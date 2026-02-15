Se schimbă destinul! Anul Calului de Foc începe cu energie puternică pentru 12 zodii
Jurnalul.ro, 15 februarie 2026 06:10
Horoscopul chinezesc pentru perioada 16 – 22 februarie 2026 aduce o schimbare majoră de energie: pe 17 februarie începe oficial Anul Calului de Foc, un an al libertății, curajului și deciziilor rapide.
Acum 10 minute
06:30
Elwira Petre, soția coregrafului Mihai Petre, a împărtășit fanilor o rețetă simplă și rapidă de brioșe, perfecte pentru un mic dejun sănătos sau un desert fără vinovăție.
Acum 30 minute
06:10
Acum 6 ore
00:40
Doar 3 din 10 firme mai angajează în 2026. Ce meserii sunt la mare căutare, fără facultate # Jurnalul.ro
Piața muncii din România traversează o perioadă de încetinire vizibilă în 2026.
Acum 8 ore
00:20
Ai primit rezultatele analizelor și ai descoperit că HDL-ul (colesterolul „bun”) este prea mic, iar LDL-ul (colesterolul „rău”) este peste limitele recomandate? Nu ești singurul.
00:10
Pe 15 februarie 2026, patru zodii primesc un semn clar de la Univers.
14 februarie 2026
23:50
Nutriționiștii recomandă 9 gustări de seară care susțin un somn mai bun, echilibrul glicemiei și relaxarea fără senzația de greutate.
23:30
Un scandal uriaș a izbucnit la un Drive-Thru din Piatra-Neamț după ce un șofer moldovean a lovit o mașină. Scandalul a continuat în parcarea unui supermarket. Mai multe persoane au fost audiate de polițiști, iar moldoveanul și fratele său au fost reținuți.
23:10
Adolescentă accidentată grav pe pârtia din Cârlibaba, transportată cu elicopterul la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi # Jurnalul.ro
O adolescentă în vârstă de 17 ani, din Gura Humorului, a fost preluată în stare gravă de un elicopter al SMURD Iaşi, după ce a suferit un accident pe pârtia de schi din Cârlibaba.
22:50
Circulație mai rapidă pe podul Giurgiu–Ruse în vacanța de schi, după ajustarea semafoarelor # Jurnalul.ro
Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, anunță măsuri pentru fluidizarea traficului pe podul peste Dunăre de la Giurgiu, în contextul creșterii numărului de călătorii odată cu vacanța de schi a elevilor.
Acum 12 ore
22:30
Opozantul Aleksei Navalnîi a fost ” otrăvit” în închisoare de statul rus, acuză cinci țări europene # Jurnalul.ro
Opozantul Aleksei Navalnîi, care a murit în februarie 2024 în circumstanțe tulburi într-o închisoare din Rusia, a fost ” otrăvit” cu o ” toxină rară” de Moscova, acuză sâmbătă cinci țări europene, într-un anunț făcut pe marginea Conferinței de Securitate de la Munchen, relatează AFP.
22:30
Ministrul Economiei: Austeritatea e inevitabilă, România plătește deciziile proaste din ultimii ani # Jurnalul.ro
Într-un interviu acordat Antena3CNN, Irineu Darău, Ministrul Economiei, a comentat asupra situației economice actuale, comparând-o cu criza financiară din 2008 și explicând care sunt măsurile pe care le consideră necesare pentru a evita agravarea deficitului bugetar.
22:10
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că a efectuat o evaluare rapidă în Centrul Capitalei, profitând de vremea favorabilă, și că urmează să iasă pe teren împreună cu conducerea Primăria Municipiului București pentru a analiza direct proiectele.
21:50
Pe 15 februarie 2026, șase semne din zodiacul chinezesc atrag noroc și succes financiar.
21:40
Cel mai dificil tronson: Lucrările la Autostrada Sibiu-Pitești intră într-o nouă etapă pe Secțiunea Boița-Cornetu # Jurnalul.ro
Cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu-Pitești a intrat într-o nouă etapă de execuție, odată cu începerea lucrărilor la un nou tunel pe Secțiunea 2 Boița-Cornetu.
