Ai probleme cu somnul? 9 metode ciudate care te ajută să adormi mai repede
SpyNews, 15 februarie 2026 14:50
Dacă te lupți cu insomniile sau pur și simplu nu reușești să adormi rapid, trebuie să știi că există câteva trucuri neobișnuite care te pot ajuta să îți îmbunătățești somnul. De la tehnici de respirație neconvenționale la obiceiuri ciudate care dau rezultate, aceste metode pot transforma serile tale.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 5 minute
15:20
Cum a fost ucis Gheorghe Chindriș, important om de cultură din Cluj. Polițiștii au prins principalul suspect # SpyNews
Crima din Florești a șocat întreaga Românie. Ieri, 14 februarie, Gheorghe Chindriș, o figură importantă a culturii din Cluj, a fost găsit fără viața în locuința sa. Un tânăr de 26 de ani este principalul suspect în cazul crimei bărbatului.
Acum 30 minute
15:00
Antonia, declarație de dragoste pentru Alex Velea! Artista, cuvinte de laudă la adresa soțului ei # SpyNews
Antonia, cuvinte siropoase la adresa soțului ei! Artista i-a făcut o declarație de dragoste lui Alex Velea, bărbatul alături de care trăiește de ani buni. Cei doi se iubesc nespus, iar acest lucru nu mai este un secret pentru nimeni. Totuși, iată ce a spus cântăreața despre partenerul ei!
Acum o oră
14:50
Dacă te lupți cu insomniile sau pur și simplu nu reușești să adormi rapid, trebuie să știi că există câteva trucuri neobișnuite care te pot ajuta să îți îmbunătățești somnul. De la tehnici de respirație neconvenționale la obiceiuri ciudate care dau rezultate, aceste metode pot transforma serile tale.
Acum 2 ore
13:50
Tot ce nu știai despre Insula Șerpilor. De ce se spune că e cea mai periculoasă insulă din Brazilia # SpyNews
Insula Șerpilor, situată în apropiere de coastele Braziliei, este cunoscută ca una dintre cele mai periculoase destinații din lume. Acest loc izolat este locuit de mii de șerpi veninoși, iar accesul este interzis, tocmai din cauza riscurilor extreme la care te-ai expune. Ce nu știai despre acest loc.
13:40
Dorian Popa s-a afișat aproape complet dezbrăcat! Influencerul este în plin proces de schimbare a stilului de viață, iar în urmă cu ceva timp a anunțat că a renunțat la suplimentele pe care le lua pentru a fi un pachet de mușchi. Nici acum situația nu arată deloc rău. Iată mai multe detalii!
Acum 4 ore
13:10
Cum s-au cunoscut Marilu Dobrescu și actualul său iubit. Influencerița a vorbit despre începuturile relației cu Tom Healy # SpyNews
Marilu Dobrescu a făcut dezvăluiri impresionante! Influencerița a vorbit despre începuturile relației cu Tom Healy, actualul său partener. Mai exact, roșcata a menționat cum s-au cunoscut ea și australianul care i-a cucerit inima.
13:00
Roxana Nemeș, primele declarații după botezul gemenilor! Ce a transmis după ce copiii ei au fost creștinați de familia Năstase # SpyNews
Cu doar câteva minute în urmă, Roxana Nemeș a făcut primele declarații după botezul gemenilor săi, la care nași au fost Corina și Mihnea Năstase. Ce a transmis artista după ce și-a creștinat fetița și băiețelul.
12:30
Sărbătoare mare în familia dinamoviștilor! Florentin Petre, în vârstă de 50 de ani, s-a căsătorit, sâmbătă, cu cea care îi face zilele mai frumoase. Este vorba despre Alina Andra Petre, cea cu care era deja însurat în fața legii.
12:30
Roxana Nemeș și Călin Hagima și-au botezat gemenii. Nași le-au fost Corina și Mihnea Năstase. Imagini de la eveniment # SpyNews
În acest sfârșit de săptămână, Roxana Nemeș și Călin Hagima au trăit un moment deosebit de emoționant. Cei doi și-au botezat gemenii. La eveniment, nași le-au fost Corina și Mihnea Năstase.
12:00
Bogdan de la Ploiești, mesaj pentru Cristina Pucean de Valentine's Day. Cu Vanessa la braț, a vorbit despre dansatoare # SpyNews
Bogdan de la Ploiești nu a dat-o uitării pe Cristina Pucean! Manelistul a vorbit despre fosta sa iubită, chiar cu actuala de mână. Acest lucru nu s-a întâmplat oricând, ci în contextul Zilei Îndrăgostiților. Iată ce a spus artistul despre dansatoare!
