Trei bărbați din Bistrița au furat bani și bunuri din casele unor bătrâni, sub pretextul unor reparații
StirileProtv.ro, 15 februarie 2026 08:50
Trei bărbaţi din Bistriţa-Năsăud au intrat în atenția polițiștilor din Neamț pentru furturi din locuinţele mai multor bătrâni.
Acum 30 minute
09:00
Vremea azi, 15 februarie 2026. Anotimpuri amestecate: căldură de primăvară, dar și iarnă friguroasă, ploi și ninsori # StirileProtv.ro
Astăzi se răcește simțitor în vest, nord și centru. Cel mai frig o să fie în nordul Moldovei: în jur de 1 grad. În schimb, în sud și în sud‑est vremea rămâne neobișnuit de caldă, iar în sudul Munteniei se ating 17 grade.
08:50
Turiștii din Poiana Brașov și-au testat rezistența la probe organizate de trupele comando ale Armatei. Cum s-au descurcat # StirileProtv.ro
În Poiana Brașov, turiștii au avut ocazia să își testeze forța, rezistența și precizia la o competiție desfășurată în premieră la munte.
08:50
Trei bărbați din Bistrița au furat bani și bunuri din casele unor bătrâni, sub pretextul unor reparații # StirileProtv.ro
Trei bărbaţi din Bistriţa-Năsăud au intrat în atenția polițiștilor din Neamț pentru furturi din locuinţele mai multor bătrâni.
Acum o oră
08:40
O femeie a murit după ce a fost lovită de o mașină la Târgu Jiu. Șoferul spune că victima a căzut brusc în fața sa # StirileProtv.ro
O femeie în vârstă de 48 de ani, care mergea pe marginea unei străzi fără trotuare, a fost lovită mortal de o mașină, la Târgu Jiu.
08:20
Este complet gratuită și nu e poveste pescărească. Prima aplicație care le arată pescarilor din România unde mușcă peștele # StirileProtv.ro
Unde și când mușcă peștele? De acum, răspunsul vine direct pe telefon. O nouă aplicație analizează condițiile meteo și hidrologice, apoi le indică pescarilor ce specii pot prinde, cu informații la zi despre Dunăre și marile râuri din România.
08:20
Caz șocant într-o comună din Tulcea. Un copil de 3 ani a fost ucis în bătaie de mamă și partenerul acesteia # StirileProtv.ro
Caz cutremurător într-o comună din județul Tulcea. Un localnic a anunțat la Poliție că un copil de 3 ani a fost omorât în bătaie de mama lui și de partenerul acesteia.
Acum 2 ore
08:10
Studiu: Consumul moderat de cafea şi ceai, asociat cu un risc mai scăzut de demenţă # StirileProtv.ro
Consumul zilnic moderat de cafea sau ceai este asociat cu un risc mai scăzut de demenţă şi cu un declin cognitiv mai lent, potrivit unor date obţinute într-un studiu observaţional de mari dimensiuni.
08:00
Peste 60 de copii au fost infectați într-un focar de rujeolă din nordul Londrei, iar autoritățile sanitare avertizează asupra riscului extinderii la nivelul întregului oraș, potrivit presei citate de The Guardian.
08:00
Caz ciudat în Cluj. Bloc în flăcări după ce o mașină a luat foc de la o baterie externă și a explodat o butelie de voiaj # StirileProtv.ro
Un incendiu care a curprins o mașină a fost urmat de o explozie și a distrus parțial un bloc din Cluj-Napoca.
08:00
Replica lui Viktor Orban pentru Volodimir Zelenski: „Ucraina nu poate deveni membru al Uniunii Europene” # StirileProtv.ro
Premierul ungar Viktor Orban i-a replicat într-o postare pe X preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care l-a atacat dur la Conferinţa de securitate de la Münche, spunându-i că Ucraina nu poate deveni membru al Uniunii Europene.
Acum 12 ore
21:50
Financial Times: Discursul aparent liniştitor al lui Marco Rubio adresat Europei este „un cadou otrăvit” # StirileProtv.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a solicitat un parteneriat „revigorat” între SUA şi Europa, bazat pe o „mare civilizaţie” comună.
