Se schimbă destinul! Anul Calului de Foc începe cu energie puternică pentru 12 zodii

De Ziua Îndrăgostiţilor, Ministerul de Interne a transmis un mesaj alături de o fotografie cu doi angajaţi de la Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale. Nici oficialii Forţelor Terestre nu s-au lăsat mai prejos și au postat și ei în mediul online: ”Când simţi că «Love is in the Air» pui repede masca contra gazelor”.