11:30
Cum a răsfățat-o Alex Bodi pe iubita lui, Anca, de Ziua Îndrăgostiților. Afaceristul chiar știe cum să facă o femeie fericită # SpyNews
De Ziua Îndrăgostiților, Alex Bodi a demonstrat încă o dată că știe cum să o facă fericită pe iubita lui, Anca. Afaceristul i-a pregătit o surpriză specială care a făcut-o să se simtă apreciată și răsfățată.
Acum 6 ore
11:20
Vacanțele exotice pot veni la pachet cu riscuri serioase. Autoritățile sanitare au emis avertismente de călătorie pentru două destinații populare. Acest lucru s-a întâmplat după o creștere alarmantă a cazurilor de chikungunya, un virus transmis prin înțepătura țânțarilor, care provoacă simptome severe și, în unele cazuri, complicații de durată. Iată mai multe detalii!
10:50
Philipp Plein, declarație de dragoste pentru Andreea Sasu, de Valentine's Day. Creatorul de modă o divinizează pe româncă # SpyNews
Philipp Plein o divinizează pe Andreea Sasu! Creatorul de modă i-a făcut o declarație de dragoste impresionantă româncei, care i-a cucerit iremediabil inima. Designerul nu s-a zgârcit la cuvinte și i-a transmis femeii de lângă el tot ce simte pentru ea. Iată mai multe detalii!
10:40
Diseară, la Consiliul Tribal, discuțiile se aprind în interiorul triburilor, iar Faimoșii vor avea parte de o nouă eliminare! Survivor, lider de audiență! # SpyNews
Liniștea apei care le înconjoară insulele este des umbrită de agitația din trib și de discuțiile care ascund, de fapt, dorința fiecăruia de a câștiga, de a obține hrana și de a simți o urmă de confort într-un loc lipsit de condiții. La Survivor, triburile sunt într-o schimbare constantă de energii, marcată de o motivație comună – victoria! De la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, formatul merge mai departe cu o seară ce nu poate fi ratată!
10:30
Imagine ciudată în București, după ce o femeie a murit arsă în mașina electrică! Ce semne de întrebare ridică # SpyNews
Într-o dimineață obișnuită, pe Șoseaua Mihai Bravu din București, un bărbat a surprins o imagine care a devenit rapid subiect de discuție. Acesta a fotografiat mai multe mașini electrice de dimensiuni mici, care sunt tot mai populare în capitală, dar care circulă fără permis.
10:20
Cardi B, incident neplăcut în timpul concertului! Artista a căzut pe scenă, iar replica care a urmat a stârnit mii de reacții # SpyNews
Rapperița americană Cardi B a fost protagonista unui moment neașteptat în timpul celui mai recent concert din turneul său, după ce a căzut pe spate de pe un scaun chiar în mijlocul reprezentației. Incidentul, petrecut la T-Mobile Arena din Las Vegas, a fost filmat de fani și s-a răspândit rapid pe rețelele sociale. Iată mai multe informații!
10:00
Cristian Boureanu și-a ieșit din minți la Survivor! S-a certat la cuțite cu Andreea Munteanu: "Nu mai da din mâini la vrăbiuța" # SpyNews
În episodul cu numărul 17, difuzat pe 14 februarie 2026, tensiunile au ajuns la cote maxime înaintea jocului de imunitate. Cristian Boureanu și Andreea Munteanu au avut un schimb de replici dur. Fostul politician nu a mai ținut cont de nimic și a pus-o la punct pe concurenta nou venită.
09:50
Cum a răsfățat-o Dragoș Săvulescu pe Angela Martini de Valentine's Day. Gestul romantic făcut de milionar # SpyNews
Dragoș Săvulescu este un romantic incurabil. Milionarul și-a surprins soția într-un mod inedit, de Ziua Îndrăgostiților, iar aceasta nu avea cum să nu împărtășească cu fanii momentul. Tocmai din acest motiv, Angela Martini a imortalizat momentul și la încărcat pe rețelele de socializare. Iată mai multe detalii!
Acum 24 ore
00:40
Larisa Uță a izbucnit în lacrimi după ce Faimoșii au pierdut jocul de imunitate. Ce i-a spus Gabi Tamaș de a făcut-o să plângă # SpyNews
Emoție și tensiune în tribul Faimoșilor în episodul din această seară al emisiunii Survivor România, difuzat pe 14 februarie 2026. După ce au pierdut jocul de imunitate, concurenții au început să își facă reproșuri. Gabi Tamaș a criticat atitudinea Larisei Uță.
