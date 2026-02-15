Elogiat de MM Stoica Oficialul FCSB-ului consideră că fotbalistul din Liga 1 are cele mai spectaculoase execuții: „Golurile lui Szoboszlai nu rivalizează cu ale lui”
Golazo.ro, 15 februarie 2026 11:50
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului, consideră că Dominik Szoboszlai (25 de ani), starul maghiar al lui Liverpool, are execuții mai puțin spectaculoase decât Ionuț Vînă (30 de ani), mijlocașul Farului Constanța.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
12:20
„Părinții au avut lacrimi în ochi” Bajraktarevic ne înfruntă și în Liga Națiunilor. Tulburător, despre Bosnia, război și golul cu România # Golazo.ro
Esmir Bajraktarevic, 20 de ani, născut în SUA, dar joacă pentru Bosnia. Ne-a dat gol în preliminariile Mondialului, ne așteaptă și în Liga Națiunilor B
Acum 30 minute
12:00
„L-am înjurat pe Cordea, recunosc” Nistor povestește ce s-a întâmplat între Bergodi și Cordea: „Asta a făcut” # Golazo.ro
Dan Nistor (37 de ani), mijlocașul lui U Cluj, a explicat care a fost rolul său în conflictul dintre antrenorul Cristiano Bergodi (61 de ani) și jucătorul lui CFR, Andrei Cordea (26 de ani).
Acum o oră
11:50
„El își hotărăște soarta” Vedeta FCSB refuză să se opereze: „Ce facem, îl legăm de pat?” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a venit cu noi informații despre situația lui Joyskim Dawa (29 de ani), care nu traversează cea mai bună perioadă din punct de vedere medical.
11:50
Elogiat de MM Stoica Oficialul FCSB-ului consideră că fotbalistul din Liga 1 are cele mai spectaculoase execuții: „Golurile lui Szoboszlai nu rivalizează cu ale lui” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului, consideră că Dominik Szoboszlai (25 de ani), starul maghiar al lui Liverpool, are execuții mai puțin spectaculoase decât Ionuț Vînă (30 de ani), mijlocașul Farului Constanța.
Acum 2 ore
11:00
Răspuns pentru Juventus Chivu, replică la acuzațiile lui Chiellini: „Nu e fotbal? Ăsta e fotbalul de 100 de ani!” # Golazo.ro
Inter Milano - Juventus 3-2. Cristian Chivu (45 de ani) a reacționat la declarațiile oficialilor „Bătrânei Doamne” despre faza controversată a eliminării lui Kalulu.
10:50
Italienii cer schimbarea regulamentului Gazzetta dello Sport l-a făcut praf pe arbitrul de la Inter - Juve: „Gafă flagrantă, nota 4!” # Golazo.ro
Inter a învins Juventus în Derby d'Italia, scor 3-2, iar meciul nu a fost lipsit de incidente
Acum 4 ore
10:10
Dani Coman, suspendare record?! Punctul din regulament care prevede sancțiuni imense pentru derapajul președintelui de la FC Argeș # Golazo.ro
Dani Coman a avut un discurs care a incitat la violență la adresa arbitrilor după Petrolul - FC Argeș
09:50
Chivu, pus la zid Ambrosini și Del Piero l-au criticat pe antrenorul lui Inter pentru reacția sa: „Putea să spună că arbitrul a greșit. Nu s-ar fi schimbat nimic” # Golazo.ro
Inter Milano - Juventus 3-2. Massimo Ambrosini (48 de ani), fost jucător la AC Milan, și Alessandro Del Piero (51 de ani), legenda lui Juventus, au comentat controversa legată de eliminarea lui Kalulu.
09:00
Continuă scandalul FC Argeș Suporterii piteșteni, atac la adresa FRF: „Adunătură de mafioți și hoți” # Golazo.ro
Ultrașii celor de la FC Argeș au luat și ei atitudine, după decizia complet eronată a lui Radu Petrescu, în meciul cu Petrolul, 1-2.
Acum 12 ore
01:30
„Dacă empatizez cu el?” FOTO. Ce a spus Chivu despre eliminarea care a rupt derby-ul: „N-aș fi făcut așa ceva” # Golazo.ro
Inter Milano - Juventus 3-2. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre succesul important din Derby D'Italia.
01:20
Ronaldo a revenit cu gol VIDEO+FOTO. Startul portughez s-a întors la Al-Nassr și continuă cursa spre golul 1.000 # Golazo.ro
Al Fateh - Al-Nassr 0-2. Cristiano Ronaldo (41 de ani) a marcat în primul meci jucat pentru formația sa, după scandalul de la club.
