Larisa Uță a izbucnit în lacrimi după ce Faimoșii au pierdut jocul de imunitate. Ce i-a spus Gabi Tamaș de a făcut-o să plângă
SpyNews, 15 februarie 2026 00:40
Emoție și tensiune în tribul Faimoșilor în episodul din această seară al emisiunii Survivor România, difuzat pe 14 februarie 2026. După ce au pierdut jocul de imunitate, concurenții au început să își facă reproșuri. Gabi Tamaș a criticat atitudinea Larisei Uță.
Acum o oră
00:40
Acum 2 ore
00:00
În episodul de astăzi, 14 februarie 2026, al emisiunii Survivor România, Războinicii au reușit să câștige jocul de imunitate cu scorul de 10 la 6, după o confruntare extrem de intensă cu Faimoșii. Cine a adus punctul decisiv.
Acum 4 ore
23:30
Cine este cameramanul viral pe patine de la Jocurile Olimpice! Imaginile cu el în costum alb, pe gheață, filmând, au făcut înconjurul lumii # SpyNews
Un cameraman a captat atenția lumii la Jocurile Olimpice filmând pe gheață, într-un costum alb, și patinând cu grație în timp ce surprinde imagini. Clipurile video cu el, surprins filmând în mișcare, au devenit rapid virale pe rețelele de socializare.
22:30
Claudiu Molnar, gest sfâșietor de Ziua Îndrăgostiților. Ce a făcut bărbatul la mormântul Ancăi Molnar # SpyNews
De Ziua Îndrăgostiților, Claudiu Molnar a făcut un gest emoționant și sfâșietor în memoria soției sale, Anca Molnar. Astăzi, 14 februarie, într-o zi atât de încărcată de iubire și amintiri, Claudiu Molnar a ales să meargă la mormântul soției sale cu flori.
22:10
Mama Alinei Eriko, decizie de ultim moment! Ce face femeia după ce a obținut ordin de protecție împotriva fiicei sale # SpyNews
Mama Alinei Eriko a luat o decizie de ultim moment! În exclusivitate pentru Spynews.ro, cea care i-a dat viață dezvăluie ce a hotărât să facă peste exact o lună în privința ordinului de protecție obținut împotriva propriei fiice.
22:10
Beni, fostul iubit al Danei Roba, îi calcă pe urme make-up artistei! Cum l-am surprins pe bărbat # SpyNews
Beni, fostul iubit al Danei Roba, pare că îi calcă pe urme make-up artistei! L-am surprins pe bărbatul care i-a fost alături vedetei în cele mai dificile momente, la un an de la despărțire. Ce face acesta acum și în ce ipostaze a fost văzut după separarea de Dana Roba.
22:10
Liber și periculos | Afaceristul care a răpit o fostă asistentă TV a „evadat” din pușcărie # SpyNews
Bărbatul agresiv care a sechestrat-o pe fosta asistentă TV Laurette și a bătut-o este din nou liber! Considerând că individul a devenit un om mai bun, comisia de liberare condiționată a hotărât să-l „expulzeze” din penitenciar pe acesta, iar magistrații au girat decizia.
22:10
Andreea Bostănică vs Iuliana Beregoi! De unde a pornit războiul dintre divele din Republica Moldova # SpyNews
Conflictul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi ia proporții, pe zi ce trece! Cele două dive din Republica Moldova au ajuns din prietene, adversare, iar internauții stau cu sufletul la gură, de fiecare dată, să afle ce mai este nou în acest scandal. Iată, totuși, de unde a pornit întregul „circ”!
22:10
Curând începe Anul Nou Lunar, însă nu multe persoane știu faptul că există câteva lucruri pe care nu ai voie să le faci sub nicio formă pe data de 17 februarie 2026, dacă vrei să ai parte de un an prosper. Așadar, iată ce trebuie să eviți când începe Anul Calului de Foc!
22:10
Cristina Ich, mai îndragostită ca niciodată! Imagini de senzație cu superba influenceriță și iubitul milionar # SpyNews
Cristina Ich pare că trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Influencerița a publicat recent imagini alături de iubitul ei milionar, iar fotografiile au atras imediat atenția fanilor. Zâmbetele, gesturile tandre și atmosfera relaxată spun mai mult decât orice declarație.
