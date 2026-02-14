Aleksei Navalnîi, otrăvit cu o substanţă care se găseşte în pielea unei broaște din Ecuador. Mari puteri din Europa acuză: "Complotul barbar al Kremlinului pentru a-l reduce la tăcere"
DigiFM.ro, 14 februarie 2026 16:20
Aleksei Navalnîi, fostul lider al opoziţiei ruse şi activist anticorupţie, a fost otrăvit în închisoare cu o substanţă toxică mortală care se găseşte în pielea unei specii de broaşte din Ecuador, ceea ce a dus, „cel mai probabil”, la moartea sa, a anunţat sâmbătă, 14 februarie, ministrul de Externe al Marii Britanii, o ipoteză pe care o susţin şi alţi aliaţi ai Regatului Unit, relatează Sky News şi The Guardian.
Acum 30 minute
16:20
Acum o oră
16:00
Ce se întâmplă de la 1 aprilie, după expirarea plafonării prețului la gaze. Ministrul Energiei explică: "Am găsit o formulă hibridă" # DigiFM.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că, pentru perioada de după 31 martie, când va expira plafonarea preţului la gazele naturale, a găsit o formulă hibridă pentru consumatorul final, astfel încât preţul gazelor să nu crească.
Acum 2 ore
15:40
Zelenski, despre Putin: "Sunt un om liber și sunt mai tânăr decât el. Slavă Domnului, nu mai are mult timp" # DigiFM.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-o discuţie cu POLITICO, în marja Conferinţei de securitate de la Munchen, că Vladimir Putin se află „într-o poziţie dificilă”, din cauza temerilor pe care le are, legate inclusiv de vârstă, relatează Le Figaro.
15:10
Bulgaria a înregistrat un număr record de turişti din România, în 2025. Câți români au vizitat țara vecină # DigiFM.ro
Bulgaria a înregistrat anul trecut un număr record de turişti din România, conform celor mai recente date ale Institutului Naţional de Statistică, informează Novinite.
15:10
ANM a emis, sâmbătă, 14 februarie, o informare meteorologică pentru Bucureşti, valabilă în intervalul 14 februarie, ora 23:00 - 16 februarie, ora 08:00, ce vizează intensificări ale vântului şi precipitaţii temporare.
Acum 4 ore
14:00
Baschetbalistul Chris Paul şi-a anunţat retragerea, după 21 sezoane în NBA: "E greu să ştiu cu adevărat cum să mă simt" # DigiFM.ro
Baschetbalistul Chris Paul şi-a anunţat retragerea, după 21 sezoane în NBA, la câteva momente după ce ultima sa echipă, Toronto Raptors, a anunţat că a decis să-i rezilieze contractul, scrie EFE.
13:30
Unde este Oscar Pistorius acum, la 13 ani de când a împușcat-o mortal pe iubita lui, Reeva Steenkamp. Cum arată viața fostului campion olimpic astăzi # DigiFM.ro
Pe 14 februarie 2013, de Ziua Îndrăgostiților, Oscar Pistorius a împușcat-o mortal pe iubita lui, Reeva Steenkamp. 13 ani mai târziu, cazul continuă să rămână unul dintre cele mai mediatizate procese din istoria recentă.
Acum 6 ore
12:00
Se sctrică vremea. Meteorologii anunță precipitații, vânt puternic și scădere a temperaturilor # DigiFM.ro
Meteorologii anunţă că, până luni, se vor înregistra precipitaţii în cea mai mare parte a ţării, iar la munte acestea vor fi sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Va mai ninge în Moldova, Transilvania, Maramureş şi Dealurile de Vest. De asemenea, vremea se va răci accentuat, începând de duminică, mai ales jumătatea de nord a ţării, apoi şi în rest.
11:30
AC Milan a câştigat cu emoţii în faţa ultimei clasate din Serie A. Interul lui Chivu e în continuare pe primul loc # DigiFM.ro
AC Milan a învins-o pe ultima clasată în Serie A, SC Pisa, cu scorul de 2-1, vineri seara, în deplasare, într-o partidă din etapa a 25-a a ligii italiene de fotbal, transmite AFP.
11:10
O influenceriță a murit la două zile după ce s-a filmat mâncând o creatură marină. Ce i-a adus sfârșitul atât de rapid # DigiFM.ro
Vloggerița filipineză Emma Amit a murit la două zile după ce s-a filmat consumând un crab toxic cunoscut sub numele de „Devil Crab”.
