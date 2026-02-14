ByteDance a lansat Doubao 2.0, cel mai nou model AI al companiei chineze care deţine TikTok, menit să concureze cu DeepSeek şi OpenAI

14:30

Platforma de tranzacţionare crypto Binance a concediat cel puţin cinci investigatori din echipa proprie de conformitate care susţin că au descoperit dovezi privind tranzacţii de peste 1 miliard de dolari efectuate prin intermediul platformei de entităţi legate de Iran, în potenţială încălcare a legislaţiei privind sancţiunile internaţionale, scrie Fortune, citând surse multiple şi documente interne ale companiei, într-un text semnat de Leo Schwartz şi Ben Weiss.