21:30
Daniel Băluță: Am discutat cu domnul președinte Nicușor Dan despre bugetul Bucureștiului # Jurnalul.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, spune că a avut mai multe întrevederi cu președintele României, Nicușor Dan, înainte, dar și după alegerile pentru Primăria Capitalei. Cele mai recente discuții au avut ca subiect, bugetul Bucureștiului.
21:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat sâmbătă speranţa că discuţiile de pace mediate de americani săptămâna viitoare la Geneva vor fi serioase şi substanţiale, dar şi-a exprimat preocuparea că Ucrainei i se cere "prea des" să facă concesii în negocieri, relatează Reuters.
21:10
U Cluj a învins echipa Csikszereda M. Ciuc și a urcat pe locul 4 în clasamentul Superligii de fotbal. Partida s-a disputat sâmbătă seara la Cluj-Napoca și a făcut parte din etapa a 27-a.
20:50
Ministrul Finanţelor: Prioritatea rămâne continuarea disciplinei bugetare şi relansarea economiei pe baze sustenabile # Jurnalul.ro
Reconfirmarea calificativului de investiţii de către Fitch Ratings arată că partenerii externi au încredere în capacitatea Guvernului de a lua deciziile pentru stabilitatea României, iar prioritatea rămâne continuarea procesului de disciplină bugetară şi de ajustare fiscală, susţine Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.
20:30
România produce obuziere autopropulsate K9, la Petrești, în parteneriat cu Coreea de Sud # Jurnalul.ro
România face un pas major în consolidarea capacităților sale de apărare: la Petrești, în județul Dâmbovița, a început construcția unei fabrici de obuziere autopropulsate, în urma unui contract strategic încheiat cu un partener din Coreea de Sud.
20:30
Avocatul Poporului semnalează lipsa consilierilor școlari cu pregătire de specialitate, capabili să intervină în cazul copiilor care sunt victime ale violenței # Jurnalul.ro
Avocatul Poporului atrage atenția asupra lipsei consilierilor școlari și a psihologilor în cadrul unităților de învățământ, precum și asupra accesului greoi sau inexistent al minorilor la servicii de specialitate, precum consiliere psihologică.
20:10
Proiect de țară pentru apa minerală: Brandul „Dacia” promite preț accesibil pentru toți românii # Jurnalul.ro
Ministerul Economiei, prin Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM), pregătește lansarea unui brand de apă minerală „Dacia”, proiect strategic ce vizează atât competitivitatea pe piață, cât și impactul social.
19:50
Martha Stewart sfidează trecerea timpului și demonstrează că o rutină anti-aging eficientă nu necesită bugete exorbitante. La vârsta de 84 de ani, vedeta afișează un ten radiant și dezvăluie produsele accesibile care îi mențin strălucirea.
19:30
România va continua să rămână ferm angajată în eforturile de aprofundare a cooperării cu Japonia, atât în plan bilateral, cât şi pe palier NATO, în contextul unor riscuri de securitate comune, a fost mesajul transmis de ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, în cadrul unei întrevederi avute cu omologul său japonez, Shinjiro Koizumi, în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen.
19:30
Alexandru Rogobete: Institutul Regional de Oncologie din Timișoara, gata până la sfârșitul lui 2028 # Jurnalul.ro
Finanțarea pentru Institutul Regional de Oncologie din Timișoara trece de la PNRR la Programul Operațional Sănătate, a declarat Alexandru Rogobete, sâmbătă.
19:20
Scandal monstru în parcarea unui fast food din Piatra Neamț. Doi frați din Republica Moldova, reținuți de poliție # Jurnalul.ro
19:10
Tulburări de personalitate extreme: Când emoțiile și comportamentele scapă de sub control # Jurnalul.ro
Tulburările de personalitate sunt afecțiuni psihice complexe, caracterizate prin tipare persistente și rigide de gândire, emoție și comportament, care afectează semnificativ viața personală, socială și profesională a celor care le experimentează.
