026! Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, dueluri tari în runda inaugurală # Antena Sport
Duminică va începe turneul WTA din Dubai, iar România va avea trei reprezentante pe tabloul principal al competiției. Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse vor avea parte de dueluri tari în runda inaugurală. Ediția de anul acesta este dotată cu premii totale de peste patru milioane de dolari, o creștere de 11 procente față […]
19:00
Laurențiu Reghecampf, calificat în sferturile Ligii Campionilor Africii de pe primul loc în grupă # Antena Sport
Antrenorul român Laurenţiu Regehcampf s-a calificat cu echipa sudaneză Al Hilal Omdurman în sferturile de finală ale Ligii Campionilor Africii la fotbal, sâmbătă, după ce a învins-o pe St Eloi Lupopo (RD Congo) cu scorul de 1-0 şi a câştigat Grupa C. Pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf, Steven Ebuela a marcat singurul gol al partidei, în minutul 26. Laurențiu Reghecampf, în sferturile Ligii Campionilor Africii […]
18:40
Ce pensie primește Sorin Cârțu de la statul român, după 45 de ani de muncă: „Trebuie să mai crească” # Antena Sport
Sorin Cârțu (70 de ani) a dezvăluit ce pensie poate să primească din partea statului român. Președintele celor de la Universitatea Craiova a mărturisit că renumerația sa lunară „trebuie să mai crească". Concret, Sorin Cârțu a declarat că pensia sa este de 3444 lei. Pentru a se ajunge la această sumă, statul a luat în calcul cei 45 de […]
18:40
CSM București, victorie fabuloasă cu Ferencvaros! „Tigroaicele”, în „cărți” pentru calificarea directă în sferturi # Antena Sport
CSM București rămâne cu șanse reale la calificarea directă în sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana din Liga Florilor a făcut un meci mare la Ferencvaros și a obținut două puncte importante în Grupa B. „Tigroaicele" au dominat partida de la un capăt la celălalt și joacă în ultima etapă a grupelor pentru un […]
18:10
Gigi Becali, reacție categorică despre arbitrul delegat la Universitatea Craiova – FCSB: „Ce emoții să am?” # Antena Sport
Gigi Becali a oferit o reacție fermă, după ce a aflat ce arbitru a fost delegat la derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB, din etapa a 27-a din Liga 1. Patronul roș-albaștrilor l-a lăudat pe Marian Barbu, cel care va conduce de la „centru" duelul de pe „Ion Oblemenco". Universitatea Craiova și FCSB se vor […]
18:00
Ianis Hagi, printre cei mai buni de pe teren în meciul cu Konyaspor! Nota primită pentru cele 66 minute jucate # Antena Sport
Ianis Hagi a revenit sâmbătă în echipa de start a celor de la Alanyaspor, în meciul contra celor de la Konyaspor, în etapa cu numărul 22 din Superliga Turciei. Internaționalul român a avut o evoluție excelentă în cele 66 de minute jucate și a primit una dintre cele mai mari note din echipa gazdelor, potrivit […]
17:50
Dan Nistor, meciul 500 în Liga 1! Jucătorul de la U Cluj, tot mai aproape de recordul lui Ionel Dănciulescu # Antena Sport
Universitatea Cluj o înfruntă pe Csikszereda în cadrul etapei cu numărul 27 din Liga 1, iar partida are o însemnătate aparte pentru Dan Nistor, care bifează o performanță impresionantă pe prima scenă a fotbalului românesc. Mijlocașul „șepcilor roșii" joacă meciul cu numărul 500 în Liga 1, fiind pe locul al doilea în clasamentul All Time […]
17:40
Ionuț Radu, remiză „nebună” cu Celta Vigo, într-un meci cu o controversă uriașă: „Gol valabil” # Antena Sport
Ionuț Radu a fost titular în remiza obținută dramatic de Celta Vigo, scor 2-2, pe terenul celor de la Espanyol, în etapa a 24-a din La Liga. Partida a fost marcată de un moment controversat, în urma căruia coechipierii portarului român au protestat vehement. Concret, în minutul 77, la scorul de 1-1, Borja Iglesias a marcat pentru […]
17:40
Victor Angelescu nu a avut milă de Radu Petrescu, după eroarea din Petrolul – FC Argeș: „Toată lumea știe ce culori poartă” # Antena Sport
Radu Petrescu primește critici din toate părțile, după eroarea uriașă din partida Petrolul Ploiești – FC Argeș, încheiată cu scorul de 2-1 în favoarea „găzarilor". Arbitrul FIFA a anulat total eronat un gol perfect valabil al oaspeților, iar Dani Coman a avut un derapaj necontrolat la adresa
Acum 12 ore
17:20
AC Milan i-a stabilit prețul lui Andrei Coubiș! Cât trebuie să plătească U Cluj pentru a-l transfera definitiv # Antena Sport
Andrei Coubiș a fost una dintre surprizele celor de la Universitatea Cluj pe piața transferurilor, fundașul român fiind legitimat în Serie A, la cei de la AC Milan. Stoperul a spart gheața în tricoul „șepcilor roșii” și a marcat în partida cu Oțelul Galați, din Cupa României. AC Milan le-a comunicat ardelenilor cât trebuie să […] The post AC Milan i-a stabilit prețul lui Andrei Coubiș! Cât trebuie să plătească U Cluj pentru a-l transfera definitiv appeared first on Antena Sport.