01:00
Scandal imens în Italia VIDEO. Spalletti și Chiellini l-au încolțit pe arbitru la eșecul cu Interul lui Chivu # Golazo.ro
Inter Milano - Juventus 3-2. Scandal la Derby D'Italia, după gafa imensă care a dus la eliminarea lui Pierre Kalulu (25 de ani), fundașul „Bătrânei Doamne”.
00:30
Chivu, ca un leu în cușcă FOTO. Dezlănțuit la derby-ul cu Juventus! Pentru ce a primit „galben” și ce a făcut la golul victoriei # Golazo.ro
Inter - Juventus 3-2. Cristi Chivu (45 de ani) a văzut cartonașul galben în minutul 82 al derby-ului de pe „Giuseppe Meazza”.
14 februarie 2026
23:40
Gafă de liga 1 FOTO. Eliminare halucinantă la derby-ul lui Chivu » Motivul pentru care VAR n-a putut interveni # Golazo.ro
Inter - Juventus. Pierre Kalulu (25 de ani), fundașul central al „Bătrânei Doamne” a fost eliminat în urma unei faze controversate.
Acum 24 ore
23:10
„Are o mare problemă” Răspunsul lui MM Stoica după atacul lansat de Angelescu: „Mă surprinde că e speriat de FCSB, dar mă bucură” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a comentat declarațiile lui Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului.
22:30
„N-o să uit niciodată” Dan Nistor după ce a ajuns la 500 de meciuri în Liga 1: „Nici când m-am însurat n-am avut atâtea emoții” # Golazo.ro
U Cluj - Csikszereda 4-1. Dan Nistor (37 de ani) a oferit o scurtă declarație după ce a intrat în istoria fotbalul românesc.
22:20
„Nu e gol valabil!” MM Stoica, despre faza controversată din Petrolul - Argeș + Ce a spus despre ieșirea lui Coman: „Ar fi culmea” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre scandalul generat de decizia lui Radu Petrescu în Petrolul - FC Argeș 2-1.
21:40
„Trebuie dat un exemplu!” Dani Coman amenință cu măsuri drastice: „Dacă se întâmplă asta, nu mai am ce căuta aici” # Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a declarat că se așteaptă la o reacție fermă din partea Comisiei de Disciplină, după scandalul generat de decizia lui Radu Petrescu în meciul Petrolul - FC Argeș 2-1.
21:30
Formula 1 ia foc! Verstappen, furibund: „Parcă e Formula E pe steroizi”. Norris: „Poate să se retragă!” # Golazo.ro
Formula 1, sub tirul cvadruplului campion mondial Max Verstappen, deranjat de noile schimbări. Olandezul sugerează că ar putea renunțe.
21:20
Omagiu pentru Manolache Jucătorii lui Metaloglobus, gest emoționant la un an de la decesul fotbalistului # Golazo.ro
La un an de la dispariția lui Luca Manolache, jucătorii lui Metaloglobus au trimis o coroană de flori și un tricou la parastasul fostului lor coleg.
21:00
Dan Nistor a intrat în istorie FOTO. Veteranul lui U Cluj a bifat meciul #500 în Liga 1 » De câte partide are nevoie pentru recordul all-time # Golazo.ro
U Cluj - Csikszereda. Dan Nistor (37 de ani) a intrat în istoria fotbalului românesc, după ce a bifat apariția cu numărul 500 în primul eșalon.
20:10
Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), joacă astăzi împotriva celor de la Juventus. Partida va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 1.
20:10
„E singura explicație!” De ce a fluierat Radu Petrescu? Concluziile unui fost arbitru FIFA: „100% așa e!” + Riscă o suspendare uriașă # Golazo.ro
Marius Avram (46 de ani), fost arbitru FIFA, a găsit o posibilă explicație pentru gafa imensă a lui Radu Petrescu, care a creat un scandal de proporții după meciul Petrolul - FC Argeș 2-1.
19:50
„Toți știu ce culori poartă!” Rapid intervine în scandalul de la Ploiești și acuză: „O vor pe FCSB în play-off” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani) a avut o reacție dură la adresa „centralului” Radu Petrescu, după eroarea imensă din finalul meciului Petrolul - FC Argeș 2-1.
19:30
Victorie crucială în Ungaria CSM București o învinge pe Ferencvaros și face un pas mare spre sferturile Ligii Campionilor! # Golazo.ro
CSM București a obținut o victorie importantă în deplasare cu Ferencvaros, scor 35-30, în Liga Campionilor EHF. În urma acestui succes, elevele Bojanei Popovic (46 de ani) au urcat pe locul 2 în grupa B.