18:50
Daniel Băluță: Privind în perspectivă, este normal să iau în calcul o candidatură la Capitală # Jurnalul.ro
Președintele PSD București, Daniel Băluță, vorbește la Prima TV despre învățăturile din înfrângeri, reconstrucția încrederii în PSD și planurile sale pentru Sectorul 4.
18:30
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o informare meteorologică pentru municipiul Bucureşti, valabilă în intervalul 14 februarie, ora 23:00 - 16 februarie, ora 08:00, ce vizează intensificări ale vântului şi precipitaţii temporare.
18:10
De Ziua Îndrăgostiților, există tentația de a crede că undeva acolo există „persoana potrivită”: sufletul pereche, perechea perfectă, persoana cu care ți-era destinat să fii.
17:50
Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluță, spune că primarul general Ciprian Ciucu se plânge de tot felul de lucruri și că nu are o atitudine de luptător în gestionarea problemelor bucureștenilor. El neagă, însă că ar avea un conflict cu edilul șef.
Acum 24 ore
17:30
Circa 2.500 de turişti pe pârtiile de la Sinaia, nu mai sunt locuri în parcarea de la gondolă # Jurnalul.ro
Circa 2.500 de persoane se află, sâmbătă, pe domeniul schiabil al staţiunii Sinaia, unde sunt deschise aproape 20 de pârtii, iar parcarea de la gondolă este plină.
17:10
Descoperire uimitoare la Cambridge: rămășițele unui bărbat operat pe creier, aflate într-o groapă comună din perioada vikingă # Jurnalul.ro
Arheologii au descoperit la marginea orașului Cambridge, Anglia, o groapă comună din perioada vikingă în care se află rămășițele a 10 oameni, printre care și un bărbat tânăr neobișnuit de înalt pentru acea perioadă, al cărui craniu prezintă urmele unei intervenții chirurgicale, transmite marți Live Science.
17:00
Sistemul sanitar românesc se află din nou în prag de criză.Sindicaliștii au început să strângă semnături ca să blocheze reducerea posturilor cu 10 și spun că vor bloca activitatea din spitale. Mobilizarea s-a dat pe grupul SANITAS.
16:50
Verificări ale poliţiştilor de la autostrăzi: Peste 2.600 de sancţiuni aplicate, cele mai multe pentru viteză # Jurnalul.ro
Peste 2.600 de sancţiuni au fost aplicate, într-o săptămână, de poliţiştii Brigăzii Autostrăzi, cele mai multe - 479 - pentru depăşirea vitezei legale.
16:30
Guvernul României anunță preluarea operatorului Portului Internațional Giurgiulești de către Administrația Porturilor Maritime Constanța, într-o tranzacție susținută de BERD cu impact regional major.
16:10
Războinicii au câștigat recompensa, iar acum motivația lor a crescut – vor și imunitatea, în fața Faimoșilor! Diseară, la Survivor, la Antena 1! # Jurnalul.ro
Membrii noi în echipe și o atmosferă care s-a schimbat total. Motivații diferite, dar care conduc spre același gând – nevoia victoriilor care să transforme fiecare zi într-una mai bună pe Insula care le-a devenit casă pentru atât de multe luni.
16:00
Tragedie la Ighișu Nou! Copil în stop cardio-respirator după ce a fost lovit de un balot de fân # Jurnalul.ro
Mobilizare impresionantă pentru salvarea unui copil lovit de un balot de fân. Accidentul s-a produs într-o localitate din județul Sibiu. În misiune a fost trimis și elicopterul SMURD.
15:50
Un bărbat, a fost reținut de polițiștii Secției 17 din București într-un dosar penal de furt calificat și tentativă la furt calificat. El este acuzat că, în timpul nopții a intrat într-un cabinet stomatologic din Sectorul 5, de unde ar fi furat 3.000 de lei
15:30
O fostă judecătoare a dat în judecată Universitatea București pentru a obține informații despre Nicușor Dan # Jurnalul.ro
O fostă judecătoare din Botoşani a dat în judecată Universitatea Bucureşti pentru a obţine informaţii despre studiile preşedintelui Nicuşor Dan.