22:10
Tensiuni tot mai mari printre Războinci. CAV aruncă fitile și vrea să facă ordine în echipă # SpyNews
Concurenții din tabăra Războinicilor se confruntă cu tensiuni tot mai mari. Atmosfera în echipă devine din ce în ce mai încărcată. CAV este cel care pare să pornească majoritatea conflictelor.
22:10
Probleme pentru Gabi Tamaș și Marian Godină pe Insula Faimoșilor, la Survivor. Ce au pățit cei doi concurenți # SpyNews
Condițiile dificile de pe Insula Faimoșilor le testează limitele concurenților, iar Gabi Tamaș și Marian Godină au fost, recent, cel mai afectați. Fostul fotbalist a fost surprins de ploaie și nu a reușit să doarmă aproape deloc, în timp ce polițistul se confruntă cu dureri puternice de stomac.
22:00
Cum le-a surprins Tzancă Uraganu pe femeile din viața lui, de Valentine's Day. Cum au reacționat Alina Marymar și Lambada # SpyNews
Tzancă Uraganu a avut un mod special de a sărbători Valentine’s Day alături de femeile importante din viața lui. Artistul le-a pregătit surprize emoționante, iar reacțiile Alinei Marymar și ale Lambadei au fost pe măsură.
Acum 6 ore
20:00
Cine sunt norocoșii zodiacului în săptămâna 16–22 februarie? Ce nativi vor avea parte de cele mai bune previziuni # SpyNews
Săptămâna 16–22 februarie aduce vești bune pentru anumite semne zodiacale. Astrele le surâd și le oferă oportunități importante atât pe plan profesional, cât și în viața personală.
19:40
Moarte suspectă în Cluj! Un important om de cultură a fost găsit fără suflare, în locuință. Este luată în calcul o posibilă crimă # SpyNews
Moarte suspectă în Cluj! Un important om de cultură a fost găsit fără suflare în propria locuință. Potrivit primelor informații, acesta ar avea lovituri, iar autoritățile iau în calcul și varianta unei crime. Ancheta este în desfășurare, iar anchetatorii încearcă să stabilească circumstanțele exacte care au dus la deces.
Acum 8 ore
19:00
Iustina Loghin de la Insula iubirii e însărcinată! Soția lui Cornel Luchian urmează să devină mamă pentru a doua oară # SpyNews
Iustina Loghin este însărcinată și urmează să devină mamă pentru a doua oară. Soția lui Cornel Luchian a făcut marele anunț pe rețelele sociale. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a publicat mai multe fotografii cu burtica de graviduță, însoțite de un mesaj plin de recunoștință.
Acum 12 ore
17:00
Influencerița fitness a dat foc iubirii, de Valentine's Day! Ce mesaj a avut Diana Senteș pentru femeile singure # SpyNews
Dacă numeroase vedete de la noi s-au afișat în ipostaze care de care mai romantice de Valentine's Day, Diana Senteș a venit cu o altă abordare. Influencerița fitness sărbătorește singură și... a dat foc iubirii, la propriu!
17:00
Imagini de colecție cu Andra și Cătălin Măruță, de Valentine's Day! Mesajul emoționant transmis de prezentatorul TV # SpyNews
Andra și Cătălin Măruță sunt la fel de îndrăgostiți ca în prima zi de relație! Cei doi se iubesc nebunește, iar anii care au trecut nu au făcut altceva decât să le consolideze și mai mult relația. Prezentatorul TV a postat o serie de fotografii de colecție, dar și un mesaj emoționant de Valentine's Day.
17:00
Artistul mega cunoscut cu care a petrecut Cristina Pucean de Valentine's Day! Apariția care a stârnit valuri de reacții # SpyNews
Cristina Pucean a atras din nou toate privirile, de data aceasta chiar de Valentine’s Day. Dansatoarea a fost surprinsă în compania unui artist extrem de cunoscut, iar imaginile au ajuns rapid în mediul online, unde au generat numeroase reacții.
15:40
Drama neștiută a Nicoletei Luciu. Ți se rupe sufletul: „Plângeam înăbușit, în prosop, să nu mă audă nimeni” # SpyNews
Ți se rupe sufletul! Nicoleta Luciu a trecut prin momente cumplite, iar cei care cunosc situația ei nu sunt deloc mulți. Vedeta a povestit abia acum, la ani distanță, cât de greu i-a fost, atunci când a aflat că a pierdut două sarcini. Iată mai multe detalii!
