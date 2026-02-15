Un fost șofer… insistent: După ce a fost prins mort de beat la volan și polițiștii i-au luat permisul, a ieșit din nou în trafic, după câteva ore. A fost tras pe dreapta și condus în arest
BizBrasov.ro, 15 februarie 2026 14:50
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Victoria efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, cu un bărbat în stare de reținere, după ce a fost identificat, în trafic, încălcând prevederile legislației rutiere. Totul a început în 13 februarie, în jurul orei 23.00, când polițiștii din cadrul Poliției Orașului Victoria au oprit, pentru control un autoturism care [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum o oră
14:50
Un fost șofer… insistent: După ce a fost prins mort de beat la volan și polițiștii i-au luat permisul, a ieșit din nou în trafic, după câteva ore. A fost tras pe dreapta și condus în arest # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Victoria efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, cu un bărbat în stare de reținere, după ce a fost identificat, în trafic, încălcând prevederile legislației rutiere. Totul a început în 13 februarie, în jurul orei 23.00, când polițiștii din cadrul Poliției Orașului Victoria au oprit, pentru control un autoturism care [...]
14:40
60 de persoane care apelau în mod repetat la mila publicului, inclusiv minori, au fost identificați, sâmbătă, de polițiștii brașoveni, în urma unor acțiuni „ce au avut drept scop creșterea gradului de protecție a cetățenilor aflați în spațiile publice cu o densitate ridicată”. Potrivit IPJ Brașov, persoanele găsite în zona lăcașurilor de cult și a [...]
Acum 2 ore
14:20
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, cu un bărbat în stare de reținere, după ce acesta a sustras mai multe produse dintr-o unitate comercială. Totul s-a petrecut în 14 februarie, în jurul orei 19.30, când [...]
14:00
„Lectură la fereastră”. Concurs de fotografie pentru toate vârstele, cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii # BizBrasov.ro
Pentru al V-lea an consecutiv, Centrul de Excelență pentru Copii și Tineret al Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov îi provoacă pe cititorii din oraș, din țară, dar și din afara țării în concursul „Lectură la fereastră”. Cum se poate participa: Fiecare participant poate trimite o singură fotografie care să ilustreze tema concursului: citind la [...]
Acum 4 ore
12:40
Te distrezi cu caricaturile tale făcute de ChatGPT? Probabil tocmai le-ai oferit un dar fraudatorilor # BizBrasov.ro
Trendul caricaturilor create de inteligența artificială (IA), care prezintă tot ce știe un chatbot despre o persoană într-o imagine colorată, poate reprezenta un risc serios pentru securitate, potrivit experților în securitate cibernetică. Utilizatorii încarcă o fotografie cu ei înșiși, împreună cu logo-ul companiei sau detalii despre rolul lor, și solicită ChatGPT de la OpenAI să [...]
12:00
Rogobete vrea să „spargă” monopolul CNAS. Propune mai multe case de sănătate private și publice # BizBrasov.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, propune introducerea unei concurențe pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), cu mai multe case de asigurări. Măsura este considerată necesară în cadrul reformării modului de finanțare a sistemului de sănătate din România, a declarat Alexandru Rogobete, potrivit G4Media. „Am spus încă de la preluarea mandatului că, indiferent câtă infrastructură [...]
11:30
Ministrul Energiei: Plafonarea prețului la energie și gaz a costat statul 6 miliarde de euro. În patru ani # BizBrasov.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că România a plătit, în ultimii patru ani, 6 miliarde de euro, adică circa 30 de miliarde de lei, pentru plafonarea preţurilor la energie electrică şi gaze naturale. „Aproximativ jumătate din deficitul anual în 2026”, spune ministrul, citat de News.ro. „Statul român a plătit acestui întreg lanţ (producător, furnizor, consumator [...]
Acum 6 ore
11:20
Zi de foc pentru salvatorii montani: 125 de apeluri în 24 de ore, în toată țara. 21 au fost doar în Brașov # BizBrasov.ro
În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 125 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. 21 dintre acestea au fost pentru Salvamont Municipiul Brașov (13) și Salvamont Județul Brașov (9). Au mai fost 20 apeluri pentru Salvamont Lupeni, 17 apeluri pentru Salvamont Sinaia, 9 apeluri pentru Salvamont [...]
