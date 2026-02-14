Larisa Uță a izbucnit în lacrimi după ce Faimoșii au pierdut jocul de imunitate. Ce i-a spus Gabi Tamaș de a făcut-o să plângă

17:00

Andra și Cătălin Măruță sunt la fel de îndrăgostiți ca în prima zi de relație! Cei doi se iubesc nebunește, iar anii care au trecut nu au făcut altceva decât să le consolideze și mai mult relația. Prezentatorul TV a postat o serie de fotografii de colecție, dar și un mesaj emoționant de Valentine's Day.