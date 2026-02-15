Horoscop 16 februarie 2026. Tensiuni ascunse şi discuţii legate de bani care pot afecta armonia în familie

08:10

Este povestea lui Andrei, un copil din Câmpia Turzii, care trăiește cu o mână pe care nu o poate folosi și cu speranța că, prin generozitatea noastră, a tuturor, va reuși să scrie, să se lege la șireturi și să apuce mâinile părinților lui. Diagnosticat cu sindrom Volkmann intrauterin la mâna dreaptă, puștiul este așteptat cât mai urgent la Viena, pentru două operații, una ortopedică și una de transplant de mușchi și piele. Îl putem ajuta donând pentru el câte un SMS de doi euro la numărul fără recurență 8848.