21:50
Anchetă, după ce un bărbat de 56 de ani din Dolj a fost găsit mort în casă. Un suspect a fost dus la audieri # StirileProtv.ro
Poliţiştii din Dolj au deschis o anchetă după ce un bărbat de 56 de ani, din comuna Vela, a fost găsit mort în casă. În urma cercetărilor, a fost identificat un suspect în acest caz, un bărbat de 39 de ani din aceeaşi localitate, el fiind dus la audieri.
21:30
Un lider al partidului AUR nu înțelege ce înseamnă recesiune tehnică: ”Ce înseamnă că e tehnic? E un fel de semi-recesiune?” # StirileProtv.ro
Liderul grupului Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) din Senat, Petrişor Peiu, susține că expresia ”recesiune tehnică” a fost inventată de Guvernul Bolojan.
21:00
USR vrea crearea unui Sistem Unic de Design Digital: ”România are nevoie de un stat digital” # StirileProtv.ro
Senatorul USR Ciprian Rus, preşedintele Comisiei de IT&C din Senat, a depus la Parlament o iniţiativă legislativă care urmăreşte unificarea modului în care cetăţenii interacţionează cu conturile online ale instituțiilor publice.
21:00
Horoscop 15 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu răscoliri interioare. Ies la suprafață niște adevăruri și o să ne schimbăm și noi atitudinea față de niște oameni pe care i-om fi judecat greșit, poate.
20:40
Valentine’s Day în Satul Olimpic de la Milano-Cortina. Sportivii au golit stocul de 10.000 de prezervative # StirileProtv.ro
Sportivii de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina au marcat săptămâna Valentine's Day cu determinarea lor olimpică, golind distribuitoarele de prezervative chiar înainte de această cunoscută sărbătoare, conform Reuters.
Acum 24 ore
20:10
Statuile unor femei din Danemarca au început să fie acoperite cu haine și accesorii. Care este motivul # StirileProtv.ro
Dacă aveți drum prin Danemarca, să nu vă mire când vedeți statui îmbrăcate cu haine sau accesorii tricotate.
19:50
Vremea în România se schimbă radical. După temperaturi de 15 grade, meteorologii anunță că ninsorile și frigul revin # StirileProtv.ro
Vremea a fost generoasă sâmbătă și ne-a răsfățat cu temperaturi de 15 grade. În unele orașe, oamenii au ieșit la plimbare în mânecă scurtă. Dar bucuria de primăvară nu durează mult.
19:40
Studiu: Pentru români, bătrânețea începe mai devreme. Seniorii călătoresc rar, dar își sprijină financiar copiii și nepoții # StirileProtv.ro
Vârstnicii din România se bucură mai puțin de viață decât cei din alte țări europene, arată o amplă analiză. Bătrânii noștri călătoresc și se distrează rar, dar sunt gata să-și ajute financiar copiii și nepoții, chiar dacă nu se simt pe deplin apreciați.
19:40
Cinci oameni au primit o nouă șansă, după ce familia unei femei în moarte cerebrală din Iași a acceptat să îi doneze organele # StirileProtv.ro
Cinci pacienți în mare suferință au primit o șansă la viață. Medicii din Iași, București și Târgu Mureș au efectuat al patrulea transplant de inimă în mai puțin de 2 luni și primul de plămâni după aproape 2 ani.
19:30
Important. Ce înseamnă pentru România calificativul de ”BBB minus” cu perspectivă negativă # StirileProtv.ro
România își menține ratingul de țară - a anunțat agenția internațională Fitch, după o nouă evaluare. Rămânem, așadar, o țară recomandată investițiilor, dar tot la un pas de retrogradare.
19:30
Ce s-a discutat, până acum, la conferința pentru securitate din Munchen. Macron: Europa trebuie să învețe să devină o putere # StirileProtv.ro
„Statele Unite și Europa trebuie să fie împreună". Acesta este mesajul secretarului american de stat Marco Rubio la conferința pentru securitate de la Munchen.
19:30
Cum a fost prins polițistul din Arad, suspect că ar fi furat pantofi de sport din Austria # StirileProtv.ro
Un poliţist din Arad şi soţia lui sunt cercetați pentru furt în Austria după ce în portbagajul lor au fost găsite zeci de perechi de pantofi sport sustrase dintr-un cunoscut centru comercial.
19:30
De ”Valentine's Day”, românii s-au înghesuit să cumpere flori: ”Cea mai mare comandă de astăzi este de 1000 de trandafiri” # StirileProtv.ro
Este sărbătoarea iubirii, „Valentine's Day”, iar pentru mulți bărbați ziua a început la florărie, în căutarea unui buchet care să transmită cel mai bine emoția momentului.