00:00
În episodul de astăzi, 14 februarie 2026, al emisiunii Survivor România, Războinicii au reușit să câștige jocul de imunitate cu scorul de 10 la 6, după o confruntare extrem de intensă cu Faimoșii. Cine a adus punctul decisiv.
14 februarie 2026
23:30
Cine este cameramanul viral pe patine de la Jocurile Olimpice! Imaginile cu el în costum alb, pe gheață, filmând, au făcut înconjurul lumii # SpyNews
Un cameraman a captat atenția lumii la Jocurile Olimpice filmând pe gheață, într-un costum alb, și patinând cu grație în timp ce surprinde imagini. Clipurile video cu el, surprins filmând în mișcare, au devenit rapid virale pe rețelele de socializare.
22:30
Claudiu Molnar, gest sfâșietor de Ziua Îndrăgostiților. Ce a făcut bărbatul la mormântul Ancăi Molnar # SpyNews
De Ziua Îndrăgostiților, Claudiu Molnar a făcut un gest emoționant și sfâșietor în memoria soției sale, Anca Molnar. Astăzi, 14 februarie, într-o zi atât de încărcată de iubire și amintiri, Claudiu Molnar a ales să meargă la mormântul soției sale cu flori.
22:10
Mama Alinei Eriko, decizie de ultim moment! Ce face femeia după ce a obținut ordin de protecție împotriva fiicei sale # SpyNews
Mama Alinei Eriko a luat o decizie de ultim moment! În exclusivitate pentru Spynews.ro, cea care i-a dat viață dezvăluie ce a hotărât să facă peste exact o lună în privința ordinului de protecție obținut împotriva propriei fiice.
22:10
Beni, fostul iubit al Danei Roba, îi calcă pe urme make-up artistei! Cum l-am surprins pe bărbat # SpyNews
Beni, fostul iubit al Danei Roba, pare că îi calcă pe urme make-up artistei! L-am surprins pe bărbatul care i-a fost alături vedetei în cele mai dificile momente, la un an de la despărțire. Ce face acesta acum și în ce ipostaze a fost văzut după separarea de Dana Roba.
22:10
Liber și periculos | Afaceristul care a răpit o fostă asistentă TV a „evadat” din pușcărie # SpyNews
Bărbatul agresiv care a sechestrat-o pe fosta asistentă TV Laurette și a bătut-o este din nou liber! Considerând că individul a devenit un om mai bun, comisia de liberare condiționată a hotărât să-l „expulzeze” din penitenciar pe acesta, iar magistrații au girat decizia.
22:10
Andreea Bostănică vs Iuliana Beregoi! De unde a pornit războiul dintre divele din Republica Moldova # SpyNews
Conflictul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi ia proporții, pe zi ce trece! Cele două dive din Republica Moldova au ajuns din prietene, adversare, iar internauții stau cu sufletul la gură, de fiecare dată, să afle ce mai este nou în acest scandal. Iată, totuși, de unde a pornit întregul „circ”!
22:10
Curând începe Anul Nou Lunar, însă nu multe persoane știu faptul că există câteva lucruri pe care nu ai voie să le faci sub nicio formă pe data de 17 februarie 2026, dacă vrei să ai parte de un an prosper. Așadar, iată ce trebuie să eviți când începe Anul Calului de Foc!
22:10
Cristina Ich, mai îndragostită ca niciodată! Imagini de senzație cu superba influenceriță și iubitul milionar # SpyNews
Cristina Ich pare că trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Influencerița a publicat recent imagini alături de iubitul ei milionar, iar fotografiile au atras imediat atenția fanilor. Zâmbetele, gesturile tandre și atmosfera relaxată spun mai mult decât orice declarație.
22:10
Tensiuni tot mai mari printre Războinci. CAV aruncă fitile și vrea să facă ordine în echipă # SpyNews
Concurenții din tabăra Războinicilor se confruntă cu tensiuni tot mai mari. Atmosfera în echipă devine din ce în ce mai încărcată. CAV este cel care pare să pornească majoritatea conflictelor.
22:10
Probleme pentru Gabi Tamaș și Marian Godină pe Insula Faimoșilor, la Survivor. Ce au pățit cei doi concurenți # SpyNews
Condițiile dificile de pe Insula Faimoșilor le testează limitele concurenților, iar Gabi Tamaș și Marian Godină au fost, recent, cel mai afectați. Fostul fotbalist a fost surprins de ploaie și nu a reușit să doarmă aproape deloc, în timp ce polițistul se confruntă cu dureri puternice de stomac.