Acum 8 ore
10:10
Fitch a menținut ratingul suveran al României la 'BBB minus', cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat al agenției de evaluare financiară.
10:00
Ghiță Mureșan, singurul baschetbalist român care a jucat în NBA, împlinește 55 de ani. "Gigantul din Carpați" are 2,31 m înălțime # DigiFM.ro
Gheorghe Dumitru Mureșan, cunoscut publicului iubitor de sport ca Gigantul, Big Ghiță sau Ghiță Mureșan, este un fost jucător profesionist de baschet, singurul român care a jucat în NBA, cea mai puternică și prestigioasă ligă profesionistă de baschet din lume. Este faimos nu doar pentru aptitudinile demonstrate pe terenul de baschet, ci și pentru înălțimea sa ieșită din comun și chiar pentru talentul actoricesc.
09:40
Ilia Malinin, marele favorit al patinajului masculin, doar pe locul 8 la JO 2026: "Încă încerc să înţeleg ce s-a întâmplat" # DigiFM.ro
Patinatorul american Ilia Malinin, care a terminat doar pe locul 8 în proba masculină de patinaj artistic la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, unde era marele favorit, „încearcă să înţeleagă ce s-a întâmplat” în timpul programului său liber, în care a căzut de două ori.
09:30
Ministerul de Interne, mesaj de Ziua Îndrăgostiților: "Dragostea-i precum mascații. Te-ai lipsi, dar ea tot vine". Reacțiile n-au fost cele așteptate: "Penibili" # DigiFM.ro
Ministerul de Interne a transmis un mesaj de Ziua Îndrăgostiţilor, alături de o fotografie cu doi angajaţi de la Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale. Şi oficialii Forţelor Terestre au postat în mediul online un mesaj.
Acum 12 ore
07:50
O femeie din Germania, mama a șapte copii, însărcinată cu gemeni pentru a treia oară. „Nu mai este chiar atât de neobişnuit pentru mine” # DigiFM.ro
O femeie din Germania este însărcinată cu gemeni pentru a treia oară, informează DPA. "Nu mai este chiar atât de neobişnuit pentru mine", a declarat joi Jasmin Schmidt.
Ieri
16:40
Cancelarul Merz, la Conferința de securitate de la Munchen: „Ordinea mondială aşa cum o cunoşteam nu mai există!” # DigiFM.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri, în discursul rostit la Conferinţa de securitate de la Munchen (MSC), că poartă discuţii cu preşedintele francez Emmanuel Macron în legătură cu crearea unei forţe nucleare europene comune, îndemnând totodată Europa să-şi reconstruiască relaţia cu aliatul său american.
16:30
Federaţia Română de Atletism, după ce sportivi români au participat la o competiţie în Rusia: „NU, cei trei români nu sunt şi nu vor fi suspendaţi” # DigiFM.ro
Federaţia Română de Atletism precizează, într-un comunicat postat vineri pe Facebook, că sportivii care au participat la o competiţie în Rusia nu vor fi suspendaţi.
16:10
Ea e tânăra devenită virală pe TikTok după ce a început să poarte un porumbel în geantă: „L-am domesticit, îl duc la toaletă!” # DigiFM.ro
Unii plimbă pisica în lesă, alții poartă un șobolan pe umăr… iar alții un porumbel în geantă. Sună ca o glumă, dar este realitate. Newyorkeza Jardine (26), din Brooklyn, se laudă pe internet cu animalul ei de companie foarte neobișnuit, de care nu se desparte nicio clipă.
16:10
Cunoscutul Dr. Oz, devenit oficial de rang înalt în administraţia Trump, l-a invitat pe Epstein la o petrecere de Ziua Îndrăgostiţilor în 2016 # DigiFM.ro
Dr. Mehmet Oz, devenit administratorul Centrelor pentru Servicii Medicare şi Medicaid din SUA în mandatul actual al preşedintelui Donald Trump, a trimis prin e-mail în 2016 o invitaţie la o petrecere de Ziua Îndrăgostiţilor către Jeffrey Epstein, finanțatorul condamnat pentru infracţiuni sexuale, potrivit documentelor date publicităţii de Departamentul de Justiţie al SUA, relatează Reuters.
