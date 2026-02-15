Care sunt șansele ca Ucraina să adere la UE în 2027, așa cum își dorește Zelenski? Kaja Kallas: "Am impresia că statele membre nu sunt pregătite să ofere o dată concretă"

15:00

Kremlinul intenţionează să-l invite pe preşedintele american la parada din Rusia de „Ziua Victoriei”, ţinută tradiţional în 9 Mai, zi care comemorează sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. O astfel de participare ar putea oferi un nou canal de dialog direct între liderii de la Moscova şi Washington, după summitul din Alaska din 2025, pe fondul războiului din Ucraina, relatează Le Figaro.