22:00
Cum le-a surprins Tzancă Uraganu pe femeile din viața lui, de Valentine's Day. Cum au reacționat Alina Marymar și Lambada # SpyNews
Tzancă Uraganu a avut un mod special de a sărbători Valentine’s Day alături de femeile importante din viața lui. Artistul le-a pregătit surprize emoționante, iar reacțiile Alinei Marymar și ale Lambadei au fost pe măsură.
20:00
Cine sunt norocoșii zodiacului în săptămâna 16–22 februarie? Ce nativi vor avea parte de cele mai bune previziuni # SpyNews
Săptămâna 16–22 februarie aduce vești bune pentru anumite semne zodiacale. Astrele le surâd și le oferă oportunități importante atât pe plan profesional, cât și în viața personală.
19:40
Moarte suspectă în Cluj! Un important om de cultură a fost găsit fără suflare, în locuință. Este luată în calcul o posibilă crimă # SpyNews
Moarte suspectă în Cluj! Un important om de cultură a fost găsit fără suflare în propria locuință. Potrivit primelor informații, acesta ar avea lovituri, iar autoritățile iau în calcul și varianta unei crime. Ancheta este în desfășurare, iar anchetatorii încearcă să stabilească circumstanțele exacte care au dus la deces.
19:00
Iustina Loghin de la Insula iubirii e însărcinată! Soția lui Cornel Luchian urmează să devină mamă pentru a doua oară # SpyNews
Iustina Loghin este însărcinată și urmează să devină mamă pentru a doua oară. Soția lui Cornel Luchian a făcut marele anunț pe rețelele sociale. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a publicat mai multe fotografii cu burtica de graviduță, însoțite de un mesaj plin de recunoștință.
17:00
Influencerița fitness a dat foc iubirii, de Valentine's Day! Ce mesaj a avut Diana Senteș pentru femeile singure # SpyNews
Dacă numeroase vedete de la noi s-au afișat în ipostaze care de care mai romantice de Valentine's Day, Diana Senteș a venit cu o altă abordare. Influencerița fitness sărbătorește singură și... a dat foc iubirii, la propriu!
17:00
Imagini de colecție cu Andra și Cătălin Măruță, de Valentine's Day! Mesajul emoționant transmis de prezentatorul TV # SpyNews
Andra și Cătălin Măruță sunt la fel de îndrăgostiți ca în prima zi de relație! Cei doi se iubesc nebunește, iar anii care au trecut nu au făcut altceva decât să le consolideze și mai mult relația. Prezentatorul TV a postat o serie de fotografii de colecție, dar și un mesaj emoționant de Valentine's Day.
17:00
Artistul mega cunoscut cu care a petrecut Cristina Pucean de Valentine's Day! Apariția care a stârnit valuri de reacții # SpyNews
Cristina Pucean a atras din nou toate privirile, de data aceasta chiar de Valentine’s Day. Dansatoarea a fost surprinsă în compania unui artist extrem de cunoscut, iar imaginile au ajuns rapid în mediul online, unde au generat numeroase reacții.
15:40
Drama neștiută a Nicoletei Luciu. Ți se rupe sufletul: „Plângeam înăbușit, în prosop, să nu mă audă nimeni” # SpyNews
Ți se rupe sufletul! Nicoleta Luciu a trecut prin momente cumplite, iar cei care cunosc situația ei nu sunt deloc mulți. Vedeta a povestit abia acum, la ani distanță, cât de greu i-a fost, atunci când a aflat că a pierdut două sarcini. Iată mai multe detalii!
15:40
S-a finalizat divorțul dintre Jessica Alba și Cash Warren! Cei doi au devenit, oficial, liberi # SpyNews
Oficial, Jessica Alba și Cash Warren sunt divorțați! Cei doi au fost căsătoriți timp de aproximativ 16 ani, iar în 2025 au decis că viețile lor trebuie să continue pe drumuri separate.
Ieri
15:10
Cupidon a lovit-o pe Cristina Ștefania! Ce apariție sexy și-a făcut logodnica lui Speak, de Valentine's Day # SpyNews
Cristina Ștefania a pus inimile multor bărbați pe jar, chiar de Valentine's Day! Artista și-a făcut apariția extrem de sexy în mediul online, respectând tema zilei de 14 februarie, așa cum ne-a obișnuit de fiecare dată, atunci când sărbătorim un eveniment important. Iată cât de bine arată!