15:00
Inundaţie la Muzeul Luvru. Tavanul este grav avariat, necesitând închiderea spaţiului pe termen nelimitat # DigiFM.ro
O inundaţie, descrisă drept o „situaţie de urgenţă” de echipele tehnice de la Muzeul Luvru din Paris, a avut loc, în noaptea de joi spre vineri, într-o sală cu lucrări din secolele al XV-lea şi al XVI-lea.
15:00
Moscova nu exclude invitarea lui Donald Trump la parada de 9 Mai: „Îl vom întreba dacă este dispus să participe” # DigiFM.ro
Kremlinul intenţionează să-l invite pe preşedintele american la parada din Rusia de „Ziua Victoriei”, ţinută tradiţional în 9 Mai, zi care comemorează sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. O astfel de participare ar putea oferi un nou canal de dialog direct între liderii de la Moscova şi Washington, după summitul din Alaska din 2025, pe fondul războiului din Ucraina, relatează Le Figaro.
14:30
O femeie a murit, iar un bărbat a fost rănit după ce mai multe mașini au luat foc în Capitală, în zona Crângași # DigiFM.ro
O persoană a murit, vineri, în urma unui incendiu care a cuprins mai multe autovehicule pe Bulevardul Constructorilor, din Sectorul 6 al Capitalei.
14:20
Ilie Bolojan, despre recesiunea economică: „Am fost cu spatele la zid și a trebuit să corectăm deficitul. După încheierea măsurilor, revenim la creștere” # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan explică, vineri, recesiunea economică, el arătând că au fost cu spatele la zid, în vară, şi Guvernul a trebuit să ia aceste măsuri, să începeapă să corecteze deficitul. Potrivit premierului, după ce se închide bugetul de stat, după ce închid măsurile pe administraţie şi de corecţii în domeniile energetice şi în câteva domenii strategice, vor relua zona de creştere economică.
13:10
Strănepoata Ginei Lollobrigida, dublă medaliată cu aur la JO de iarnă 2026. Francesca, spectaculoasă pe gheață # DigiFM.ro
Francesca Lollobrigida a reuşit o altă performanţă spectaculoasă pe gheaţa de acasă, câştigând proba feminină de 5.000 de metri la patinaj viteză şi obţinând a doua medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
12:10
Naționala de fotbal a României și-a aflat adversarii din Liga Națiunilor. Programul meciurilor # DigiFM.ro
Echipa naţională de fotbal a României va debuta în Grupa B4 a Ligii Naţiunilor, ediţia 2026/2027, cu un meci în deplasare cu selecţionata Suediei, programat la 25 septembrie 2026, informează Federaţia Română de Fotbal pe site-ul său oficial.
11:30
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea purtată de artistă în clipul piesei „Padam Padam” # DigiFM.ro
Cântăreaţa Kylie Minogue, un superstar al muzicii pop, a declarat că a fost "cu adevărat special" să îşi vadă chipul recreat sub forma unei noi păpuşi Barbie, îmbrăcată într-un costum roşu inspirat din cel pe care ea l-a purtat în videoclipul cântecului său "Padam Padam".
10:40
Debut olimpic la 54 de ani! Rich Ruohonen, de profesie avocat, și-a îndeplinit visul vieții sale și concurează pentru SUA la JO 2026 # DigiFM.ro
Americanul Rich Ruohonen şi-a realizat un vis de lungă durată, reuşind să-şi facă debutul olimpic la vârsta de 54 de ani, cu ocazia Jocurilor de la Milano-Cortina, scrie DPA.
10:40
Marele premiu la Loto 6/49, de 4,50 milioane de euro, câştigat joi cu un bilet de 28 de lei # DigiFM.ro
Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 4,50 milioane de euro, a fost câştigat joi, cu un bilet care a costat 28 de lei, a anunţat Loteria Română.
10:30
Adrian Câciu de la PSD: "Bolojan a băgat România în gard! Cel mai slab premier din istorie" # DigiFM.ro
Adrian Câciu, deputat PSD și fost ministru al Finanțelor, susține că premierul Ilie Bolojan a refuzat aplicarea planului de stimulare economică şi adoptarea bugetului în decembrie.
10:10
Harry Styles face petreceri în 40 de orașe din toată lumea, înainte de lansarea noului său album: "Vrem să dansăm cu toți prietenii noștri" # DigiFM.ro
Harry Styles a anunţat organizarea unor petreceri ocazionate de lansarea noului său album, evenimente care vor avea loc la nivel internaţional în 40 de oraşe, printre care Londra şi Dublin, relatează DPA/PA Media.
