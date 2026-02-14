Ministrul Energiei: pământuri rare extrase din Groenlanda sunt aduse la Feldioara, în România. Sunt destinate industriei aerospațiale, inclusiv SpaceX, compania lui Elon Musk
Profit.ro, 15 februarie 2026 00:40
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că are un protocol de cooperare cu o companie extrem de importantă din SUA, cotată la câteva miliarde de dolari, prin care pământuri rare extrase din Groenlanda sunt aduse la Feldioara, în România, sunt rafinate și în această formă punem bazele primului proiect integrat de extracție, rafinare și consum, pentru că acele materiale rare vor fi destinate industriei aerospațiale, inclusiv SpaceX, compania lui Elon Musk
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum o oră
01:00
Exclusivitățile săptămânii: România pierde o mare investiție. Proprietarii Dedeman au o marcă pusă deoparte pentru magazine. Concedieri în România la fabrica unui gigant. Cea mai mare tranzacție cu parcuri de retail # Profit.ro
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
00:40
Ministrul Energiei: pământuri rare extrase din Groenlanda sunt aduse la Feldioara, în România. Sunt destinate industriei aerospațiale, inclusiv SpaceX, compania lui Elon Musk # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că are un protocol de cooperare cu o companie extrem de importantă din SUA, cotată la câteva miliarde de dolari, prin care pământuri rare extrase din Groenlanda sunt aduse la Feldioara, în România, sunt rafinate și în această formă punem bazele primului proiect integrat de extracție, rafinare și consum, pentru că acele materiale rare vor fi destinate industriei aerospațiale, inclusiv SpaceX, compania lui Elon Musk
Acum 2 ore
00:10
Povestea incredibilă a Whatsapp. Ucrainean cu sechele sovietice tip “telefonul meu e ascultat”, ajuns din șomer miliardar și șef la compania care a refuzat să-l angajeze # Profit.ro
Doi angajați obosiți de Yahoo au fost respinși arbitrar la un job pentru care au aplicat la Facebook. Au rămas șomeri și au creat o aplicație de status pe un telefon second-hand. Au omorât cu ea SMS-ul. După ani, cei care i-au respins le-au dat 19 miliarde de dolari pe aplicația lor - astăzi celebrul Whatsapp.
00:10
Rețeaua de cafenele 5 to go a intrat în Irlanda, cu prima cafenea deschisă la Dublin, operațiune anunțată anterior de Profit.ro.
00:10
Poetul Mircea Dinescu este afișat la acest moment în trenurile de metrou din Londra, cu un fragment din poemul Pictorul Miop, parte din volumul de versuri Întoarcerea Barbarilor, conform imaginii transmise de un cititor Profit.ro.
Acum 4 ore
22:50
Un fenomen de „inundații generalizate” afectează la acest moment Franța, depășind toate recordurile, anunță directoarea serviciului meteorologic francez.
Acum 6 ore
21:20
Ion Bogdan Bugheanu, desemnat de Guvern, la propunerea Ministerului Energiei, să supravegheze operațiunile subsidiarelor locale ale gigantului petrolier rus Lukoil, pentru a se asigura că acestea nu încalcă sancțiunile economice dispuse de SUA față de compania-mamă, cu riscul opririi activităților, care sunt vitale pentru securitatea energetică a României, este în prezent consilier la cabinetul ministrului de resort, Bogdan Ivan.
20:40
China va elimina taxele vamale pentru toate țările africane, cu excepția Eswatini, începând cu 1 mai, a anunțat sâmbătă președintele chinez Xi Jinping, relatează AFP, citată de News.ro
20:30
Petroliere rusești zac abandonate pe mare cu tot cu echipaj, din cauza sancțiunilor. "Suntem flămânzi, furioși, încercăm să supraviețuim doar de la o zi la alta" # Profit.ro
În ultimul an s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de petroliere și alte nave comerciale abandonate în întreaga lume de către proprietarii lor. Care sunt cauzele acestei creșteri și care este impactul uman asupra marinarilor comerciali afectați? BBC descrie povestea unui petrolier rusesc abandonat de propriul stat.