19:20
Antrenorul viral VIDEO. Cine e omul misterios de la Jocurile Olimpice și de ce apare de fiecare dată în echipamentul altei țări # Golazo.ro
La această ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, în prim-plan nu au fost doar sportivii, ci și un antrenor, care a devenit viral pe rețelele de socializare.
18:40
„E de talia lui Kovacs” Gigi Becali s-a liniștit când a auzit că arbitrul contestat de olteni va conduce derby-ul cu U Craiova: „Ce emoții să am?” # Golazo.ro
Mesajul lui Gigi Becali, după ce a aflat cine arbitrează meciul cu U Craiova: „Fără emoții. Marian Barbu e de talia lui Kovacs”
18:30
Transfer surpriză Vedeta din Liga 1 pleacă la o campioană din Europa, calificată în primăvara Conference League # Golazo.ro
Valentin Costache (27 de ani) se va despărți de UTA Arad în această iarnă. Mijlocașul cu 4 titluri de campion în palmares a bătut palma cu FC Noah, campioana Armeniei.
18:10
Reghe, în elita Africii Al-Hilal Omdurman s-a calificat în sferturile Ligii Campionilor de pe primul loc! Cu cine poate juca # Golazo.ro
Al-Hilal Omdurman, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf (50 de ani), a învins-o pe St Eloi Lupopo, scor 1-0, în ultimul meci din grupele Ligii Campionilor Africii. Echipa tehnicianului român a avut un parcurs excelent și s-a calificat în sferturile competiției de pe primul loc al Grupei C
17:50
„Cea mai grea cursă a vieții” Norvegianul Klaebo, al 8-lea aur olimpic, al 3-lea la JO 2026. Încă un triumf și e unic în istoria Jocurilor! # Golazo.ro
Johannes Hosflot Klaebo, 29 de ani, e în ascensiune spre Marele Șlem olimpic la schi fond: toate cele șase probe câștigate. Prima victorie va fi a 9-a medalie de aur
17:50
Oltenii iau cu asalt stadionul U Craiova a pus în vânzare și biletele individuale pentru al doilea meci cu FCSB » Câți suporteri sunt așteptați duminică # Golazo.ro
U Craiova - FCSB se joacă duminică, de la 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
17:00
Șeful arbitrilor e contra VAR! Ce a spus italianul Rosetti la UEFA legat de utilizarea excesivă a asistenței video # Golazo.ro
Roberto Rosetti, directorul Comisiei Arbitrilor UEFA, a vorbit despre Video Assistant Referee. Care a fost inițial rolul VAR și unde s-a ajuns acum
16:40
„Accidentare foarte complicată” Jucătorul Craiovei nu va mai juca sezonul acesta: „Nu vrem să punem presiune pe el” # Golazo.ro
Mario Felgueiras (39 de ani), directorul sportiv al Craiovei, a vorbit despre situația lui Mihnea Rădulescu (20 de ani).
16:10
„Ne-am uitat în regulament” La ce sancțiuni se așteaptă conducerea lui Dinamo, după incidentele cu suporterii vs Ștefan Baiaram și Istvan Kovacs # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a precizat ce sancțiuni ar putea primi clubul după incidentele din meciul cu U Craiova (1-1), din etapa #26.
16:00
Scandal la PSG Ce le-a reproșat „Balonul de Aur” colegilor după ultimul eșec. Reacția dură a lui Luis Enrique: „Nicio valoare!” # Golazo.ro
Ousmane Dembele, cel mai bun jucător al lui PSG și al fotbalului mondial în 2025, și-a criticat coechipierii după 1-3 cu Rennes. Antrenorul Luis Enrique s-a enervat auzindu-l
16:00
„Sănătatea pe primul loc” Prezervativele gratuite pentru sportivii de la Jocurile Olimpice s-au epuizat imediat » Când a fost implementată practica # Golazo.ro
Prezervativele gratuite acordate sportivilor cazați în satul olimpic din Fiames s-au epuizat în câteva zile.