17:10
„Va fi un record”. Laszlo Balint anunță o luptă teribilă pentru calificarea în play-off, după victoria Oțelului # Antena Sport
Laszlo Balint a oferit prima reacție, după ce Oțelul a învins-o pe Metaloglobus, scor 1-0, în etapa a 27-a din Liga 1. Antrenorul gălățenilor crede în continuare în șansele echipei sale să se califice în play-off, cu trei etape rămase de disputat din sezonul regular. Oțelul a acumulat 40 de puncte, după succesul cu Metaloglobus. Gălățenii ocupă locul […] The post „Va fi un record”. Laszlo Balint anunță o luptă teribilă pentru calificarea în play-off, după victoria Oțelului appeared first on Antena Sport.
16:50
Moment istoric la Jocurile Olimpice de iarnă. Prima medalie de aur cucerită de un sportiv din America de Sud # Antena Sport
Schiorul brazilian Lucas Pinheiro Braathen a cucerit medalia de aur, sâmbătă, la Bormio, în proba de slalom uriaş de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, primul titlu olimpic pentru un sud-american la Olimpiada albă. Pinheiro Braathen, în vârstă de 25 de ani, care avea un avans semnificativ după prima manşă, în mijlocul unei ninsori abundente, s-a impus cu timpul cumulat de 2 min 25 sec 00, fiind urmat de elveţienii Marco Odermatt, marele favorit, la 58/100, şi Loic Meillard, la […] The post Moment istoric la Jocurile Olimpice de iarnă. Prima medalie de aur cucerită de un sportiv din America de Sud appeared first on Antena Sport.
16:30
UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii # Antena Sport
UTA l-a vândut pe Valentin Costache (27 de ani). Mijlocașul a ajuns la o înțelegere cu FC Noah Yerevan, campioana din Armenia, acolo unde va încasa un salariu consistent. Deși în continuare este în lupta pentru calificarea în play-off, UTA a decis să renunțe la unul dintre cei mai importanți jucători. Valentin Costache a […] The post UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii appeared first on Antena Sport.
16:30
Oțelul Galați rămâne în cursa pentru un loc de play-off, după succesul cu scorul de 1-0 obținut la Clinceni, în fața celor de la Metaloglobus București. Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 30 de Conrado, dintr-un penalty controversat acordat de centralul Horia Mladinovici. Faza a fost analizată la VAR timp de cinci […] The post Metaloglobus – Oţelul 0-1. Gălăţenii rămân în cursa pentru play-off appeared first on Antena Sport.
16:20
Valentin Mihăilă, din nou decisiv pentru Rizespor! Românul, pasă de gol cu Genclerbirligi. Ce notă a primit # Antena Sport
Valentin Mihăilă a fost titular sâmbătă în partida dintre Genclerbirligi și Caykur Rizespor, din etapa cu numărul 22 a Superligii Turciei. Fotbalistul român a ieșit din nou în evidență, într-un meci încheiat cu scorul de 2-2. Echipa internaționalului pregătit de Mircea Lucescu a fost condusă cu 2-0, dar a revenit în joc și a scos […] The post Valentin Mihăilă, din nou decisiv pentru Rizespor! Românul, pasă de gol cu Genclerbirligi. Ce notă a primit appeared first on Antena Sport.