10:00
Finaliști Eurovision România 2026. Ascultă piesele care se luptă pentru a ajunge pe scena de la Viena # DigiFM.ro
Televiziunea Națională a anunțat cei zece finaliști ai Selecției Naționale care vor concura pentru un loc în finala de la Viena a concursului Eurovision 2026.
09:50
Centrul FILIA își retrage acuzația de hărțuire la adresa lui Mihai Bendeac: „Ne cerem scuze!” # DigiFM.ro
Centrul FILIA a anunțat că își retrage acuzația de hărțuire formulată la adresa actorului Mihai Bendeac și a șters postarea de pe rețelele de socializare care a declanșat controversa. Decizia vine după ce tânăra implicată în incident s-a poziționat public de partea actorului și a declarat că nu s-a simțit agresată.
09:50
Sharon Stone, emoţionată până la lacrimi la Balul Operei din Viena: „Sunt puţin copleşită” # DigiFM.ro
Sharon Stone a fost emoţionată până la lacrimi, joi, la Balul Operei din Viena. "Sunt puţin copleşită", a declarat vedeta din "Basic Instinct" pentru postul de televiziune austriac ORF, pe covorul roşu, adăugând că seara i-a "tăiat respiraţia într-un mod extraordinar de frumos".
09:40
Val de frig din Rusia peste România. ANM anunță nopți geroase și schimbări bruște de temperatură până la jumătatea lui martie # DigiFM.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru intervalul 16 februarie – 15 martie 2026, iar începutul săptămânii viitoare aduce o schimbare semnificativă a vremii. O masă de aer rece din Câmpia Rusă va pătrunde în România, determinând o răcire accentuată, în special în estul și centrul țării.
09:30
Președintele a semnat decretul de pensionare a judecătoarei Ionela Tudor. Este celebră pentru propoziția „m-a sunat Lia” # DigiFM.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat joi decretul de pensionare a judecătoarei Ionela Tudor, informează Administrația Prezidențială.
09:20
O reluare a dialogului cu Putin nu este urgentă, afirmă Macron. Ea trebuie pregătită între europeni cu privire ”la ceea ce vrem să cerem” # DigiFM.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron apreciază joi că nu există nicio urgenţă în deschiderea unui dialog cu preşedintele rus Vladimir Putin şi subliniază importanţa unei cooperări între europeni, după ce a pledat marţi ca o reluare a acestui dialog cu europenii să fie ”bine organizată”, dar fără prea mulţi ”interlocutori”, relatează AFP.
09:10
Trump amenință Iranul cu consecinţe ”foarte traumatizante”, dacă refuză un acord nuclear # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump ameninţă joi Iranul că, dacă nu acceptă un acord cu privire la programul său nuclear, vor exista consecinţe ”foarte traumatizante”, în timp ce premierul israelian Benjamin Netanyahu îşi exprima un ”anumit scepticism” faţă de şansele încheierii unui acord, relatează AFP.
07:50
Vineri 13 e cu noroc în dragoste! Amalia Năstase și Răzvan Vasilescu încheie apoteotic săptămâna iubirii la Digi FM # DigiFM.ro
Dacă credeai că ziua de vineri, 13 februarie, este despre ghinion, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu îți demonstrează contrariul. Campania „Dragostea e în aer la Digi FM” ajunge la finalul săptămânii cu un cuplu care definește conceptul de „power couple”: Amalia Năstase și Răzvan Vasilescu.
07:40
Când pui la un loc un om de marketing și comunicare cu o replică mereu pregătită și o actriță talentată care știe să joace (dar nu și în relație), iese scântei! Cosmin Hodor și Irina Antonie sunt invitații speciali care aduc un vibe fresh și neconvențional în campania „Dragostea e în aer la Digi FM”.
12 februarie 2026
17:30
Robert Negoiță a scăpat de controlul judiciar și revine în funcția de primar al Sectorului 3 # DigiFM.ro
Tribunalul București a admis joi, 12 februarie, o plângere formulată de primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, și a dispus revocarea măsurii controlului judiciar în dosarul legat de construirea fără avize legale a unor străzi peste conducte de gaze.