14:40
Cele mai senzuale fotografii cu Bogdan de la Ploiești și Vanessa! Șatena i-a făcut și o declarație de dragoste cântărețului # SpyNews
Nu mai este deloc un secret faptul că Bogdan de la Ploiești și Vanessa au fost împreună în vacanța din Mexic. Acum avem și dovada! Cântărețul și șatena s-au fotografiat împreună, dar au ținut pozele la naftalină. Ei, bine, BDLP a găsit momentul potrivit de a le face publice, de Valentine's Day!
14:20
Oana Roman trece prin momente cumplite! Vedeta traversează o perioadă dificilă, dorul mamei sale măcinând-o din ce în ce mai tare. Astăzi, fiica lui Petre Roman a făcut parastasul de doi ani al mamei sale și a transmis un mesaj emoționant. Iată despre ce este vorba!
13:50
Mara Bănică se confruntă cu probleme de sănătate! I-a ieșit pozitiv testul pentru Gripa A. Cum se simte prezentatoarea TV # SpyNews
Mara Bănică a primit o veste total neașteptată, la câteva zile distanță după ce i s-a făcut rău și nu a putut modera emisiunea Spynews TV. Prezentatoarea TV a aflat că are Gripa A, rezultatul testului fiind pozitiv.
13:40
Tony One, conflict de proporții cu un manelist! Costel Biju, tatăl lui, a intervenit în scandal: „Vezi cum vorbești că...” # SpyNews
Tony One, scandal de proporții cu un manelist de vârsta lui! Cei doi tineri au început un adevărat „război” pe rețelele de socializare, iar Costel Biju, tatăl lui Tony One, nu a putut sta deoparte. Artistul a intervenit în conflictul dintre cei doi, luâdu-i, bineînțeles, apărarea băiatului său. Iată ce și-au spus!
13:20
TJ Miles, declarație de dragoste pentru Francisca, de Valentine's Day! Ce mesaj emoționant i-a transmis proaspătul tătic # SpyNews
Francisca și TJ Miles au primit cel mai frumos cadou, cu câteva zile înainte de Valentine's Day: darul de a fi părinții unei fetițe superbe. Proaspăta mămică și-a început ziua de 14 februarie cu o declarație de dragoste cum rar ai mai văzut, din partea soțului!
13:00
Mesajul emoționant de pe rucsacul unui livrator străin a făcut înconjurul Internetului! Oamenii au reacționat rapid # SpyNews
Un livrator străin a captat atenția internauților, după ce o fotografie în care se putea observa clar mesajul de pe rucsacul său a făcut înconjurul rețelelor sociale. Oamenii nu au stat prea mult pe gânduri și au reacționat rapid, fiecare spunându-și părerea în secțiunea de comentarii.
12:40
Andreea Bostănică aruncă din nou cu săgeți spre Iuliana Beregoi! I-a ajuns cuțitul la os: "Ți-ai bătut joc" # SpyNews
Andreea Bostănică devine din ce în ce mai revoltată pe Iuliana Beregoi. După ce a invitat-o să facă testul poligraf, influencerița a îndreptat din nou tunurile spre cântăreață. I-a transmis un mesaj dur!
12:20
Andra Volos este nerăbdătoare să ajungă în fața altarului! Soția lui Robert Lele, mesaj siropos de Valentine's Day # SpyNews
Andra Volos este nerăbdătoare! Soția lui Robert Lele abia așteaptă să ajungă în fața altarului cu cel care a făcut-o mamă pentru prima dată. Șatena a postat și un mesaj, în acest sens, pe rețelele de socializare. Iată mai multe detalii!
12:10
Carmen Grebenișan și-a afișat silueta fără niciun fel de filtru! Cum arată burtica influenceriței la patru luni de la naștere # SpyNews
Carmen Grebenișan este cea mai fericită de când a devenit mamă pentru prima dată. Influencerița și-a găsit, în sfârșit, liniștea, alături de partenerul și bebelușul ei. Totuși, un complex nu-i dă pace blondinei. Este deranjată de faptul că nu reușește nicicum să scape de burtica de după naștere.
11:50
Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au ratat vacanța la Roma! Motivul este unul extrem de serios # SpyNews
Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au ratat vacanța la Roma! Cei doi au trecut prin clipe de coșmar, în ultimele zile, iar motivul este de-a dreptul serios. Are legătură cu cele două fetițe ale lor, Iris și Victoria. Iată mai multe detalii!
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.