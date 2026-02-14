Circulaţie mai rapidă pe podul Giurgiu–Ruse în vacanţa de schi, după ajustarea semafoarelor
Ziarul Financiar, 14 februarie 2026 17:30
Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horaţiu Cosma, anunţă măsuri pentru fluidizarea traficului pe podul peste Dunăre de la Giurgiu, în contextul creşterii numărului de călătorii odată cu vacanţa de schi a elevilor.
Acum 30 minute
17:30
Acum 2 ore
16:15
16:15
ByteDance a lansat Doubao 2.0, cel mai nou model AI al companiei care deţine TikTok, proiectat să concureze cu DeepSeek şi OpenAI # Ziarul Financiar
Grupul chinez ByteDance, proprietarul TikTok, a lansat sâmbătă modelul Doubao 2.0, o actualizare majoră a celei mai utilizate aplicaţii de inteligenţă artificială din China.
16:00
ByteDance a lansat Doubao 2.0, cel mai nou model AI al companiei chineze care deţine TikTok, menit să concureze cu DeepSeek şi OpenAI # Ziarul Financiar
Grupul chinez ByteDance, proprietarul TikTok, a lansat sâmbătă modelul Doubao 2.0, o actualizare majoră a celei mai utilizate aplicaţii de inteligenţă artificială din China.
Acum 4 ore
15:45
15:45
15:45
Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, spune că primarul general Ciprian Ciucu se plânge de tot felul de lucruri şi că nu are o atitudine de luptător în gestionarea problemelor bucureştenilor. El neagă, însă că ar avea un conflict cu edilul şef.
15:45
15:45
15:30
Trenuri întârziate cu peste o oră de posibile acte de sabotaj în Italia, în timpul JO # Ziarul Financiar
Trenurile care circulau prin centrul Italiei au avut întârzieri de peste o oră sâmbătă, în urma celui mai recent act de sabotaj din timpul Jocurilor Olimpice.
14:30
Platforma de tranzacţionare crypto Binance ar fi concediat investigatorii care ar fi descoperit dovezi privind încălcări ale sancţiunilor impuse Iranului - transferuri de 1 miliard de dolari între martie 2024 şi august 2025 # Ziarul Financiar
Platforma de tranzacţionare crypto Binance a concediat cel puţin cinci investigatori din echipa proprie de conformitate care susţin că au descoperit dovezi privind tranzacţii de peste 1 miliard de dolari efectuate prin intermediul platformei de entităţi legate de Iran, în potenţială încălcare a legislaţiei privind sancţiunile internaţionale, scrie Fortune, citând surse multiple şi documente interne ale companiei, într-un text semnat de Leo Schwartz şi Ben Weiss.
Acum 6 ore
12:45
12:30
Care sunt cele mai importante teme pe agenda departamentelor de resurse umane în 2026: De la lipsa de ingineri la epidemia de epuizare, teme precum transparenţa salarială, deficitul de talente, burnoutul şi impactul AI domină discuţiile. Ce spun Ana Călugăru - eJobs, Raluca Pârvu - BPI România, Sorina Faier - Elite Searcher, Sorin Faur- Academia de HR # Ziarul Financiar
Deficitul de candidaţi pe poziţii tehnice, sănătatea mintală a angajaţilor, restructurările şi impactul inteligenţei artificiale asupra locurilor de muncă se numără printre principalele preocupări ale specialiştilor în resurse umane în 2026. Per total, agenda HR pentru 2026 conturează o piaţă a muncii aflată într-o tranziţie accelerată, în care presiunile tehnologice, schimbările demografice şi nevoia de wellbeing obligă companiile să găsească un echilibru între eficienţă şi sustenabilitatea capitalului uman.
12:00
Acum 8 ore
11:45
11:30
11:15
11:15
11:00
Cancelarul german Merz a declarat că SUA „nu sunt suficient de puternice pentru a merge singure” # Ziarul Financiar
Cancelarul german Friedrich Merz l-a avertizat pe Donald Trump la deschiderea Conferinţei de Securitate de la München că SUA, acţionând singură, a atins limitele puterii sale şi s-ar putea să-şi fi pierdut deja rolul de lider global.
11:00
Atacuri masive în Zaporijia: 655 de lovituri ruseşti în 24 de ore, un mort şi trei răniţi # Ziarul Financiar
Rusia a lansat 655 de atacuri asupra regiunii Zaporijia într-o singură zi. În urma bombardamentelor o persoană a murit şi alte trei au fost rănite.
11:00
10:45
Acum 12 ore
09:15
Acum 24 ore
00:15
00:15
Antreprenori locali. Florin Madar, fondatorul distribuitorului de materiale de construcţii Temad din Braşov: Investim 12 mil. euro într-un centru logistic la Ghimbav, judeţul Braşov # Ziarul Financiar
Distribuitorul de materiale de construcţii Temad din Braşov, controlat de familia Madar şi unul dintre cei mai mari jucători din domeniul distribuţiei de materiale de construcţii, a ajuns anul trecut la o cifră de afaceri de 52 mil. euro, în creştere cu 3% faţă de anul anterior, iar anul acesta estimează afaceri de 54 mil. euro.
00:15
Numărul românilor bogaţi cu depozite de peste 100.000 de euro în bănci trecea de 82.000 după 9 luni/2025 însă sunt cu vreo 3.700 mai puţini faţă de decembrie 2024. Iar depozitele lor au scăzut cu 600 mil. lei. Ce au făcut cu banii? # Ziarul Financiar
Numărului românilor bogaţi, precum şi sumele economisite de aceştia la bănci, peste pragul de 100.000 de euro, erau în scădere în primele nouă luni din 2025 comparativ cu finalul anului 2024.
13 februarie 2026
21:30
20:15
19:45
Prima generaţie de corporatişti/mici antreprenori care au făcut ceva bani puşi deoparte, dar care se apropie de pensie, încep să se întrebe dacă nu e mai bine să se protejeze de ameninţarea vremurilor complicate şi a războiului (şi dacă câştigă ruşii?!) punându-se la adăpost într-o altă ţară, de exemplu Spania # Ziarul Financiar
19:15
19:00
18:45
18:45
Semnal pozitiv din piaţa cărnii de porc, cu cel mai mare deficit: consumul creşte, susţinut de producţia internă, iar importurile au scăzut cu 17% în 2025 faţă de 2024 # Ziarul Financiar
Carnea de porc, cea mai consumată în România, arată semne de revenire a piaţei după ce a fost lovită acum aproape un deceniu de pesta porcină africană. Consumul creşte, susţinut de producţia internă, în timp ce importurile au scăzut.
18:30
18:30
18:30
Ieri
17:30
17:00
16:45
16:00
16:00
15:30
14:45
14:45
14:30
14:30
14:30
14:15