15:40
S-a finalizat divorțul dintre Jessica Alba și Cash Warren! Cei doi au devenit, oficial, liberi # SpyNews
Oficial, Jessica Alba și Cash Warren sunt divorțați! Cei doi au fost căsătoriți timp de aproximativ 16 ani, iar în 2025 au decis că viețile lor trebuie să continue pe drumuri separate.
15:10
Cupidon a lovit-o pe Cristina Ștefania! Ce apariție sexy și-a făcut logodnica lui Speak, de Valentine's Day # SpyNews
Cristina Ștefania a pus inimile multor bărbați pe jar, chiar de Valentine's Day! Artista și-a făcut apariția extrem de sexy în mediul online, respectând tema zilei de 14 februarie, așa cum ne-a obișnuit de fiecare dată, atunci când sărbătorim un eveniment important. Iată cât de bine arată!
14:40
Cele mai senzuale fotografii cu Bogdan de la Ploiești și Vanessa! Șatena i-a făcut și o declarație de dragoste cântărețului # SpyNews
Nu mai este deloc un secret faptul că Bogdan de la Ploiești și Vanessa au fost împreună în vacanța din Mexic. Acum avem și dovada! Cântărețul și șatena s-au fotografiat împreună, dar au ținut pozele la naftalină. Ei, bine, BDLP a găsit momentul potrivit de a le face publice, de Valentine's Day!
14:20
Oana Roman trece prin momente cumplite! Vedeta traversează o perioadă dificilă, dorul mamei sale măcinând-o din ce în ce mai tare. Astăzi, fiica lui Petre Roman a făcut parastasul de doi ani al mamei sale și a transmis un mesaj emoționant. Iată despre ce este vorba!
13:50
Mara Bănică se confruntă cu probleme de sănătate! I-a ieșit pozitiv testul pentru Gripa A. Cum se simte prezentatoarea TV # SpyNews
Mara Bănică a primit o veste total neașteptată, la câteva zile distanță după ce i s-a făcut rău și nu a putut modera emisiunea Spynews TV. Prezentatoarea TV a aflat că are Gripa A, rezultatul testului fiind pozitiv.
13:40
Tony One, conflict de proporții cu un manelist! Costel Biju, tatăl lui, a intervenit în scandal: „Vezi cum vorbești că...” # SpyNews
Tony One, scandal de proporții cu un manelist de vârsta lui! Cei doi tineri au început un adevărat „război” pe rețelele de socializare, iar Costel Biju, tatăl lui Tony One, nu a putut sta deoparte. Artistul a intervenit în conflictul dintre cei doi, luâdu-i, bineînțeles, apărarea băiatului său. Iată ce și-au spus!
13:20
TJ Miles, declarație de dragoste pentru Francisca, de Valentine's Day! Ce mesaj emoționant i-a transmis proaspătul tătic # SpyNews
Francisca și TJ Miles au primit cel mai frumos cadou, cu câteva zile înainte de Valentine's Day: darul de a fi părinții unei fetițe superbe. Proaspăta mămică și-a început ziua de 14 februarie cu o declarație de dragoste cum rar ai mai văzut, din partea soțului!
13:00
Mesajul emoționant de pe rucsacul unui livrator străin a făcut înconjurul Internetului! Oamenii au reacționat rapid # SpyNews
Un livrator străin a captat atenția internauților, după ce o fotografie în care se putea observa clar mesajul de pe rucsacul său a făcut înconjurul rețelelor sociale. Oamenii nu au stat prea mult pe gânduri și au reacționat rapid, fiecare spunându-și părerea în secțiunea de comentarii.
12:40
Andreea Bostănică aruncă din nou cu săgeți spre Iuliana Beregoi! I-a ajuns cuțitul la os: "Ți-ai bătut joc" # SpyNews
Andreea Bostănică devine din ce în ce mai revoltată pe Iuliana Beregoi. După ce a invitat-o să facă testul poligraf, influencerița a îndreptat din nou tunurile spre cântăreață. I-a transmis un mesaj dur!
Acum 24 ore
12:20
Andra Volos este nerăbdătoare să ajungă în fața altarului! Soția lui Robert Lele, mesaj siropos de Valentine's Day # SpyNews
Andra Volos este nerăbdătoare! Soția lui Robert Lele abia așteaptă să ajungă în fața altarului cu cel care a făcut-o mamă pentru prima dată. Șatena a postat și un mesaj, în acest sens, pe rețelele de socializare. Iată mai multe detalii!