17:00
David Popovici, cuvinte frumoase după ce l-a întâlnit pe Victor Rebengiuc: "Un privilegiu rar. Recunoscător pentru acest moment" # DigiFM.ro
Campionul mondial şi olimpic la nataţie David Popovici s-a întâlnit cu marele actor Victor Rebengiuc. Popovici a descris întâlnirea ca fiind un privilegiu rar şi unul dintre acele momente care nu se uită niciodată.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Lando Norris a dominat prima zi de teste la care participă echipele de F1 pe circuitul de la Sakhir, în Bahrain # DigiFM.ro
Pilotul britanic Lando Norris (McLaren), campionul mondial en titre, a dominat prima zi de teste la care participă echipele de Formula 1 pe circuitul de la Sakhir, în Bahrain, informează Reuters.
15:20
Mark Rutte garantează că NATO poate spori supravegherea în Arctica simultan cu consolidarea flancului estic # DigiFM.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a dat asigurări joi că Alianţa are suficiente forţe pentru a spori supravegherea în Nordul Îndepărtat prin intermediul Santinelei Arctice şi pentru a menţine simultan supravegherea implementată deja în Marea Baltică şi pe flancul estic, informează EFE.
12:30
Migraţia marilor averi atinge un nivel fără precedent. Unde se mută cei mai bogaţi oameni ai lumii # DigiFM.ro
Migraţia transfrontalieră a celor mai înstărite familii din lume accelerează într-un ritm fără precedent, afirmă experţii în consultanţă pentru persoane cu averi ultra-ridicate, transmite CNBC.
12:20
Nicuşor Dan, despre participarea la prima şedinţă a Consiliului pentru Pace: „Suntem încă în discuţii cu partea americană” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, joi, că nu a luat încă o decizie cu privire la participarea la prima şedinţă a Consiliului pentru Pace, din 19 februarie, fiind încă discuţii cu partea americană. ”Probabil că săptămâna asta o să luăm decizia”, a precizat preşedintele.
12:20
Furt la baza de canotaj din Timișoara, la trei săptămâni după demolarea gardului. Poliția a deschis dosar penal # DigiFM.ro
Poliţiştii din Timişoara au anunţat că fac cercetări, după ce au fost sesizaţi că persoane necunoscute au intrat în baza de canotaj din Timişoara şi au furat mai multe bunuri. În luna ianuarie, primarul Dominic Fritz anunţa că a demolat gardul bazei sportive pentru a reda comunităţii întregul spaţiu de pe malul canalului Bega.
12:10
Structura anului școlar 2026-2027. Cursurile încep în 7 septembrie şi se vor termina în 18 iunie. Când are loc vacanţă de schi # DigiFM.ro
Ministerul Educaţiei anunţă, joi, că s-a decis forma finală a structurii anului şcolar 2026 – 2027, iar cursurile vor începe în 7 septembrie şi se vor termina în 18 iunie. Clasele terminale de liceu şi clasele a VIII-a vor încheia cursurile mai repede, urmând ca elevii să susţină examenele naţionale.
12:00
Fata despre care s-a spus că a fost pipăită de Mihai Bendeac: "Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima și cum tremuram" # DigiFM.ro
Tânăra despre care s-a spus că ar fi fost atinsă nepotrivită în zona pieptului de Mihai Bendeac la premiera filmului lui, "Băieți de oraș: Golden boyz", a ieșit public cu o declarație pentru a-și spune părerea. După ce ONG-ul Centrul Filia, bloggerul Zoso și youtuberul Pleiăr au fost primii care s-au arătat revoltați de un gest făcut de Bendeac, Alice, fata aflată în centrul controversei, a ieșit să vorbească.
11:30
Sportivul ucrainean care a refuzat să renunțe la casca purtată în memoria compatrioților uciși în război, descalificat de la JO 2026: "Nu a acceptat regulile" # DigiFM.ro
Ucraineanul Vladyslav Heraskevych, care dorea să poarte o cască în memoria mai multor compatrioţi ucişi în războiul cu Rusia, a fost descalificat şi nu va mai putea participa la probele de skeleton de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.
11:20
Ucraina nu va organiza alegeri decât după o "încetare a focului" și obținerea "garanțiilor de securitate", spune Zelenski # DigiFM.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu va organiza alegeri decât după o încetare a focului și obținerea "garanțiilor de securitate", reacționând astfel la informații potrivit cărora Kievul ar avea în vedere organizarea unor alegeri prezidențiale și a unui referendum în timpul apropiat, potrivit AFP.