19:30
Țările care au cele mai multe oferte de turism ”all inclusive”. Bugetul mediu pentru o săptămână: 7000 de lei # StirileProtv.ro
Două variante de vacanță concurează, în acest an, pentru bugetul de concediu al românilor.
19:20
Răsturnare de situație în cazul fetiței de patru ani, adusă în București de la Târgu Jiu în stare gravă. Mama sa, reținută # StirileProtv.ro
Mama și partenerul ei de viață au fost reținuți pentru tentativă de omor. Ancheta o contrazice astfel pe femeie, care a susținut că fetița a suferit un accident nefericit.
18:30
Alertă în Europa. Trandafirii roșii importați din Olanda, contaminați de insecticide interzise, „cancerigene pentru om” # StirileProtv.ro
Evitați trandafirii de Ziua Îndrăgostiților, avertizează activiștii de mediu, după ce testele au arătat că aceștia sunt puternic contaminați cu pesticide.
17:20
Un român fără permis a jefuit un magazin și a lovit opt mașini în timp ce era urmărit de poliție, în Spania # StirileProtv.ro
Un român de 26 de ani a fost reținut de Garda Civilă și Poliția Locală din Mejorada del Campo, după ce ar fi dat un jaf armat într-un supermarket, declanșând apoi o urmărire ca în filme, soldată cu avarierea a opt mașini.
17:20
Cel mai lung zbor direct din lume durează aproape 19 ore și parcurge 15.000 km. Între ce orașe face legătura # StirileProtv.ro
Cel mai lung zbor nonstop din lume leagă New York de Singapore și durează aproape 19 ore, operat de Airbusul A350-900ULR al Singapore Airlines.
17:10
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat sâmbătă că nimeni în Europa nu încearcă să înlocuiască umbrela nucleară americană.
17:00
Ministrul Energiei, despre prețul gazelor după expirarea plafonării: „Am găsit o formulă. Diferenţa o plăteşte tot statul” # StirileProtv.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că, pentru perioada de după 31 martie, când va expira plafonarea preţului la gazele naturale, a găsit o formulă hibridă pentru consumatorul final, astfel încât preţul gazelor să nu crească.
16:40
Protest la Munchen față de regimul iranian. 200.000 de oameni cer căderea Republicii Islamice. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Circa 200.000 de persoane s-au adunat sâmbătă după-amiază la Munchen pentru a protesta împotriva autorităţilor iraniene, informează poliţia din capitala landului Bavaria, relatează AFP.
16:10
Un turist a primit o amendă de peste 200 de euro pentru parcare ilegală, la doi ani după o vacanță în Croația # StirileProtv.ro
Un austriac a călătorit pe coasta croată vara anului 2024. Aproape doi ani mai târziu, a primit o scrisoare de la un avocat prin care i se cerea să plătească 245 de euro pentru parcare ilegală.
16:10
Pepenele kiwano este un fruct exotic și bogat în nutrienți, originar din regiunile centrale și sudice ale Africii.
16:10
Cele mai bune 10 orașe din Italia pentru iubitorii de mâncare, conform localnicilor. Ce rețete merită încercate # StirileProtv.ro
Italia este o destinație în care cultura culinară variază spectaculos de la o regiune la alta, iar fiecare oraș are propriile specialități de neratat.
16:10
Care este cea mai bună perioadă de mers în Grecia. Când este momentul ideal să rezervi o vacanță # StirileProtv.ro
Grecia este oricând o idee minunată, însă există o perioadă în care totul este perfect: vremea, atmosfera, lipsa de aglomerație și prețurile.
16:00
Giorgia Meloni, susținătoarea lui Donald Trump, nu vrea în Consiliul pentru Pace al lui Trump. Italia va fi doar observator # StirileProtv.ro
Italia intenţionează să participe la Consiliul pentru Pace al preşedintelui Donald Trump doar ca ţară observatoare, a declarat premierul italian Giorgia Meloni.
15:50
Rusia l-a ucis pe Alexei Navalnîi cu toxină de broască, afirmă Marea Britanie și aliații săi # StirileProtv.ro
Cinci țări europene afirmă că liderul opoziției ruse Alexei Navalnîi a fost otrăvit cu o toxină letală și acuză Rusia lui Vladimir Putin de această crimă.