12:10
Carmen Grebenișan și-a afișat silueta fără niciun fel de filtru! Cum arată burtica influenceriței la patru luni de la naștere # SpyNews
Carmen Grebenișan este cea mai fericită de când a devenit mamă pentru prima dată. Influencerița și-a găsit, în sfârșit, liniștea, alături de partenerul și bebelușul ei. Totuși, un complex nu-i dă pace blondinei. Este deranjată de faptul că nu reușește nicicum să scape de burtica de după naștere.
11:50
Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au ratat vacanța la Roma! Motivul este unul extrem de serios # SpyNews
Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au ratat vacanța la Roma! Cei doi au trecut prin clipe de coșmar, în ultimele zile, iar motivul este de-a dreptul serios. Are legătură cu cele două fetițe ale lor, Iris și Victoria. Iată mai multe detalii!
11:40
Cum a răsfățat-o Tzancă Uraganu pe Alina Marymar în Paris. A demonstrat că trăiește pe picior bogat # SpyNews
Tzancă Uraganu și-a dus bruneta în Orașul Iubirii și se poate observa cu ochiul liber cât de îndrăgostiți sunt cei doi. S-au fotografiat de mână, direct de pe fluviul Sena. Mai mult, Alina Marymar a fost și răsfățată la maximum, în această escapadă! Imaginile vorbesc de la sine!
11:10
Războinicii au câștigat recompensa, iar acum motivația lor a crescut – vor și imunitatea, în fața Faimoșilor! Diseară, la Survivor, la Antena 1 # SpyNews
Membrii noi în echipe și o atmosferă care s-a schimbat total. Motivații diferite, dar care conduc spre același gând – nevoia victoriilor care să transforme fiecare zi într-una mai bună pe Insula care le-a devenit casă pentru atât de multe luni.
11:10
Replica inedită pe care Dani Oțil a primit-o de la fiul lui, Tiago. Cum a numit-o micuțul pe mama sa, Gabriela Prisăcariu # SpyNews
Dani Oțil a fost surprins de fiul său, Tiago. Micuțul, în vârstă de doar patru ani, a reușit să ofere o replică absolut savuroasă, în dialogul pe care l-a avut cu tatăl său. Prezentatorul de la Neatza a postat clipul video pe rețelele de socializare. Iată cum a numit-o băiețelul pe mama sa!
11:00
Ilona Brezoianu, șocată de mentalitatea femeilor din mediul online! Ce a deranjat-o la culme pe artistă: "Ce e în neregulă cu oamenii ăștia?" # SpyNews
Ilona Brezoianu a rămas cu un gust amar, după ce a vizitat câteva grupuri în mediul online. Artista s-a enervat la culme când au văzut comentariile femeilor de la o postare. Iată despre ce a fost vorba!
10:50
Dorian Popa, cadou de lux pentru soția sa, de Valentine`s Day. Cum a surprins-o vloggerul pe Andreea # SpyNews
Dorian Popa a reușit să își surprindă soția într-un mod inedit! Vloggerul nu s-a zgârcit la bani și i-a cumpărat Andreei un cadou de lux, la care foarte multe femei visează. Influencerul a dorit să marcheze două ocazii speciale: Valentine`s Day, dar și reușitele pe care le-a avut partenera sa în sesiune. Iată ce i-a cumpărat!
10:40
Sora afaceristului mort în accidentul din Iași și-a strigat durerea! Este răpusă de dorul fratelui: "Trebuie să mă despart fizic de tine..." # SpyNews
Un alt accident cumplit a șocat întreaga Românie. Tragedia a avut loc în Iași, în urma căreia un bărbat, soția acestuia și bebelușul pe care îl așteptau și-au pierdut viața. Sora afaceristului decedat nu-și poate reveni din starea de șoc, mai ales că urmează înmormântarea celor trei.
10:10
Cu cine ar fi trebuit să sărbătorească Bogdan de la Ploiești Valentine’s Day. Vanessa a reacționat rapid # SpyNews
Bogdan de la Ploiești și Vanessa petrec împreună Valentine's Day. Cu toate acestea, cântărețul a vrut să se asigure că se află lângă persoana potrivită. Cum a verificat acest lucru? Printr-un filtru! Rezultatul te va șoca!