20:00
Petroliere rusești abandonate pe mare cu tot cu echipaj, din cauza sancțiunilor. "Suntem flămânzi, furioși, încercăm să supraviețuim doar de la o zi la alta" # Profit.ro
În ultimul an s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de petroliere și alte nave comerciale abandonate în întreaga lume de către proprietarii lor. Care sunt cauzele acestei creșteri și care este impactul uman asupra marinarilor comerciali afectați? BBC descrie povestea unui petrolier rusesc abandonat de propriul stat.
Acum 8 ore
18:40
Ministrul Energiei: pământuri rare extrase din Groenlanda sunt aduse la Feldioara, în România. Sunt destinate industriei aerospațiale, inclusiv SpaceX, compania lui Elon Musk # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că are un protocol de cooperare cu o companie extrem de importantă din SUA, cotată la câteva miliarde de dolari, prin care pământuri rare extrase din Groenlanda sunt aduse la Feldioara, în România, sunt rafinate și în această formă punem bazele primului proiect integrat de extracție, rafinare și consum, pentru că acele materiale rare vor fi destinate industriei aerospațiale, inclusiv SpaceX, compania lui Elon Musk
18:10
Peste 700 de muncitori lucrează pe lotul 1 al A0 Nord.
17:40
Ministrul Energiei, despre prețul gazelor după finalul plafonării: Dacă vine un preț mai mare decât 0,31 lei pe kW, diferența o plătește statul român # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că, pentru perioada de după 31 martie, când va expira plafonarea prețului la gazele naturale, a găsit o formulă hibridă pentru consumatorul final, astfel încât prețul gazelor să nu crească.
17:40
Bogdan Ivan: Nu poți să pui un contabil în fruntea unei companii. Ilie Bolojan s-ar potrivit mai bine ca director financiar. Dar ca CEO, e mai vizionar Grindeanu # Profit.ro
Nu poți să pui un contabil în fruntea unei companii, pentru că atunci el se va uita la fiecare cost, a afirmat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la un interviu tv în care a mai spus că Ilie Bolojan s-ar potrivit mai bine ca director financiar. Ca CEO, mai pragmatic și mai vizionar spre dezvoltare, ar fi Sorin Grindeanu
Acum 12 ore
17:30
Premieră la Dacia: Bigster și Skoda Elroq au dus segmentul SUV-urilor compacte pe primul loc în Europa # Profit.ro
Segmentul C-SUV, al SUV-urilor cu lungimi de peste 4,50 metri, a fost în 2025 cel mai vândut în toată Europa, având a doua cea mai mare creștere, după segmentul D-SUV. Un rol important în această evoluție l-a avut Dacia Bigster, care a adus în premieră brandul Dacia în acest segment de piață, relevă datele analizate de Profit.ro.
17:00
Statisticile provizorii privind piața auto din SUA s-au confirmat în ceea ce privește segmentul de mașini electrice, odată cu apariție primelor cifre oficiale. Scăderea s-a accentuat după eliminarea creditului fiscal de 7.500 de dolari și a condus la o înjumătățire a pieței în luna decembrie.
16:20
Rompetrol derulează, astăzi și mâine, o promoție surpriză la benzinării, aplicând o reducere de 15 bani/litru la benzină și motorină standard.
16:00
Clienții continuă să plătească pentru lapte sume considerabil mai mari la rafturile supermarketurilor față de prețul de achiziție.
15:30
VIDEO Start la cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu-Pitești, muncă 24 ore din 24 # Profit.ro
Încep lucrările la un nou tunel pe Secțiunea Boița-Cornetu, cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu-Pitești, anunță autoritățile.
14:50
Recrutare surpriză: Fostul CEO al eMAG Ungaria, luat de unul dintre cei mai mari dezvoltatori, proprietari și administratori locali de spații industriale și logistice # Profit.ro
Cătălin Diț, fost CEO al eMAG Ungaria, a fost recrutat de CTP România, unul dintre cei mai mari dezvoltatori, proprietari și administratori locali de spații industriale și logistice, în poziția de Chief Operating Officer (COO).
14:40
Președinta Republicii Moldova Maia Sandu, prezentă la Conferința de securitate de la Munchen, a avut o serie de întrevederi bilaterale, între care cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, scrie News.ro
14:10
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a declarat într-o discuție cu Politico, în marja Conferinței de securitate de la Munchen, că omologul său rus Vladimir Putin se află „într-o poziție dificilă”, din cauza vârstei, relatează Le Figaro.