15:50
Analiză: Întoarcerea lui Donald Trump schimbă ordinea globală. SUA pierd influență, iar China câștigă teren diplomatic rapid # StirileProtv.ro
Întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă a accelerat o transformare profundă în ordinea globală, scrie The Guardian într-o analiză.
15:30
Un italian a aflat la 75 de ani că avea dreptul la pensie în tot acești ani. A primit o sumă uriașă plus 1.400 de euro lunar # StirileProtv.ro
Un bărbat din Genova, Italia, a aflat la vârsta de 75 de ani că avea dreptul la pensie și a încasat retroactiv 106.000 de euro, plus o pensie lunară de 1.400 de euro.
15:20
Un orășel din Italia angajează 6 „adulmecători” pentru a depista sursa unor mirosurile neplăcute. Care sunt condițiile # StirileProtv.ro
Un oraș din Italia caută o echipă de „adulmecători profesioniști” care să identifice mirosurile neplăcute, în încercarea de a îmbunătăți calitatea aerului.
15:10
Aproape un milion de români au vizitat Bulgaria în 2025. Este cel mai mare număr înregistrat vreodată # StirileProtv.ro
Bulgaria a înregistrat anul trecut un număr record de turişti din România, conform celor mai recente date ale Institutului Naţional de Statistică, informează Novinite.
14:50
Un bărbat este cercetat sub control judiciar după ce a condus beat și a provocat un accident în Brăila. Ce alcoolemie avea # StirileProtv.ro
Un bărbat de 48 de ani din judeţul Brăila este cercetat sub control judiciar după ce, conducând băut, a ieşit cu maşina de pe şosea, în oraşul Făurei, şi a lovit bordura.
14:20
Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu pentru POLITICO la Conferința de securitate de la München, că Vladimir Putin se află „într-o poziție dificilă”, inclusiv din cauza vârstei.
14:10
Liderul PSD care îl laudă pe Nicușor Dan. ”Sunt extrem de încântat și îi mulțumesc” # StirileProtv.ro
Liderul PSD Bucureşti Daniel Băluţă susţine că a discutat cu Nicuşor Dan pe tema bugetului pentru Capitală. ”Sunt extrem de încântat de acest rol pe care domnul preşedinte şi l-a asumat şi chiar îi mulţumesc pentru asta”, a spus Daniel Băluţă.
14:10
Ursula von der Leyen: „Pentru a acţiona mai rapid, UE ar putea fi nevoită să renunţe la unanimitate” # StirileProtv.ro
Ursula von der Leyen a declarat la Conferinţa de securitate de la München că Uniunea Europeană ar trebui să activeze pactul de apărare reciprocă prevăzut în tratate și să renunțe la unanimitate în favoarea votului cu majoritate calificată.
14:00
Un elev militar a fost condamnat după ce a tâlhărit o femeie din Tulcea la bancomat. Pedeapsa primită # StirileProtv.ro
Un elev al Școlii de Maiștri Militari și Subofițeri de la Pitești a fost condamnat la doi ani și trei luni de închisoare de Tribunalul Militar București. Este acuzat că, înainte de Crăciun, a tâlhărit o femeie la Tulcea, căreia i-a luat portofelul.
13:50
Pericolul ascuns al trendului caricaturilor realizate cu ChatGPT. Ce avertizează experții în securitate # StirileProtv.ro
Imaginile încărcate în chatboți AI pot fi păstrate pentru o perioadă necunoscută și, dacă ajung în mâini greșite, pot fi folosite pentru furt de identitate, conturi false sau escrocherii online.
13:40
Europa răsuflă ușurată după mesajul SUA de la Munchen: ”Destinul nostru va fi întotdeauna legat de al vostru” # StirileProtv.ro
”Statele Unite și Europa trebuie să fie împreună. Soarta Europei nu va fi niciodată irelevantă pentru noi”. Acesta este mesajul secretarului american de stat Marco Rubio, transmis sâmbătă la Conferința pentru Securitate de la Munchen.
13:30
Descindere la vila milionarului ucis Kreiner. Fosta lui iubită își învăța o pacientă cum să-și omoare mama # StirileProtv.ro
Procurorii au descins din nou în vila omului de afaceri din Sibiu, Adrian Kreiner, ucis în propria casă acum 3 ani.