10:20
Mariana Sporis, fostă șefă a Oncologiei Brașov, a precizat, pe pagina de facebook, că demisia sa nu a survenit în urma încetării parteneriatului cu Fundația Metropolis, care a strâns fonduri pentru renovarea secției. Motivele sunt altele, afirmă medicul, care a reacționat la explicațiile asumate într-un comunicat de presă de conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență [...]
Acum 24 ore
15:50
În arest, după ce a încercat să „se înțeleagă” cu polițistul, în schimbul a 200 de lei mită # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, Serviciile de Investigare a Criminalității Economice și Investigații Criminale efectuează cercetări, sub delegarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, după ce în 13 februarie, în jurul orelor 02.30, un agent de poliție rutieră, din cadrul Secției de Poliție Rurală Feldioara, a sesizat faptul [...]
15:50
Dat în urmărire națională pentru a-și ispăși pedeapsa pentru furt, a fost găsit în Gara Brașov # BizBrasov.ro
Un bărbat de 69 de ani, urmărit național, ajuns, ieri, la Penitenciarul Codlea, fiind depistat în zona Gării Brașov. Pe numele bărbatului, Judecătoria Brașov a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, de 1 an și 8 luni, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Potrivit IPJ Brașov, bărbatul a fost identificat în urma [...]
Ieri
14:40
Șase secții cu același specific ineficiente sau una eficientă? Ministrul Sănătăţii propune organizarea de consorţii între spitale: Orgoliile trebuie să înceteze # BizBrasov.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a propus, la Timişoara, organizarea de consorţii între unităţile sanitare pentru a eficientiza costurile şi serviciile medicale. El a precizat că în municipiul Timişoara există, de exemplu, şase secţii de Chirurgie, al căror grad de ocupare nu este foarte mare, lucru care este complet ineficient. „Eu voi spune, cred că pentru [...]
14:40
„Dragostea-i precum mascaţii – te-ai lipsi, dar ea tot vine” – mesaje de la instituțiile de forță de Valentine’s Day # BizBrasov.ro
„Dragostea-i precum mascaţii – te-ai lipsi, dar ea tot vine”, au scris azi, pe pagina oficială de Facebook, reprezentanţii Ministerului de Interne. Aceştia au distribuit o fotografie în care apar doi angajaţi de la Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale, aşa-numiţii „mascaţi”. Cei doi sunt înarmaţi şi poartă echipamentul standard, scrie News. Şi oficialii Forţelor [...]
13:10
Premierul Ilie Bolojan a spus, recent, că ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei, anul trecut, a fost în jur de 50 de milioane de euro, printr-o alocare bugetară la NATO. „Unul dintre lucrurile vehiculate este că, în timp ce există o dificultate financiară în România, noi susținem Ucraina cu sume foarte mari. Acesta este [...]
12:50
Mihai, salvamontistul din Predeal atacat de urs, anul trecut, în prima vizită „acasă”, la sediul Salvamont # BizBrasov.ro
Șeful Salvamont Predeal, care a fost atacat de urs, la finalul lunii martie, fiind grav rănit, a fost ieri, la sediul salvatorilor montani. „Ieri, Mihai s-a întors acasă, la sediul Salvamont din Predeal, locul care pentru el înseamnă mai mult decât un serviciu, înseamnă familie. Mihai le transmite tuturor mulțumiri sincere pentru implicare, pentru gândurile [...]
11:50
Sondaj Politico: Tot mai mulți occidentali cred că în următorii cinci ani izbucnește Al III-lea Război Mondial # BizBrasov.ro
Un număr tot mai mare de cetățeni din principalele state occidentale consideră că lumea se îndreaptă către un conflict global, potrivit rezultatelor unui sondaj realizat de POLITICO, care indică o creștere a îngrijorării publice privind riscul și costurile unei noi ere de confruntări militare. Sondajul, realizat în SUA, Canada, Regatul Unit, Franța și Germania, arată [...]
11:50
Nu am scăpat de iarnă: Meteorologii anunţă precipitaţii şi răcirea accentuată a vremii începând de duminică # BizBrasov.ro
Meteorologii anunţă că până luni, se vor înregistra precipitaţii în cea mai mare parte a ţării, iar la munte acestea vor fi sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Va mai ninge în Moldova, Transilvania, Maramureş şi Dealurile de Vest. De asemenea, vremea se va răci accentuat, începând de duminică, mai ales jumătatea de nord a [...]
