România a intrat în recesiune tehnică. PIB-ul a scăzut două trimestre la rând

Câinii polițiști devin tot mai prezenți în misiunile din Bihor: peste 100 de acțiuni operative au fost desfășurate anul trecut cu ajutorul lor, de la detectarea drogurilor și a tutunului de contrabandă până la căutarea persoanelor dispărute sau a cadavrelor. Compartimentul Canin e cea mai tânără structură a IPJ Bihor, a declarat miercuri chestorul Alin Haniș, la bilanțul instituției, care scoate la iveală și un paradox pe șosele: accidentele grave sunt mai puține, dar bilanțul victimelor este mai mare.