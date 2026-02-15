De ce a demisionat șefa de la Oncologia din Brașov

16:00

Din ianuarie și până acum, angajatorii din sectorul public au postat peste 1.500 de oferte de locuri de muncă. Numărul este cu aproape 60% mai mare față de aceeași perioadă anului trecut. „Comparativ cu sectorul privat, unde, în aceeași perioadă de timp, au fost postate 20.000 de locuri de muncă, cifrele de la stat par [...]