11:20
Agenția de rating Fitch a menținut ratingul de emitent pe termen lung în valută străină (LTFC) al României la „BBB-”, cu perspectivă negativă. Conform Ministerului Finanțelor, decizia de reconfirmare este susținută de nivelul PIIB-ului pe cap de locuitor și al indicatorilor de guvernanță, care se situează peste media țărilor din aceeași categorie de rating, precum [...]
11:10
„Normal” intră pe piața din România. Cel mai bogat danez intră cu lanțul de magazine cu prețuri mici în Europa Centrală și de Est # BizBrasov.ro
Lanțul danez de magazine cu prețuri mici Normal, al cărui acționar majoritar este Anders Holch Povlsen (53 de ani), cel mai bogat danez, intră pe piața românească cu un magazin în București, primul din întreaga Europă Centrală și de Est, rețeaua fiind extinsă în țările nordice și în vestul Europei, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro. [...]
10:20
Medicamente retrase de pe piață din cauza unei posibile reacții adverse grave pentru creier # BizBrasov.ro
Experții din cadrul Agenției Europene a Medicamentului (EMA) au recomandat retragerea autorizațiilor de punere pe piață în Uniunea Europeană (UE) a medicamentelor care conțin levamisol, utilizate în tratamentul infecțiilor cu viermi paraziți. Asta din cauza îngrijorărilor legate de siguranța și eficacitatea acestor medicamente. Decizia urmează unei evaluări realizate de Comitetul pentru evaluarea riscurilor în materie [...]
10:00
Îndrăgostiți, dar căsătoria mai așteaptă: Doar 3 căsătorii de Valentine’s Day, la Brașov. Puține cununii și în țară # BizBrasov.ro
Puține căsătorii sunt oficiate în marile orașe, sâmbătă, de Valentine’s Day, Ziua îndrăgostiților. În Brașov, doar trei cupluri au programate acest eveniment, iar datele statistice arată o scădere continuă a numărului căsătoriilor în ultimii ani în România. Potrivit datelor furnizate de primării la solicitarea G4Media, sâmbătă 14 februarie, sunt programate: Cluj-Napoca – 15 căsătorii Timișoara [...]
13 februarie 2026
16:30
Ministrul Sănătății: „Îmi asum să desfac contractul de muncă al medicului de la stat prins la muncă la privat, în timpul programului de la spitalul public” # BizBrasov.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, la Timişoara, că trebuie desfăcute contractele de muncă ale medicilor angajaţi în spitale din sistemul public, dar care sunt prinşi că în timpul programului se duc să lucreze la privat, conform Agerpres. Rogobete a mai anunţat că va fi introdusă în lege o nouă prevedere care va interzice [...]
16:30
Trenul turistic Dracula Expres, care a circulat la Brașov, printre garniturile CFR de epocă care ar urma să fie salvate de la „casare” # BizBrasov.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban a vorbește într-un interviu acordat publicației Club Feroviar, despre demersurile ministerului pentru salvarea trenurilor de patrimoniu, dar și a locomotivelor de epocă, aflate în proprietatea fostei Societăți Feroviare de Turism. Potrivit ministrului, este vorba despre 23 de vagoane de patrimoniu, dar și alte 15 locomotive de epocă. „A fost o perioadă [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Cosmetice expirate și ingrediente interzise: ANPC a descoperit nereguli grave în saloanele de înfrumusețare, după ce a verificat sute de locații # BizBrasov.ro
Reprezentanții Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat peste 500 de operatori economici care activează în industria de înfrumuseţare şi au găsit mai multe nereguli, printre care produse cosmetice expirate, servicii prestate în spaţii neautorizate, utilizarea produselor care conţin TPO, ingredient interzis în produsele cosmetice începând cu septembrie 2025, aplicarea unor produse şi proceduri care nu [...]
14:10
Chiar dacă vremea este primăvăratică, se schiază în bune condiții pe toate pârtiile din Poiana Brașov. În prima parte a zilei, sunt înghețate, iar spre prânz, odată ce se încălzește, zăpada se înmoaie și devine mai grea # BizBrasov.ro
Deși în această perioadă condițiile meteo nu sunt cele mai favorabile, temperaturi pozitive pe tot parcursul zilei, echipa de amenajare pârtii face eforturi deosebite pentru ca în acest moment toate pârtiile din masivul Postăvarul să fie deschise. Având în vedere că de astăzi au intrat în „vacanța de schi“ copiii din 22 de județe, inclusiv [...]