16:20
„Ne merităm soarta”. Ion Crăciunescu l-a „distrus” pe Kyros Vassaras, după gafa uriașă a lui Radu Petrescu # Antena Sport
Ion Crăciunescu a reacționat, după gafa uriașă comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeș 2-1. Arbitrul a anulat incredibil un gol al piteștenilor, pentru un fault în atac greu de identificat. După întregul scandal creat, Ion Crăciunescu l-a atacat pe Kyros Vassaras, șeful CCA. Fostul arbitru consideră că nu ar fi trebuit […] The post „Ne merităm soarta”. Ion Crăciunescu l-a „distrus” pe Kyros Vassaras, după gafa uriașă a lui Radu Petrescu appeared first on Antena Sport.
15:50
U Cluj – Csikszereda, 19:00, LIVE SCORE. Duel important pentru “Şepcile roşii” în lupta pentru play-off # Antena Sport
Meciul U Cluj – Csikszereda e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 19:00. Înaintea acestui meci, U Cluj ocupă locul 6 în Liga 1, cu 42 de puncte. Csikszereda e pe 13, cu 25 de puncte. După derby-ul oraşului Cluj, pierdut cu 3-2 de echipa lui Bergodi, meci […] The post U Cluj – Csikszereda, 19:00, LIVE SCORE. Duel important pentru “Şepcile roşii” în lupta pentru play-off appeared first on Antena Sport.
15:50
Se anunță „infern” pentru FCSB în Bănie! Câte bilete s-au vândut la meciul Universității Craiova contra campioanei # Antena Sport
Universitatea Craiova va înfrunta pentru a doua oară în interval de câteva zile FCSB, după ce în prima partidă oltenii au eliminat formația antrenată de Elias Charalambous din Cupa României. Partida de duminică are o însemnătate și mai mare pentru ambele echipe, fiind vorba despre un duel în campionatul intern, acolo unde este nevoie mare […] The post Se anunță „infern” pentru FCSB în Bănie! Câte bilete s-au vândut la meciul Universității Craiova contra campioanei appeared first on Antena Sport.
15:40
Inter – Juventus Torino este capul de afiș al acestei etape de Serie A, jocul având o desfășurare remarcabilă și în partida tur, când „Bătrâna Doamnă” s-a impus dramatic, scor 4-3. Cristi Chivu a reușit să construiască la Milano o echipă puternică, dar și matură, lucru remarcat de Manuel Locatelii, fotbalistul celor de la Juventus. […] The post Cristi Chivu, lăudat de adversari înaintea derby-ului cu Juventus: „Face diferența” appeared first on Antena Sport.
15:30
Filipe Coelho, semnal de alarmă înainte de jocul cu FCSB: „Trebuie să respectăm asta”. Ce decizie a luat pentru jucători # Antena Sport
Universitatea Craiova – FCSB este meciul rundei cu numărul 27 din Liga 1, partida având o importanță deosebită pentru FCSB, care continuă cursa pentru un loc de play-off. La conferința de presă dinaintea disputei, Filipe Coelho a lansat un semnal de alarmă pentru jucătorii săi, explicând că în ciuda poziției din clasament, gruparea roș-albastră este […] The post Filipe Coelho, semnal de alarmă înainte de jocul cu FCSB: „Trebuie să respectăm asta”. Ce decizie a luat pentru jucători appeared first on Antena Sport.
15:30
OFICIAL | Radu Drăguşin are antrenor! Tottenham l-a anunţat pe înlocuitorul lui Thomas Frank # Antena Sport
Tottenham a anunţat oficial numirea lui Igor Tudor (47 de ani) pe banca formaţiei românului Radu Drăguşin (24 de ani). Rezultatele slabe din acest sezon au determinat renunţarea la Thomas Frank. După 26 de etape, Tottenham e doar pe locul 16 în clasament, cu numai 29 de puncte. OFICIAL | Igor Tudor, noul antrenor al […] The post OFICIAL | Radu Drăguşin are antrenor! Tottenham l-a anunţat pe înlocuitorul lui Thomas Frank appeared first on Antena Sport.