10:10
Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au făcut bagajele, au luat copiii și au plecat în locul lor de suflet. Imagini inedite postate de vedetă # SpyNews
Adela Popescu și Radu Vâlcan au pus „stop” vieții de oraș! Vedeta și soțul ei și-au luat copiii și au mers în locul lor de suflet, acolo unde timpul capătă un alt sens, iar liniștea este cu totul și cu totul aparte. Iată despre ce este vorba!
09:40
Lindsey Vonn, în pericol de amputare după accidentarea gravă de la Jocurile Olimpice. Ce spun medicii specialiști # SpyNews
Lindsey Vonn s-a accidentat grav în urma Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina. Legendara schioare va fi nevoită să treacă prin mai multe intervenții chirurgicale, după cum spunea chiar ea. Iată ce părere au avut specialiștii!
09:40
Șeful unui gigant din Dubai demisionează după apariția numelui său în dosarele Epstein. Mesaje controversate și legături la cel mai înalt nivel # SpyNews
Un nou cutremur zguduie lumea afacerilor internaționale. Sultan Ahmed bin Sulayem, directorul executiv al companiei logistice DP World, a renunțat la funcție după ce numele său a apărut în documentele asociate lui Jeffrey Epstein. Iată mai multe detalii!
Ieri
23:30
Ce relație există, de fapt, între Marian Godină și Călin Donca de la Survivor. De ce spune polițistul că îi pare rău că afaceristul a părăsit competiția # SpyNews
În ediția din această seară a emisiunii Survivor, Marian Godină a vorbit despre relația cu Călin Donca și a explicat că între ei nu există nicio tensiune personală. Polițistul a recunoscut însă că îi pare puțin rău că afaceristul a părăsit competiția pentru că și-ar fi dorit să îl provoace și să vadă totă lumea cum e el, de fapt.
22:50
Unul dintre concurenții de la Mireasă a încălcat regulamentul emisiunii. Așa cum era de așteptat, conducerea show-ului nu a trecut cu vederea abaterea și a aplicat o sancțiune conform regulilor interne. Ce s-a întâmplat, de fapt.
22:20
De ce nu o place Naba pe Bianca Giurcanu, noua concurentă de la Faimoși. Cum s-a integrat sora Laurei Giurcanu în echipă # SpyNews
Naba a recunoscut că nu o are deloc la suflet pe Bianca Giurcanu, noua concurentă de la Faimoși și că îl preferă pe Cristian Boureanu, deși a mai avut conflicte cu el. Cum s-a integrat sora Laurei Giurcanu în echipă.
22:10
Ramona Olaru a stârnit din nou curiozitatea fanilor după o apariție recentă. Prezentatoarea de la Neatza a publicat un videoclip care i-a făcut pe fanii ei să se întrebe: "nu mai este Ramona Olaru o femeie singură?"
22:00
Gabi Tamaș, scos din minți de un concurent, la Survivor. Sportivul nu s-a putut abține: "Ești nebun la cap?" # SpyNews
În timp ce un concurent din echipa Războinicilor vorbea, Gabi Tamaș și-a ieșit din minți. Sportivul nu s-a putut abține și, nervos, l-a întrebat pe celălalt jucător: „Ești nebun la cap?”. Ce s-a petrecut, de fapt, și cine a reușit să îl facă pe fostul fotbalist să își iasă din fire.
22:00
Simona Gherghe a vrut să sărbătorească Ziua Îndrăgostiților! De ce nu poate merge decât la film # SpyNews
Simona Gherghe și-a dorit să sărbătorească Ziua Îndrăgostiților alături de soțul ei într-un mod special, dar nu a reușit să pună în practică planurile mari. De ce singura opțiune pentru vedetă a fost să aleagă să meargă la film.
22:00
Scandal cu final neașteptat pentru Stelian Ogică, alias „Spaima loteriei”: giurgiveanul a fost făcut K.O. în instanță de yoghina Ozana Bonta și, cu toate că era optimist, judecătorii nu numai că nu i-au dat dreptate, ci i-au și triplat daunele morale pe care trebuie să le achite.
22:00
Cum se simte Serghei Mizil, după problemele grave de sănătate prin care a trecut: „Se bucurau că...” # SpyNews
Cum se simte acum Serghei Mizil, după ce s-a confruntat cu grave probleme de sănătate! Fostul concurent de la Asia Express a fost la un pas să rămână fără un organ. Declarații exclusive despre perioada dificilă prin care a trecut.