14:10
Invitație la teatru: Ce piese vor fi puse în scenă la Teatrul „Sică Alexandrescu”, în weekend # BizBrasov.ro
Brașovenii și turiștii sunt invitați în weekend la Teatrul „Sică Alexandrescu”. Sâmbătă, 14 februarie, de la ora 19:00, în Sala Mare, va avea loc PREMIERA „BERLIN ALEXADERPLATZ”, după Alfred Döblin. BERLIN ALEXANDERPLATZ – un proiect ambițios, montat de reputatul Dragoș Galgoțiu, care semnează atât regia, cât și decorul. Un element cheie al acestei producții sunt [...]
13:50
Val de aer siberian, în România: Vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a ţării # BizBrasov.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a reactualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 16 februarie – 16 martie. Vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a ţării. „Ca urmare a pătrunderii unei mase de aer rece din Câmpia Rusă, vremea va deveni deosebit de rece, cu nopți și dimineți geroase mai [...]
13:40
Acuze dure, după un incident la bazinul olimpic al Brașovului. Imaginile de pe camerele de supraveghere, probe cheie, ținând cont de versiunile diferite # BizBrasov.ro
Un caz cu potenţial tragic a zguduit secţia de polo a clubului Corona Braşov, după ce un adolescent de 17 ani a fost, potrivit declaraţiilor familiei, agresat violent în bazinul olimpic din municipiu. Episodul ar fi avut loc pe 6 februarie, iar tatăl băiatului, fost antrenor în cadrul clubului, vorbeşte despre un „atac premeditat” al [...]
13:20
Ghinion pentru un șofer care circula liniștit „cu băutura în nas” pe Centura Brașovului, după ce un alt șofer, neatent, l-a tamponat # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov au fost sesizați ieri, în jurul orei 16.00, cu privire la producerea unui accident rutier pe Varianta Ocolitoare a municipiului Brașov, în zona căii de acces către localitatea Ghimbav. La locul accidentului, echipajul de poliție direcționat a stabilit faptul că accidentul rutier s-ar fi produs între cele două vehicule [...]
13:10
O femeie din Săcele i-a luat banii din buzunar unei tinere, după ce a recurs la acte de violență. Polițiștii au prins-o la scurt timp # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, cu o femeie în stare de reținere, bănuită de săvârșirea infracțiunii de tâlhărie. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele au fost sesizați ieri de către o tânără, cu privire la faptul că, la aceeași dată, în jurul orelor 12.00, în timp ce [...]
13:10
Polițitii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș au oprit pentru control un autoturism, care circula pe o stradă din localitate. „La volan, polițiștii au identificat un bărbat de 80 de ani, din municipiul Codlea, care prezenta indicii vizibile ale consumului de alcool și care, în urma testării cu aparatul etilotest, avea o alcoolemie de 1,01 mg/l [...]
13:00
VIDEO Polițiștii, ample controale în trei cartiere ale Brașovului. Deși acțiunile au fost în special de prevenție, au fost constatate și o serie de fapte ilegale # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au desfășurat ieri o acțiune cu efective mărite în cartierele Astra, Noua și Răcădău, precum și în zona spațiilor comerciale din apropierea acestora. În activități au fost angrenați polițiști de la secțiile urbane ale Poliției Municipiului Brașov, cu sprijinul Serviciului Criminalistic, iar scopul acțiunii a fost prevenirea [...]
13:00
Paza, la control! Polițiștii brașoveni au verificat peste 100 de agenți de pază și au aplicat amenzi pentru mai multe nereguli # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Ordine Publică au organizat o acţiune de control în județul Brașov „Acțiunea a urmărit atât modul de executare și organizare a activității de pază, cât și respectarea obligațiilor legale, la nivelul obiectivelor cu program de lucru permanent, cu precădere la cele din categoria sălilor [...]
12:10
Fiica lui Vadim, deputata AUR, îndeamnă românii să nu accepte noile buletine de identitate cu CIP: „Vei fi în permanenţă urmărit, spionat, tratat ca un potenţial infractor” # BizBrasov.ro
Deputata AUR Lidia Vadim Tudor îndeamnă românii să nu accepte noile carduri de identitate cu CIP deoarece, pretinde ea, ar fi nişte instrumente… de urmărit şi spionat, iar cine le acceptă îşi va pierde libertatea. „Atenţie la noile carduri de identitate cu CIP care ne sunt acum băgate pe gât. Ce am învăţat noi din [...]