15:20
Inter – Juventus, 21:45, LIVE TEXT. Cristi Chivu vrea revanşa în derby, după acel 3-4 “nebun” din tur # Antena Sport
Meciul Inter – Juventus e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 21:45. Înaintea derby-ului, Inter e lider în Serie A, cu 58 de puncte. Juventus e pe 4, cu 46 de puncte. Milan a refăcut diferenţa de 5 puncte faţă de Inter în urma victoriei la limită, 2-1, […] The post Inter – Juventus, 21:45, LIVE TEXT. Cristi Chivu vrea revanşa în derby, după acel 3-4 “nebun” din tur appeared first on Antena Sport.
14:30
Radu Petrescu, ameninţat cu moartea după ce a anulat incredibil un gol! Decizia radicală a arbitrului # Antena Sport
Arbitrul Radu Petrescu (43 de ani) a primit ameninţări cu moartea după meciul de coşmar Petrolul – FC Argeş 2-1, în care a anulat un gol perfect valabil al piteştenilor. Radu Petrescu a anunţat Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) de ameninţările cu moartea pe care le-a primit. Radu Petrescu, ameninţat cu moartea Potrivit gsp.ro, Radu […] The post Radu Petrescu, ameninţat cu moartea după ce a anulat incredibil un gol! Decizia radicală a arbitrului appeared first on Antena Sport.
14:30
Câţi bani a încasat Radu Petrescu după gafa scandaloasă şi dezastrul provocat în Petrolul – FC Argeș 2-1 # Antena Sport
Radu Petrescu a comis o greşeală care a dus la viciere de rezultat, în cazul partidei dintre Petrolul şi FC Argeş, 2-1, aşa cum a recunoscut şi Comisia Centrală a Arbitrilor. Petrescu va suporta consecinţele şi riscă să nu mai arbitreze în acest sezon de Liga 1, după ce le-a scos piteştenilor mingea din poartă, […] The post Câţi bani a încasat Radu Petrescu după gafa scandaloasă şi dezastrul provocat în Petrolul – FC Argeș 2-1 appeared first on Antena Sport.
14:10
Comunicatul dur emis de FC Argeş după gafa uimitoare comisă de Radu Petrescu în meciul cu Petrolul # Antena Sport
Clubul FC Argeş îşi exprimă protestul vehement faţă de maniera de arbitraj de la partida disputată împotriva echipei Petrolul Ploieşti, meci al cărui rezultat final a fost viciat decisiv de o eroare flagrantă a brigăzii conduse de Radu Petrescu. FC Argeş transmite un mesaj clar şi neechivoc: nu acceptăm nicio formă de imixtiune în stabilirea […] The post Comunicatul dur emis de FC Argeş după gafa uimitoare comisă de Radu Petrescu în meciul cu Petrolul appeared first on Antena Sport.
13:50
Vedeta de la FCSB a părăsit cantonamentul înainte de duelul decisiv cu Universitatea Craiova. Pierdere uriaşă # Antena Sport
Florin Tănase nu va evolua în meciul extrem de important pe care FCSB îl va disputa duminică seară, la Craiova, împotriva liderului Universitatea. Aceasta este o pierdere extrem de importantă pentru Elias Charalambous şi Mihai Pintilii. Conform surselor Antena Sport, căpitanul roş-albaştrilor a părăsit deja cantonamenul celor de la FCSB, de la Craiova, acolo unde […] The post Vedeta de la FCSB a părăsit cantonamentul înainte de duelul decisiv cu Universitatea Craiova. Pierdere uriaşă appeared first on Antena Sport.
13:40
Întrebat dacă nu cumva se gândeşte să revină pe bancă, Marius Lăcătuş (61 de ani), a tranşat acest subiect. Lăcătuş nu a mai antrenat din vara lui 2019, atunci când s-a despărţit de Steaua, şi spune că nici nu are de gând să o mai facă. Marius Lăcătuş nu va mai antrena: “N-am uitat fotbalul, […] The post Marius Lăcătuş şi-a anunţat oficial retragerea: “Am şi eu o vârstă, nu-mi mai arde” appeared first on Antena Sport.
13:20
Meciul Metaloglobus – Oţelul e în format LIVE SCORE pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport sâmbătă, de la ora 14:30. Gălăţenii nu îşi permit niciun pas greşit în lupta lor pentru play-off. Înaintea meciului, Oţelul e pe locul 10, cu 37 de puncte, cu 5 mai puţin faţă de U Cluj, care ocupă ultima poziţie […] The post Metaloglobus – Oţelul, 14:30, LIVE SCORE. Gălăţenii luptă pentru play-off appeared first on Antena Sport.