15:10
Următoarea criză ar putea lovi direct în publicitatea online de pe marile platforme de Social Media # Jurnalul.ro
Totul indică faptul că următoarea criză ar putea lovi direct în publicitatea online, una dintre principalele lor surse de venit.
14:30
Raluca Moroșanu despre faptele de corupție de la Curtea de Apel. De ce nu a sesizat procurorii # Jurnalul.ro
Judecătoarea Raluca Moroșanu, de la Curtea de Apel București, a vorbit la TVR despre tema corupției din sistemul judiciar, susținând că „există corupție, din păcate, în justiție” și că, în prezent, „simt și știu” că asemenea practici ar exista chiar în cadrul Curții de Apel București. Ea a afirmat că suspiciunile ar putea fi dovedite „dacă un procuror ar verifica anumite lucruri”, însă a spus că nu are cunoștință să fi existat sesizări sau dosare recente care să vizeze astfel de fapte.
14:10
Radu Miruță: Țara are brusc 21 de proiecte noi, derulate concomitent, pentru înzestrarea Armatei # Jurnalul.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, spune că România derulează 21 de proiecte noi pentru înzestrarea Armatei cu tehnologie modernă și respinge acuzațiile conform cărora țara ar cumpăra „vechituri”.
13:50
Unii părinți aleg să dea copiilor nume neutre din punct de vedere al genului. Acestea sunt adaptabile în diverse culturi și medii, oferind o bază solidă pentru o educație în care diversitatea și egalitatea sunt valori esențiale.
13:30
Meteorologii anunţă răcire accentuată, ninsori şi viscol în mai multe regiuni ale ţării # Jurnalul.ro
ANM a anunțat răcire accentuată în următoarele zile, ninsori în mai multe regiuni și vânt puternic cu cod galben.
13:10
Gelozia este un sentiment firesc, pe care toți îl simțim în anumite momente. Însă unii oameni sunt mai predispuși la emoții și chiar reacții puternice atunci când se simt amenințați în relația de dragoste, carieră sau prietenie.
12:50
Animalele de companie, precum câinii și pisicile, pot juca un rol surprinzător în rezolvarea crimelor deoarece pot transporta și transfera ADN uman, transmite marți agenția Xinhua, care citează un studiu australian recent.
12:30
Românii nu fac excese în luna îndrăgostiţilor. Doar 7% dintre ei cheltuie mai mult de Valentine's Day şi Dragobete # Jurnalul.ro
Doar 7% dintre români alocă un buget semnificativ mai mare pentru Valentine's Day şi Dragobete, în timp ce majoritatea percep aceste ocazii mai degrabă simbolic decât ca momente de consum intens, potrivit unui studiu de specialitate.
12:10
Când înmoi și clătești orezul înainte de gătire, amidonul și alți nutrienți sunt absorbiți în apă. Acest lichid cu aspect lăptos conține elemente comune utilizate în îngrășăminte, cum ar fi fosfatul, potasiul, magneziul, fierul și calciul.
11:50
Glume cu mascații, de Valentine's Day, pe pagina de Facebook a Ministerului de Interne # Jurnalul.ro
De Ziua Îndrăgostiţilor, Ministerul de Interne a transmis un mesaj alături de o fotografie cu doi angajaţi de la Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale. Nici oficialii Forţelor Terestre nu s-au lăsat mai prejos și au postat și ei în mediul online: ”Când simţi că «Love is in the Air» pui repede masca contra gazelor”.
11:30
Germania, avertisment pentru SUA: Nu sunteți destul de puternici pentru a merge înainte singuri # Jurnalul.ro
Cancelarul german Friedrich Merz l-a avertizat pe Donald Trump la deschiderea Conferinței de Securitate de la München că SUA, acționând singură, a atins limitele puterii sale și s-ar putea să-și fi pierdut deja rolul de lider global.