13:40
Guvernul, despre achiziția Portului Giurgiulești din Republica Moldova: Se au în vedere investiții importante # Profit.ro
Guvernul României salută tranzacția în curs de finalizare de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru cumpărarea operatorului Portului Internațional Giurgiulești, firma ICS Danube Logistics, de către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța.
13:40
Românii au luat cu asalt stațiunile de schi. 2.500 de turiști pe pârtiile de la Sinaia. Nu mai sunt locuri în parcarea din gondola orașului # Profit.ro
Peste 2.500 de persoane se află, sâmbătă, pe domeniul schiabil al stațiunii Sinaia, unde sunt deschise aproape 20 de pârtii, iar parcarea de la gondolă este plină.
13:10
Bulgaria a înregistrat un aflux record de turiști români în 2025, potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică bulgar, citat de agenția bulgară Novinite.
12:50
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara avertizează, sâmbătă, asupra posibilității creșterii traficului la frontiera româno-sârbă în acest sfarsit de săptămână, în contextul sărbătoririi Zilei Naționale a Republicii Serbia.
Acum 24 ore
12:10
România a preluat singurul port internațional din Republica Moldova. Guvernul, azi: e o investiție să consolidăm rolul portului Constanța # Profit.ro
Guvernul României a comunicat azi că preluarea Portului Internațional Giurgiulești, singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova, e o investiție pentru consolidarea rolului Portului Constanța în regiunea Mării Negre.
11:50
Rubio, la Munchen: SUA nu știe dacă Rusia este serioasă cu terminarea războiului din Ucraina # Profit.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă la Munchen că Washingtonul va depune eforturi pentru a ajunge la un acord de pace în Ucraina, dar nu știe sigur dacă Moscova dorește cu adevărat să pună capăt conflictului.
11:30
Contul oficial al serviciului de streaming muzical Apple Music a publicat o postare pe rețeaua socială X prin care face trimitere, cu umor, la scumpirile rivalului Spotify.
11:00
Apple a publicat cifrele oficiale privind adopția iOS 26, iar acestea contravin clar estimărilor terțe, care lăsau de înțeles că utilizatorii evită update-ul din cauza designului Liquid Glass.
11:00
An record pentru turismul bulgar: Aproape 1 milion de români au vizitat Bulgaria în 2025 # Profit.ro
Bulgaria a înregistrat un aflux record de turiști români în 2025, potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică bulgar, citat de agenția bulgară Novinite.
10:40
DOCUMENT Biserica Ortodoxă Română din Italia, aproape să poată fi finanțată din impozitul pe venit plătit la bugetul de stat italian de credincioșii români din Peninsulă # Profit.ro
Camera Deputaților din Parlamentul italian a aprobat acum, în unanimitate, o lege inițiată de Guvernul Meloni în primăvara anului trecut și care reglementează raporturile dintre statul italian și Episcopia Ortodoxă Română a Italiei.
10:40
Guvernul, despre achiziția Portul Giurgiulești din Republica Moldova: Se au în vedere investiții importante # Profit.ro
Guvernul României salută tranzacția în curs de finalizare de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru cumpărarea operatorului Portului Internațional Giurgiulești, firma ICS Danube Logistics, de către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța.
10:10
Android vs iPhone: cum verifici parolele salvate și alertele de breșă (Google Password Manager vs iCloud Keychain) # Profit.ro
Când o parolă ajunge într-o breșă, problema rar este breșa în sine. Problema reală este refolosirea parolei.
09:50
Compania petrolieră Naftna Industrija Srbije (NIS), controlată de acționari ruși, a solicitat Statelor Unite o nouă derogare de la sancțiuni pentru a putea continua importurile de țiței, în timp ce așteaptă finalizarea vânzării participațiilor către grupul ungar MOL Group, a anunțat societatea vineri, transmite Reuters.
09:40
O mare parte din spam și phishing pornește de la un lucru banal: adresa ta de email circulă mai mult decât crezi.