11:50
Carrefour spune adio României! Proprietarii Dedeman vor păstra brandul în primă fază, dar au pregătit și o marcă proprie # BizBrasov.ro
Retragerea grupului francez Carrefour din România, alături de vânzarea preconizată a operațiunilor din Polonia, pentru care caută cumpărători, dar și potențial din Belgia, lasă cel mai mare retailer alimentar european cu o prezență directă în doar două țări pe continent și trei la nivel global, considerate piețe-cheie de către CEO-ul Alexandre Bompard. Bompard a anunțat, [...]
11:30
Aproape 3 milioane de lei au costat serviciile medicale acordate cetățenilor ucraineni, la nivelul județului Brașov, în 2025. Banii sunt europeni # BizBrasov.ro
La nivelul județului Brașov, în anul 2025, au fost acordate servicii medicale cetățenilor ucraineni, beneficiari de protecție temporară, în sumă de 2.924.591,88 lei, pe tipuri de asistență medicală, astfel: – Asistență medicală primară – 1448 beneficiari – 101.347,20 lei – Dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu – 3 beneficiari – [...]
11:30
Bolojan: „Nu traversăm o criză. Recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat şi inevitabil al acestei tranziţii” # BizBrasov.ro
Bolojan: „Nu traversăm o criză. Recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat şi inevitabil al acestei tranziţii”. Premierul Ilie Bolojan afirmă că recesiunea tehnică anunţată vineri de către specialişti era inevitabilă şi anticipată, întrucât România a început trecerea de la „un model bazat pe deficit şi consum, aparent generator de prosperitate, dar în fapt [...]
11:30
Top 10 cele mai usturătoare amenzi în 2026. Lucruri banale te pot lăsa cu portofelul gol # BizBrasov.ro
Dacă până acum mulți riscau o amendă rutieră știind că „se plătește jumătate în 15 zile”, noile reglementări aduc sancțiuni care vin la pachet cu măsuri complementare devastatoare: confiscarea bunurilor și procente din cifra de afaceri. Cea mai temută sancțiune pentru cetățeanul de rând în 2026 nu vine de la Poliția Rutieră, ci de la [...]
10:50
VIDEO/FOTO „Săptămâna Iadului” la Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale a Armatei României, la Vlădeni, lângă Brașov # BizBrasov.ro
VIDEO/FOTO „Săptămâna Iadului” la Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale a Armatei României, la Vlădeni, lângă Brașov. Săptămâna aceasta este HELL WEEK (Săptămâna Iadului) la Școala Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale. Puțini „oameni de rând” au acces la informații despre cum se pregătesc viitorii militari de elită din Armata României. [...]
10:20
Un tren Alstom va circula de luna viitoare și pe ruta Brașov – Sighișoara – Timișoara # BizBrasov.ro
CFR Călători introduce din 1 martie în circulație pe IR 16021, tren format din EMU Alstom Coradia Stream pe relația București Nord – Brașov – Sighisoara – Simeria – Arad – Timișoara, scrie Românian Feroviară. Trenul pleacă din București Nord la 11:20 din și ajunge în Timișoara la 23:12, precizează sursa citată. Pe lângă IR 16021 [...]
09:50
România a intrat în recesiune tehnică. PIB-ul încă „mișcă”, dar mediul privat e mai prudent și apasă frâna # BizBrasov.ro
România a intrat în recesiune tehnică. PIB-ul încă „mișcă”, dar mediul privat e mai prudent și apasă frâna. Economia românească a înregistrat o contracție în ultimul trimestru din 2025 (față de trimestrul anterior), după ce și în toamna economia scăzuse față de vara anului trecut. Tehnic, suntem în recesiune deși pe ansablul întregului an România [...]
09:10
Președintele Nicuşor Dan, despre noua amânare a deciziei CCR privind legea pensiilor magistraţilor: „Evident că e o tergiversare, o vedem cu toţii. Este o problemă pe care societatea o vrea rezolvată” # BizBrasov.ro
Președintele Nicuşor Dan, despre noua amânare a deciziei CCR privind legea pensiilor magistraţilor: „Evident că e o tergiversare, o vedem cu toţii. Este o problemă pe care societatea o vrea rezolvată”. Preşedintele Nicuşor Dan cataloghează decizia Curţii Constituţionale de a amâna din nou luarea unei decizii privind constituţionalitatea actului normativ care modifică pensiile magistraţilor drept [...]
