OTL: Anunţ pentru vânzare prin licitaţie publică

Nici vremea frumoasă, senină și caldă, nici atenta organizare a activiștilor AUR, care au împărțit afișe și panglici tricolore, nu au reușit să mobilizeze mai mult de 60-80 de bihoreni, majoritatea în vârstă, la mult promovatul protest de 12 minute, „din al 12-lea ceas”, împotriva politicilor Guvernului Bolojan. Oamenii au scandat „după dictare” și cea mai mare doză de energie au demonstrat-o când au strigat „Jos cu Bolojan!”. La miting au participat inclusiv foști PSD-iști cu funcții, convertiți la „valorile AUR”.