Ai probleme cu somnul? 9 metode ciudate care te ajută să adormi mai repede

10:40

Liniștea apei care le înconjoară insulele este des umbrită de agitația din trib și de discuțiile care ascund, de fapt, dorința fiecăruia de a câștiga, de a obține hrana și de a simți o urmă de confort într-un loc lipsit de condiții. La Survivor, triburile sunt într-o schimbare constantă de energii, marcată de o motivație comună – victoria! De la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, formatul merge mai departe cu o seară ce nu poate fi ratată!