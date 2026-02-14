Presa din SUA, contrariată de rezultatul lui Ilia Malinin la JO 2026: "Cea mai şocantă şi devastatoare prestaţie"; "Nimeni nu-și putea credea ochilor"

12:00

Tânăra despre care s-a spus că ar fi fost atinsă nepotrivită în zona pieptului de Mihai Bendeac la premiera filmului lui, "Băieți de oraș: Golden boyz", a ieșit public cu o declarație pentru a-și spune părerea. După ce ONG-ul Centrul Filia, bloggerul Zoso și youtuberul Pleiăr au fost primii care s-au arătat revoltați de un gest făcut de Bendeac, Alice, fata aflată în centrul controversei, a ieșit să vorbească.