09:30
Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a decis retragerea autorizațiilor de punere pe piață în Uniunea Europeană (UE) a medicamentelor care conțin levamisol, utilizate în tratamentul infecțiilor cu viermi paraziți. S-a aflat că există posibilitatea apariției unei reacții adverse neurologice grave.
09:30
Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite, mai cunoscut ca ICE, a intrat în paralizie bugetară, o „închidere” parțială care se anunță a fi de lungă durată.
09:10
Afacerile Dedeman, cel mai mare retailer român în sectorul materialelor de construcții și al amenajărilor interioare, reprezintă fotografia economică poate cea mai expresivă pentru schimbarea structurală a pieței românești în ultimii 20 de ani.
09:10
Vinul zilei: un Cabernet Sauvignon care etalează puritatea fructului prin arome de coacăze și cireșe proaspete, la care se adaugă tonuri de ardei gras, rom și ciocolată amăruie # Profit.ro
Dealu’ Negru Cabernet Sauvignon Reserva 2024 este un vin roșu intens, elegant și structurat, care impresionează prin puritatea fructului și echilibrul dintre maturare și prospețime.
08:40
Tăiere de salarii și posturi. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
02:10
Mesajul ministrului Finanțelor după ce Fitch a menținut ratingul României în categoria recomandată pentru investiții # Profit.ro
Reconfirmarea calificativului de investiții pentru România de către Fitch Ratings, în ciuda provocãrilor, aratã cã partenerii noștri externi au încredere în capacitatea acestui Guvern de a lua deciziile pentru stabilitatea României, transmite Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.
01:40
FOTO „Mașina” care a ars în București este de fapt un cvadriciclu din plastic produs în Turcia. Costă 5.000 de euro și are o baterie cu plumb # Profit.ro
Primele informații referitoare la vehiculul electric care a ars în Sectorul 6 din Capitală arată că era un cvadriciclu omologat pentru conducere fără permis, cu tehnologii învechite și lipsit de orice nivel de siguranță.
Ieri
01:30
Producătorul elvețian de materiale pentru construcții Sika cumpără producătorul turc de adezivi Akkim, a cărui singură fabrică din străinătate este în România, relevă date analizate de Profit.ro.
00:20
EXCLUSIV FOTO Noi magazine cu prețuri mici în România. Cel mai bogat danez aduce lanțul de retail Normal. Primul din Europa Centrală și de Est # Profit.ro
Lanțul danez de magazine cu prețuri mici Normal, al cărui acționar majoritar este Anders Holch Povlsen (53 de ani), cel mai bogat danez, intră pe piața românească cu un magazin în București, primul din întreaga Europă Centrală și de Est, rețeaua fiind extinsă în țările nordice și în vestul Europei, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
00:00
ULTIMA ORĂ România scapă de retrogradare. Fitch menține ratingul în categoria recomandată pentru investiții, chiar dacă pe ultima treaptă # Profit.ro
Agenția de evaluare financiară Fitch a menținut ratingul României pe ultima treaptă recomandată pentru investiții, BBB-, cu perspectivă negativă.
13 februarie 2026
22:10
Succes venind și din România - Gigantul francez Capgemini obține venituri peste așteptări după achiziția WNS, inclusiv a afacerii din România # Profit.ro
Grupul francez Capgemini, printre cei mai mari furnizori globali de servicii de consultanță și IT, a obținut venituri peste așteptări în 2025, pe fondul unei creșteri accelerate în ultimul trimestru, susținută de achiziția multinaționalei indiene de outsourcing WNS, inclusiv a afacerilor din România, într-o tranzacție de 3,3 miliarde de dolari.
22:10
Fostul președinte Traian Băsescu afirmă că Guvernul ar trebui să ceară intervenția Fondului Monetar Internațional (FMI). Argumentează propunerea prin situația economică actuală a țării.
21:30
Miliardar olandez - eșec în România. ANRE vrea să-i suspende o autorizație deja acordată # Profit.ro
ANRE vrea să suspende autorizația pentru construcția centralei electrice eoliene Delești, acordată societății Aukera Project Company Epsilon în vara anului trecut.
21:20
Vard Brăila a lansat la apă prima dintre cele două nave hibride de tip Ocean Energy Construction Vessel (OECV) pe care grupul norvegian le construiește în România pentru operatorul compatriot de transport maritim Island Offshore.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.