15:20
Patru minute de analiză VAR Arbitrul de la Metaloglobus - Oțelul arătase lovitură liberă, dar i s-a transmis că e penalty: ce a urmat # Golazo.ro
O fază neclară din prima repriză a meciului Metaloglobus - Oțelul Galați a creat agitație pe arena din Clinceni
15:00
Mourinho, la spital Antrenorul celor de la Benfica a avut nevoie de îngrijiri medicale înainte de meci: ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Jose Mourinho, 63 de ani, antrenorul celor de la Benfica Lisabona, a mers la spital înainte de partida cu Santa Clara, scor final 2-1 pentru multipla campioană a Portugaliei
14:50
Guardiola, propunere inedită Întrebarea cu care l-a surprins un reporter pe antrenorul lui Manchester City: „Vrei să fii secundul meu?” # Golazo.ro
Pep Guardiola (55 de ani), antrenorul lui Manchester City, a fost uimit de un reporter la conferința premergătoare meciului cu Salford de astăzi, din Cupa Angliei.
14:20
Alături de ucraineanul descalificat! FOTO. Ce a făcut Blănuță la Kiev după ce CIO i-a interzis unui sportiv să comemoreze victimele războiului # Golazo.ro
Vladislav Blănuță, atacantul lui Dinamo Kiev, a protestat împotriva descalificării ucraineanului care voia să poarte pe cască la Jocurile Olimpice portretele sportivilor compatrioți morți în război. Reacția TAS la apelul lui Vladyslav Heraskevych
14:20
Lobonț, aproape de revenire Cu ce echipă din Liga 1 discută fostul portar al echipei naționale # Golazo.ro
Bogdan Lobonț (48 de ani), fostul portar al echipei naționale, este aproape de a prelua postul de director sportiv al unui club din Liga 1
13:50
„Am față de prezicător?” Reacția lui Mihai Stoichiță cu privire la situația lui Mircea Lucescu » Ce spune despre grupa din Liga Națiunilor # Golazo.ro
Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic al FRF, a fost chestionat cu privire la viitorul lui Mircea Lucescu (80 de ani) pe banca naționalei României.
13:40
FC Argeș amenință FRF Comunicat dur: „Dacă ratăm play-off-ul, ne vom îndrepta pe cale legală, în instanțele civile și sportive” # Golazo.ro
FC Argeș a emis un comunicat oficial după eroarea gravă de arbitraj din meciul cu Petrolul, 1-2
13:30
Fanii Stelei, interziși în Ghencea Val de critici din partea suporterilor, după decizia clubului din Liga 2: „Eșecul este în birouri, nu pe teren!” # Golazo.ro
La ultimul amical jucat de Steaua București, 1-2 cu Chindia Târgoviște, suporterilor nu le-a fost permis accesul pe stadionul Ghencea
13:20
„Presiunea mai mare e pe FCSB” Antrenorul Craiovei e categoric: „Nu-mi voi pierde nicio secundă gândindu-mă la asta!” # Golazo.ro
Un nou episod din rivalitatea U Craiova - FCSB se va consuma duminică seară, în etapa #27 din Liga 1. Antrenorul oltenilor, Filipe Coelho, și fundașul Adrian Rus au prefațat partida.
12:40
„Sunt îngrijorată” VIDEO. Lindsey Vonn, cu ochii în lacrimi, pe patul de spital: „Mă așteaptă un drum lung” # Golazo.ro
Lindsey Vonn, 41 de ani, schioarea americană care a suferit o multiplă fractură a tibiei stângi la Jocurile Olimpice, le-a vorbit fanilor de la spitalul din Treviso: „Voi mai face o operație, apoi încă una”
Ieri
12:10
E avantajată FCSB? Răspunsul lui Marius Lăcătuș: „Asta e problema la noi” » Ce spune despre faza de la Petrolul - FC Argeș # Golazo.ro
Marius Lăcătuș (61 de ani), fostul mare atacant al Stelei, a vorbit despre insinuările de blat la adresa celor de la FCSB, după victoriile cu Botoșani și Oțelul.
12:00
„Ne deranjează pe toți” Costel Gâlcă, iritat de o întrebare de la conferință: „Spune-mi, explică-mi plânsul!” # Golazo.ro
Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, a vorbit despre eliminarea echipei sale din Cupa României.
11:50
Man, rezerva care înscrie Îi arată antrenorului cât e de important la PSV. Două etape la rând # Golazo.ro
Dennis Man a fost rezervă în ultimele două meciuri jucate de PSV Eindhoven în campionatul olandez. A intrat și a marcat de fiecare dată
11:50
Schimb de mesaje Bergodi - Pancu Dialogul dintre cei doi tehnicieni, după scandalul din derby-ul CFR - U Cluj # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani) și Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorii de la CFR, respectiv U Cluj, au avut un schimb de mesaje în care au discutat despre incidentele din derby-ul Clujului, 3-2.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.