05:40
Mentenanță de peste 220.000 de lei a instalațiilor din incinta Centrului de Afaceri al Brașovului # BizBrasov.ro
Centrul de Afaceri, Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri (CATTIA), construit în lângă Institutul de Cercetare-Dezvoltare al Universității Transilvania, a fost finalizat în octombrie 2019, după 5 ani de sincope, cauzate de faptul că firma constructoare stabilită inițial nu a respectat graficul de execuție. Centrul a fost prevăzut și cu mai multe instalații speciale, astfel încât [...]
05:40
Compania Ursus, obligată să supravegheze arheologic lucrările de demolare de la fabrica de bere a Brașovului # BizBrasov.ro
În 2004 fabrica de bere a Brașovului a fost cumpărată de concernul SABMiller, prin intermediul Ursus Breweries SA, şi a fost denumită „Ciucaş“, după marca de bere cea mai vândută în țară. Compania a investit în retehnologizarea fabricii și în 2022 a demarat o etapă mai amplă a procesului de modernizare, ce a presupus demolarea [...]
05:30
VIDEO Momentul în care un urs „atacă” o cameră de luat vederi, într-o pădure de lângă Brașov # BizBrasov.ro
VIDEO Momentul în care un urs „atacă” o cameră de luat vederi, într-o pădure de lângă Brașov. O filmare care prezintă un urs din pădurile din jurul Brașovului a fost făcută publică recent de realizatorii documentarului România Sălbatică. Din imagini reiese că ursul a identificat camera de luat vederi drept un „intrus” în pădure și [...]
05:30
Șomaj tehnic: cine poate primi indemnizaţia, ce obligaţii are angajatorul şi cum se calculează durata suspendării # BizBrasov.ro
Șomaj tehnic: cine poate primi indemnizaţia, ce obligaţii are angajatorul şi cum se calculează durata suspendării. Șomajul tehnic este o măsură importantă de protecție socială, aplicată în perioadele de dificultăți economice sau în situații excepționale care afectează funcționarea normală a angajatorilor. În legislația muncii sunt stabilite foare clar condițiile de acordare, cuantumul indemnizației, durata maximă și [...]
04:50
Veste rea pentru românii care economisesc cu ajutorul depozitelor bancare! În februarie, băncile se zgârcesc la dobânzile pentru depozite. Unde găsești cele mai bune oferte # BizBrasov.ro
Februarie vine cu o veste destul de neplăcută pentru românii care economisesc cu ajutorul depozitelor bancare. Băncile par să-și fi pierdut din entuziasm și au început să taie din dobânzile oferite clienților. Conform unei analize Finzoom.ro, băncile au început să reducă dobânzile atât pentru depozitele constituite în lei, cât și pentru cele în valută. Prin urmare, [...]
04:20
Legea din România tratează aproape orice construcție destinată locuirii ca pe o investiție care trebuie autorizată, indiferent dacă este realizată pe o fundație din beton sau pe piloni metalici. De aceea, formalitățile legale trebuie îndeplinite și pentru acest tip de casă. Ce este o casă fără fundație O casă fără fundație este, în limbajul comun, o locuință [...]
12 februarie 2026
18:30
Cabinetul stomatologic de la Spitalul Județean Brașov va deveni funcțional la finalul lui februarie # BizBrasov.ro
Cabinetul stomatologic din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov va deveni funcțional abia din 26 februarie, potrivit informațiilor oferite de reprezentanții unității medicale. Cei patru medici, care au trecut de toate probele de concurs, trebuie să-și încheie perioada de preaviz la actualele locuri de muncă, termenul final fiind 26 februarie 2026. „Pentru ca activitatea [...]
17:40
FOTO VIDEO Un nou protest organizat de AUR la Brașov. 300 de oameni sunt în fața Prefecturii: „Jos Guvernul!”, „Turul 2 înapoi”, „Georgescu, președinte” # BizBrasov.ro
Acțiuni de protest ale membrilor și simpatizanților AUR au fost organizate joi, în mai multe orașe din țară, printre care și Brașov, față de măririle de taxe și impozite locale. Peste 300 de oameni s-au adunat în fața Prefecturii la cel de-al doilea protest, care a avut loc astăzi la Brașov. Printre altele, oamenii au [...]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.